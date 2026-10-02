Путин е наблюдавал предварително планирани военни учения, Китай изпрати войски

Руският президент Владимир Путин е наблюдавал предварително планирани военни учения в Челябинска област в Уралския федерален окръг, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

По време на маневрите са летели стратегически бомбардировачи. Беларус, Казахстан, Китай и Пакистан са изпратили войски за участие в ученията, съобщиха руски медии.

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„Основната цел на ученията е усъвършенстването на уменията на ръководния щабен състав на всички равнища за управление на войските при отразяване на външна агресия“, заяви президентът, цитиран от ТАСС.

Според него ученията „Център-2026“ се провеждат в съответствие с Плана за подготовка на Въоръжените сили на Русия, като в тях участват повече от 47 хил. военни.

Според Министерството на отбраната на Москва военни контингенти от Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) са отработили блокиране на населено място. Действали са повече от 600 единици техника, включително самолети, хеликоптери, дронове и роботизирани системи.