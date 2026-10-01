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Кристин Лагард допуска ранно оттегляне от ЕЦБ
  Тема: Икономика

Кристин Лагард допуска ранно оттегляне от ЕЦБ

1 Октомври, 2026 05:55 708 4

  • кристин лагард-
  • ецб-
  • европейска централна банка-
  • франция-
  • президентски избори

Председателката на Европейската централна банка заяви, че може да напусне няколко месеца преди края на мандата си, но ще остане на поста през 2027 г.

Кристин Лагард допуска ранно оттегляне от ЕЦБ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателката на Европейската централна банка Кристин Лагард не изключва възможността да напусне поста си няколко месеца преди края на мандата. Тя обаче подчертава, че не е взела конкретно решение и уверява: „Едно е сигурно: през 2027 г. все още ще бъда тук“.

Лагард направи коментара в интервю за френския вестник „Ла Кроа“, цитирано от ДПА. Осемгодишният ѝ мандат начело на ЕЦБ изтича на 31 октомври 2027 г.

„Ако все пак се оттегля предсрочно, ще става дума само за няколко месеца. Това няма да преобърне света“, заявява 70-годишната французойка. Така тя оставя отворена възможността за по-ранно оттегляне, без да потвърждава конкретен срок или причина.

Лагард отхвърля кандидатура за президент на Франция

Председателката на ЕЦБ изключва възможността да се кандидатира за президент на Франция на изборите през април 2027 г. На въпрос по темата тя отговаря, че това „изобщо не би било добра идея“.

„Президентският пост е съвсем различен от сегашната ми длъжност. От една страна, той изисква жизненост, енергия и сила. От друга, подобен ангажимент неизбежно предполага определени жертви. А аз съм на 70 години“, казва Лагард.

Тя не дава ясен отговор дали възнамерява да участва в обществените дебати преди изборите. „Моята задача сега е да служа на европейския обществен интерес“, заявява председателката на ЕЦБ.

Спекулациите за бъдещето ѝ продължават

От месеци се обсъжда възможността Лагард да напусне ЕЦБ преди края на мандата си. Името ѝ беше свързвано със Световния икономически форум в Давос, а публикации в медиите поставяха евентуалното ѝ оттегляне във връзка с френските президентски избори през април и май 2027 г.

Според ДПА един от обсъжданите сценарии е свързан с опасенията, че победа на десни популистки сили във Франция може да усложни избора на следващ председател на ЕЦБ. Засега няма официално решение Лагард да напусне поста предсрочно.

През юли тя заяви: „Когато на хоризонта се появят облаци, капитанът остава на кораба. А на хоризонта има облаци“. В предишни изявления Лагард също не изключваше възможността да се оттегли по-рано, но уверяваше, че ще остане начело на ЕЦБ през 2027 г.

Източници: ДПА, Дарикнюз


Франция
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