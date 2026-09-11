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Саша Барън Коен ще играе главната роля в първата театрална постановка на Куентин Тарантино

Саша Барън Коен ще играе главната роля в първата театрална постановка на Куентин Тарантино

11 Септември, 2026 17:58 500 1

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Това ще бъде дебют и за екранния Борат на театралната сцена

Саша Барън Коен ще играе главната роля в първата театрална постановка на Куентин Тарантино - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британският актьор и комик Саша Барън Коен е избран за главната романтична роля в новата театрална постановка на режисьора Куентин Тарантино, която се очаква да дебютира в Лондон в началото на 2027 г.

Според източник, запознат с проекта, Саша Барън Коен ще участва в пиесата „The Popinjay Cavalier“, където ще играе персонаж в духа на класическите приключенски герои от типа на Дъглас Феърбанкс. Това ще бъде първото професионално театрално участие на 54-годишния актьор, известен най-вече с комедийните си образи Борат и Али Джи, както и с импровизационния си стил.

„The Popinjay Cavalier“ е написана от самия Куентин Тарантино, който ще я режисира. За носителя на „Оскар“ това също ще бъде дебют като театрален режисьор.

Постановката е описвана като мащабна приключенска комедия с множество сцени и сложни декори. Според източник проектът е замислен като „филм на сцена“ и напомня като дух на класически истории от типа на „Аленият Пимпернел“.

Очаква се спектакълът да бъде поставен в лондонския Phoenix Theatre след края на представленията на „Stranger Things: The First Shadow“, който приключва на 26 декември.

На фона на това, Куентин Тарантино продължава да отлага плановете за своя десети и последен филм. Режисьорът от години заявява, че възнамерява да приключи кино кариерата си след десет пълнометражни продукции.

Последният му филм досега е „Имало едно време в Холивуд“ от 2019 г., който беше номиниран за „Оскар“ за най-добър филм. След това Тарантино започна работа по проект със заглавие „The Movie Critic“, но впоследствие се отказа от него.

Вместо това режисьорът насочи вниманието си към театъра и към „The Popinjay Cavalier“, който според източници ще бъде значително по-различен като тон от насилствените и провокативни филми, с които е известен.

Саша Барън Коен също се намира в активен период от кариерата си. Актьорът подготвя завръщането на сатиричния си персонаж Али Джи във филма „Ali G: Who Iz I?“, който вече предизвиква спорове във Великобритания заради използването на стереотипи и визуалния образ на героя.

Името на Саша Барън Коен беше в центъра на внимание и през 2024 г., след като актрисата Ребъл Уилсън отправи обвинения срещу него в мемоарите си „Rebel Rising“, свързани с работата им по филма „Grimsby“. Представител на Коен отрече твърденията ѝ.

Според информацията Саша Барън Коен не е бил първият избор за „The Popinjay Cavalier“, като няколко известни актьори са отказали участие преди ролята да бъде предложена на него.

Премиерата на спектакъла се очаква в лондонския Уест Енд в началото на 2027 г.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    2 0 Отговор
    В театрална постановка ще е малко трудно да се режат ръце, крака и глави, като в шедьоврите на Тарантино.

    18:02 11.09.2026