Президентът на Южна Корея се застъпи за мирно съжителстване със Северна Корея

По случай 81-ата годишнина от освобождението на Корейския полуостров от японско владичество, президентът на Република Корея (ROK) И Дже-мьон се застъпи за мирно съвместно съществуване със Северна Корея.

„Добре осъзнаваме последиците от войната от другата страна на света за живота на нашите граждани. Колко по-голяма ще бъде цената на напрежението и конфликтите на наша земя?“, каза И Дже-мьон, според неговия офис.

Той припомни, че още през 2025 г. е изразил готовността си да уважава установената система в Северна Корея и да не се стреми към обединяване на Корейския полуостров чрез поглъщане. След това И Дже-мьон отбеляза, че Сеул не таи враждебни планове към Пхенян. Сега президентът на Република Корея доразви политиката си. „Първо, трябва да се стремим към мирно съвместно съществуване, основано на принципите на приобщаване и взаимно уважение. Трябва да работим, за да станем по-малко агресивни, започвайки със собствените си идеи, правила и институции“, заяви президентът на Република Корея. „Надявам се, че Югът и Северът могат да седнат на една маса, за да постигнат мирно съвместно съществуване и споделен просперитет“, продължи Лий Дже-мьонг. Той каза, че диалогът „не ще бъде отстъпка, а начало на мирно съвместно съществуване“.

Денуклеаризация

„Второ, системата на мирно съвместно съществуване трябва да бъде стабилна и лишена от причини за конфронтация“, каза южнокорейският президент. Лий Дже-мьонг отбеляза, че това изисква механизми за предотвратяване на напрежение и конфликти. Военното споразумение за намаляване на напрежението, подписано на 19 септември 2018 г., не е изпълнено от нито едната страна, поне частично.

Той призова за създаването на „мирна система на Корейския полуостров, която да замени примирието, сложило край на Корейската война (1950-1953 г.). „Положителен отговор от Севера ще ни позволи да започнем да работим за осигуряване на стабилност на Корейския полуостров“, каза Ли Дже-мьонг. Държавният глава заяви, че ситуацията в този регион засяга цяла Североизточна Азия и че мирът там ще проправи пътя за „отказ от ядрени оръжия по цялата планета“.

КНДР многократно е заявявала, че ядреният статут на републиката не подлежи на обсъждане. Освобождението от японско управление през 1945 г. се отбелязва и в двете държави на Корейския полуостров.