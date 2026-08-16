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Огнен ад: Арести в Турция, армията гаси Франция

Огнен ад: Арести в Турция, армията гаси Франция

16 Август, 2026 19:32, обновена 16 Август, 2026 19:36 968 10

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  • армия

Общо 11 души са задържани за палежи на гори в съседна Турция, докато френските власти изпратиха 2000 войници срещу стихията

Огнен ад: Арести в Турция, армията гаси Франция - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа и Близкият изток продължават тежката битка с безмилостните горски пожари, захранвани от рекордни жеги и силни ветрове.

Към 19:30 часа на 16 август ситуацията в Турция и Франция остава критична, което наложи предприемането на безпрецедентни мерки за сигурност. В Турция съдебните власти вече предприеха мащабни действия срещу виновниците за огнената стихия, като 11 души бяха официално арестувани по подозрение в умишлени палежи и проявена престъпна небрежност. Същевременно френското правителство впрегна целия наличен ресурс на държавата и мобилизира близо 2000 военнослужещи, които да подпомогнат изтощените пожарникари на терен.

Мащабни арести в Турция заради десетки огнени огнища

Правосъдното министерство на Турция затегна изключително сериозно мерките срещу умишлените подпалвачи. Според официалните данни, цитирани в разследване на турската информационна агенция haberler.com, съдебните органи водят мащабни производства за десетки големи горски пожари, избухнали в над 22 провинции на страната от началото на летния сезон.

До момента разследващите са идентифицирали десетки заподозрени лица. От тях 11 души вече са с постоянна мярка за неотклонение „арест“ по обвинения в саботаж, умишлени палежи или застрашаваща небрежност — като извършване на заваръчни дейности в близост до горски масиви и нерегламентирано палене на стърнища. Властите в Анкара категорично заявиха, че нито един случай на престъпление срещу „зеленото отечество“ няма да остане ненаказан, а извършителите ще получат най-строгите наказания, предвидени в закона.

Франция мобилизира армията срещу най-големите пожари от десетилетия

Ситуацията във Франция не е по-различна, където огнената стихия изпепели хиляди хектари вековни борови гори в югозападните и южните части на страната. Френският телевизионен канал (bfmtv.com) информира, че мащабът на бедствието е принудил военното командване да изпрати близо 2000 военнослужещи директно на фронтовата линия с огъня.

Военните сили са разположени предимно в най-засегнатите департаменти, за да подсигурят логистиката, да изграждат просеки и да помагат при масовите евакуации на местни жители и туристи. Сухопътните екипи на армията се подпомагат активно и от тежка военна авиация. Френските власти съобщават за изключително усложнена обстановка поради поривистите ветрове и поредната вълна от екстремни горещини, надхвърлящи 40 градуса по Целзий, което предизвиква внезапни възобновявания на вече локализирани огнища.


Франция
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    а мен ме мачка мъжка компания в южна франця

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  • 3 Сетили се тея ненормалници във

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  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 2 Отговор
    Да горят.Колко живота те изгориха.Нека им е хак

    19:43 16.08.2026

  • 5 И как точно

    4 1 Отговор
    Френскста армия "ще помага" при масовите евакуации на местни жители и туристи ? С питолет в главата най вероятно ?

    19:44 16.08.2026

  • 6 тежка военна френска авиация

    3 1 Отговор
    Щяла да бомбардира засегнатите райони

    19:47 16.08.2026

  • 7 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    А клоуна колонизирали слънцето луната дъжда водата и кислорода ????

    19:51 16.08.2026

  • 8 Франция нема армия

    2 1 Отговор
    "Същевременно френското правителство впрегна целия наличен ресурс на държавата и мобилизира близо 2000 военнослужещи"

    19:53 16.08.2026

  • 9 И Киев е Руски

    2 1 Отговор
    Колкото повече французи се опечат толкова по малко не стандартни ще дойда в Бургас

    19:57 16.08.2026

  • 10 И Киев е Руски

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