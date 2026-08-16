Берлин: 50 в болница след жега и дрога на технопарад

Около 50 участници в популярния берлински технопарад Rave the Planet бяха спешно хоспитализирани след сериозно влошаване на здравословното състояние.

Според официалните доклади на спасителните служби в Берлин, основните причини за масовите припадъци и усложнения са били комбинацията от аномална лятна жега (достигаща 37 градуса) и прекомерна употреба на алкохол и наркотични вещества по време на мащабното шествие в парка „Тиргартен“.

Общо 651 души са получили медицинска помощ на място от мобилните екипи. Спасителните служби в Германия определиха събитието като изключително напрегнато.

По данни на столичната полиция, която осигури над 1500 служители, хеликоптери и дронове за сигурността на над 200 000 фенове, са извършени и 39 ареста за нарушения на закона за наркотиците и нанасяне на телесни повреди, но като цяло парадът е преминал без тежки инциденти.