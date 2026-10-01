Иран: Делегацията ни напусна Ню Йорк по график

Иранската делегация, водена от външния министър Абас Арагчи, е напуснала Ню Йорк по предварително изготвен график, съобщи Постоянното представителство на Ислямската република към ООН. Според изявлението отпътуването е било планирано за понеделник вечерта, 28 септември, а графикът е бил съобщен на Държавния департамент на САЩ още на 17 септември.

„Иранската делегация напусна Ню Йорк в понеделник вечерта в съответствие с графика, който беше предварително съобщен на Държавния департамент“, заяви иранската мисия. Тя отхвърли твърденията, че делегацията е била принудена да напусне града, и обвини американското ведомство, че след липсата на резултат от разговорите разпространява „безпочвени и безполезни новини“.

Твърдението на Техеран се разминава с информацията, разпространена от американски представители. Според двама служители на САЩ, цитирани от Асошиейтед прес, държавният секретар Марко Рубио е наредил на Арагчи и делегацията му да напуснат Ню Йорк по-рано от планираното. Те са заявили, че решението е било взето след слаб напредък в разговорите с посредничеството на Катар.

Според информация на Axios в понеделник вечерта американската мисия към ООН е уведомила иранската мисия, че делегацията трябва да напусне Ню Йорк незабавно. Иранските представители са се отправили към летището няколко часа по-късно, а самолетът им за Доха е излетял в 1:20 часа местно време във вторник, 29 септември. Същият източник посочва, че Арагчи така или иначе е имал планирано връщане в Иран.

Делегацията остана в Ню Йорк след участието на иранския президент Масуд Пезешкиан в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Арагчи проведе срещи с катарски посредници за възможно отваряне на Ормузкия проток, прекратяване на конфликта между Вашингтон и Техеран и възобновяване на преговорите по иранската ядрена програма. Пезешкиан напусна Ню Йорк ден след речта си.

Различията между двете версии оставят без публично изяснен въпроса дали отпътуването е било изцяло по първоначалния график или е било ускорено с решение на американската страна. Катарските посредници продължават контактите с Вашингтон и Техеран по предложенията за прекратяване на конфликта и за отваряне на Ормузкия проток.

Източници: Axios