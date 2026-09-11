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"ЕС трябва да увеличи значително производството на дронове и ракети"
  Тема: Украйна

"ЕС трябва да увеличи значително производството на дронове и ракети"

11 Септември, 2026 14:02 627 29

  • отбрана-
  • ес-
  • украйна-
  • дронове-
  • ракети-
  • андрюс кубилюс

Руските провокации се увеличават - въпросът е как да противодействаме, за да ги спрем, посочи еврокомисарят

"ЕС трябва да увеличи значително производството на дронове и ракети" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЕС трябва да увеличи значително производството на дронове и ракети, каза днес еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс. Той присъства на първото заседание на военни производители от ЕС и Украйна, които ще работят съвместно за внедряване на нови разработки, предаде БТА.

По думите на еврокомисаря днес Европа произвежда 1,5 милиона дрона годишно и трябва да следва примера на Русия, където се произвеждат по 10 милиона дрона на година. Той настоя, че Европа трябва също да се съобрази с това, че годишното руско производство на ракети е около 1700 бройки.

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Кубилюс каза, че днешната среща на представители на украинския и на европейския военнопромишлен комплекс е историческа стъпка. Ще ускорим съвместното производство, трябва да съкратим сроковете за въвеждане на технологични промени в тази област, добави той.

Руските провокации се увеличават, въпросът е как да противодействаме, за да ги спрем, посочи Кубилюс. Правим всичко възможно за прекратяване на войната в Украйна, допълни той.

Европейската комисия съобщи, че е одобрила днес отпускането на още 6,1 милиарда евро за въздушната и противоракетната отбрана на Украйна. Това съществено финансиране ще подкрепи способностите на страната да устои на продължаващите руски удари с балистични ракети и дронове, се посочва в съобщението, цитирано от БТА.

Средствата ще бъдат предназначени за възлагане на обществени поръчки, включително с участието на дружества от ЕС, както и за осигуряване на ракети за системите "Пейтриът". Осигурената днес сума е част от заема от 90 милиарда евро за Украйна, уточнява комисията.

През февруари Европейският парламент и Съветът на ЕС приеха решение за отпускането на заема. Предвижда се тази година Киев да получи половината от цялата сума, включително 16,7 милиарда евро бюджетна подкрепа и 28,3 милиарда евро за отбранителни нужди.

От 2022 г. насам ЕС е предоставил обща подкрепа на Украйна за 220,2 милиарда евро, включително 3,8 милиарда евро от постъпленията от запорираното с европейските санкции руско имущество, се уточнява в съобщението.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глей кво стаа

    31 5 Отговор
    ЕС да строят джамии,че мюсюлманите станаха повече от православни и католици

    Коментиран от #7

    14:05 11.09.2026

  • 2 Един

    5 17 Отговор
    Трябва и ще... и не само на дронове и ракети.

    14:06 11.09.2026

  • 3 Сатана Z

    28 4 Отговор
    Евро фашизоидите нямат никакъв шанс ба бойното поле срещу Русия,която мине не мине време им извива вративете до кръста.
    Ние,Българите,няма да участваме този път в похода на Европейския райх на Изток.

    Коментиран от #10

    14:06 11.09.2026

  • 4 бибитковджипко

    12 2 Отговор
    С части от Китай

    Коментиран от #12

    14:07 11.09.2026

  • 5 373457453734

    4 2 Отговор
    е , тия две числа показват как с голо дупе - таралеж ще мачкат - 1,5млн

    14:12 11.09.2026

  • 6 Интересно

    13 3 Отговор
    ще стане ако НАТО се разпадне а на ЕС се забрани да произвежда оръжия - и без това няма желаещи да ги нападат защото всичко което са заграбили от колониите вече е изплюскано! В момента и ЕС като САЩ само печата банкноти които от ден на ден все повече губят своята стойност...

    14:12 11.09.2026

  • 7 За НАЙ ГОЛЯМАТА ДЖАМИЯ

    3 16 Отговор

    До коментар #1 от "Глей кво стаа":

    В МУСКАЛАБАД ЛИ

    ГОВОРИШ БРЕ РУБЛО ИДИОТ?

    В ЕВРОПА НЯМА ПО ГОЛЯМА.

    ЗНАЕМ КОЙ ЦЕЛУВА КУРАНЪТ

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #14

    14:13 11.09.2026

  • 8 българина

    8 2 Отговор
    нищо няма да увеличава ??!!! за да ги даваме. безплатно. а фашистите ли??? да се разпада тоя скапан съюз. Само търговско споразумение е досттаъчно да има!

    14:13 11.09.2026

  • 9 ......-

    11 4 Отговор
    ДронУве срещу ЯДРЕНИ РАКЕТИ ?!?!?!

    Шиз офрения е обхванали розовите фламингота от ЕССР-а.

    Коментиран от #17

    14:14 11.09.2026

  • 10 Европеец

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Кубилюс продължава да го рита кобила та....

    14:16 11.09.2026

  • 11 Истината

    8 4 Отговор
    Защо???
    При положение че народа изнемогва!

    Коментиран от #15

    14:16 11.09.2026

  • 12 ДА КИТАЙСКИТЕ

    3 12 Отговор

    До коментар #4 от "бибитковджипко":

    Дронове Трепят
    Руските БОКЛУЦИ.

    Даже е Перфектно .

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Украйна е Купила КОМПОНЕНТИ
    За производство на Дронове
    За 6 МИЛИАРДА ДОЛАРА.

    Хаха хахахахаха

    ПУТИН И ДУМА НЕ ОБЕЛИ
    ПРЕД СИ ДЗИН ПИН.
    МЪЛЧИ КАТО ПУТ-ИН

    Коментиран от #25

    14:16 11.09.2026

  • 13 Ама пет години

    6 2 Отговор
    само ,,трябва"....

    14:17 11.09.2026

  • 14 Глей кво стаа

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "За НАЙ ГОЛЯМАТА ДЖАМИЯ":

    Пак си неподготвен.

    Най-голямата джамия в Европейския съюз (ЕС) е Централната джамия на Рим (Moschea di Roma), разположена в италианската столица

    Коментиран от #24

    14:17 11.09.2026

  • 15 По зле

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Истината":

    от украинец ли си?

    14:19 11.09.2026

  • 16 Ще воюваме

    7 3 Отговор
    До къде стигнахме.Върнаха ни 60години назад с войни и унищожение.

    14:20 11.09.2026

  • 17 Последе опит

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "......-":

    1990 година,я камилата,я камиларя!

    14:22 11.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ганьо

    6 1 Отговор
    Той ЕС отдавна приключи, но понеже ние сме на дъното сега го усещаме...

    14:26 11.09.2026

  • 21 ПОДГОТОВКА

    9 1 Отговор
    ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО САМОУБИЙСТВО НА ЕС КОЕТО ЩЕ ТРАЕ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 10 МИНУТИ.

    14:28 11.09.2026

  • 22 Дядо Гъдю

    8 6 Отговор
    А на Е-С да му е минавало през ум да повиши стандарта на жителите си?
    Неее,не може,защото тези , които решават това са достатъчно задоволени и си мислят само за др онове и рак ети.Как може в две последователни изречения да се каже , че ЕС-ът ,,прави всичко възможно за прекратяване на вой ната" и веднага след това , че ,,отпуска още 6,1 милиарда евро за въздушната и противора кетната отбрана на Украйна" Едното изречение веднага изключва другото,но карай да върви.
    Тази зима ще запълним газохранилищата с д ронове и рак ети и ще ни грее мисълта,че ,,Русия губи тази вой на"

    14:31 11.09.2026

  • 23 Забележително !

    7 7 Отговор
    Путлер успя да организира и реализира най-масовото убиване и осакатяване на руснаци за последните 80 години и едновременно да реанимира западната, военна индустрия докато брутално съсипва Русия .

    14:32 11.09.2026

  • 24 Соломон

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "Глей кво стаа":

    Я питай ИИ да видим дали е съгласен с теб къде се най голямата джамия в Европа

    Коментиран от #26, #29

    14:34 11.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Глей кво стаа

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Соломон":

    Сюлейманееее....
    Това което съм написал е от ИИ

    14:39 11.09.2026

  • 27 СССС

    2 0 Отговор
    Да не дава Господ да има война между Русия и НАТО живи няма да има !!! ЕС се управлява от крадливи не но р мал ни ци !!!

    14:43 11.09.2026

  • 28 логика

    0 0 Отговор
    Никой не говори за увеличаване на земеделската продукция. Мигрантите прииждат, необходимостта от храна се увеличава, никой не произвежда, пък после ревем, че храната била скъпа. В един стар филм главният герой, Чарли Чаплин, си отпра подметката, посоли си я старателно и започна да я яде. Ние пък ще ядем дронове, разбира се, старателно посолени. Хайде наздраве и да ни е сладко!

    14:44 11.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

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