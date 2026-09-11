ГСДП обсъжда промяна на позицията си спрямо Русия и Украйна

Депутати от Германската социалдемократическа партия (ГСДП) - част от управляващата коалиция - обсъдиха в Бундестага възможността за промяна на политическата си позиция спрямо Русия и Украйна, съобщава Die Welt, позовавайки се на източник от парламентарната група, предава News.bg.
„След изборната победа на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) в Саксония-Анхалт, в рамките на ГСДП се разгоря дебат относно собствения политически курс по отношение на Украйна и Русия... Този въпрос беше оживено обсъждан в понеделник от (социалдемократическата) парламентарна група в Бундестага“, пише изданието.
Според Die Welt около 90% от депутатите смятат, че няма нужда от промяна на позицията спрямо Русия и Украйна. 10% обаче се противопоставят на запазването на настоящия курс, като това мнение набира все по-голяма подкрепа.
Един от политиците, подкрепящи тази промяна, е Ралф Щегнер - депутат и експерт по външна политика на парламентарната група на ГСДП. Изданието допълва, че много депутати настояват за по-активни дипломатически усилия във връзка с конфликта между Русия и Украйна.
Критики между ГСДП и АзГ
Преди това Фридрих Мерц - лидерът на ХДС - обвини партията „Алтернатива за Германия“ в подкрепа за Русия и в прокарване на антиимиграционна политика.
Преди това АзГ подаде жалба в полицията срещу Мерц за негови изказвания в Бундестага.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Глей кво стаа
Коментиран от #7
13:52 11.09.2026
3 Отговорът
Ама ще е късноооо
13:52 11.09.2026
4 Kaлпазанин
13:58 11.09.2026
5 Работническо дело пишеше така
14:00 11.09.2026
6 Чичко Адолф
14:00 11.09.2026
7 Трол
До коментар #2 от "Глей кво стаа":Рускоговорящ е.
Коментиран от #9
14:01 11.09.2026
8 Германците
Коментиран от #10
14:02 11.09.2026
9 Глей кво стаа
До коментар #7 от "Трол":Разбира се,че е рускоговорящ.
Украинския език/ няма такъв/ е смесица от руски,полски и други езици!!! П
Коментиран от #11
14:03 11.09.2026
10 Ами 10%
До коментар #8 от "Германците":Аре беги.😅
14:07 11.09.2026
11 мдааааа
До коментар #9 от "Глей кво стаа":А благодарение на македонците , руzкият язык си е - руzки
14:08 11.09.2026
12 Маринов
Колкото до антиимигрантската политика на АзГ, тя е обективна, искана е от населението и един от стълбовете за поддръжка и успех на АзГ. Трудно ще е на Мерц да обърне колелото.
14:10 11.09.2026
13 Голяма част
14:11 11.09.2026
14 Голяма част
Коментиран от #15
14:13 11.09.2026
15 да питам
До коментар #14 от "Голяма част":А ти българският , знаеш ли го ? "украЙнецо"
14:17 11.09.2026
16 Да ви го
14:20 11.09.2026
17 604
14:26 11.09.2026
18 нещастници
14:28 11.09.2026