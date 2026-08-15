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Турция не възнамерява да доставя на Украйна оръжия, произведени в страната

Турция не възнамерява да доставя на Украйна оръжия, произведени в страната

15 Август, 2026 20:37 870 12

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  • оръжия

Това може да включва само оръжия, доставени преди това на републиката или произведени на нейна територия по американски лиценз

Турция не възнамерява да доставя на Украйна оръжия, произведени в страната - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турция не възнамерява да доставя на Украйна оръжия, произведени в страната. Това може да включва само оръжия, доставени преди това на републиката или произведени на нейна територия по американски лиценз, заяви пред ТАСС турският експерт по международна сигурност Джанан Терджан.

„Турция няма планове да доставя на Украйна оръжия, произведени в страната. Това са оръжия, произведени преди това в Турция по американски технологии, но те не са турски. Тези оръжия на практика са американски оръжия и следователно реекспортът им изисква одобрение от Конгреса на САЩ“, каза експертът, коментирайки изявленията на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, че Москва е поискала разяснения от Вашингтон и Анкара относно информацията за плановете за доставка на оръжия на Украйна.

Джанан, която ръководи Академията за политика IAU в университета Айдън в Истанбул, отбеляза, че въпросът за евентуалните доставки на американско оръжие на Украйна трябва да се разглежда като продължение на ангажимента на НАТО за военна помощ в размер на 70 милиарда долара. „От гледна точка на Вашингтон, един от начините да се подкрепи Украйна, без да се изчерпват собствените ѝ запаси от боеприпаси, е да се прехвърлят съществуващите оръжейни запаси в Турция“, каза експертът.

„Малко вероятно е да видим публикуване на официален документ относно доставката на американско оръжие от Турция за Украйна. Много е вероятно това да е продукт на затворена американска дипломация“, отбеляза експертът.

По-рано през август Държавният департамент уведоми Конгреса, че Анкара може да прехвърли на Киев остарели американски оръжия на стойност 255,9 милиона долара, включително реактивни системи за залпов огън и снаряди. От ведомството заявиха, че „правителството на Съединените щати е готово да разреши този трансфер“.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КИБОРГ

    9 4 Отговор
    Политиката ни води към пропаст, а науката крещи отстрани. Учените казват: "Това е последната спирка". Политиците отвръщат: "Ще помислим след изборите". Данните не лъжат – 7 от 9 планетарни граници са преминати, времето изтича, а те продължават да говорят за икономически растеж, все едно планетата е безкрайна. Истината е, че политиците не са глупави – те просто не искат да променят системата, от която печелят. А науката няма партия, няма вот, няма бюджет – тя има само факти. И фактите са, че сме на ръба. Въпросът не е дали ще приемем науката – въпросът е дали ще разберем, че тя трябва да замени политиката напълно. Иначе няма кой да каже "спирам".

    🔴 ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА

    20:39 15.08.2026

  • 2 БАНЗЕРИТЕ ПАК СА

    6 3 Отговор
    Излъганото камилче.

    Коментиран от #7

    20:40 15.08.2026

  • 3 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА

    12 3 Отговор
    Къде са болните бандертролове да обясняват за ПЕРЕМГАТА със турските оръжия??

    Коментиран от #4

    20:42 15.08.2026

  • 4 Ами....

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА":

    къде да са ,бандера къде е? И те са там.

    20:55 15.08.2026

  • 5 турця трупа черни точки

    11 6 Отговор
    и в един момент ще трябва да си плати

    20:55 15.08.2026

  • 6 ....

    11 0 Отговор
    Значи не турски, а американски оръжия, закупени от Турция, ще заминават за Украйна.

    Коментиран от #8

    20:57 15.08.2026

  • 7 .....

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "БАНЗЕРИТЕ ПАК СА":

    Не. Прочети пак статията, че не си успял от първия път да интерпретираш прочетеното.

    20:58 15.08.2026

  • 8 Читател

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "....":

    Все едно северокорейци да доставят оръжия на кюрдите, но те няма да са северокорейски, а...... бля, бля, бля, бля, бабала, бля.....

    21:02 15.08.2026

  • 9 Кой си ти

    4 3 Отговор
    Украци ,спарени Tashаци.
    За вас само дървени и цинкови капаци .
    Кой на укъра даде ,цял живот реве .
    Женските украчки стават ,ама за веднъж ,щото са карачки .

    21:03 15.08.2026

  • 10 Хмм

    4 2 Отговор
    произведени на нейна територия по американски лиценз, ама не били произведени в страната, затова ли искат свободана мореплаването в Черно море, за да снабдяват украйна с оръжие

    21:06 15.08.2026

  • 11 Русия ще им затвори кранчето!

    2 1 Отговор
    Турски поток през крив макарон! И само крепкие орешки ще им върне разума на чалмите!

    21:24 15.08.2026

  • 12 Доставчик

    1 0 Отговор
    Турците щели да прехвърлят и тяхната С-400 без пари, че за нищо не ставала.
    Укрите щели да я направят от замя-въздух в земя-земя.

    21:30 15.08.2026

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