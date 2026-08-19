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Русия съобщи за унищожени 438 украински дрона за 12 часа

Русия съобщи за унищожени 438 украински дрона за 12 часа

19 Август, 2026 21:37, обновена 19 Август, 2026 22:01 786 36

  • русия-
  • украйна-
  • дрон

Москва твърди, че безпилотните апарати са били прехванати над редица руски региони, Крим и Черно море

Русия съобщи за унищожени 438 украински дрона за 12 часа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското Министерство на отбраната заяви, че руските системи за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 438 украински безпилотни летателни апарата в периода между 8:00 и 20:00 часа московско време, съобщава „Интерфакс“, предава News.bg.

Според ведомството дроновете са били унищожени над Белгородска, Брянска, Вологодска, Калужка, Курска, Липецка, Орловска, Рязанска и Тулска област, Московска област, Краснодарския край, Крим и над Черно море.

Междувременно руският президент Владимир Путин е наредил на правителството да разработи програма за възстановяване на търговски и логистични складове, които са били повредени или унищожени при украински атаки през последния месец.

От 18 юли Украйна е нанесла удари с дронове по повече от 20 складови обекта на Wildberries - най-големия руски онлайн търговец. По данни от руската страна атаките са предизвикали експлозии и мащабни пожари и са унищожили значителна част от складовия капацитет на компанията.

Путин призна, че украинските удари по промишлени и инфраструктурни обекти нанасят щети на руската икономика, макар според него да не са довели до критични последици.

„Разбира се, подобни атаки не са причинили и не биха могли да причинят критични последици. Те обаче нанасят щети - това е очевидно и ние напълно го разбираме и признаваме“, заяви руският президент.

Путин допълни, че руската икономика продължава да отбелязва умерен растеж, въпреки западните санкции и продължаващите украински атаки.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 георг халката

    6 7 Отговор
    с ивайла мирчева сме в траур

    Коментиран от #5, #32

    22:02 19.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дрончета.. Дрончета

    9 9 Отговор
    А после и Зеленчета...... И наближава "Конец Фильма" для зельоного.........

    Коментиран от #7

    22:06 19.08.2026

  • 4 НИЩО МУ НЯМА

    9 2 Отговор
    А ОТ ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА
    СЪОБЩИХА ЧЕ ЗА ДАНАЙСЕ ЧАСА
    ТУРИСТИТЕ СА УНИЩОЖИЛИ
    ПЕТСТОТИН И ЕДИН ...КОКТЕЙЛИ 🍹🍸

    22:06 19.08.2026

  • 5 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "георг халката":

    Направи пет,шест кавала на компанията и ще ти мине.

    22:06 19.08.2026

  • 6 георг халката

    4 2 Отговор
    в зайчарника лекуват хеммороиди

    22:07 19.08.2026

  • 7 Зельоного Нациста

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "Дрончета.. Дрончета":

    МММУДЕБВГ3....

    22:07 19.08.2026

  • 8 Камбаните звънят

    9 11 Отговор
    Ръша е на колене ,с пречупен гръбнак,сами си отрязаха клона на който седяха ЕС

    22:09 19.08.2026

  • 9 Обичам зеленски

    6 8 Отговор
    Като торта-Студен и с Много Свещи.... Амин

    Коментиран от #15

    22:09 19.08.2026

  • 10 Мхм

    7 7 Отговор
    438 украински дрона или 438 британски дрона? Дроновете сигурно са управлявани от украинци или от британци в ЮК? Сателитите през които се управляват британските дронове украински ли са? Лелей...

    22:10 19.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ганю- простия

    7 8 Отговор
    Нещо са се отпуснали братушките, Вчера руското Министерство на отбраната отчете свалянето на цели 1671 украински БПЛА над Русия. Сигурно щото много хаховци са спукали от смех, днес малко намалиха рибата.

    22:12 19.08.2026

  • 13 3ащо триете бе

    9 8 Отговор
    В цяла Европа ук ри те говорят на Руски език, а в Украйна е забранен.... ПФУ.... Фашисти....

    Коментиран от #20, #27

    22:13 19.08.2026

  • 14 Унищожени

    5 5 Отговор
    438 дрона,с колко ракети кинжал?

    22:14 19.08.2026

  • 15 А Путин

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Обичам зеленски":

    космат !?

    22:15 19.08.2026

  • 16 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    6 5 Отговор
    А колко дрона не са унищожени и са поразили целите.

    22:15 19.08.2026

  • 17 Ивайла Мирчева

    1 5 Отговор
    Герой СССР......... ЗА ИЗДИРВАНЕ ОТ ГРУ......

    22:16 19.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хм...

    5 2 Отговор
    Умерен растеж, но базиран на военна индустрия. И пак е спорно, че е така. А като свърши тази война, започва мизерията ли?

    22:21 19.08.2026

  • 22 Макак така

    3 7 Отговор

    До коментар #20 от "Мани ги":

    Макаци управляват Европа-затова така-Маймуна та урсула годуха

    Коментиран от #23

    22:23 19.08.2026

  • 23 Урсула УМРЯ

    5 6 Отговор

    До коментар #22 от "Макак така":

    Нищо не се чува от 5 дни...... А ДАНО... ДАЕ ПУК НАЛА....

    Коментиран от #25

    22:25 19.08.2026

  • 24 Дзак

    0 3 Отговор
    Кучето към 9.30 ли се разхожда?

    Коментиран от #26, #29

    22:26 19.08.2026

  • 25 Зеленски и ес

    2 7 Отговор

    До коментар #23 от "Урсула УМРЯ":

    Траверси..... Не са нужни на Земята.... Само за Тор стават

    22:28 19.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ами трият

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "3ащо триете бе":

    Като в Русия.

    22:29 19.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ха-ха

    5 4 Отговор
    Русийката пак се обажда без да я питат. Така имитира, че нейното мнение уж има някакво значение.!

    22:35 19.08.2026

  • 32 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "георг халката":

    Ние не сме в траур, а се забавляваме с нашия идол другаря Путин 😘

    22:38 19.08.2026

  • 33 Име

    0 0 Отговор
    Нима!

    22:42 19.08.2026

  • 34 Факт

    2 2 Отговор
    Кога унищожат Киев а се хвалят...

    22:55 19.08.2026

  • 35 стоян георгиев

    5 4 Отговор
    Русия почна да усеща войната в собствените си градове.всичко гори и ще продължи да гори.зимата ще е много трудно с горивата тока и хляба.обапе всичко е по план.плана на путин спрямо руските роби.

    23:14 19.08.2026

  • 36 Дзак

    2 1 Отговор
    Приятни сънища!

    23:15 19.08.2026

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