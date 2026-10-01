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Над 600 задържани при ученически протести във Франция

Над 600 задържани при ученически протести във Франция

1 Октомври, 2026 06:09, обновена 1 Октомври, 2026 06:10 592 6

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  • лоран нунес

При сблъсъците са ранени най-малко 83 служители по сигурността и 32 учители и ученици. Демонстрации са проведени пред 356 училища.

Над 600 задържани при ученически протести във Франция - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 600 протестиращи са задържани във Франция след ескалация на ученически демонстрации, прераснали в сблъсъци с полицията и палежи в няколко града. По данни на властите са ранени най-малко 83 служители по сигурността, както и 32 учители и ученици.

Протести са проведени пред 356 училища. Най-сериозно е засегната обстановката в Париж, Бордо, Лион и Лил, където полицията отново е използвала сълзотворен газ.

Учениците настояват за промени в училищата

Гимназистите протестират срещу пренаселените класове, голямото натоварване, недостига на учители и лошото качество на учебните материали. Част от демонстрантите посочват и тежки битови условия в училищата, включително наличие на хлебарки и плъхове. По думите на ученичка, цитирана от Ройтерс, температурите в класните стаи могат да варират от силна жега до стойности под нулата в зависимост от времето.

Сблъсъците и опитите за палеж са довели до засилено полицейско присъствие около училищата. Сред задържаните са протестиращи, участвали в демонстрациите, при които са хвърляни предмети и са извършвани действия, определени от властите като градско насилие.

Макрон: Насилието не може да бъде оправдано

Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес е осъдил ескалацията пред определени училища. Той е посочил като неприемливи нападенията срещу служители на реда, хвърлянето на предмети, словесните обиди, опитите за палеж и проявите на градско насилие.

Президентът Еманюел Макрон е заявил, че опасенията на младите хора са основателни, но не оправдават нападенията срещу полицаи и учители.

„Гимназиите са предназначени да бъдат отворени и да споделят знания. Те не са предназначени да бъдат блокирани или да се палят кофи за боклук“, е казал Макрон пред репортери в Мадрид.

Макрон и Нунес са обвинили крайнолеви групи в подбуждане към насилие по време на протестите. Не са съобщени допълнителни подробности за последващи мерки спрямо задържаните.

Източници: Фокус, Дойче веле, Ройтерс


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Механик

    10 1 Отговор
    Ма как може така бе?! В европейска, натовска Франция да има плъхове в училищата, а зимата да е под нулата в класните стаи?? Кво стана с проспериращият капитализъм? Нали победихте СССР? Сега що учениците в и се бунтуват и ви бъхтят като празни торби? 83-ма ранени полицаи.. Браво бе победители!

    06:25 01.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Механик

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Не е само Макарона. Западните койоти-либерасти ги чака много тежка зима и това е само началото.
    Лошото е, че за да не ги изрине населението им, тия ще подпалят война в която всички ще се изпечем. А ония от нас дето оцелят ще завиждат на умрелите.

    06:28 01.10.2026

  • 5 въпрос

    5 0 Отговор
    да разбираме ли че тези 600 арестувани са ученици? и същите такива са ранили 83 полицая? какво става в тази силна и богата европа ?

    06:35 01.10.2026

  • 6 Бончо М.

    0 0 Отговор
    Май скоро франсетата ще започнат да наричат студената война топъл мир.

    06:58 01.10.2026

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