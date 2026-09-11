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Ричарлисон тръгва по съдебния път: Бразилската звезда иска да скъса с Тотнъм

Ричарлисон тръгва по съдебния път: Бразилската звезда иска да скъса с Тотнъм

11 Септември, 2026 17:56 531 0

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29-годишният бразилски нападател има намерение да се обърне към съда, за да разтрогне договора си

Ричарлисон тръгва по съдебния път: Бразилската звезда иска да скъса с Тотнъм - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Буря се разрази в лагера на Тотнъм, след като 29-годишният бразилски нападател Ричарлисон предприе решителни стъпки към прекратяване на договора си с лондонския клуб. Според информация на престижното издание The Athletic, южноамериканецът е готов да се обърне към съда, за да извоюва свободата си от "шпорите".

Изненадващо, Ричарлисон не беше включен в официалния състав на Тотнъм за предстоящия сезон във Висшата лига. Това решение идва след като самият футболист е уведомил ръководството за желанието си да напусне клуба. В отговор, шефовете на Тотнъм са го извадили от списъка с играчи, които ще защитават цветовете на отбора през новата кампания.

Ричарлисон и неговият екип от представители вече проучват възможностите за завеждане на съдебен иск с цел разтрогване на договора, който го обвързва с Тотнъм до юни 2027 година. Ако съдът уважи искането му, нападателят ще може да продължи кариерата си без ограничения, а клубът ще се изправи пред сериозни последици.

От пристигането си в Лондон през лятото на 2022 година, Ричарлисон изигра 43 мача във всички турнири. През изминалия сезон той се отчете с 12 гола и 5 асистенции. Въпреки това, отношенията между двете страни очевидно са достигнали точка на кипене.


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