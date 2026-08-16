Иран екзекутира мъж заради прегазени полицаи

В Иран сутринта на 16 август бе изпълнена смъртната присъда на Шахрам Садеги, предаде Mizan News.

Той бе признат за виновен за умишлен връхлитане с автомобил върху служители на правоохранителните органи по време на масовите протести и безредици в град Карадж.

Според официалното изявление на иранската съдебна власт, при инцидента са ранени седем полицаи, като един от тях е прекарал три месеца в кома. След атаката Садеги е запалил автомобила си и е направил опит да се укрие.

Властите в Техеран твърдят, че осъденият е изпълнявал „оперативни задачи“ в интерес на разузнавателните служби на Израел и САЩ, насочени срещу националната сигурност на ислямската република.

Международни правозащитни организации многократно са критикували Иран за използването на екзекуции като инструмент за потушаване на инакомислието.