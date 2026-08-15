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Президентът на Южна Корея се застъпи за мирно съжителстване със Северна Корея

Президентът на Южна Корея се застъпи за мирно съжителстване със Северна Корея

15 Август, 2026 08:07 728 15

  • и дже-мьон-
  • южна корея-
  • северна корея-
  • съжителство-
  • сътрудничество

И Дже-мьон: Важно страните да станат по-малко агресивни една към друга

Президентът на Южна Корея се застъпи за мирно съжителстване със Северна Корея - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

По случай 81-ата годишнина от освобождението на Корейския полуостров от японско владичество, президентът на Република Корея (ROK) И Дже-мьон се застъпи за мирно съвместно съществуване със Северна Корея.

„Добре осъзнаваме последиците от войната от другата страна на света за живота на нашите граждани. Колко по-голяма ще бъде цената на напрежението и конфликтите на наша земя?“, каза И Дже-мьон, според неговия офис.

Той припомни, че още през 2025 г. е изразил готовността си да уважава установената система в Северна Корея и да не се стреми към обединяване на Корейския полуостров чрез поглъщане. След това И Дже-мьон отбеляза, че Сеул не таи враждебни планове към Пхенян. Сега президентът на Република Корея доразви политиката си. „Първо, трябва да се стремим към мирно съвместно съществуване, основано на принципите на приобщаване и взаимно уважение. Трябва да работим, за да станем по-малко агресивни, започвайки със собствените си идеи, правила и институции“, заяви президентът на Република Корея. „Надявам се, че Югът и Северът могат да седнат на една маса, за да постигнат мирно съвместно съществуване и споделен просперитет“, продължи Лий Дже-мьонг. Той каза, че диалогът „не ще бъде отстъпка, а начало на мирно съвместно съществуване“.

Денуклеаризация

„Второ, системата на мирно съвместно съществуване трябва да бъде стабилна и лишена от причини за конфронтация“, каза южнокорейският президент. Лий Дже-мьонг отбеляза, че това изисква механизми за предотвратяване на напрежение и конфликти. Военното споразумение за намаляване на напрежението, подписано на 19 септември 2018 г., не е изпълнено от нито едната страна, поне частично.

Той призова за създаването на „мирна система на Корейския полуостров, която да замени примирието, сложило край на Корейската война (1950-1953 г.). „Положителен отговор от Севера ще ни позволи да започнем да работим за осигуряване на стабилност на Корейския полуостров“, каза Ли Дже-мьонг. Държавният глава заяви, че ситуацията в този регион засяга цяла Североизточна Азия и че мирът там ще проправи пътя за „отказ от ядрени оръжия по цялата планета“.

КНДР многократно е заявявала, че ядреният статут на републиката не подлежи на обсъждане. Освобождението от японско управление през 1945 г. се отбелязва и в двете държави на Корейския полуостров.


Южна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво.

    7 3 Отговор
    Осъзнавате се накъде духа вятъра...

    Коментиран от #3

    08:16 15.08.2026

  • 2 Механик

    6 4 Отговор
    Тоя па кай-поп и той на важен се прави.
    Докато слушкате американците, забравете за мир. Да не мислите, че те ще ви оставят да правите мир? Ми те за кво ви накараха да се биете едно време и наляха толкова пари там? Точно като сега с Украина, де. Сценарият на Чичи Сам винаги е един и същ. Насажда омраза, подкокоросва НПО-тата и ето ти войната. А после "разделяй и владей". Все пак за тях си е добре д а владеят половин държава, щом не могат цялата (като Япония и Германия, например).

    08:16 15.08.2026

  • 3 Механик

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Браво.":

    Нищо не осъзнават. Приказки за пред ора, просто.
    Тия в Ю. Корея са така старателно промити и обездушени, че всякаква инициатива от тяхна страна, по какъвто и да е повод е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО изключена.
    Нямат право да мъцнат без изрична заповед от САЩ. Ама те и не искат. Роби са по душа.

    08:19 15.08.2026

  • 4 А50

    4 2 Отговор
    Искат да ги завладеят лека полека и да свалят режима отвътре. СК станаха фактор и пречка на запада във воините им.

    08:20 15.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тръмп

    3 1 Отговор
    Хей кореецо, какви са тези скверни думи! Не мога да повярвам. Печатам и ти давам, печатам и давам, малко ли ти е? Помисли си пак, че санкции ще има. Сега ще се направя, че не съм те чул, но.......

    08:22 15.08.2026

  • 7 КИБОРГ

    2 0 Отговор
    Добре че е Миленчето да започне деня с една положителна новина. .!

    08:23 15.08.2026

  • 8 Росомаха

    4 1 Отговор
    Не е дошло времето за обединение. Първо трябва да се обединят Китайската народна република и Тайван.

    08:26 15.08.2026

  • 9 А САЩ

    3 1 Отговор
    разрешават ли? То ако няма конфликт как ще си продават оръжията и ще искат да имат бази там? Тоя президент май няма да живее дълго с такива предложения! Или ще му спретнат демократичен преврат! САЩ не търпят да им бъркат в джоба!

    08:28 15.08.2026

  • 10 Те са един

    2 1 Отговор
    Изстрадал народ. Заради тъпите амбиции на студената война. Едните искаха от тях да станат "социалистическа страна", другите ва всяка цена да е "демократична"! СССР и САЩ воюваха там и загинаха толкова много корейци. Е, разделиха я на две. Истината е такава, че Северната не случайно "се побърка" и само оръжия разработва. Това е соц страна в най-стегнат вид. А такава страна може военно да стане много силна, понеже всичко е централизирано и целият народ работи само в посоката, зададена "отгоре"!
    "Демократичните" НИКОГА не могат да стигнат една соц страна, ако нещата опрат така, както да се съревновават военно.
    Друг е въпросът, че "нямало демокрация " , народът е "притиснат" и т.н. Това са моралните оценки, ама истината остава, че С.К. военно стана много силна страна. Не виждам даже, как една Франция или Германия биха могли успешно да воюват срещу тях? При демокрацията моралът се РАЗЛАГА, няма нравственост, хората не са единни, всеки е сам за себе си и даже самата идея за "защита на родина" не става и 5 стотинки? Коя и чия родина? На Боко и Шиши ли? Или на Блек Рок? "Родината на банкерите"? Те взели всичко, а ти бачкаш на оцеляване в такава "родина", еми сами да си ходят тогава на войните...

    Коментиран от #14

    08:34 15.08.2026

  • 11 Простият

    3 0 Отговор
    Не разбира ли президента на Южна Корея, че докато американците се мотат наоколо, това дето го дрънка никога няма да стане. Я съм прозд и затова не съм президент, ама така ги виждам нещата.

    08:45 15.08.2026

  • 12 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Айде и тоз стана червен за ционистките медии

    08:51 15.08.2026

  • 13 Мишел

    3 0 Отговор
    Мирното съжителство с ядрена държава е повече от желателно.

    08:52 15.08.2026

  • 14 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Те са един":

    Чуваш ли се какво говориш? Франция може да изтрие Северна Корея с гумичката ако иска. Ще й прати няколко ядрени подводници и край. Северна Корея със смешните си дизелови подводници не може да стигне никъде. А великите й балистични ракети не могат да влязат обратно в атмосферата без да се разпаднат. Това е нелепа държава.

    Коментиран от #15

    09:07 15.08.2026

  • 15 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    На този етап Франция не може чеп за зеле да направи Много я закъсаха Огромни вътрешни проблеми Дефакто са фалирали

    09:14 15.08.2026

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