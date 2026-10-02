С останките на Самуил в София се завръщат и тези на сина му Гавраил Радомир

Две двойки изтребители ще ескортират военния Спартан с тленните останки на цар Самуил, веднага след като машината навлезе в българското въздушно пространство. В София те ще бъдат посрещнати с 21 артилерийски салюта, съобщи бТВ.

Мраморният саркофаг на цар Самуил вече е поставен, а старинният храм „Света София“ е готов за погребението на тленните останки на средновековния ни владетел. Утре лично Негово Светейшество българският патриарх и софийски митрополит Даниил ще води заупокойната молитва.

„Самата панахида ще бъде извършена тук и оттам нататък винаги ще бъде споменаван в молитвите цар Самуил за упокой на душата му. Обичан е заради това, защото той самият е обичал своя народ, своите войници и виждаме, че от тази любов и чувствителност умира“, казва отец Кирил Дидов, председател на храма „Света София“.

Утре в 12:30 ч. над площад „Батенберг“ в София се очаква да прелетят военният "Спартан" с тленните останки, съпровождан от два изтребителя МиГ-29 и два изтребителя Ф-16.

България посреща тленните останки с държавни и военни почести. Военните ще отдадат своята почит, съпровождайки средновековния предводител с почести по пътя от летището до площад „Батенберг“, където се очакват представители на Народното събрание, Министерския съвет и президента.

С шествие тленните останки ще бъдат съпроводени до старинната църква „Света София“, където ще бъдат положени в царския мраморен саркофаг. Върху него е издялан гербът от плащеницата, с която Самуил е бил погребан преди повече от 1000 години.

Повече от хиляда години по-късно останките на цар Самуил продължават да крият още тайни. Историци и ДНК-експерти коментират какво можем да научим още от тях.

Заедно с останките на Самуил в столицата на съвременна България се завръщат и тези на сина му Гавраил Радомир. Гавраил Радомир поема властта, след като преминават задължителните девет дни от смъртта на баща му.

Коронясан е вероятно в Битоля, а задачата му е да спечели време за възстановяване на ослепената армия.

„В историческите извори се споменава за Гавраил Радомир: казват, че той беше много по-силен и едър в сравнение с баща си, но не толкова умен. Той царува по-малко от една година, тъй като е убит от братовчед си Иван Владислав, който убива и съпругата му и ослепява най-големия му син и заема престола“, посочват историците.

Снимки тленните останки на царя, направени преди месец.

Историците очакват с вълнение тленните останки на Самуил от Гърция и нямат търпение с модерните технологии в науката да разчетат кода, който те носят.

„На първо място може да се установи каква родствена връзка има с другите погребани. Друго, което вече може да се установи, което е лично вече за Самуил, е евентуално какви болести е преживял. Дори може да има елемент, който да покаже какви храни е използвал. Ако има останки от отрова, това също би могло да се види“, посочват историците.

Специалистите по генетика са оптимисти: ДНК-технологиите днес вече откриват запазена информация на милиони години.

„Така че едни 1000 години не би трябвало да са някакъв проблем. Можем доста добре да сравним назад, както по мъжка, така и по женска линия, и да направим още по-точна карта на аристократичните семейства и дори далечни техни потомци, включително и нас“, казва доц. Елица Бечева-Крайчир от Националната генетична лаборатория в УАГБ „Майчин дом“.

С помощта и на изкуствен интелект науката може да установи и приблизително как е изглеждал Самуил.

„Той има големи очници, имал е, изглежда, леко изгърбен и голям нос, малко лице. Всички тези черти го правят едно интересно лице“, посочват историците.