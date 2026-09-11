Бунтовниците настъпват! Хутите превзеха ключов остров в протока Баб ел-Мандеб

Подкрепяните от Иран бунтовници в Йемен превзеха стратегическия остров Перим в пролива Баб ел-Мандеб в петък - информация, потвърдена пред CNN от два източника от йеменското правителство. Това потенциално разширява влиянието на Техеран върху още един ключов световен морски търговски път.

Ден по-рано движението на хутите превзе пристанищния град Моха в стремежа си да установи контрол над крайбрежието на страната към Червено море.

Новината предизвика световен отзвук поради опасенията за възможните последици за глобалното корабоплаване и цените на петрола, както и заради риска от отваряне на нов фронт във войната между САЩ и Иран.

Баб ел-Мандеб е геополитически "тесен проход" (ключова транспортна артерия), свързващ Азия и Европа чрез Червено море и Суецкия канал. Макар и по-малко критичен за търговията с петрол в сравнение с Ормузкия пролив, той е от съществено значение за превоза на стоки по света, включително на милиони барели петрол дневно.

Стратегическото му значение нарасна след началото на войната между САЩ и Иран, тъй като Саудитска Арабия все по-често използва маршрута си за износ през Червено море, за да заобиколи Ормузкия пролив, който Иран на практика е затворил за повечето плавателни съдове.

Тези събития съвпадат с по-широка регионална ескалация на войната между Иран и САЩ, след като тази седмица Техеран предупреди, че ще засили военните действия срещу Съединените щати, които поддържат строга морска блокада на Иран и продължават да нанасят военни удари по страната.