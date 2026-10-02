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Путин е наблюдавал предварително планирани военни учения, Китай изпрати войски
  Тема: Украйна

Путин е наблюдавал предварително планирани военни учения, Китай изпрати войски

2 Октомври, 2026 20:39 1 332 20

  • русия-
  • челябинска област-
  • владимир путин-
  • военни учения

Беларус, Казахстан, Китай и Пакистан са изпратили войски за участие в ученията

Путин е наблюдавал предварително планирани военни учения, Китай изпрати войски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин е наблюдавал предварително планирани военни учения в Челябинска област в Уралския федерален окръг, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

По време на маневрите са летели стратегически бомбардировачи. Беларус, Казахстан, Китай и Пакистан са изпратили войски за участие в ученията, съобщиха руски медии.

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„Основната цел на ученията е усъвършенстването на уменията на ръководния щабен състав на всички равнища за управление на войските при отразяване на външна агресия“, заяви президентът, цитиран от ТАСС.

Според него ученията „Център-2026“ се провеждат в съответствие с Плана за подготовка на Въоръжените сили на Русия, като в тях участват повече от 47 хил. военни.

Според Министерството на отбраната на Москва военни контингенти от Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) са отработили блокиране на населено място. Действали са повече от 600 единици техника, включително самолети, хеликоптери, дронове и роботизирани системи.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    23 8 Отговор
    Господ да го благослови!Амин!

    Коментиран от #5

    20:40 02.10.2026

  • 2 Зеленияпор

    31 5 Отговор
    А пък аз се снимам пред зелен екран и после монтират Москва отзад. Като дръпна 2-3 линии и сам превземам бункера на Путин.

    Коментиран от #4

    20:42 02.10.2026

  • 3 Децата на света

    3 10 Отговор
    Що за бъдеще ?

    20:42 02.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Какви учения

    19 4 Отговор
    Киев заяви че на Русия не са ѝ останали жива сила и техника А вие учение би ли правили със съюзници. Какви съюзници....
    нали руската федерация е сама . Вие за мезе ме взехте. Вчера казвате едно а днес е съвсем различно. Чудя се дали да ви вярвам

    20:47 02.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ?????

    4 6 Отговор
    Е и?

    20:49 02.10.2026

  • 10 Ресторант Синият Лъв ви поздравява

    11 4 Отговор
    Е как така бе жорнализте нали btv,nova,,бнт та даже и вие го погребвахте преди няколко години.

    20:52 02.10.2026

  • 11 .....

    3 13 Отговор
    Китайците тренират за Сибир😂🤣

    Коментиран от #16

    20:58 02.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Българин

    6 0 Отговор
    А...нали Казахстан бяха партньор на Запада...???

    20:59 02.10.2026

  • 14 Примати

    3 14 Отговор
    Украйна е унищожила и двете помпи до град Самара. Целия транзит на суров петрол е спрян към южната и централната част на Русия. Сега руснаците трябва да използват северния тръбопровод но терминалите на Балтийско море и рафинериите в северната част на Русия не могат да поемат допълнителния суров петрол. През изминалата нощ Украйна е използвала над 600 дрона и има още купища ударени обекти…с още няколко крачки по - близо…

    Коментиран от #17

    21:00 02.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от ".....":

    Така е, Сибир е град в Южна Дакота с население 73 000 души!

    21:05 02.10.2026

  • 17 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Примати":

    Чудесно, значи е в околностите на Москва ?

    21:06 02.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пиночет

    1 8 Отговор
    Накрая Путин ще изтъргува Русия на Китай! Ще има Новокитайска република и Московска автономна област!

    21:24 02.10.2026

  • 20 Сметай

    4 0 Отговор
    НАТО едва събра около 4 хил. за учение. Тръгнали с Мечката мед да ядат 😂

    21:37 02.10.2026

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