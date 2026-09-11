ЕС трябва да увеличи значително производството на дронове и ракети, каза днес еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс. Той присъства на първото заседание на военни производители от ЕС и Украйна, които ще работят съвместно за внедряване на нови разработки, предаде БТА.
По думите на еврокомисаря днес Европа произвежда 1,5 милиона дрона годишно и трябва да следва примера на Русия, където се произвеждат по 10 милиона дрона на година. Той настоя, че Европа трябва също да се съобрази с това, че годишното руско производство на ракети е около 1700 бройки.
Кубилюс каза, че днешната среща на представители на украинския и на европейския военнопромишлен комплекс е историческа стъпка. Ще ускорим съвместното производство, трябва да съкратим сроковете за въвеждане на технологични промени в тази област, добави той.
Руските провокации се увеличават, въпросът е как да противодействаме, за да ги спрем, посочи Кубилюс. Правим всичко възможно за прекратяване на войната в Украйна, допълни той.
Европейската комисия съобщи, че е одобрила днес отпускането на още 6,1 милиарда евро за въздушната и противоракетната отбрана на Украйна. Това съществено финансиране ще подкрепи способностите на страната да устои на продължаващите руски удари с балистични ракети и дронове, се посочва в съобщението, цитирано от БТА.
Средствата ще бъдат предназначени за възлагане на обществени поръчки, включително с участието на дружества от ЕС, както и за осигуряване на ракети за системите "Пейтриът". Осигурената днес сума е част от заема от 90 милиарда евро за Украйна, уточнява комисията.
През февруари Европейският парламент и Съветът на ЕС приеха решение за отпускането на заема. Предвижда се тази година Киев да получи половината от цялата сума, включително 16,7 милиарда евро бюджетна подкрепа и 28,3 милиарда евро за отбранителни нужди.
От 2022 г. насам ЕС е предоставил обща подкрепа на Украйна за 220,2 милиарда евро, включително 3,8 милиарда евро от постъпленията от запорираното с европейските санкции руско имущество, се уточнява в съобщението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Глей кво стаа
Коментиран от #7
14:05 11.09.2026
2 Един
14:06 11.09.2026
3 Сатана Z
Ние,Българите,няма да участваме този път в похода на Европейския райх на Изток.
Коментиран от #10
14:06 11.09.2026
4 бибитковджипко
Коментиран от #12
14:07 11.09.2026
5 373457453734
14:12 11.09.2026
6 Интересно
14:12 11.09.2026
7 За НАЙ ГОЛЯМАТА ДЖАМИЯ
До коментар #1 от "Глей кво стаа":В МУСКАЛАБАД ЛИ
ГОВОРИШ БРЕ РУБЛО ИДИОТ?
В ЕВРОПА НЯМА ПО ГОЛЯМА.
ЗНАЕМ КОЙ ЦЕЛУВА КУРАНЪТ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #14
14:13 11.09.2026
8 българина
14:13 11.09.2026
9 ......-
Шиз офрения е обхванали розовите фламингота от ЕССР-а.
Коментиран от #17
14:14 11.09.2026
10 Европеец
До коментар #3 от "Сатана Z":Кубилюс продължава да го рита кобила та....
14:16 11.09.2026
11 Истината
При положение че народа изнемогва!
Коментиран от #15
14:16 11.09.2026
12 ДА КИТАЙСКИТЕ
До коментар #4 от "бибитковджипко":Дронове Трепят
Руските БОКЛУЦИ.
Даже е Перфектно .
Хаха хахахахаха хахахахаха
Украйна е Купила КОМПОНЕНТИ
За производство на Дронове
За 6 МИЛИАРДА ДОЛАРА.
Хаха хахахахаха
ПУТИН И ДУМА НЕ ОБЕЛИ
ПРЕД СИ ДЗИН ПИН.
МЪЛЧИ КАТО ПУТ-ИН
Коментиран от #25
14:16 11.09.2026
13 Ама пет години
14:17 11.09.2026
14 Глей кво стаа
До коментар #7 от "За НАЙ ГОЛЯМАТА ДЖАМИЯ":Пак си неподготвен.
Най-голямата джамия в Европейския съюз (ЕС) е Централната джамия на Рим (Moschea di Roma), разположена в италианската столица
Коментиран от #24
14:17 11.09.2026
15 По зле
До коментар #11 от "Истината":от украинец ли си?
14:19 11.09.2026
16 Ще воюваме
14:20 11.09.2026
17 Последе опит
До коментар #9 от "......-":1990 година,я камилата,я камиларя!
14:22 11.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ганьо
14:26 11.09.2026
21 ПОДГОТОВКА
14:28 11.09.2026
22 Дядо Гъдю
Неее,не може,защото тези , които решават това са достатъчно задоволени и си мислят само за др онове и рак ети.Как може в две последователни изречения да се каже , че ЕС-ът ,,прави всичко възможно за прекратяване на вой ната" и веднага след това , че ,,отпуска още 6,1 милиарда евро за въздушната и противора кетната отбрана на Украйна" Едното изречение веднага изключва другото,но карай да върви.
Тази зима ще запълним газохранилищата с д ронове и рак ети и ще ни грее мисълта,че ,,Русия губи тази вой на"
14:31 11.09.2026
23 Забележително !
14:32 11.09.2026
24 Соломон
До коментар #14 от "Глей кво стаа":Я питай ИИ да видим дали е съгласен с теб къде се най голямата джамия в Европа
Коментиран от #26, #29
14:34 11.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Глей кво стаа
До коментар #24 от "Соломон":Сюлейманееее....
Това което съм написал е от ИИ
14:39 11.09.2026
27 СССС
14:43 11.09.2026
28 логика
14:44 11.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.