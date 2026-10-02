С останките на Самуил в София се завръщат и тези на сина му Гавраил Радомир

Две двойки изтребители ще ескортират военния Спартан с тленните останки на цар Самуил, веднага след като машината навлезе в българското въздушно пространство. В София те ще бъдат посрещнати с 21 артилерийски салюта, съобщи бТВ.
Мраморният саркофаг на цар Самуил вече е поставен, а старинният храм „Света София“ е готов за погребението на тленните останки на средновековния ни владетел. Утре лично Негово Светейшество българският патриарх и софийски митрополит Даниил ще води заупокойната молитва.
„Самата панахида ще бъде извършена тук и оттам нататък винаги ще бъде споменаван в молитвите цар Самуил за упокой на душата му. Обичан е заради това, защото той самият е обичал своя народ, своите войници и виждаме, че от тази любов и чувствителност умира“, казва отец Кирил Дидов, председател на храма „Света София“.
Утре в 12:30 ч. над площад „Батенберг“ в София се очаква да прелетят военният "Спартан" с тленните останки, съпровождан от два изтребителя МиГ-29 и два изтребителя Ф-16.
България посреща тленните останки с държавни и военни почести. Военните ще отдадат своята почит, съпровождайки средновековния предводител с почести по пътя от летището до площад „Батенберг“, където се очакват представители на Народното събрание, Министерския съвет и президента.
С шествие тленните останки ще бъдат съпроводени до старинната църква „Света София“, където ще бъдат положени в царския мраморен саркофаг. Върху него е издялан гербът от плащеницата, с която Самуил е бил погребан преди повече от 1000 години.
Повече от хиляда години по-късно останките на цар Самуил продължават да крият още тайни. Историци и ДНК-експерти коментират какво можем да научим още от тях.
Заедно с останките на Самуил в столицата на съвременна България се завръщат и тези на сина му Гавраил Радомир. Гавраил Радомир поема властта, след като преминават задължителните девет дни от смъртта на баща му.
Коронясан е вероятно в Битоля, а задачата му е да спечели време за възстановяване на ослепената армия.
„В историческите извори се споменава за Гавраил Радомир: казват, че той беше много по-силен и едър в сравнение с баща си, но не толкова умен. Той царува по-малко от една година, тъй като е убит от братовчед си Иван Владислав, който убива и съпругата му и ослепява най-големия му син и заема престола“, посочват историците.
Снимки тленните останки на царя, направени преди месец.
Историците очакват с вълнение тленните останки на Самуил от Гърция и нямат търпение с модерните технологии в науката да разчетат кода, който те носят.
„На първо място може да се установи каква родствена връзка има с другите погребани. Друго, което вече може да се установи, което е лично вече за Самуил, е евентуално какви болести е преживял. Дори може да има елемент, който да покаже какви храни е използвал. Ако има останки от отрова, това също би могло да се види“, посочват историците.
Специалистите по генетика са оптимисти: ДНК-технологиите днес вече откриват запазена информация на милиони години.
„Така че едни 1000 години не би трябвало да са някакъв проблем. Можем доста добре да сравним назад, както по мъжка, така и по женска линия, и да направим още по-точна карта на аристократичните семейства и дори далечни техни потомци, включително и нас“, казва доц. Елица Бечева-Крайчир от Националната генетична лаборатория в УАГБ „Майчин дом“.
С помощта и на изкуствен интелект науката може да установи и приблизително как е изглеждал Самуил.
„Той има големи очници, имал е, изглежда, леко изгърбен и голям нос, малко лице. Всички тези черти го правят едно интересно лице“, посочват историците.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кой разбрал
Коментиран от #5, #12
20:50 02.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 имал е, изглежда, леко изгърбен и голям
Кат На Премиера !
Коментиран от #6
20:51 02.10.2026
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6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ДрайвингПлежър
Неговото място си е в Солун!!! В оная България! В най-лошия случай в Петричко, където е посрещнал войските! Няма никакво място в София и то толкова показно изложен като клоун! В Крипата може би! ама не и така!!!
Тва племе е абсолютно побъркано!!!
Коментиран от #11, #16, #21
20:55 02.10.2026
8 Боже божичко
20:56 02.10.2026
9 Аве
20:57 02.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Европеец
До коментар #1 от "Кой разбрал":Не знаех..... но мисля че коментара ти е верен.... Все се чудя защо чупят кокалите на светците и от тях правят мощи..... И се чудя християнско ли е това.... България е имала много царе, ама българите не знаят къде си им гробовете, е толкова за българите.... Ама сега ще имаме кокали, на които няма достоверна информация че са на Самуил, ама както и да е нека се радваме 2,3 дни.....
Коментиран от #35
20:59 02.10.2026
13 очевидец
- Вашата държава се управлява от най-големият престъпник и крадец!
А българските служби отговорили:
- И какво от това ??
20:59 02.10.2026
14 Затриват българската история
ПР акция на бунаци, целящи да отклонят вниманието на народа от цените на дизела, от галопиращата инфлация, от това, че всичко се руши, а правителството тегли милиардни заеми.
21:01 02.10.2026
15 ДрайвингПлежър
До коментар #11 от "Боруна Лом":Повръща ми се вече човек!
Представяш ли си - идват и изсипват един чувал с кокаляци и го изтупват - е тва ако не е гавра с паметта на Самуил, кое?! Тва е по-зле и от оная щуротия с дарт вейдърските очи на статуята....
Коментиран от #18, #20
21:02 02.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Напълнихме се с
21:05 02.10.2026
18 Фа фа фа
До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":Бай Тошовщина е това и то в стила на Путин, дето изкопа кокаляците на Дмитрий Донски и ги прати в Донбас.
Сега руснаците спорят дали не са ги загубили край Лиман.
Коментиран от #46
21:05 02.10.2026
19 Сийка
21:05 02.10.2026
20 Боруна Лом
До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":МНОГО СИ ПРАВ! ОБАЧЕ....
21:07 02.10.2026
21 Европеец
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":Съгласен съм с коментара ти.... Според мен кокалите на Самуил от Солун трябваше да се върнат на острова където е бил погребан.... За да се знае, че това е била българска земя и ето ти поклоннически туризъм, е в Гърция де, ама не е без това всяко лято си ходим по няколко пъти в Гърция и Турция.... Но какво да очакваш от български примитивни управленци и то с фуражки.....
Коментиран от #27
21:08 02.10.2026
22 Аман от заблуди
21:08 02.10.2026
23 Българин
Или за 17 млн, толкова!
21:08 02.10.2026
24 маке
21:09 02.10.2026
25 Купуваш
21:09 02.10.2026
26 Факт
21:11 02.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Добромир стрес хрис
21:12 02.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 123
21:13 02.10.2026
31 Мюмюн
Коментиран от #40
21:13 02.10.2026
32 Исорика
21:13 02.10.2026
33 Е.С.
“Впрочем, гръцките медии едва ли случайно обявиха това точно на 29 септември. За Атина това е дата на върховен национален и дипломатически триумф – денят, в който те окончателно изваждат България от голямата игра и си подсигуряват Егейска Македония” пита Филип Антонов.
21:14 02.10.2026
34 Мдаа
21:19 02.10.2026
35 Напротив !
До коментар #12 от "Европеец":Тъжно Е !
Ако ония Са си давали Живота За България !
Тия Се Чудят !
Как Дап я Унищожат !
И Разрушат !
Това Ли ?
Им Е
Признанието ?
21:20 02.10.2026
36 Срам
21:22 02.10.2026
37 Гай Турий
21:23 02.10.2026
38 Спец от Чудомир
Изправят се внуците, постоят с наведени глави на трапчината, уж че им е много мъчно за дяда им, палнат свещици и бързо излизат. При вратата му пуснат по някоя пара да чисти гроба и си отиват доволни хората. Ама някой може да не повярва, че този е гробът — то си е негова работа!
Ако не вярва, да вземе мотиката, да копае, да търси и познае на дядо си кокалите.
21:26 02.10.2026
39 Ха,ха
21:29 02.10.2026
40 Медуза
До коментар #31 от "Мюмюн":Във Византия.
21:30 02.10.2026
41 да питам
21:35 02.10.2026
42 смехоран
21:39 02.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 КАКВА. НАГЛОСТ. РАПОНСКА
НЕГРАМОТНИЦИ И СЛУЧАЙНИЦИ
ОТ. ЗЕЛЕНО ЧОРАПНИЦИ
ДИГАЙ. ГЪЛАБАРНИКА РАПОНЕ
21:50 02.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.