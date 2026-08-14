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Партията на Ердоган - хамелеон с все повече власт

Партията на Ердоган - хамелеон с все повече власт

14 Август, 2026 19:25 396 7

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  • кюрдска работническа партия

Партията на справедливостта и развитието на турския президент Реджеп Тайип Ердоган ни най-малко не се свени да се хвали сама, отбелязва АРД

Партията на Ердоган - хамелеон с все повече власт - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Управляващата Партия на справедливостта и развитието в Турция чества 25 години от създаването си - под знака на Ердоган. За какво се застъпва тя днес?

Партията на справедливостта и развитието на турския президент Реджеп Тайип Ердоган ни най-малко не се свени да се хвали сама, отбелязва АРД. В края на юни тя разпространи видео с постиженията си - естествено с "легендата" Ердоган в центъра и с изтъкване на неговите геройства в последните 25 години, разказва германската обществена медия.

Причини за скромност няма

Партията на справедливостта на развитието (ПСР), чийто символ е електрическата крушка, се сдоби и с лого за юбилея - цифрите 25, представени като мозайка от изображения на изтребители, новопостроени жилищни комплекси, болници, джамии, турския автомобил TOGG и т.н. Причини за скромност няма, каза Ердоган в края на март. "Независимо от това дали нашите граждани гласуват за нашата партия или не, те благодарят на Господа за това, че в тези бурни времена ние сме начело на Турция и казват: "Да благодарим на Бога, че Турция се управлява от ПСР".

А тя управлява вече 24 години. Една година след основаването ѝ през 2002-а тя печели абсолютно мнозинство в парламента, припомня АРД. След тогавашната изборна победа Ердоган говори за свободна Турция за свободни граждани. "Ние уважаваме начина на живот на всички наши граждани и ще градим бъдещето под мотото: "Оставете народа да живее, за да може да живее държавата".

Протестите за парка "Гези" показаха разрива между народа и партията

Ердоган стана министър-председател през 2003 година и поведе страната към ЕС, същевременно постигна ръст в икономиката, отбелязва германската обществена медия. ПСР започна да печели избори след избори, през 2011 с 50 процента. Но през 2013 година с протестите срещу застрояването на парка "Гези" се стигна до разрив: за мнозина ПСР вече бе твърде ислямско-консервативна, а страната - твърде религиозна. В центъра на политиката застана класическото семейство.

Малцинства като хомосексуалните жени и мъже бяха публично заклеймени от президента. Според политолога Уфук Урас от Истанбулския университет всичко това не е в съзвучие с по-раншните изявления на Ердоган. "Става дума за същностния въпрос дали различните човешки същества и свободите имат място и в общественото пространство."

Ердоган разширява властта си

Но ПСР променя не само обществото - страната става все по-авторитарна. Утвърден бе Закон за дезинформацията, определян от някои като произволно приложим спрямо критиците, като ограничение на свободата на мненията. Според Уфук Урас, по този начин успехите от първите десет години на управление избледняват, цитира неговите думи АРД. "Понякога ПСР е работила за доброто на Турция, но понякога ѝ е вредила." Определени мерки на правителството се превърнаха в кошмар за мнозина - например арестите на журналисти и творци. "Според мен за това няма никакво приемливо оправдание."

С въвеждането на президентската система през 2017 година властта на Ердоган продължи да расте, отбелязва германската обществена медия. Благодарение на тази система ПСР ще може да управлява още по-дълго. Урас е убеден в това, както и журналистът Йълдърай Огур, бивш поддръжник на партията. Той я описва като хамелеон. За 25 години, както посочва Огур пред АРД, тя се е променила толкова много, че вече може да се говори за различни партии. "Разликите вече са толкова големи, че някои от тези партии биха могли да се изправят една срещу друга."


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Ердоган ни отмъкна и Евровизия.Гостите ще кацат и спят в Истанбул.

    19:36 14.08.2026

  • 2 Щом зелето лае

    2 0 Отговор
    Значи Ердоган е на правилният път. И за какво лае зелето? За правата на лгбт, за разни терористи и купени корумпирани политици. Ми нека си лае, нека и тукашните кьопеци му пригласят😄

    Коментиран от #5

    19:36 14.08.2026

  • 3 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Колкото и помия да хвърляте ,веч сте към края си вие от евесйкот зеле и държавата ви ,стагяйте си багажа от Палестина докато е време

    19:37 14.08.2026

  • 4 баш звучи като

    1 1 Отговор
    Партията на тикван - хамелеон с все още власт зад кулисите

    19:42 14.08.2026

  • 5 Зелето

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Щом зелето лае":

    Газ пикае защото само, като се сетят за новото летище Истанбул им става много лошо и им се ходи до тоалетна. Толкова се мъчиха да го спрат.

    19:43 14.08.2026

  • 6 Овчар

    1 0 Отговор
    Султана не е глупав винаги е на по силната страна...! Пие си кафето с Путин и дава само обещания на запада..!

    19:43 14.08.2026

  • 7 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Султан Ердоган поглъща българското черноморие без една пушка да пукне

    19:51 14.08.2026

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