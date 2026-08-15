Тайван се готви за война, докато помощта от САЩ се бави

Тайван ускорява подготовката си за възможен конфликт с Китай на фона на засилващия се военен натиск от Пекин и несигурността около нов пакет американски оръжия на стойност около 14 млрд. долара.

През август островът проведе десетдневните учения Han Kuang – най-големите ежегодни военни маневри на Тайван. Те включваха сценарии за китайска атака, морска блокада, прекъсване на комуникациите и удари по военната и гражданската инфраструктура.

Ученията показват промяна в отбранителната стратегия на Тайпе. Вместо подготовка само за класическа десантна операция властите все по-сериозно разглеждат сценарии, при които Китай би използвал блокада, кибератаки, дронове, икономически натиск и постепенно военно обкръжаване на острова.

Пекин трябва да бъде готов до 2027 г.

Американското Министерство на отбраната оценява, че Китай продължава да развива способностите на Народноосвободителната армия с цел до края на 2027 г. тя да може успешно да води война за Тайван.

Сред разглежданите от Пекин военни варианти са мащабна десантна операция, ракетни и въздушни удари и морска блокада на острова. Пентагонът отбелязва, че китайската армия систематично упражнява елементи от подобни сценарии.

Това обаче не означава, че китайският президент Си Дзинпин е взел решение за нападение през 2027 г. Бившият командващ американските сили в Индо-Тихоокеанския регион адмирал Самюъл Папаро е подчертавал, че годината трябва да се разглежда преди всичко като цел за военна готовност, а не като конкретен срок за започване на война.

Китай определя Тайван като част от своята територия и не изключва употребата на сила за постигане на обединение. Тайванското правителство отхвърля претенциите на Пекин и настоява, че само населението на острова може да определя бъдещето му.

Тайван тренира как да продължи да функционира при нападение

Ученията през 2026 г. бяха значително по-реалистични от предишни години.

Президентът Лай Цин-те например беше евакуиран с брониран автомобил до команден център при сценарий, в който държавното управление трябва да продължи да функционира по време на военна атака.

Властите тестваха и как обществото ще реагира при срив на комуникациите. В отделни райони скоростта на мобилния интернет беше временно намалена до ниво, при което практически можеха да се използват основно текстови услуги. Целта беше да се симулира ситуация, при която телекомуникационната инфраструктура е повредена или подложена на кибератака.

Тайван планира също да проверява възможността за преместване на производствени линии за оръжие и преобразуване на граждански предприятия за нуждите на отбраната, ако основните военни производствени центрове бъдат атакувани.

Новите американски оръжия все още чакат

Именно в този момент Тайпе е изправен пред несигурност около следващия голям оръжеен пакет от САЩ.

През декември 2025 г. администрацията на Доналд Тръмп одобри рекорден пакет за Тайван за около 11,1 млрд. долара, включващ системи HIMARS, артилерия, противотанкови ракети Javelin, дронове и друго оборудване.

Следващ пакет на стойност до 14 млрд. долара, включващ и усъвършенствани ракети прехващачи, обаче все още чака окончателното решение на американския президент.

Несигурността се увеличи през май, когато Тръмп заяви след среща със Си Дзинпин, че още не е решил дали продажбата ще бъде одобрена и определи оръжейния пакет като потенциален инструмент в преговорите с Китай.

По-късно високопоставен представител на Държавния департамент заяви пред Конгреса, че американските оръжейни продажби за Тайван не зависят от одобрението или позицията на Пекин и че Вашингтон не е променил основната си политика.

Въпреки тези уверения пакетът остава в процес на разглеждане.

Тайпе увеличава собствените разходи за отбрана

На фона на натиска от Вашингтон Тайван планира значително да увеличи собственото финансиране за армията.

Правителството подготвя 16% увеличение на разходите за отбрана през 2027 г., като за първи път общият бюджет трябва да надхвърли 1 трилион тайвански долара, или приблизително 31 млрд. щатски долара. Това би означавало военни разходи над 3% от БВП.

На 15 август парламентът одобри и 63,4 млрд. тайвански долара за ключова програма за военни дронове, без да намали поисканото от правителството финансиране.

Островът инвестира също в подводници собствено производство, мобилни ракетни системи, противокорабни оръжия и сравнително евтини безпилотни системи – стратегия, която трябва да направи евентуалната китайска операция максимално скъпа и сложна.

Китай отхвърля подготовката като „театър“

Пекин реагира остро на ученията Han Kuang. Китайското Министерство на отбраната ги определи като разхищение на средства и обвини правителството на Лай Цин-те, че създава страх от война и милитаризира обществото.

Китайската страна заяви, че армията остава в готовност да противодейства както на опити за независимост на Тайван, така и на външна военна намеса.

Несигурността около САЩ се превръща в част от отбранителната стратегия

Вашингтон няма дипломатически отношения с Тайпе, но остава най-важният му международен партньор и основен доставчик на оръжие.

Американската политика традиционно оставя известна неяснота по въпроса дали САЩ биха се включили пряко във война при китайско нападение. Администрацията на Тръмп допълнително настоява партньорите на Вашингтон да поемат по-голяма част от собствената си отбрана. Националната отбранителна стратегия на САЩ за 2026 г. изрично поставя акцент върху по-голямото участие на съюзниците и партньорите в Индо-Тихоокеанския регион.

Именно затова подготовката на Тайван все повече се основава на принципа, че островът трябва да може да издържи първия удар и да продължи да се сражава, независимо колко бързо би пристигнала външна помощ.

Последните учения, увеличаването на бюджета и инвестициите в дронове и мобилни оръжия показват, че за Тайпе опасността вече не се разглежда като абстрактен бъдещ сценарий. В същото време забавянето на американския оръжеен пакет за 14 млрд. долара добавя нов елемент на несигурност точно когато Китай ускорява собствената си военна модернизация.