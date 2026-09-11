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ГСДП обсъжда промяна на позицията си спрямо Русия и Украйна
  Тема: Украйна

ГСДП обсъжда промяна на позицията си спрямо Русия и Украйна

11 Септември, 2026 13:48 1 292 18

  • русия-
  • германия-
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  • позиция-
  • гсдп

Около 90% от депутатите не виждат нужда от промяна на настоящия курс, но подкрепата за обратната позиция нараства

ГСДП обсъжда промяна на позицията си спрямо Русия и Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Депутати от Германската социалдемократическа партия (ГСДП) - част от управляващата коалиция - обсъдиха в Бундестага възможността за промяна на политическата си позиция спрямо Русия и Украйна, съобщава Die Welt, позовавайки се на източник от парламентарната група, предава News.bg.

„След изборната победа на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) в Саксония-Анхалт, в рамките на ГСДП се разгоря дебат относно собствения политически курс по отношение на Украйна и Русия... Този въпрос беше оживено обсъждан в понеделник от (социалдемократическата) парламентарна група в Бундестага“, пише изданието.

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Според Die Welt около 90% от депутатите смятат, че няма нужда от промяна на позицията спрямо Русия и Украйна. 10% обаче се противопоставят на запазването на настоящия курс, като това мнение набира все по-голяма подкрепа.

Един от политиците, подкрепящи тази промяна, е Ралф Щегнер - депутат и експерт по външна политика на парламентарната група на ГСДП. Изданието допълва, че много депутати настояват за по-активни дипломатически усилия във връзка с конфликта между Русия и Украйна.

Критики между ГСДП и АзГ

Преди това Фридрих Мерц - лидерът на ХДС - обвини партията „Алтернатива за Германия“ в подкрепа за Русия и в прокарване на антиимиграционна политика.

Преди това АзГ подаде жалба в полицията срещу Мерц за негови изказвания в Бундестага.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Глей кво стаа

    21 0 Отговор
    Украински гражданин опита да се освободи от несесер с метамфетамин, стъклена лула и електронна везна, след като видя полицаи в бургаския ж.к. „Славейков“. Мъжът, който живее в Бургас, е задържан за срок до 24 часа, съобщиха от ОДМВР-Бургас.

    Коментиран от #7

    13:52 11.09.2026

  • 3 Отговорът

    16 0 Отговор
    Като ва запукат, тогава....
    Ама ще е късноооо

    13:52 11.09.2026

  • 4 Kaлпазанин

    13 0 Отговор
    Тези там всички гсду@давци ,са на хранилка на Ротшилд,трябваха почти 80 години на обикновените нормални все по малко останали германци да го разберат ,неслучайно ония спечелиха защото няма по умни ,и неслучайно започват реформите от МЕДИИТЕ и там две нпо-та ,"насърчаване към демокрацията"

    13:58 11.09.2026

  • 5 Работническо дело пишеше така

    18 0 Отговор
    Журналистке, що поне не напишеш каква е позицията и отношението сега и какво искат да променят? Не вдички сме навътре с ьойчовските политики. Или и ти сама не знаеш и те мързи да потърсиш и напишеш

    14:00 11.09.2026

  • 6 Чичко Адолф

    10 1 Отговор
    Май ще ме съживяват ..

    14:00 11.09.2026

  • 7 Трол

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Глей кво стаа":

    Рускоговорящ е.

    Коментиран от #9

    14:01 11.09.2026

  • 8 Германците

    19 0 Отговор
    лека, полека започнаха да се усещат как силните на деня им надяват хомота на робството! Да лишиш икономиката от жизненоважни и евтини енергоносители и ресурси и ги замениш д многократно по скъпи било демократично!? Хайде холан, време е подлогите на "чичо Сам" в Германия да бъдат настанени на "топло"...

    Коментиран от #10

    14:02 11.09.2026

  • 9 Глей кво стаа

    18 2 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    Разбира се,че е рускоговорящ.
    Украинския език/ няма такъв/ е смесица от руски,полски и други езици!!! П

    Коментиран от #11

    14:03 11.09.2026

  • 10 Ами 10%

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Германците":

    Аре беги.😅

    14:07 11.09.2026

  • 11 мдааааа

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Глей кво стаа":

    А благодарение на македонците , руzкият язык си е - руzки

    14:08 11.09.2026

  • 12 Маринов

    6 0 Отговор
    По отношение на Русия има два момента: доставка газ на ниски цени, по тръбата на СП2 и другият е доставка на оръжие и боеприпаси за Киев. По първия въпрос е ясно искат си постната и скъпа манджа и не искат кюфтета, да ги пита човек - какъв е този инст. Вторият въпрос е по неясен като решение, но там е ясно: има финансов поток, има комисионни, има единна европейска политика по всички нюанси, в т.ч. и по комисионните.
    Колкото до антиимигрантската политика на АзГ, тя е обективна, искана е от населението и един от стълбовете за поддръжка и успех на АзГ. Трудно ще е на Мерц да обърне колелото.

    14:10 11.09.2026

  • 13 Голяма част

    6 5 Отговор
    От украйнците не знаят украйнски, а пък и да го знаят в света никой не го знае. Таке че всички са рускоговорящи. Но разликата е че по долен от руснака е само украйнеца, по това ще го познаеш.

    14:11 11.09.2026

  • 14 Голяма част

    3 1 Отговор
    От украйнците не знаят украйнски, а пък и да го знаят в света никой не го знае. Така ,че всички са рускоговорящи. Но разликата, е че по долен от руснака е само украйнеца, по това ще го познаеш.

    Коментиран от #15

    14:13 11.09.2026

  • 15 да питам

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Голяма част":

    А ти българският , знаеш ли го ? "украЙнецо"

    14:17 11.09.2026

  • 16 Да ви го

    0 3 Отговор
    т я и комунистите къдетолъжеъе и мажете

    14:20 11.09.2026

  • 17 604

    1 0 Отговор
    Демек позицията се променя не по справедливост а по нужда ви е.п.л.

    14:26 11.09.2026

  • 18 нещастници

    2 0 Отговор
    късно, 5 г плюеш и наказваш Русия и руския бизнес, покрай него и немския, и като видя дебелия неизбежен край, ще сменяш пиратското знаме с панамско! гвеманците са абсолютни олигоф рени! две войни загубиха а сега са и икономическа американска колония

    14:28 11.09.2026

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