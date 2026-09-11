ОАЕ обявиха планове за инвестиране на 40 милиарда евро в Германия в редица сектори, представляващи стратегически приоритети за двете страни, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ. Те включват промишленост, високи технологии, изкуствен интелект, цифрова инфраструктура и енергетика, предаде БТА.

По този начин се надгражда нарастващата динамика в отношенията между ОАЕ и Германия и съвпада с държавното посещение на президента на ОАЕ, шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян, в страната.

Инвестицията отразява подхода на Абу Даби към насърчаване на дългосрочни икономически и инвестиционни партньорства, както и доверието на страната в индустриалния, технологичния и иновационния потенциал на Германия. От общата сума от 40 милиарда евро, 10 милиарда евро ще бъдат заделени за инвестиции в германската провинция Бавария.

Бележейки значително разширяване на икономическото партньорство между ОАЕ и Германия, инвестицията съчетава напредналите индустриални, технологични и научноизследователски възможности на Германия с инвестиционния опит и капацитет на ОАЕ за подкрепа на мащабни проекти и ускоряване на техния растеж. Това ще създаде нови възможности за компаниите и институциите в двете страни да изградят трайни партньорства и да задълбочат сътрудничеството в сектори, които се очаква да стимулират растежа и конкурентоспособността през следващите десетилетия.

Отвъд своята финансова стойност, инвестицията полага основите на дългосрочно стратегическо партньорство, което съчетава инвестиционния опит на ОАЕ със силните страни на Германия в областта на индустрията, технологиите и иновациите, затвърждавайки ролята на двете държави като партньори в изграждането на ориентирани към бъдещето индустрии и в подкрепата за устойчив икономически растеж.