ГСДП обсъжда промяна на позицията си спрямо Русия и Украйна

Депутати от Германската социалдемократическа партия (ГСДП) - част от управляващата коалиция - обсъдиха в Бундестага възможността за промяна на политическата си позиция спрямо Русия и Украйна, съобщава Die Welt, позовавайки се на източник от парламентарната група, предава News.bg.

„След изборната победа на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) в Саксония-Анхалт, в рамките на ГСДП се разгоря дебат относно собствения политически курс по отношение на Украйна и Русия... Този въпрос беше оживено обсъждан в понеделник от (социалдемократическата) парламентарна група в Бундестага“, пише изданието.

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Според Die Welt около 90% от депутатите смятат, че няма нужда от промяна на позицията спрямо Русия и Украйна. 10% обаче се противопоставят на запазването на настоящия курс, като това мнение набира все по-голяма подкрепа.

Един от политиците, подкрепящи тази промяна, е Ралф Щегнер - депутат и експерт по външна политика на парламентарната група на ГСДП. Изданието допълва, че много депутати настояват за по-активни дипломатически усилия във връзка с конфликта между Русия и Украйна.

Критики между ГСДП и АзГ

Преди това Фридрих Мерц - лидерът на ХДС - обвини партията „Алтернатива за Германия“ в подкрепа за Русия и в прокарване на антиимиграционна политика.

Преди това АзГ подаде жалба в полицията срещу Мерц за негови изказвания в Бундестага.