ОАЕ обявиха планове за инвестиране на 40 милиарда евро в Германия в редица сектори, представляващи стратегически приоритети за двете страни, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ. Те включват промишленост, високи технологии, изкуствен интелект, цифрова инфраструктура и енергетика, предаде БТА.
По този начин се надгражда нарастващата динамика в отношенията между ОАЕ и Германия и съвпада с държавното посещение на президента на ОАЕ, шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян, в страната.
Инвестицията отразява подхода на Абу Даби към насърчаване на дългосрочни икономически и инвестиционни партньорства, както и доверието на страната в индустриалния, технологичния и иновационния потенциал на Германия. От общата сума от 40 милиарда евро, 10 милиарда евро ще бъдат заделени за инвестиции в германската провинция Бавария.
Бележейки значително разширяване на икономическото партньорство между ОАЕ и Германия, инвестицията съчетава напредналите индустриални, технологични и научноизследователски възможности на Германия с инвестиционния опит и капацитет на ОАЕ за подкрепа на мащабни проекти и ускоряване на техния растеж. Това ще създаде нови възможности за компаниите и институциите в двете страни да изградят трайни партньорства и да задълбочат сътрудничеството в сектори, които се очаква да стимулират растежа и конкурентоспособността през следващите десетилетия.
Отвъд своята финансова стойност, инвестицията полага основите на дългосрочно стратегическо партньорство, което съчетава инвестиционния опит на ОАЕ със силните страни на Германия в областта на индустрията, технологиите и иновациите, затвърждавайки ролята на двете държави като партньори в изграждането на ориентирани към бъдещето индустрии и в подкрепата за устойчив икономически растеж.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
15:43 11.09.2026
2 Баламата
15:46 11.09.2026
3 Луд
15:58 11.09.2026
4 българина
Коментиран от #7
15:58 11.09.2026
5 Ционистките
16:07 11.09.2026
6 Мустака
16:12 11.09.2026
7 Атина Палада
До коментар #4 от "българина":Вярваш,че само Германия е на тезгяха ли? Целият ЕС сме на тезгяха..Първо увършаха Източна Европа,сега стигнаха и до Западна..
16:16 11.09.2026