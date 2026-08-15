09.00 Снукър: Чайна оупън, полуфинал Евроспорт 2
09.30 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам Евроспорт 1
10.30 Плуване, Европейско първенство БНТ 3
12.00 Художествена гимнастика, Световно първенство БНТ 3
13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
14.00 Херта – Хайденхайм Диема спорт 3
14.00 Гройтер Фюрт – Нюрнберг Диема спорт
14.00 Оснабрюк – Магдебург Нова спорт
14.30 Нотс Каунти – Лестър Диема спорт 2
14.50 Художествена гимнастика, Световно първенство БНТ 3
15.15 Колоездене: Арктик рейс, трети етап, мъже Евроспорт 2
15.30 Снукър: Чайна оупън, полуфинал Евроспорт 1
16.30 Колоездене: Обиколка на Чехия, трети етап, мъже Евроспорт 2
17.00 Мидълзбро – Линкълн Диема спорт 2
17.00 Йопк – Бристъл Роувърс Нова спорт
17.45 Манчестър Юнайтед – Милан Ринг
18.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1
18.00 Колоездене: Арктик рейс, трети етап, мъже Евроспорт 2
19.00 Етър – Рилски спортист Диема спорт (Втора лига)
19.30 Удинезе – Падова МАХ Спорт 3
19.30 Шефийлд Юнайтед – Бирмингам Диема спорт 2
19.30 Плуване, Европейско първенство БНТ 3
20.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип Евроспорт 2
20.30 Алавес – Хетафе МАХ Спорт 4
21.00 Ал Насър – Ал Фатех МАХ Спорт 2
21.15 Лудогорец – Ботев (Пд) Диема спорт
21.30 Кайзерслаутерн – Карлсруе Диема спорт 3
21.30 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам Евроспорт 1
21.45 Венеция – Модена МАХ Спорт 3
22.30 Севиля – Райо Валекано МАХ Спорт 4
Спортът по ТВ в събота (15 август)
15 Август, 2026 07:57 768 0
Ето какво може да гледаме днес
09.00 Снукър: Чайна оупън, полуфинал Евроспорт 2
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