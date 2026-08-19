Русия съобщи за унищожени 438 украински дрона за 12 часа

Руското Министерство на отбраната заяви, че руските системи за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 438 украински безпилотни летателни апарата в периода между 8:00 и 20:00 часа московско време, съобщава „Интерфакс“, предава News.bg.

Според ведомството дроновете са били унищожени над Белгородска, Брянска, Вологодска, Калужка, Курска, Липецка, Орловска, Рязанска и Тулска област, Московска област, Краснодарския край, Крим и над Черно море.

Междувременно руският президент Владимир Путин е наредил на правителството да разработи програма за възстановяване на търговски и логистични складове, които са били повредени или унищожени при украински атаки през последния месец.

От 18 юли Украйна е нанесла удари с дронове по повече от 20 складови обекта на Wildberries - най-големия руски онлайн търговец. По данни от руската страна атаките са предизвикали експлозии и мащабни пожари и са унищожили значителна част от складовия капацитет на компанията.

Путин призна, че украинските удари по промишлени и инфраструктурни обекти нанасят щети на руската икономика, макар според него да не са довели до критични последици.

„Разбира се, подобни атаки не са причинили и не биха могли да причинят критични последици. Те обаче нанасят щети - това е очевидно и ние напълно го разбираме и признаваме“, заяви руският президент.

Путин допълни, че руската икономика продължава да отбелязва умерен растеж, въпреки западните санкции и продължаващите украински атаки.