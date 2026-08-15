Президентът на Южна Корея се застъпи за мирно съжителстване със Северна Корея

По случай 81-ата годишнина от освобождението на Корейския полуостров от японско владичество, президентът на Република Корея (ROK) И Дже-мьон се застъпи за мирно съвместно съществуване със Северна Корея.
„Добре осъзнаваме последиците от войната от другата страна на света за живота на нашите граждани. Колко по-голяма ще бъде цената на напрежението и конфликтите на наша земя?“, каза И Дже-мьон, според неговия офис.
Той припомни, че още през 2025 г. е изразил готовността си да уважава установената система в Северна Корея и да не се стреми към обединяване на Корейския полуостров чрез поглъщане. След това И Дже-мьон отбеляза, че Сеул не таи враждебни планове към Пхенян. Сега президентът на Република Корея доразви политиката си. „Първо, трябва да се стремим към мирно съвместно съществуване, основано на принципите на приобщаване и взаимно уважение. Трябва да работим, за да станем по-малко агресивни, започвайки със собствените си идеи, правила и институции“, заяви президентът на Република Корея. „Надявам се, че Югът и Северът могат да седнат на една маса, за да постигнат мирно съвместно съществуване и споделен просперитет“, продължи Лий Дже-мьонг. Той каза, че диалогът „не ще бъде отстъпка, а начало на мирно съвместно съществуване“.
Денуклеаризация
„Второ, системата на мирно съвместно съществуване трябва да бъде стабилна и лишена от причини за конфронтация“, каза южнокорейският президент. Лий Дже-мьонг отбеляза, че това изисква механизми за предотвратяване на напрежение и конфликти. Военното споразумение за намаляване на напрежението, подписано на 19 септември 2018 г., не е изпълнено от нито едната страна, поне частично.
Той призова за създаването на „мирна система на Корейския полуостров, която да замени примирието, сложило край на Корейската война (1950-1953 г.). „Положителен отговор от Севера ще ни позволи да започнем да работим за осигуряване на стабилност на Корейския полуостров“, каза Ли Дже-мьонг. Държавният глава заяви, че ситуацията в този регион засяга цяла Североизточна Азия и че мирът там ще проправи пътя за „отказ от ядрени оръжия по цялата планета“.
КНДР многократно е заявявала, че ядреният статут на републиката не подлежи на обсъждане. Освобождението от японско управление през 1945 г. се отбелязва и в двете държави на Корейския полуостров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво.
Коментиран от #3
08:16 15.08.2026
2 Механик
Докато слушкате американците, забравете за мир. Да не мислите, че те ще ви оставят да правите мир? Ми те за кво ви накараха да се биете едно време и наляха толкова пари там? Точно като сега с Украина, де. Сценарият на Чичи Сам винаги е един и същ. Насажда омраза, подкокоросва НПО-тата и ето ти войната. А после "разделяй и владей". Все пак за тях си е добре д а владеят половин държава, щом не могат цялата (като Япония и Германия, например).
08:16 15.08.2026
3 Механик
До коментар #1 от "Браво.":Нищо не осъзнават. Приказки за пред ора, просто.
Тия в Ю. Корея са така старателно промити и обездушени, че всякаква инициатива от тяхна страна, по какъвто и да е повод е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО изключена.
Нямат право да мъцнат без изрична заповед от САЩ. Ама те и не искат. Роби са по душа.
08:19 15.08.2026
4 А50
08:20 15.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тръмп
08:22 15.08.2026
7 КИБОРГ
08:23 15.08.2026
8 Росомаха
08:26 15.08.2026
9 А САЩ
08:28 15.08.2026
10 Те са един
"Демократичните" НИКОГА не могат да стигнат една соц страна, ако нещата опрат така, както да се съревновават военно.
Друг е въпросът, че "нямало демокрация " , народът е "притиснат" и т.н. Това са моралните оценки, ама истината остава, че С.К. военно стана много силна страна. Не виждам даже, как една Франция или Германия биха могли успешно да воюват срещу тях? При демокрацията моралът се РАЗЛАГА, няма нравственост, хората не са единни, всеки е сам за себе си и даже самата идея за "защита на родина" не става и 5 стотинки? Коя и чия родина? На Боко и Шиши ли? Или на Блек Рок? "Родината на банкерите"? Те взели всичко, а ти бачкаш на оцеляване в такава "родина", еми сами да си ходят тогава на войните...
Коментиран от #14
08:34 15.08.2026
11 Простият
08:45 15.08.2026
12 Kaлпазанин
08:51 15.08.2026
13 Мишел
08:52 15.08.2026
14 Факти
До коментар #10 от "Те са един":Чуваш ли се какво говориш? Франция може да изтрие Северна Корея с гумичката ако иска. Ще й прати няколко ядрени подводници и край. Северна Корея със смешните си дизелови подводници не може да стигне никъде. А великите й балистични ракети не могат да влязат обратно в атмосферата без да се разпаднат. Това е нелепа държава.
Коментиран от #15
09:07 15.08.2026
15 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #14 от "Факти":На този етап Франция не може чеп за зеле да направи Много я закъсаха Огромни вътрешни проблеми Дефакто са фалирали
09:14 15.08.2026