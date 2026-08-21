Дронове атакуваха граничен пункт между Украйна и Молдова

Граничният контролно-пропускателен пункт „Табаки“ на границата между Украйна и Молдова е бил атакуван с дронове тази нощ, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Telegram, предава БТА.

При масираната атака са нанесени щети на международния пункт, включително на административни сгради на митническия терминал, посочи Кипер.

Заради пораженията преминаването през „Табаки“ временно е преустановено. Транспортният поток се пренасочва към други контролно-пропускателни пунктове на границата.

Атаката е извършена в южната част на Одеска област - район, който е от стратегическо значение за транспортните връзки на Украйна с Молдова и Румъния.

Одеска област е и един от основните центрове на българската общност в Украйна. Според последното официално преброяване в страната там живеят над 150 000 етнически българи. В Одеса и околните райони е концентрирана значителна част от общността, като по-големи български групи има в Болградския, Измаилския и Белгородднестровския район.

Атаката допълнително усложнява транспортните връзки в региона, който периодично е обект на руски удари по инфраструктурата.