Дмитриев похвали оценката на Синкявичюс за руската заплаха

Кирил Дмитриев определи като „необичайно мъдри“ думите на литовския премиер Миндаугас Синкявичюс, че няма реални доказателства Русия да подготвя действия срещу държави от Европейския съюз.

Синкявичюс направи изявлението на 29 септември на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. „Има ли реални доказателства, които нашите разузнавателни служби са предоставили, че Русия се подготвя за нещо? Няма такива“, заяви литовският премиер.

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По думите му рискът от Русия остава, но не се променя. Синкявичюс призова да не се правят прогнози за руско нападение през следващите седмици или месеци, като същевременно подчерта, че Литва продължава да укрепва отбранителните си способности.

„Русия се стреми да насажда страх, за да разделя обществата ни. Но това няма да успее“, каза литовският премиер. Той добави, че страната инвестира значително във военния си и отбранителния си потенциал и ще продължи да се подготвя.

Рюте: НАТО има варианти за отговор

Марк Рюте заяви, че НАТО може да реагира на хибридни атаки, приписвани на Русия. Той уточни, че отговорът не винаги ще бъде публичен, симетричен или пропорционален. „Няма винаги да бъде удар за удар, но разполагаме с необходимите възможности за отговор“, каза генералният секретар на алианса.

Изказването на Синкявичюс дойде на фона на предупреждения от европейски разузнавателни служби. Датското военно разузнаване съобщи за нарастващ риск от ограничени руски удари срещу инфраструктура, важна за подкрепата за Украйна, както и за заплахи от хибриден характер.

Литовското правителство същевременно заяви, че Европа трябва да ускори реакцията си срещу хибридните атаки, да засили противовъздушната отбрана, защитата на критичната инфраструктура и киберсигурността. Вилнюс настоява сигурността на източния фланг да бъде общ приоритет за Европейския съюз.

Така в изявленията на литовските власти се очертава разграничение между липсата на потвърдени данни за непосредствена руска военна операция срещу държава от ЕС и необходимостта от постоянна подготовка за хибридни и други заплахи.

Източници: УНН, Ара