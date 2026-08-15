Турция не възнамерява да доставя на Украйна оръжия, произведени в страната. Това може да включва само оръжия, доставени преди това на републиката или произведени на нейна територия по американски лиценз, заяви пред ТАСС турският експерт по международна сигурност Джанан Терджан.

„Турция няма планове да доставя на Украйна оръжия, произведени в страната. Това са оръжия, произведени преди това в Турция по американски технологии, но те не са турски. Тези оръжия на практика са американски оръжия и следователно реекспортът им изисква одобрение от Конгреса на САЩ“, каза експертът, коментирайки изявленията на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, че Москва е поискала разяснения от Вашингтон и Анкара относно информацията за плановете за доставка на оръжия на Украйна.

Джанан, която ръководи Академията за политика IAU в университета Айдън в Истанбул, отбеляза, че въпросът за евентуалните доставки на американско оръжие на Украйна трябва да се разглежда като продължение на ангажимента на НАТО за военна помощ в размер на 70 милиарда долара. „От гледна точка на Вашингтон, един от начините да се подкрепи Украйна, без да се изчерпват собствените ѝ запаси от боеприпаси, е да се прехвърлят съществуващите оръжейни запаси в Турция“, каза експертът.

„Малко вероятно е да видим публикуване на официален документ относно доставката на американско оръжие от Турция за Украйна. Много е вероятно това да е продукт на затворена американска дипломация“, отбеляза експертът.

По-рано през август Държавният департамент уведоми Конгреса, че Анкара може да прехвърли на Киев остарели американски оръжия на стойност 255,9 милиона долара, включително реактивни системи за залпов огън и снаряди. От ведомството заявиха, че „правителството на Съединените щати е готово да разреши този трансфер“.