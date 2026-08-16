Огнен ад: Арести в Турция, армията гаси Франция

Европа и Близкият изток продължават тежката битка с безмилостните горски пожари, захранвани от рекордни жеги и силни ветрове.
Към 19:30 часа на 16 август ситуацията в Турция и Франция остава критична, което наложи предприемането на безпрецедентни мерки за сигурност. В Турция съдебните власти вече предприеха мащабни действия срещу виновниците за огнената стихия, като 11 души бяха официално арестувани по подозрение в умишлени палежи и проявена престъпна небрежност. Същевременно френското правителство впрегна целия наличен ресурс на държавата и мобилизира близо 2000 военнослужещи, които да подпомогнат изтощените пожарникари на терен.
Мащабни арести в Турция заради десетки огнени огнища
Правосъдното министерство на Турция затегна изключително сериозно мерките срещу умишлените подпалвачи. Според официалните данни, цитирани в разследване на турската информационна агенция haberler.com, съдебните органи водят мащабни производства за десетки големи горски пожари, избухнали в над 22 провинции на страната от началото на летния сезон.
До момента разследващите са идентифицирали десетки заподозрени лица. От тях 11 души вече са с постоянна мярка за неотклонение „арест“ по обвинения в саботаж, умишлени палежи или застрашаваща небрежност — като извършване на заваръчни дейности в близост до горски масиви и нерегламентирано палене на стърнища. Властите в Анкара категорично заявиха, че нито един случай на престъпление срещу „зеленото отечество“ няма да остане ненаказан, а извършителите ще получат най-строгите наказания, предвидени в закона.
Франция мобилизира армията срещу най-големите пожари от десетилетия
Ситуацията във Франция не е по-различна, където огнената стихия изпепели хиляди хектари вековни борови гори в югозападните и южните части на страната. Френският телевизионен канал (bfmtv.com) информира, че мащабът на бедствието е принудил военното командване да изпрати близо 2000 военнослужещи директно на фронтовата линия с огъня.
Военните сили са разположени предимно в най-засегнатите департаменти, за да подсигурят логистиката, да изграждат просеки и да помагат при масовите евакуации на местни жители и туристи. Сухопътните екипи на армията се подпомагат активно и от тежка военна авиация. Френските власти съобщават за изключително усложнена обстановка поради поривистите ветрове и поредната вълна от екстремни горещини, надхвърлящи 40 градуса по Целзий, което предизвиква внезапни възобновявания на вече локализирани огнища.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 микрон
19:38 16.08.2026
2 микрон
19:40 16.08.2026
3 Сетили се тея ненормалници във
19:42 16.08.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:43 16.08.2026
5 И как точно
19:44 16.08.2026
6 тежка военна френска авиация
19:47 16.08.2026
7 Kaлпазанин
19:51 16.08.2026
8 Франция нема армия
19:53 16.08.2026
9 И Киев е Руски
19:57 16.08.2026
10 И Киев е Руски
19:59 16.08.2026