Путин е наблюдавал предварително планирани военни учения, Китай изпрати войски

Руският президент Владимир Путин е наблюдавал предварително планирани военни учения в Челябинска област в Уралския федерален окръг, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
По време на маневрите са летели стратегически бомбардировачи. Беларус, Казахстан, Китай и Пакистан са изпратили войски за участие в ученията, съобщиха руски медии.
„Основната цел на ученията е усъвършенстването на уменията на ръководния щабен състав на всички равнища за управление на войските при отразяване на външна агресия“, заяви президентът, цитиран от ТАСС.
Според него ученията „Център-2026“ се провеждат в съответствие с Плана за подготовка на Въоръжените сили на Русия, като в тях участват повече от 47 хил. военни.
Според Министерството на отбраната на Москва военни контингенти от Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) са отработили блокиране на населено място. Действали са повече от 600 единици техника, включително самолети, хеликоптери, дронове и роботизирани системи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отец Дионисий
Коментиран от #5
20:40 02.10.2026
2 Зеленияпор
Коментиран от #4
20:42 02.10.2026
3 Децата на света
20:42 02.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Какви учения
нали руската федерация е сама . Вие за мезе ме взехте. Вчера казвате едно а днес е съвсем различно. Чудя се дали да ви вярвам
20:47 02.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ?????
20:49 02.10.2026
10 Ресторант Синият Лъв ви поздравява
20:52 02.10.2026
11 .....
Коментиран от #16
20:58 02.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Българин
20:59 02.10.2026
14 Примати
Коментиран от #17
21:00 02.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #11 от ".....":Така е, Сибир е град в Южна Дакота с население 73 000 души!
21:05 02.10.2026
17 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #14 от "Примати":Чудесно, значи е в околностите на Москва ?
21:06 02.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пиночет
21:24 02.10.2026
20 Сметай
21:37 02.10.2026