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Иран екзекутира мъж заради прегазени полицаи

Иран екзекутира мъж заради прегазени полицаи

16 Август, 2026 20:42, обновена 16 Август, 2026 20:46 457 8

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  • полицаи

Властите в Техеран изпълниха смъртната присъда на Шахрам Садеги, обвинен в сътрудничество с Израел и САЩ

Иран екзекутира мъж заради прегазени полицаи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Иран сутринта на 16 август бе изпълнена смъртната присъда на Шахрам Садеги, предаде Mizan News.

Той бе признат за виновен за умишлен връхлитане с автомобил върху служители на правоохранителните органи по време на масовите протести и безредици в град Карадж.

Според официалното изявление на иранската съдебна власт, при инцидента са ранени седем полицаи, като един от тях е прекарал три месеца в кома. След атаката Садеги е запалил автомобила си и е направил опит да се укрие.

Властите в Техеран твърдят, че осъденият е изпълнявал „оперативни задачи“ в интерес на разузнавателните служби на Израел и САЩ, насочени срещу националната сигурност на ислямската република.

Международни правозащитни организации многократно са критикували Иран за използването на екзекуции като инструмент за потушаване на инакомислието.


Иран (Ислямска Република)
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