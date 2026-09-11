Северна Македония "остава ангажирана" за конструктивен диалог с България

Северна Македония „остава ангажирана с конструктивен диалог с България и с изграждането на устойчиви добросъседски отношения”, е заявил първият вицепремиер и министър но европейските въпроси Беким Сали по време на срещата си в Братислава с министъра на външните работи и европейските въпроси на Словакия Юрай Бланар, според съобщение на Министерството по европейските въпроси в Скопие, предаде БТА.

„Европейското бъдеще на Северна Македония е наш стратегически ангажимент и ние оставаме напълно ангажирани с реформите и изпълнението на задълженията, произтичащи от процеса на присъединяване. Същевременно е от съществено значение процесът да остане надежден, предвидим и основан на заслуги, като изпълнението на договорените задължения е последвано от конкретен напредък“, е подчертал Сали по време на срещата.

На срещата двамата министри са разговаряли за „значението на добросъседските отношения и необходимостта от решаване на двустранните въпроси чрез диалог, взаимно разбирателство и уважение, като същевременно се запази европейският и ориентиран към реформи характер на процеса на присъединяване”. Те също така са обсъдили „продължаващата подкрепа на Словакия за европейската перспектива на Северна Македония и Западните Балкани”, а Сали е благодарил на Бланар за „продължаващия ангажимент на Словакия за поддържане на политиката на разширяване високо в дневния ред на ЕС”, като е подчертал активната роля на Братислава в рамките на групата „Приятели на Западните Балкани“.

Обсъдена е била и „постепенната интеграция на страните кандидатки в политиките на ЕС и единния пазар, прилагането на Програмата за реформи и Плана за растеж за Западните Балкани”, както и възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество и обмен на опит със Словакия в процеса на европейската интеграция.