Огнен ад: Арести в Турция, армията гаси Франция

Европа и Близкият изток продължават тежката битка с безмилостните горски пожари, захранвани от рекордни жеги и силни ветрове.

Към 19:30 часа на 16 август ситуацията в Турция и Франция остава критична, което наложи предприемането на безпрецедентни мерки за сигурност. В Турция съдебните власти вече предприеха мащабни действия срещу виновниците за огнената стихия, като 11 души бяха официално арестувани по подозрение в умишлени палежи и проявена престъпна небрежност. Същевременно френското правителство впрегна целия наличен ресурс на държавата и мобилизира близо 2000 военнослужещи, които да подпомогнат изтощените пожарникари на терен.

Мащабни арести в Турция заради десетки огнени огнища

Правосъдното министерство на Турция затегна изключително сериозно мерките срещу умишлените подпалвачи. Според официалните данни, цитирани в разследване на турската информационна агенция haberler.com, съдебните органи водят мащабни производства за десетки големи горски пожари, избухнали в над 22 провинции на страната от началото на летния сезон.

До момента разследващите са идентифицирали десетки заподозрени лица. От тях 11 души вече са с постоянна мярка за неотклонение „арест“ по обвинения в саботаж, умишлени палежи или застрашаваща небрежност — като извършване на заваръчни дейности в близост до горски масиви и нерегламентирано палене на стърнища. Властите в Анкара категорично заявиха, че нито един случай на престъпление срещу „зеленото отечество“ няма да остане ненаказан, а извършителите ще получат най-строгите наказания, предвидени в закона.

Франция мобилизира армията срещу най-големите пожари от десетилетия

Ситуацията във Франция не е по-различна, където огнената стихия изпепели хиляди хектари вековни борови гори в югозападните и южните части на страната. Френският телевизионен канал (bfmtv.com) информира, че мащабът на бедствието е принудил военното командване да изпрати близо 2000 военнослужещи директно на фронтовата линия с огъня.

Военните сили са разположени предимно в най-засегнатите департаменти, за да подсигурят логистиката, да изграждат просеки и да помагат при масовите евакуации на местни жители и туристи. Сухопътните екипи на армията се подпомагат активно и от тежка военна авиация. Френските власти съобщават за изключително усложнена обстановка поради поривистите ветрове и поредната вълна от екстремни горещини, надхвърлящи 40 градуса по Целзий, което предизвиква внезапни възобновявания на вече локализирани огнища.