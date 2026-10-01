Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран: Делегацията ни напусна Ню Йорк по график
  Тема: Иранската криза

Иран: Делегацията ни напусна Ню Йорк по график

1 Октомври, 2026 05:58, обновена 1 Октомври, 2026 06:02 595 2

  • иранска делегация-
  • абас арагчи-
  • марко рубио-
  • ню йорк-
  • иранска криза

Техеран отхвърли твърденията, че Марко Рубио е наредил на екипа да напусне САЩ по-рано. Американски представители твърдят обратното.

Иран: Делегацията ни напусна Ню Йорк по график - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранската делегация, водена от външния министър Абас Арагчи, е напуснала Ню Йорк по предварително изготвен график, съобщи Постоянното представителство на Ислямската република към ООН. Според изявлението отпътуването е било планирано за понеделник вечерта, 28 септември, а графикът е бил съобщен на Държавния департамент на САЩ още на 17 септември.

„Иранската делегация напусна Ню Йорк в понеделник вечерта в съответствие с графика, който беше предварително съобщен на Държавния департамент“, заяви иранската мисия. Тя отхвърли твърденията, че делегацията е била принудена да напусне града, и обвини американското ведомство, че след липсата на резултат от разговорите разпространява „безпочвени и безполезни новини“.

Твърдението на Техеран се разминава с информацията, разпространена от американски представители. Според двама служители на САЩ, цитирани от Асошиейтед прес, държавният секретар Марко Рубио е наредил на Арагчи и делегацията му да напуснат Ню Йорк по-рано от планираното. Те са заявили, че решението е било взето след слаб напредък в разговорите с посредничеството на Катар.

Според информация на Axios в понеделник вечерта американската мисия към ООН е уведомила иранската мисия, че делегацията трябва да напусне Ню Йорк незабавно. Иранските представители са се отправили към летището няколко часа по-късно, а самолетът им за Доха е излетял в 1:20 часа местно време във вторник, 29 септември. Същият източник посочва, че Арагчи така или иначе е имал планирано връщане в Иран.

Делегацията остана в Ню Йорк след участието на иранския президент Масуд Пезешкиан в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Арагчи проведе срещи с катарски посредници за възможно отваряне на Ормузкия проток, прекратяване на конфликта между Вашингтон и Техеран и възобновяване на преговорите по иранската ядрена програма. Пезешкиан напусна Ню Йорк ден след речта си.

Различията между двете версии оставят без публично изяснен въпроса дали отпътуването е било изцяло по първоначалния график или е било ускорено с решение на американската страна. Катарските посредници продължават контактите с Вашингтон и Техеран по предложенията за прекратяване на конфликта и за отваряне на Ормузкия проток.

Източници: Axios


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ротшилд

    1 0 Отговор
    Цялата западна диктатура работи за нас и нашия Израел. Всички ваши демократи са за Израел и Епщайн

    06:28 01.10.2026

  • 2 Вярно или не?

    0 0 Отговор
    Дали ще залепне хвърленото по стената л...о, не е толкова важно.
    Дори да не залепне важното е, че ще остави миризливо петно.

    Axios

    06:57 01.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания