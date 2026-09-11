Бунтовниците настъпват! Хутите превзеха ключов остров в протока Баб ел-Мандеб

Подкрепяните от Иран бунтовници в Йемен превзеха стратегическия остров Перим в пролива Баб ел-Мандеб в петък - информация, потвърдена пред CNN от два източника от йеменското правителство. Това потенциално разширява влиянието на Техеран върху още един ключов световен морски търговски път.
Ден по-рано движението на хутите превзе пристанищния град Моха в стремежа си да установи контрол над крайбрежието на страната към Червено море.
Новината предизвика световен отзвук поради опасенията за възможните последици за глобалното корабоплаване и цените на петрола, както и заради риска от отваряне на нов фронт във войната между САЩ и Иран.
Баб ел-Мандеб е геополитически "тесен проход" (ключова транспортна артерия), свързващ Азия и Европа чрез Червено море и Суецкия канал. Макар и по-малко критичен за търговията с петрол в сравнение с Ормузкия пролив, той е от съществено значение за превоза на стоки по света, включително на милиони барели петрол дневно.
Стратегическото му значение нарасна след началото на войната между САЩ и Иран, тъй като Саудитска Арабия все по-често използва маршрута си за износ през Червено море, за да заобиколи Ормузкия пролив, който Иран на практика е затворил за повечето плавателни съдове.
Тези събития съвпадат с по-широка регионална ескалация на войната между Иран и САЩ, след като тази седмица Техеран предупреди, че ще засили военните действия срещу Съединените щати, които поддържат строга морска блокада на Иран и продължават да нанасят военни удари по страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Иван
16:47 11.09.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #7
16:49 11.09.2026
4 Тръмп
Командващият Централното командване на САЩ (CENTCOM) адмирал Брад Купър отпътува за Рияд в четвъртък за спешна координация.
Та така ...
16:50 11.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Иван
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Долнопробното НАТО-ОТАН е леке.......Марк Пут.те и сатанински равини......какво друго да се очаква.
16:50 11.09.2026
7 Иван
До коментар #3 от "Сатана Z":Ще подскача долнопробния ционистки мерзавец Доналд Тръмп, но Ким Чен Ун и сестра му могат също да се намесят в Западна Азия ( Близкия Изток, Залива, чаршафите, хазарската еврейска са.танинска гнус, която е най-големата нарушителка на международното право).
16:57 11.09.2026
8 Тик-Ток
17:04 11.09.2026
9 ......-
17:04 11.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Исторически парк
17:06 11.09.2026
12 хитро
Коментиран от #15
17:07 11.09.2026
13 Добри новини
17:08 11.09.2026
14 Ами
Ако Европа чака петрол от арабите, да избира между северния морски път
който на практика е контролиран от Русия и покай нос Добра Надежда.
Да са ни честити новите цени на горивата. Докато все още ги има.
Коментиран от #20, #22
17:11 11.09.2026
15 Тъпо
До коментар #12 от "хитро":Изумително лесно е да разпознаеш рузки бот с тозинтип пелтечения
17:12 11.09.2026
16 Козаристан🐐
17:13 11.09.2026
17 Затварянето на
Борсите ще полудеят!
Кризата в цял свят ще се изостри!
Без изключение!
Няма да има печеливши от световния спад , инфлация и дефицити.
Както много пъти подчертавахме - всички ще намразят Тръмп и САЩ!
Тръмп нанесе такива имиджови вреди на САЩ, че ще са нужни години, за да бъдат заличени.
Коментиран от #19
17:13 11.09.2026
18 К ПЕЙКИ с чалми
ну паГади Хабибис
17:13 11.09.2026
19 статуята на свободата 🇺🇸🇪🇺🇧🇬
До коментар #17 от "Затварянето на":Слънчеви бани за чалмите два през ноща когато идва Второто Слънце 🐐💥👍
17:15 11.09.2026
20 Първо научи името на канала!
До коментар #14 от "Ами":Второ, научи най после, че петролът и газът са БОРСОВИ стоки!
БОРСОВИ СТОКИ!
Потаряй си го, докато проумееш какво означава това!
И да спреш да пишеш глупости!
17:17 11.09.2026
21 Сатана Z
В четвъртък хусите от групировката „Ансар Аллах“ влязоха в Моха, пристанище на йеменския бряг на Червено море, на 80 километра от Баб ал-Мандеб. Просаудитските части се изтеглиха оттам, заедно с „Хейс“ и „Ал-Хауха“, в рамките на 24 часа. Членът на политбюро на хусите Мохамед ал-Бухайти пише, че три бригади са се предали заедно с оборудването си.
По-нататък по крайбрежието се намират село Дхубаб и остров Перим, известен още като Маюн: 13 квадратни километра точно в центъра на пролива, разделящ фарватера на два канала. Иранският „Алам“ и катарският „Ал-Араби“ вече обявиха и двата острова за превзети. Военни източници от йеменското правителство сега съобщават за загубата на островите Зукар и Ханиш.
Ормузкият проток е ефективно затворен след войната с Иран. Саудитците пренасочиха износа си към Янбу на Червено море, където наложиха морска блокада в края на юли. През август кралството е превозвало 3 милиона барела на ден, най-ниското ниво от 2017 г. През Янбу те са 2,5 милиона, в сравнение с 4,3 милиона през юни. Най-големият износител на петрол в света е бил отнет от единия пазар и сега е завзет от другия.
Формулировката на хусите е точна: корабоплаването е свободно за всички, с изключение на саудитските и израелските кораби. Китайските танкери имат право да плават - Пекин сключи директно споразумение с тях още през лятото. За други те намекват за такса.
На 8 септември самото кралство беше ударено: Абха, Хамис М
17:18 11.09.2026
22 Дон Турболенто
До коментар #14 от "Ами":СуеТСки е нещо като СъвеЦки, нали?
17:21 11.09.2026
23 Бре, бре, бре
17:27 11.09.2026
24 За съжаление
Американският галон вече мина 5 долара.
Гответе се за инфлация, спад, дефицити и т.н. Не дръжте много пари в банки, купувайте недвижимост, но запазете някакъв капитал за черни дни!
Намалете разходите си, харчете разумно.
Ако имате започнати кредити, сега е моментът да ги разсрочите за максимално дълъг период!
Но не взимайте нови големи кредити.
Само малки оперативни кредити за текущи разходи!
Купете си велосипеди и тритинетки!
Коментиран от #31
17:27 11.09.2026
25 Значи
По-рано в някой медии се появи информация за горящи участъци от саудитския петролопровод Изток-запад. Ако това е вярно, единствения алтернативен маршрут за петролни доставки от залива е практически неработещ
17:31 11.09.2026
26 Очакваме
17:35 11.09.2026
27 Някой
17:37 11.09.2026
28 дядото
17:42 11.09.2026
29 Да са живи здрави
Брикс е пример
Да бъбе и пребъде
17:43 11.09.2026
30 Ама това със знамената голям кеф11
17:45 11.09.2026
31 Не могат ни уплаши с инфлация..
До коментар #24 от "За съжаление":Все едно Русия с обезценяване на рублата
Ама хич не и пука
Или терористи САЩ с външен дълг
Отиват и претрепват някой и готово
РУСИЯ Е 1. .6. ОТ ЗЕМЯТА БРИКС НЯМАМ ДУМИ
И НИЕ ДЕФИЦИТ БВП ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЦЕННИ К..
ИНФЛАЦИЯ САМО ГЛУПОСТИ ЗА БЕДНИТЕ ДА ТРАИМ....
17:50 11.09.2026
32 Нашите либерали какво ще ги правим?
Приемам предложения .
17:53 11.09.2026
33 Констатация
17:55 11.09.2026