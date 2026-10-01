Над 600 задържани при ученически протести във Франция

Над 600 протестиращи са задържани във Франция след ескалация на ученически демонстрации, прераснали в сблъсъци с полицията и палежи в няколко града. По данни на властите са ранени най-малко 83 служители по сигурността, както и 32 учители и ученици.
Протести са проведени пред 356 училища. Най-сериозно е засегната обстановката в Париж, Бордо, Лион и Лил, където полицията отново е използвала сълзотворен газ.
Учениците настояват за промени в училищата
Гимназистите протестират срещу пренаселените класове, голямото натоварване, недостига на учители и лошото качество на учебните материали. Част от демонстрантите посочват и тежки битови условия в училищата, включително наличие на хлебарки и плъхове. По думите на ученичка, цитирана от Ройтерс, температурите в класните стаи могат да варират от силна жега до стойности под нулата в зависимост от времето.
Сблъсъците и опитите за палеж са довели до засилено полицейско присъствие около училищата. Сред задържаните са протестиращи, участвали в демонстрациите, при които са хвърляни предмети и са извършвани действия, определени от властите като градско насилие.
Макрон: Насилието не може да бъде оправдано
Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес е осъдил ескалацията пред определени училища. Той е посочил като неприемливи нападенията срещу служители на реда, хвърлянето на предмети, словесните обиди, опитите за палеж и проявите на градско насилие.
Президентът Еманюел Макрон е заявил, че опасенията на младите хора са основателни, но не оправдават нападенията срещу полицаи и учители.„Гимназиите са предназначени да бъдат отворени и да споделят знания. Те не са предназначени да бъдат блокирани или да се палят кофи за боклук“, е казал Макрон пред репортери в Мадрид.
Макрон и Нунес са обвинили крайнолеви групи в подбуждане към насилие по време на протестите. Не са съобщени допълнителни подробности за последващи мерки спрямо задържаните.
Източници: Фокус, Дойче веле, Ройтерс
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Механик
06:25 01.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Механик
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Не е само Макарона. Западните койоти-либерасти ги чака много тежка зима и това е само началото.
Лошото е, че за да не ги изрине населението им, тия ще подпалят война в която всички ще се изпечем. А ония от нас дето оцелят ще завиждат на умрелите.
06:28 01.10.2026
5 въпрос
06:35 01.10.2026
6 Бончо М.
06:58 01.10.2026