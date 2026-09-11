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ОАЕ обявиха планове за инвестиране на 40 милиарда евро в Германия

ОАЕ обявиха планове за инвестиране на 40 милиарда евро в Германия

11 Септември, 2026 15:41 437 7

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Инвестицията отразява подхода на Абу Даби към насърчаване на дългосрочни икономически и инвестиционни партньорства

ОАЕ обявиха планове за инвестиране на 40 милиарда евро в Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ОАЕ обявиха планове за инвестиране на 40 милиарда евро в Германия в редица сектори, представляващи стратегически приоритети за двете страни, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ. Те включват промишленост, високи технологии, изкуствен интелект, цифрова инфраструктура и енергетика, предаде БТА.

По този начин се надгражда нарастващата динамика в отношенията между ОАЕ и Германия и съвпада с държавното посещение на президента на ОАЕ, шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян, в страната.

Инвестицията отразява подхода на Абу Даби към насърчаване на дългосрочни икономически и инвестиционни партньорства, както и доверието на страната в индустриалния, технологичния и иновационния потенциал на Германия. От общата сума от 40 милиарда евро, 10 милиарда евро ще бъдат заделени за инвестиции в германската провинция Бавария.

Бележейки значително разширяване на икономическото партньорство между ОАЕ и Германия, инвестицията съчетава напредналите индустриални, технологични и научноизследователски възможности на Германия с инвестиционния опит и капацитет на ОАЕ за подкрепа на мащабни проекти и ускоряване на техния растеж. Това ще създаде нови възможности за компаниите и институциите в двете страни да изградят трайни партньорства и да задълбочат сътрудничеството в сектори, които се очаква да стимулират растежа и конкурентоспособността през следващите десетилетия.

Отвъд своята финансова стойност, инвестицията полага основите на дългосрочно стратегическо партньорство, което съчетава инвестиционния опит на ОАЕ със силните страни на Германия в областта на индустрията, технологиите и иновациите, затвърждавайки ролята на двете държави като партньори в изграждането на ориентирани към бъдещето индустрии и в подкрепата за устойчив икономически растеж.


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Петродоларите вместо в САЩ ще отиват другаде.

    15:43 11.09.2026

  • 2 Баламата

    5 1 Отговор
    На швабите им трябват пари за гей-паради и за Украйна, ама арабите не дават лесно пари,както обещават

    15:46 11.09.2026

  • 3 Луд

    1 0 Отговор
    АРАБ ДАВА ЧОРАП НО ЕДИН ВЕЧЕРТА ДРУГИЯТ СУТРИНТА.Това откритие го направи наша циганка преди 40год.

    15:58 11.09.2026

  • 4 българина

    1 0 Отговор
    уникрвдит купива комерцбанк, арабите друга промишленост, виесман от американци, автоиндустрията става китайска. Германия е на тезгяха, там я поставиха евреите от сащ израел, като отнъшение за холокоста. Германия се променя етнически, за което са си виновни те, че 50 г глсуват хора които гинтъпчат с май муни

    Коментиран от #7

    15:58 11.09.2026

  • 5 Ционистките

    0 0 Отговор
    режими се подкрепят взаимно .

    16:07 11.09.2026

  • 6 Мустака

    0 0 Отговор
    Арабите със стратегически ход срещу Изрялтяните. Ще вдигат Райха на крака с 40 милярда евраци.

    16:12 11.09.2026

  • 7 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "българина":

    Вярваш,че само Германия е на тезгяха ли? Целият ЕС сме на тезгяха..Първо увършаха Източна Европа,сега стигнаха и до Западна..

    16:16 11.09.2026