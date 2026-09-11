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Северна Македония "остава ангажирана" за конструктивен диалог с България

Северна Македония "остава ангажирана" за конструктивен диалог с България

11 Септември, 2026 16:53 620 8

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Европейското бъдеще на Северна Македония е наш стратегически ангажимент, каза министърът по европейските въпроси на страната

Северна Македония "остава ангажирана" за конструктивен диалог с България - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Северна Македония „остава ангажирана с конструктивен диалог с България и с изграждането на устойчиви добросъседски отношения”, е заявил първият вицепремиер и министър но европейските въпроси Беким Сали по време на срещата си в Братислава с министъра на външните работи и европейските въпроси на Словакия Юрай Бланар, според съобщение на Министерството по европейските въпроси в Скопие, предаде БТА.

„Европейското бъдеще на Северна Македония е наш стратегически ангажимент и ние оставаме напълно ангажирани с реформите и изпълнението на задълженията, произтичащи от процеса на присъединяване. Същевременно е от съществено значение процесът да остане надежден, предвидим и основан на заслуги, като изпълнението на договорените задължения е последвано от конкретен напредък“, е подчертал Сали по време на срещата.

На срещата двамата министри са разговаряли за „значението на добросъседските отношения и необходимостта от решаване на двустранните въпроси чрез диалог, взаимно разбирателство и уважение, като същевременно се запази европейският и ориентиран към реформи характер на процеса на присъединяване”. Те също така са обсъдили „продължаващата подкрепа на Словакия за европейската перспектива на Северна Македония и Западните Балкани”, а Сали е благодарил на Бланар за „продължаващия ангажимент на Словакия за поддържане на политиката на разширяване високо в дневния ред на ЕС”, като е подчертал активната роля на Братислава в рамките на групата „Приятели на Западните Балкани“.

Обсъдена е била и „постепенната интеграция на страните кандидатки в политиките на ЕС и единния пазар, прилагането на Програмата за реформи и Плана за растеж за Западните Балкани”, както и възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество и обмен на опит със Словакия в процеса на европейската интеграция.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Има малък нюанс.Северно македонска Албания е загрижена ,а не Българска Македония

    16:56 11.09.2026

  • 2 Блаблабла

    1 0 Отговор
    Реплики от ChatGPT

    16:59 11.09.2026

  • 3 Кон с труктивендиалог

    1 0 Отговор
    Ако не е някой албански циганин от Косово, пак си е работа.

    17:08 11.09.2026

  • 4 Гледам

    2 0 Отговор
    волейбола с Украина и РСМ и се чудя,, защо тия укри не са в окопите а ми играят разни спортове из Европа !

    Коментиран от #6

    17:09 11.09.2026

  • 5 Гумени глави с вакум

    1 0 Отговор
    е македонско НЛО.

    17:16 11.09.2026

  • 6 Република Молдова

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гледам":

    Като Израел на олимпиадата. След като закрият националния отбор по футбол, могат да регистрират две нови БФС-та. На Мизия и Тракия, все някой ще се класира за световното.

    17:17 11.09.2026

  • 7 Кирил

    0 0 Отговор
    Диалогът е между ЕС и северните македонци. Ес има критерии и македонците трябва да се оправят с тях

    17:27 11.09.2026

  • 8 малийййй

    0 0 Отговор
    Няма друг народ на планетата, който да храни такава любов към омразата относно всички от общия произход от който произхождат самите те и дори към себе си. Българина най обича да мрази. Всичко това е резултат от вековната пропаганда на съседи и недоброжелатели, някои от които на всичко отгоре са многократно по голям микс от многобройни различни етноси, но пък демонстрират огромна сплотеност срещу външната пропаганда. Единствено при нас огромна част от обществото с удоволствие разпространяват лъжи и злоба срещу сънародниците си, които са вековна външна пропаганда с цел да бъдем унизени, обезличени и да се самоунищожим като нация. В днешно време няма държава с население само от един чист етнос, но съвременните методи за генетичен анализ сочат по безспорен начин, че днешните българи носят между 60% и 80% общ произход. И не азиатски, както векове наред ни промиваха мозъците, а местен балкански. След начина на общуване между РСМ и България няма никакво съмнение дали двата народа са от един етнос. Темата е огромна и аргументи има в изобилие, но мястото тук е ограничено за да се разисква.

    17:33 11.09.2026

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