Сърбия удължи газовата сделка с Русия до края на годината

Руският „Газпром“ удължи газовото споразумение със Сърбия с още три месеца, до края на годината. Доставките ще продължат „при същите благоприятни условия като досега“, потвърди директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович, цитиран от сръбската обществена телевизия РТС.

Продължаването на договора е било обсъдено между сръбския президент Александър Вучич и руския държавен глава Владимир Путин. Разговорът се е състоял часове преди Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия.

Нов проект за газова електроцентрала край Ниш

Паралелно с удължаването на руската газова сделка представители на сръбската електроенергийна компания ЕПС, „Сърбиягаз“ и азербайджанската държавна петролна и газова компания СОКАР подписаха акционерно споразумение за изграждането на газова електроцентрала край Ниш.

Планираната мощност на съоръжението е 500 мегавата. То ще произвежда електричество и топлина, а проектът трябва да бъде завършен до 2030 г. Споразумението предвижда създаване на съвместно предприятие, определя търговските параметри и разпределя отговорностите между компаниите.

Министърът на минното дело и енергетиката в технически мандат Дубравка Джедович Ханданович заяви, че очакването е проектът да бъде реализиран в рамките на следващите четири години. По думите ѝ участието на СОКАР трябва да допринесе с опит в подобни енергийни проекти, а ЕПС и „Сърбиягаз“ ще участват със своите експертиза и инфраструктура.

За Сърбия електроцентралата край Ниш е свързана с допълнителна сигурност на енергийните доставки и с подкрепа за развитието на индустрията в южната част на страната. Проектът е първият съвместен между ЕПС, „Сърбиягаз“ и СОКАР.

Енергийните връзки между Белград и Баку

Сърбия и Азербайджан подписаха през февруари споразумение за разработване, проектиране, изграждане и експлоатация на комбинирана електроцентрала в Сърбия. Документът беше подписан в присъствието на Александър Вучич и президента на Азербайджан Илхам Алиев.

Новият проект се развива на фона на продължаващата зависимост на Сърбия от руския газ и краткосрочните удължавания на договора с „Газпром“. Срокът до края на годината осигурява продължаване на доставките, но не представлява дългосрочен договор за снабдяване.

Източници: РТС, Дарикнюз