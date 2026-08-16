Главният прокурор на САЩ: Тръмп не е искал нищо незаконно

Главният прокурор на САЩ направи ключово изявление, в което подчерта, че президентът Доналд Тръмп никога не е изисквал от него или от Министерството на правосъдието да извършват каквито и да било противозаконни действия.
Коментарът идва в момент на засилено политическо напрежение във Вашингтон и дебати в Сената около правомощията на правосъдното ведомство и подготвяните от администрацията реформи.
Изявлението на главния прокурор има за цел да тушира критиките на опозицията относно евентуална политизация на правосъдната система в САЩ по време на втория мандат на държавния глава.
Тръмп, който наскоро коментира темата в своята социална мрежа Truth Social, продължава да настоява за пълна прозрачност в работата на федералните прокурори, докато неговият юридически екип паралелно води битки по няколко ключови административни казуса в страната.
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1 За протокола
19:48 16.08.2026
2 Мелания
Не иска......
19:51 16.08.2026
3 Kaлпазанин
19:57 16.08.2026
4 Без майтап
20:20 16.08.2026
5 Лост
20:22 16.08.2026
6 Хи,хи,хи...
20:41 16.08.2026
7 Историк
21:03 16.08.2026