ЕС трябва да увеличи значително производството на дронове и ракети, каза днес еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс. Той присъства на първото заседание на военни производители от ЕС и Украйна, които ще работят съвместно за внедряване на нови разработки, предаде БТА.

По думите на еврокомисаря днес Европа произвежда 1,5 милиона дрона годишно и трябва да следва примера на Русия, където се произвеждат по 10 милиона дрона на година. Той настоя, че Европа трябва също да се съобрази с това, че годишното руско производство на ракети е около 1700 бройки.

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Кубилюс каза, че днешната среща на представители на украинския и на европейския военнопромишлен комплекс е историческа стъпка. Ще ускорим съвместното производство, трябва да съкратим сроковете за въвеждане на технологични промени в тази област, добави той.

Руските провокации се увеличават, въпросът е как да противодействаме, за да ги спрем, посочи Кубилюс. Правим всичко възможно за прекратяване на войната в Украйна, допълни той.

Европейската комисия съобщи, че е одобрила днес отпускането на още 6,1 милиарда евро за въздушната и противоракетната отбрана на Украйна. Това съществено финансиране ще подкрепи способностите на страната да устои на продължаващите руски удари с балистични ракети и дронове, се посочва в съобщението, цитирано от БТА.

Средствата ще бъдат предназначени за възлагане на обществени поръчки, включително с участието на дружества от ЕС, както и за осигуряване на ракети за системите "Пейтриът". Осигурената днес сума е част от заема от 90 милиарда евро за Украйна, уточнява комисията.

През февруари Европейският парламент и Съветът на ЕС приеха решение за отпускането на заема. Предвижда се тази година Киев да получи половината от цялата сума, включително 16,7 милиарда евро бюджетна подкрепа и 28,3 милиарда евро за отбранителни нужди.

От 2022 г. насам ЕС е предоставил обща подкрепа на Украйна за 220,2 милиарда евро, включително 3,8 милиарда евро от постъпленията от запорираното с европейските санкции руско имущество, се уточнява в съобщението.