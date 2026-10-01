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Спор в Полша за ветерански център, свързван с „Азов“
  Тема: Украйна

Спор в Полша за ветерански център, свързван с „Азов“

1 Октомври, 2026 06:04 622 4

  • полша-
  • доналд туск-
  • азов-
  • украински ветерани-
  • андрий билецки

Депутати от „Право и справедливост“ поискаха проверка от правителството и службите за сигурност.

Спор в Полша за ветерански център, свързван с „Азов“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полски депутати поискаха правителството на Доналд Туск да изясни обстоятелствата около Украинския ветерански корпус във Варшава, който според тях е свързан със средите около „Азов“. Искането е отправено от Анджей Сливка, Рафал Вебер и Артур Хойецки от опозиционната партия „Право и справедливост“.

Депутатите са изпратили запитване до канцеларията на министър-председателя. Те настояват да стане ясно дали полските власти са знаели за плановете за създаване на центъра, дали са участвали в консултации за дейността му и дали са оценили възможните рискове. Поискана е и информация за ролята на службите за сигурност, както и за финансирането на организацията.

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„PiS настоява за информация за ролята на полските власти, проверка от службите и източниците на финансиране на учреждението, което според политиците е свързано с „Азов““, се посочва в публикацията на VideoParlament, цитирана от „Газета“.

Какво предизвика спора

Украинският ветерански корпус обяви през септември създаването на свой първи център извън Украйна във Варшава. Организацията представя инициативата като място за правна, психологическа и професионална подкрепа на украински военнослужещи, ветерани, семейства на загинали, военнопленници и изчезнали.

Полският спор е свързан с ролята на Андрий Билецки, който е посочван като основател на „Азов“ и като човек, свързан със създаването на ветеранската организация. Именно тази връзка е в основата на настояването на депутатите за допълнителна проверка. Фактчекърският портал Sprawdzam To отбелязва, че центърът не е представен като самата бригада „Азов“, а като организация на ветерани, но потвърждава наличието на персонални и идейни връзки с движението около Билецки.

Искане за позиция от Туск

Депутатите от PiS критикуват и липсата на категорична реакция от Варшава по теми, свързани с Организацията на украинските националисти и Украинската въстаническа армия. Те настояват Доналд Туск да изложи ясна позиция по въпроса.

Към момента публично е известно, че опозицията е поискала отговори за участието на държавата, финансирането и евентуалната оценка на риска. Не е обявено кога правителството ще отговори на парламентарното запитване и дали полските служби ще извършат отделна проверка.

Източници: Газета, VideoParlament, Sprawdzam To


Полша
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