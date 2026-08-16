Берлин: 50 в болница след жега и дрога на технопарад

Около 50 участници в популярния берлински технопарад Rave the Planet бяха спешно хоспитализирани след сериозно влошаване на здравословното състояние.
Според официалните доклади на спасителните служби в Берлин, основните причини за масовите припадъци и усложнения са били комбинацията от аномална лятна жега (достигаща 37 градуса) и прекомерна употреба на алкохол и наркотични вещества по време на мащабното шествие в парка „Тиргартен“.
Общо 651 души са получили медицинска помощ на място от мобилните екипи. Спасителните служби в Германия определиха събитието като изключително напрегнато.
По данни на столичната полиция, която осигури над 1500 служители, хеликоптери и дронове за сигурността на над 200 000 фенове, са извършени и 39 ареста за нарушения на закона за наркотиците и нанасяне на телесни повреди, но като цяло парадът е преминал без тежки инциденти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Че кой
20:02 16.08.2026
2 Ехееее
20:06 16.08.2026
3 Мани мани
20:07 16.08.2026
4 Последния Софиянец
20:10 16.08.2026
5 То това
20:21 16.08.2026
6 37 градуса са нищо
20:32 16.08.2026
7 ПРАТЕТЕ ИМ
20:46 16.08.2026
8 Софийски селянин,Пенсионер
Новите поколения както и при нас ще ни довършат,без ценности знания култура и морал..
Бавно но сигурно вървим към държавен разпад и последствията ще бъдат страшни..
Коментиран от #9
20:48 16.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.