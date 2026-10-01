Втори съдия блокира таксата на Тръмп за H-1B визи

Федерален съдия в Оукланд, Калифорния, блокира таксата от 100 000 долара, наложена от президента на САЩ Доналд Тръмп за нови визи H-1B за висококвалифицирани чуждестранни работници. Решението на съдия Хейууд Гилиъм е вторият съдебен удар срещу мярката.

Гилиъм е постановил, че Службата за гражданство и имиграция на САЩ и Държавният департамент не са спазили необходимите процедури за създаване на правилата, преди да започнат да прилагат таксата. Той е уважил искането на коалиция от синдикати, работодатели и организации с нестопанска цел, които са завели дело през октомври.

„Днешното решение защитава система, хвърлена в хаос за една нощ“, заяви Стив Бреслър, адвокат от Democracy Forward, която представлява ищците. Той допълни, че решението потвърждава, че президентът не може еднолично да променя имиграционната политика.

Второ съдебно решение срещу таксата

Таксата беше временно блокирана още през юни от федерален съдия в Бостън по отделно дело, заведено от 20 американски щата. През юли апелативен съд в Бостън отказа да спре това решение, с което мярката остана извън действие по силата на съдебната забрана.

Двата съдебни спора поставят под въпрос правомощието на президента да въвежда едностранно такса с такъв размер и процедурите, използвани от администрацията. Решението на Гилиъм се отнася до прилагането на таксата от федералните агенции, докато делото по същество продължава.

Предложена е и нова такса от около 103 000 долара

През август Министерството на вътрешната сигурност предложи постоянна такса от около 103 000 долара за определени заявления по програмата H-1B. Ако предложението бъде финализирано, то вероятно също ще бъде оспорено в съда, но по различни правни въпроси от тези по делата срещу таксата, въведена с президентска заповед.

Първоначалният срок за плащането на таксата от 100 000 долара беше 21 септември. Тръмп обаче удължи действието на мярката с още една година, докато съдебните спорове продължават.

Мярката засяга технологични компании и други работодатели

Програмата H-1B позволява на американски работодатели да наемат чуждестранни специалисти в области, които изискват специализирано образование. Технологичните компании разчитат широко на този тип визи, но програмата се използва и от университети, изследователски организации, болници и други работодатели.

Годишната квота е 65 000 визи, към които се добавят още 20 000 за работници с висше образование. Разрешенията обикновено са за срок от три до шест години. Преди увеличението таксите по заявленията най-често са били между 2000 и 5000 долара в зависимост от конкретните обстоятелства.

Източници: Ройтерс, Блумбърг