Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в събота (15 август)

Спортът по ТВ в събота (15 август)

15 Август, 2026 07:57 768 0

  • футбол-
  • волейбол-
  • баскетбол-
  • тенис-
  • художествена гимнастика-
  • колоездене-
  • голф

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в събота (15 август) - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

09.00 Снукър: Чайна оупън, полуфинал Евроспорт 2
09.30 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам Евроспорт 1
10.30 Плуване, Европейско първенство БНТ 3
12.00 Художествена гимнастика, Световно първенство БНТ 3
13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
14.00 Херта – Хайденхайм Диема спорт 3
14.00 Гройтер Фюрт – Нюрнберг Диема спорт
14.00 Оснабрюк – Магдебург Нова спорт
14.30 Нотс Каунти – Лестър Диема спорт 2
14.50 Художествена гимнастика, Световно първенство БНТ 3
15.15 Колоездене: Арктик рейс, трети етап, мъже Евроспорт 2
15.30 Снукър: Чайна оупън, полуфинал Евроспорт 1
16.30 Колоездене: Обиколка на Чехия, трети етап, мъже Евроспорт 2
17.00 Мидълзбро – Линкълн Диема спорт 2
17.00 Йопк – Бристъл Роувърс Нова спорт
17.45 Манчестър Юнайтед – Милан Ринг
18.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1
18.00 Колоездене: Арктик рейс, трети етап, мъже Евроспорт 2
19.00 Етър – Рилски спортист Диема спорт (Втора лига)
19.30 Удинезе – Падова МАХ Спорт 3
19.30 Шефийлд Юнайтед – Бирмингам Диема спорт 2
19.30 Плуване, Европейско първенство БНТ 3
20.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип Евроспорт 2
20.30 Алавес – Хетафе МАХ Спорт 4
21.00 Ал Насър – Ал Фатех МАХ Спорт 2
21.15 Лудогорец – Ботев (Пд) Диема спорт
21.30 Кайзерслаутерн – Карлсруе Диема спорт 3
21.30 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам Евроспорт 1
21.45 Венеция – Модена МАХ Спорт 3
22.30 Севиля – Райо Валекано МАХ Спорт 4


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове