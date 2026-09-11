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Бунтовниците настъпват! Хутите превзеха ключов остров в протока Баб ел-Мандеб
  Тема: Иранската криза

Бунтовниците настъпват! Хутите превзеха ключов остров в протока Баб ел-Мандеб

11 Септември, 2026 16:43, обновена 11 Септември, 2026 17:24 1 595 33

  • хуси-
  • йемен-
  • иран-
  • ормузки проток

Новината предизвика световен отзвук поради опасенията за възможните последици за глобалното корабоплаване и цените на петрола, както и заради риска от отваряне на нов фронт във войната между САЩ и Иран

Бунтовниците настъпват! Хутите превзеха ключов остров в протока Баб ел-Мандеб - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
CNN CNN

Подкрепяните от Иран бунтовници в Йемен превзеха стратегическия остров Перим в пролива Баб ел-Мандеб в петък - информация, потвърдена пред CNN от два източника от йеменското правителство. Това потенциално разширява влиянието на Техеран върху още един ключов световен морски търговски път.

Ден по-рано движението на хутите превзе пристанищния град Моха в стремежа си да установи контрол над крайбрежието на страната към Червено море.

Новината предизвика световен отзвук поради опасенията за възможните последици за глобалното корабоплаване и цените на петрола, както и заради риска от отваряне на нов фронт във войната между САЩ и Иран.

Баб ел-Мандеб е геополитически "тесен проход" (ключова транспортна артерия), свързващ Азия и Европа чрез Червено море и Суецкия канал. Макар и по-малко критичен за търговията с петрол в сравнение с Ормузкия пролив, той е от съществено значение за превоза на стоки по света, включително на милиони барели петрол дневно.

Стратегическото му значение нарасна след началото на войната между САЩ и Иран, тъй като Саудитска Арабия все по-често използва маршрута си за износ през Червено море, за да заобиколи Ормузкия пролив, който Иран на практика е затворил за повечето плавателни съдове.

Тези събития съвпадат с по-широка регионална ескалация на войната между Иран и САЩ, след като тази седмица Техеран предупреди, че ще засили военните действия срещу Съединените щати, които поддържат строга морска блокада на Иран и продължават да нанасят военни удари по страната.


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Иван

    33 2 Отговор
    Ционисткият мерзавец педофил Доналд Тръмп е удушвач на момичета.

    16:47 11.09.2026

  • 3 Сатана Z

    39 2 Отговор
    Още на 18 юни аналитици започнаха да бият камбаната ,че Баб ел-Мандеб ще бъде част от стратегията на Иран във войната със САШТ.Ето,вече направиха ход с Хусите.Да видим бай Дончо как ще подскача днес когато се готви за голф през уикенда.

    Коментиран от #7

    16:49 11.09.2026

  • 4 Тръмп

    21 2 Отговор
    Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е звънял два пъти на президента на САЩ Доналд Тръмп в четвъртък, като е настоявал той да нанесе удар по хутите. Тръмп отказал.

    Командващият Централното командване на САЩ (CENTCOM) адмирал Брад Купър отпътува за Рияд в четвъртък за спешна координация.
    Та така ...

    16:50 11.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Иван

    21 4 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Долнопробното НАТО-ОТАН е леке.......Марк Пут.те и сатанински равини......какво друго да се очаква.

    16:50 11.09.2026

  • 7 Иван

    23 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Ще подскача долнопробния ционистки мерзавец Доналд Тръмп, но Ким Чен Ун и сестра му могат също да се намесят в Западна Азия ( Близкия Изток, Залива, чаршафите, хазарската еврейска са.танинска гнус, която е най-големата нарушителка на международното право).

    16:57 11.09.2026

  • 8 Тик-Ток

    24 2 Отговор
    Хутите са наши братя и приятели ,ще чакаме цървулите пак някой да ни освободи от тежкото евроатлантическо робство

    17:04 11.09.2026

  • 9 ......-

    21 2 Отговор
    Драги БГдимуКРАДИ,подгответе се за петрол на 180 толарес ( за сега) после в юани.

    17:04 11.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Исторически парк

    14 2 Отговор
    ЙЕМЕН ПОБЕДА!

    17:06 11.09.2026

  • 12 хитро

    21 3 Отговор
    Първо Иран разчисти американските бази в района, с което отвори път на хусите към Баб Ел Мандеб. Би било много интересно, ако в Европа не наближава зимата, а инфлацията и икономическата криза започват да вземат незапомнени мащаби. Успокоението е разбирането, че справедливостта има цена и за нея ние няма да се пазарим. Успех на справедливата иранска кауза!

    Коментиран от #15

    17:07 11.09.2026

  • 13 Добри новини

    21 2 Отговор
    Очертава се голяма сопа за Дончо и подкрепящите го колонии!

    17:08 11.09.2026

  • 14 Ами

    17 3 Отговор
    Може да се каже, че Суетския канал е под контрола на хутите.
    Ако Европа чака петрол от арабите, да избира между северния морски път
    който на практика е контролиран от Русия и покай нос Добра Надежда.
    Да са ни честити новите цени на горивата. Докато все още ги има.

    Коментиран от #20, #22

    17:11 11.09.2026

  • 15 Тъпо

    4 13 Отговор

    До коментар #12 от "хитро":

    Изумително лесно е да разпознаеш рузки бот с тозинтип пелтечения

    17:12 11.09.2026

  • 16 Козаристан🐐

    4 13 Отговор
    текат поправки на куурана и заменят текстовете вместо 40 девици ги чакат 80 козици 🐐🕺😀

    17:13 11.09.2026

  • 17 Затварянето на

    16 3 Отговор
    Баб ел- Мандеб и ударите по йорданското пристанище Акаба и петролопровода на СА са съществена примяна в ситуацията в Близкия изток.

    Борсите ще полудеят!
    Кризата в цял свят ще се изостри!
    Без изключение!
    Няма да има печеливши от световния спад , инфлация и дефицити.

    Както много пъти подчертавахме - всички ще намразят Тръмп и САЩ!
    Тръмп нанесе такива имиджови вреди на САЩ, че ще са нужни години, за да бъдат заличени.

    Коментиран от #19

    17:13 11.09.2026

  • 18 К ПЕЙКИ с чалми

    3 12 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади Хабибис

    17:13 11.09.2026

  • 19 статуята на свободата 🇺🇸🇪🇺🇧🇬

    3 13 Отговор

    До коментар #17 от "Затварянето на":

    Слънчеви бани за чалмите два през ноща когато идва Второто Слънце 🐐💥👍

    17:15 11.09.2026

  • 20 Първо научи името на канала!

    3 6 Отговор

    До коментар #14 от "Ами":

    Второ, научи най после, че петролът и газът са БОРСОВИ стоки!
    БОРСОВИ СТОКИ!
    Потаряй си го, докато проумееш какво означава това!
    И да спреш да пишеш глупости!

    17:17 11.09.2026

  • 21 Сатана Z

    10 1 Отговор
    Хусите блокират изхода от Червено море

    В четвъртък хусите от групировката „Ансар Аллах“ влязоха в Моха, пристанище на йеменския бряг на Червено море, на 80 километра от Баб ал-Мандеб. Просаудитските части се изтеглиха оттам, заедно с „Хейс“ и „Ал-Хауха“, в рамките на 24 часа. Членът на политбюро на хусите Мохамед ал-Бухайти пише, че три бригади са се предали заедно с оборудването си.

    По-нататък по крайбрежието се намират село Дхубаб и остров Перим, известен още като Маюн: 13 квадратни километра точно в центъра на пролива, разделящ фарватера на два канала. Иранският „Алам“ и катарският „Ал-Араби“ вече обявиха и двата острова за превзети. Военни източници от йеменското правителство сега съобщават за загубата на островите Зукар и Ханиш.
    Ормузкият проток е ефективно затворен след войната с Иран. Саудитците пренасочиха износа си към Янбу на Червено море, където наложиха морска блокада в края на юли. През август кралството е превозвало 3 милиона барела на ден, най-ниското ниво от 2017 г. През Янбу те са 2,5 милиона, в сравнение с 4,3 милиона през юни. Най-големият износител на петрол в света е бил отнет от единия пазар и сега е завзет от другия.

    Формулировката на хусите е точна: корабоплаването е свободно за всички, с изключение на саудитските и израелските кораби. Китайските танкери имат право да плават - Пекин сключи директно споразумение с тях още през лятото. За други те намекват за такса.
    На 8 септември самото кралство беше ударено: Абха, Хамис М

    17:18 11.09.2026

  • 22 Дон Турболенто

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ами":

    СуеТСки е нещо като СъвеЦки, нали?

    17:21 11.09.2026

  • 23 Бре, бре, бре

    11 2 Отговор
    САЩ могат да нападат и превземат който си искат и това не е заплаха за световното корабоплаване а Хутите превзели едно островче и вой до бога! Времето на световният жандарм приключва а с него и това на неговите пионки назначавани по света...

    17:27 11.09.2026

  • 24 За съжаление

    12 1 Отговор
    най- лошите прогнози се сбъдват- благодарение на аматьорите Тръмп, Помпео, Хегсет, Бесент и другите му звезди, кризата в Близкия изток се задълбочава , скоро няма да се реши, напротив- по изборно време ще се влоши още повече.

    Американският галон вече мина 5 долара.

    Гответе се за инфлация, спад, дефицити и т.н. Не дръжте много пари в банки, купувайте недвижимост, но запазете някакъв капитал за черни дни!
    Намалете разходите си, харчете разумно.
    Ако имате започнати кредити, сега е моментът да ги разсрочите за максимално дълъг период!
    Но не взимайте нови големи кредити.
    Само малки оперативни кредити за текущи разходи!
    Купете си велосипеди и тритинетки!

    Коментиран от #31

    17:27 11.09.2026

  • 25 Значи

    9 1 Отговор
    от днес и протока Баб ел-Мандеб може да се счита затворен.
    По-рано в някой медии се появи информация за горящи участъци от саудитския петролопровод Изток-запад. Ако това е вярно, единствения алтернативен маршрут за петролни доставки от залива е практически неработещ

    17:31 11.09.2026

  • 26 Очакваме

    2 1 Отговор
    реакцията на "борсите".... Хайде

    17:35 11.09.2026

  • 27 Някой

    1 1 Отговор
    трябва да се обади на еврейските посредници на борсите да ги помоли пак да не вдигат много цената. Няма да има проблем, ако им се заплати жеста

    17:37 11.09.2026

  • 28 дядото

    1 1 Отговор
    световен отзвук не от нападението на сащ над иран,а от завзетия от хутите остров.пфу.

    17:42 11.09.2026

  • 29 Да са живи здрави

    1 1 Отговор
    Хора със различни религии се обединяват срещу световното зло !
    Брикс е пример
    Да бъбе и пребъде

    17:43 11.09.2026

  • 30 Ама това със знамената голям кеф11

    1 1 Отговор
    11 септември малко ви е боклуци

    17:45 11.09.2026

  • 31 Не могат ни уплаши с инфлация..

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "За съжаление":

    Все едно Русия с обезценяване на рублата
    Ама хич не и пука
    Или терористи САЩ с външен дълг
    Отиват и претрепват някой и готово
    РУСИЯ Е 1. .6. ОТ ЗЕМЯТА БРИКС НЯМАМ ДУМИ
    И НИЕ ДЕФИЦИТ БВП ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЦЕННИ К..
    ИНФЛАЦИЯ САМО ГЛУПОСТИ ЗА БЕДНИТЕ ДА ТРАИМ....

    17:50 11.09.2026

  • 32 Нашите либерали какво ще ги правим?

    1 1 Отговор
    Като почнем от Паси .......и стигнем Пеканов лъжеца че ще станем богати!!!
    Приемам предложения .

    17:53 11.09.2026

  • 33 Констатация

    2 1 Отговор
    Да бяхте малко По-Конкретни, бе, другарЕ!!!!! Три Саудитски Бригади съ предадоха на хутите барабар с личното си оръжие и Тежка Военна Техника!!!! -))))) - ПС - Тя, Цялата Бг армия съ състои от Три Бригади, бе!!!! -))))))) Не вярвате??? В Тубата и соц. мрежите е пълно с видео...

    17:55 11.09.2026