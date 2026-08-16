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Берлин: 50 в болница след жега и дрога на технопарад

Берлин: 50 в болница след жега и дрога на технопарад

16 Август, 2026 19:56, обновена 16 Август, 2026 20:00 698 9

  • германия-
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  • дрога

Огромни натоварвания за спешните служби в Германия по време на мащабното музикално събитие Rave the Planet в центъра на столицата

Берлин: 50 в болница след жега и дрога на технопарад - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Около 50 участници в популярния берлински технопарад Rave the Planet бяха спешно хоспитализирани след сериозно влошаване на здравословното състояние.

Според официалните доклади на спасителните служби в Берлин, основните причини за масовите припадъци и усложнения са били комбинацията от аномална лятна жега (достигаща 37 градуса) и прекомерна употреба на алкохол и наркотични вещества по време на мащабното шествие в парка „Тиргартен“.

Общо 651 души са получили медицинска помощ на място от мобилните екипи. Спасителните служби в Германия определиха събитието като изключително напрегнато.

По данни на столичната полиция, която осигури над 1500 служители, хеликоптери и дронове за сигурността на над 200 000 фенове, са извършени и 39 ареста за нарушения на закона за наркотиците и нанасяне на телесни повреди, но като цяло парадът е преминал без тежки инциденти.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Че кой

    12 1 Отговор
    Ги е карал да се друсат на гейпарада?

    20:02 16.08.2026

  • 2 Ехееее

    6 1 Отговор
    То фентанил чак до Берлин ли стигна

    20:06 16.08.2026

  • 3 Мани мани

    6 0 Отговор
    Нема а си пият бирата ами дрога

    20:07 16.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Защо ли не ми е жал?

    20:10 16.08.2026

  • 5 То това

    2 0 Отговор
    е всеки ден, но сега намериха причина.Тези гей паради са постоянно и нещо нормално за това племе.

    20:21 16.08.2026

  • 6 37 градуса са нищо

    4 1 Отговор
    но е факт, че въздухът в ЕС е много мръсен, и с нагрети бетони и асфалти, плюс ВЕИ-та променящи течения, става мазало. Бил над 40 градуса африкански д-ви, но където е чист въздуха и няма презастрояване и асфалти, ВЕИ-та, не се усещат толкова температурите.

    20:32 16.08.2026

  • 7 ПРАТЕТЕ ИМ

    2 0 Отговор
    Авганистански лекари и български дилари и всичко ще е точно.

    20:46 16.08.2026

  • 8 Софийски селянин,Пенсионер

    4 0 Отговор
    Германия не тази която беше преди 20 и повече години..
    Новите поколения както и при нас ще ни довършат,без ценности знания култура и морал..
    Бавно но сигурно вървим към държавен разпад и последствията ще бъдат страшни..

    Коментиран от #9

    20:48 16.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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