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Главният прокурор на САЩ: Тръмп не е искал нищо незаконно

Главният прокурор на САЩ: Тръмп не е искал нищо незаконно

16 Август, 2026 19:44, обновена 16 Август, 2026 19:46 608 7

  • прокуратура-
  • тръмп-
  • президент-
  • сащ

В официално изявление правосъдният министър и главен прокурор на САЩ категорично отрече Доналд Тръмп да е престъпвал закона в отношенията си с ведомството.

Главният прокурор на САЩ: Тръмп не е искал нищо незаконно - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Главният прокурор на САЩ направи ключово изявление, в което подчерта, че президентът Доналд Тръмп никога не е изисквал от него или от Министерството на правосъдието да извършват каквито и да било противозаконни действия.

Коментарът идва в момент на засилено политическо напрежение във Вашингтон и дебати в Сената около правомощията на правосъдното ведомство и подготвяните от администрацията реформи.

Изявлението на главния прокурор има за цел да тушира критиките на опозицията относно евентуална политизация на правосъдната система в САЩ по време на втория мандат на държавния глава.

Тръмп, който наскоро коментира темата в своята социална мрежа Truth Social, продължава да настоява за пълна прозрачност в работата на федералните прокурори, докато неговият юридически екип паралелно води битки по няколко ключови административни казуса в страната.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За протокола

    3 0 Отговор
    "Иранските военни обявиха днес (16/8), че предлагат награда от 30 000 долара на всеки, който убие или залови американски войник. Наградата за жена , която убие или залови американски войник, е двойно по-голяма."

    19:48 16.08.2026

  • 2 Мелания

    3 0 Отговор
    Не иска бе, гадината мръсна.......
    Не иска......

    19:51 16.08.2026

  • 3 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    А слънцето луната вятъра дъжда и кислорода ,иска ли го и законно ли е ????,то за вас всичко е законно

    19:57 16.08.2026

  • 4 Без майтап

    1 0 Отговор
    Защо всички искат да контролират прокуратурата? Предполагам че това ще иска и наш Радев.

    20:20 16.08.2026

  • 5 Лост

    2 0 Отговор
    Единственото което е искал е да бъде носител на Нобелова награда за мир.

    20:22 16.08.2026

  • 6 Хи,хи,хи...

    1 0 Отговор
    Ами така ще каже. Инак, дали ще е главен прокурор? Но лъжете си, ние Ви вярваме...?!

    20:41 16.08.2026

  • 7 Историк

    0 0 Отговор
    Нали затова минжитурките около тръмп го избраха, нали му е личен адвокат, не е гл.прокурор на САЩ, а персонален защитник на престъпника президент на Тръмпландия .

    21:03 16.08.2026