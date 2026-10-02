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С останките на Самуил в София се завръщат и тези на сина му Гавраил Радомир

С останките на Самуил в София се завръщат и тези на сина му Гавраил Радомир

2 Октомври, 2026 20:35 877 46

  • тленни останки-
  • гърция-
  • цар самуил-
  • гавраил радомир

Историците очакват с вълнение тленните останки на Самуил от Гърция и нямат търпение с модерните технологии в науката да разчетат кода, който те носят

С останките на Самуил в София се завръщат и тези на сина му Гавраил Радомир - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Две двойки изтребители ще ескортират военния Спартан с тленните останки на цар Самуил, веднага след като машината навлезе в българското въздушно пространство. В София те ще бъдат посрещнати с 21 артилерийски салюта, съобщи бТВ.

Мраморният саркофаг на цар Самуил вече е поставен, а старинният храм „Света София“ е готов за погребението на тленните останки на средновековния ни владетел. Утре лично Негово Светейшество българският патриарх и софийски митрополит Даниил ще води заупокойната молитва.

„Самата панахида ще бъде извършена тук и оттам нататък винаги ще бъде споменаван в молитвите цар Самуил за упокой на душата му. Обичан е заради това, защото той самият е обичал своя народ, своите войници и виждаме, че от тази любов и чувствителност умира“, казва отец Кирил Дидов, председател на храма „Света София“.

Утре в 12:30 ч. над площад „Батенберг“ в София се очаква да прелетят военният "Спартан" с тленните останки, съпровождан от два изтребителя МиГ-29 и два изтребителя Ф-16.

България посреща тленните останки с държавни и военни почести. Военните ще отдадат своята почит, съпровождайки средновековния предводител с почести по пътя от летището до площад „Батенберг“, където се очакват представители на Народното събрание, Министерския съвет и президента.

С шествие тленните останки ще бъдат съпроводени до старинната църква „Света София“, където ще бъдат положени в царския мраморен саркофаг. Върху него е издялан гербът от плащеницата, с която Самуил е бил погребан преди повече от 1000 години.

Повече от хиляда години по-късно останките на цар Самуил продължават да крият още тайни. Историци и ДНК-експерти коментират какво можем да научим още от тях.

Заедно с останките на Самуил в столицата на съвременна България се завръщат и тези на сина му Гавраил Радомир. Гавраил Радомир поема властта, след като преминават задължителните девет дни от смъртта на баща му.

Коронясан е вероятно в Битоля, а задачата му е да спечели време за възстановяване на ослепената армия.

„В историческите извори се споменава за Гавраил Радомир: казват, че той беше много по-силен и едър в сравнение с баща си, но не толкова умен. Той царува по-малко от една година, тъй като е убит от братовчед си Иван Владислав, който убива и съпругата му и ослепява най-големия му син и заема престола“, посочват историците.

Снимки тленните останки на царя, направени преди месец.

Историците очакват с вълнение тленните останки на Самуил от Гърция и нямат търпение с модерните технологии в науката да разчетат кода, който те носят.

„На първо място може да се установи каква родствена връзка има с другите погребани. Друго, което вече може да се установи, което е лично вече за Самуил, е евентуално какви болести е преживял. Дори може да има елемент, който да покаже какви храни е използвал. Ако има останки от отрова, това също би могло да се види“, посочват историците.

Специалистите по генетика са оптимисти: ДНК-технологиите днес вече откриват запазена информация на милиони години.

„Така че едни 1000 години не би трябвало да са някакъв проблем. Можем доста добре да сравним назад, както по мъжка, така и по женска линия, и да направим още по-точна карта на аристократичните семейства и дори далечни техни потомци, включително и нас“, казва доц. Елица Бечева-Крайчир от Националната генетична лаборатория в УАГБ „Майчин дом“.

С помощта и на изкуствен интелект науката може да установи и приблизително как е изглеждал Самуил.

„Той има големи очници, имал е, изглежда, леко изгърбен и голям нос, малко лице. Всички тези черти го правят едно интересно лице“, посочват историците.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой разбрал

    13 1 Отговор
    Знаете ли ,че в света има мощи на Исус поне за поне 400 цели Исуса.

    Коментиран от #5, #12

    20:50 02.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 имал е, изглежда, леко изгърбен и голям

    3 3 Отговор
    нос,

    Кат На Премиера !

    Коментиран от #6

    20:51 02.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ДрайвингПлежър

    9 13 Отговор
    Какъв код щ разчитат - какви щуротии - ТОВА Е ГАВРА С ЦАРЯ!!!
    Неговото място си е в Солун!!! В оная България! В най-лошия случай в Петричко, където е посрещнал войските! Няма никакво място в София и то толкова показно изложен като клоун! В Крипата може би! ама не и така!!!

    Тва племе е абсолютно побъркано!!!

    Коментиран от #11, #16, #21

    20:55 02.10.2026

  • 8 Боже божичко

    8 0 Отговор
    Това са чутовни измишльотини.

    20:56 02.10.2026

  • 9 Аве

    4 1 Отговор
    Толкова много шум за предполагаем цар-карък, който даже не е бил татарин.

    20:57 02.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кой разбрал":

    Не знаех..... но мисля че коментара ти е верен.... Все се чудя защо чупят кокалите на светците и от тях правят мощи..... И се чудя християнско ли е това.... България е имала много царе, ама българите не знаят къде си им гробовете, е толкова за българите.... Ама сега ще имаме кокали, на които няма достоверна информация че са на Самуил, ама както и да е нека се радваме 2,3 дни.....

    Коментиран от #35

    20:59 02.10.2026

  • 13 очевидец

    6 3 Отговор
    Американските тайни служби казали на българските:
    - Вашата държава се управлява от най-големият престъпник и крадец!
    А българските служби отговорили:
    - И какво от това ??

    20:59 02.10.2026

  • 14 Затриват българската история

    6 1 Отговор
    Нищо не се завръща... тия люде са живяли край Преспа.

    ПР акция на бунаци, целящи да отклонят вниманието на народа от цените на дизела, от галопиращата инфлация, от това, че всичко се руши, а правителството тегли милиардни заеми.

    21:01 02.10.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Боруна Лом":

    Повръща ми се вече човек!

    Представяш ли си - идват и изсипват един чувал с кокаляци и го изтупват - е тва ако не е гавра с паметта на Самуил, кое?! Тва е по-зле и от оная щуротия с дарт вейдърските очи на статуята....

    Коментиран от #18, #20

    21:02 02.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Напълнихме се с

    5 1 Отговор
    Останки!

    21:05 02.10.2026

  • 18 Фа фа фа

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    Бай Тошовщина е това и то в стила на Путин, дето изкопа кокаляците на Дмитрий Донски и ги прати в Донбас.

    Сега руснаците спорят дали не са ги загубили край Лиман.

    Коментиран от #46

    21:05 02.10.2026

  • 19 Сийка

    1 9 Отговор
    Още от понеделник да започнем преговори с Москва да ни върнат държавният архив заграбен през 1944-45 год. Срещу това да им върнем костите на съветските войници загинали от употребата на отровен спирт .

    21:05 02.10.2026

  • 20 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    МНОГО СИ ПРАВ! ОБАЧЕ....

    21:07 02.10.2026

  • 21 Европеец

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Съгласен съм с коментара ти.... Според мен кокалите на Самуил от Солун трябваше да се върнат на острова където е бил погребан.... За да се знае, че това е била българска земя и ето ти поклоннически туризъм, е в Гърция де, ама не е без това всяко лято си ходим по няколко пъти в Гърция и Турция.... Но какво да очакваш от български примитивни управленци и то с фуражки.....

    Коментиран от #27

    21:08 02.10.2026

  • 22 Аман от заблуди

    1 1 Отговор
    Самуил като цар на този свят не може да бъде светец, видно от светото писание. "Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита и предопределена преди вековете да ни докарва слава и никой от властниците на тоя свят не я е познал".Оттук следва, че костите му не могат да се наричат мощи, каквато е православната традиция за светиите.

    21:08 02.10.2026

  • 23 Българин

    2 0 Отговор
    Някой по евтин камък за тоя саркофаг не успяха ли да намерят?!?
    Или за 17 млн, толкова!

    21:08 02.10.2026

  • 24 маке

    9 0 Отговор
    Докарахме си царя, а кога ще се върне българския лев? Пак ли след 1000 години...

    21:09 02.10.2026

  • 25 Купуваш

    2 0 Отговор
    Едно получаваш второто безплатно 1+1.

    21:09 02.10.2026

  • 26 Факт

    0 0 Отговор
    Единствения шанс да си оправим отношенията с макетата е тия кости да иврит дадем.

    21:11 02.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Добромир стрес хрис

    0 1 Отговор
    Не преигравайте шишман решава официалния цезар в константинопол

    21:12 02.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 123

    1 0 Отговор
    Че са останки, останки са, но дали са на Самуил?

    21:13 02.10.2026

  • 31 Мюмюн

    2 0 Отговор
    де му е внука?

    Коментиран от #40

    21:13 02.10.2026

  • 32 Исорика

    0 7 Отговор
    Правилото име на така наречените българи е угури, а държавата се е казвала Угуристан. Такива понятия като България и българи никъде няма в стари митове, легенди и надписи.

    21:13 02.10.2026

  • 33 Е.С.

    2 1 Отговор
    Защо не се казва какви светини дава в замяна България на Гърция?!
    “Впрочем, гръцките медии едва ли случайно обявиха това точно на 29 септември. За Атина това е дата на върховен национален и дипломатически триумф – денят, в който те окончателно изваждат България от голямата игра и си подсигуряват Егейска Македония” пита Филип Антонов.

    21:14 02.10.2026

  • 34 Мдаа

    3 0 Отговор
    От Солун до София тия самолети тъкчо ще се издигнат и трябва да кацат.

    21:19 02.10.2026

  • 35 Напротив !

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Европеец":

    Тъжно Е !

    Ако ония Са си давали Живота За България !

    Тия Се Чудят !

    Как Дап я Унищожат !

    И Разрушат !

    Това Ли ?

    Им Е

    Признанието ?

    21:20 02.10.2026

  • 36 Срам

    2 4 Отговор
    България дава само откладнати утвари.Другите крадци на балканите са само северомакедонците.

    21:22 02.10.2026

  • 37 Гай Турий

    5 0 Отговор
    Да се надяваме, че след задължителен ДНК тест костите на двете останки ще се окажат в роднинска връзка, което ще е по-сигурно доказателство чрез съотвествие Самуил-Гавраил, че счупетната кост на лява ръка е на цар Самуил. Чудно, дали гърците не са правили досега такъв тест, и не са документирали такава бащино-синовна връзка??!! Много чудно и да не се окаже, че даваме кон за кокошка след византийска измама. Нашите преговарящи от десетилетия защо първо не поискаха да бъде направен такъв тест, за да има голяма доза доказателство, че това са бащата и син от царствния род за който става въпрос?!!! Защо бе българи преговарящи, защо е наивници??! На гърците не трябва да се вярва на нито една дума, никога! Това ви го твърдя като професионална деформация вследствие на множество доказателства и факти, на наблюдения и работа с тая пасмина. Timeo danaos et dona ferentes.

    21:23 02.10.2026

  • 38 Спец от Чудомир

    2 1 Отговор
    — Ей тук лежи покойникът. Бог да го прости и миро да му капе на костите!

    Изправят се внуците, постоят с наведени глави на трапчината, уж че им е много мъчно за дяда им, палнат свещици и бързо излизат. При вратата му пуснат по някоя пара да чисти гроба и си отиват доволни хората. Ама някой може да не повярва, че този е гробът — то си е негова работа!
    Ако не вярва, да вземе мотиката, да копае, да търси и познае на дядо си кокалите.

    21:26 02.10.2026

  • 39 Ха,ха

    1 0 Отговор
    Ах, голема навалица. Някой друг ще ни посещава ли.

    21:29 02.10.2026

  • 40 Медуза

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Мюмюн":

    Във Византия.

    21:30 02.10.2026

  • 41 да питам

    2 1 Отговор
    Ами ако се окаже че не е той,ко праим?

    21:35 02.10.2026

  • 42 смехоран

    0 0 Отговор
    За първи и последен път Самуил ще лети със самолет.

    21:39 02.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 КАКВА. НАГЛОСТ. РАПОНСКА

    1 0 Отговор
    ВСИЧКО ЦЪФТИ. И ВЪРЖЕ
    НЕГРАМОТНИЦИ И СЛУЧАЙНИЦИ
    ОТ. ЗЕЛЕНО ЧОРАПНИЦИ
    ДИГАЙ. ГЪЛАБАРНИКА РАПОНЕ

    21:50 02.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

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