Русия съобщи за унищожени 438 украински дрона за 12 часа

Руското Министерство на отбраната заяви, че руските системи за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 438 украински безпилотни летателни апарата в периода между 8:00 и 20:00 часа московско време, съобщава „Интерфакс“, предава News.bg.
Според ведомството дроновете са били унищожени над Белгородска, Брянска, Вологодска, Калужка, Курска, Липецка, Орловска, Рязанска и Тулска област, Московска област, Краснодарския край, Крим и над Черно море.
Междувременно руският президент Владимир Путин е наредил на правителството да разработи програма за възстановяване на търговски и логистични складове, които са били повредени или унищожени при украински атаки през последния месец.
От 18 юли Украйна е нанесла удари с дронове по повече от 20 складови обекта на Wildberries - най-големия руски онлайн търговец. По данни от руската страна атаките са предизвикали експлозии и мащабни пожари и са унищожили значителна част от складовия капацитет на компанията.
Путин призна, че украинските удари по промишлени и инфраструктурни обекти нанасят щети на руската икономика, макар според него да не са довели до критични последици.
„Разбира се, подобни атаки не са причинили и не биха могли да причинят критични последици. Те обаче нанасят щети - това е очевидно и ние напълно го разбираме и признаваме“, заяви руският президент.
Путин допълни, че руската икономика продължава да отбелязва умерен растеж, въпреки западните санкции и продължаващите украински атаки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 георг халката
Коментиран от #5, #32
22:02 19.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дрончета.. Дрончета
Коментиран от #7
22:06 19.08.2026
4 НИЩО МУ НЯМА
СЪОБЩИХА ЧЕ ЗА ДАНАЙСЕ ЧАСА
ТУРИСТИТЕ СА УНИЩОЖИЛИ
ПЕТСТОТИН И ЕДИН ...КОКТЕЙЛИ 🍹🍸
22:06 19.08.2026
5 Ами
До коментар #1 от "георг халката":Направи пет,шест кавала на компанията и ще ти мине.
22:06 19.08.2026
6 георг халката
22:07 19.08.2026
7 Зельоного Нациста
До коментар #3 от "Дрончета.. Дрончета":МММУДЕБВГ3....
22:07 19.08.2026
8 Камбаните звънят
22:09 19.08.2026
9 Обичам зеленски
Коментиран от #15
22:09 19.08.2026
10 Мхм
22:10 19.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ганю- простия
22:12 19.08.2026
13 3ащо триете бе
Коментиран от #20, #27
22:13 19.08.2026
14 Унищожени
22:14 19.08.2026
15 А Путин
До коментар #9 от "Обичам зеленски":космат !?
22:15 19.08.2026
16 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
22:15 19.08.2026
17 Ивайла Мирчева
22:16 19.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Хм...
22:21 19.08.2026
22 Макак така
До коментар #20 от "Мани ги":Макаци управляват Европа-затова така-Маймуна та урсула годуха
Коментиран от #23
22:23 19.08.2026
23 Урсула УМРЯ
До коментар #22 от "Макак така":Нищо не се чува от 5 дни...... А ДАНО... ДАЕ ПУК НАЛА....
Коментиран от #25
22:25 19.08.2026
24 Дзак
Коментиран от #26, #29
22:26 19.08.2026
25 Зеленски и ес
До коментар #23 от "Урсула УМРЯ":Траверси..... Не са нужни на Земята.... Само за Тор стават
22:28 19.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ами трият
До коментар #13 от "3ащо триете бе":Като в Русия.
22:29 19.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ха-ха
22:35 19.08.2026
32 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #1 от "георг халката":Ние не сме в траур, а се забавляваме с нашия идол другаря Путин 😘
22:38 19.08.2026
33 Име
22:42 19.08.2026
34 Факт
22:55 19.08.2026
35 стоян георгиев
23:14 19.08.2026
36 Дзак
23:15 19.08.2026