Москва чака обяснения от Пашинян за отношенията с Русия

Москва очаква уточнения от премиера на Армения Никол Пашинян за думите му, че отношенията между Ереван и Москва няма да бъдат като преди. Мария Захарова, официален представител на Министерството на външните работи на Русия, заяви, че руската страна ще коментира темата след допълнително обяснение от арменския премиер.

„Трябва да разберем какво е имал предвид Никол Пашинян, заявявайки, че отношенията на Ереван с Москва няма да бъдат като преди. А може би е имал предвид, че те ще бъдат само по-добри. Нека изчакаме уточненията му по този въпрос, а след това ще коментираме“, каза Захарова по време на брифинг.

Какво заяви Пашинян

На 21 септември Пашинян каза, че отношенията между Русия и Армения „неминуемо ще се променят“. По думите му промяната не е свързана с конкретен човек или политическа сила.

„Който и да е той“, отношенията между двете държави „няма да бъдат като преди“, заяви арменският премиер.

Изказването му не беше придружено от конкретно посочени мерки или решения, които да променят двустранните отношения. От руското външно министерство засега очакват допълнително разяснение от Пашинян, преди да дадат по-подробна оценка на казаното.

Източници: Газета.Rу, РИА Новости