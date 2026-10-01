Над 600 задържани при ученически протести във Франция

Над 600 протестиращи са задържани във Франция след ескалация на ученически демонстрации, прераснали в сблъсъци с полицията и палежи в няколко града. По данни на властите са ранени най-малко 83 служители по сигурността, както и 32 учители и ученици.

Протести са проведени пред 356 училища. Най-сериозно е засегната обстановката в Париж, Бордо, Лион и Лил, където полицията отново е използвала сълзотворен газ.

Учениците настояват за промени в училищата

Гимназистите протестират срещу пренаселените класове, голямото натоварване, недостига на учители и лошото качество на учебните материали. Част от демонстрантите посочват и тежки битови условия в училищата, включително наличие на хлебарки и плъхове. По думите на ученичка, цитирана от Ройтерс, температурите в класните стаи могат да варират от силна жега до стойности под нулата в зависимост от времето.

Сблъсъците и опитите за палеж са довели до засилено полицейско присъствие около училищата. Сред задържаните са протестиращи, участвали в демонстрациите, при които са хвърляни предмети и са извършвани действия, определени от властите като градско насилие.

Макрон: Насилието не може да бъде оправдано

Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес е осъдил ескалацията пред определени училища. Той е посочил като неприемливи нападенията срещу служители на реда, хвърлянето на предмети, словесните обиди, опитите за палеж и проявите на градско насилие.

Президентът Еманюел Макрон е заявил, че опасенията на младите хора са основателни, но не оправдават нападенията срещу полицаи и учители.

„Гимназиите са предназначени да бъдат отворени и да споделят знания. Те не са предназначени да бъдат блокирани или да се палят кофи за боклук“, е казал Макрон пред репортери в Мадрид.

Макрон и Нунес са обвинили крайнолеви групи в подбуждане към насилие по време на протестите. Не са съобщени допълнителни подробности за последващи мерки спрямо задържаните.

Източници: Фокус, Дойче веле, Ройтерс