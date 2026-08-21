Дронове атакуваха граничен пункт между Украйна и Молдова

Граничният контролно-пропускателен пункт „Табаки“ на границата между Украйна и Молдова е бил атакуван с дронове тази нощ, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Telegram, предава БТА.
При масираната атака са нанесени щети на международния пункт, включително на административни сгради на митническия терминал, посочи Кипер.
Заради пораженията преминаването през „Табаки“ временно е преустановено. Транспортният поток се пренасочва към други контролно-пропускателни пунктове на границата.
Атаката е извършена в южната част на Одеска област - район, който е от стратегическо значение за транспортните връзки на Украйна с Молдова и Румъния.
Одеска област е и един от основните центрове на българската общност в Украйна. Според последното официално преброяване в страната там живеят над 150 000 етнически българи. В Одеса и околните райони е концентрирана значителна част от общността, като по-големи български групи има в Болградския, Измаилския и Белгородднестровския район.
Атаката допълнително усложнява транспортните връзки в региона, който периодично е обект на руски удари по инфраструктурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Щото пожелаха да станат румънци!!!
А Украйна е твърдо решена да съсъпе румънците от бомбардировки!!!
При съюзник като Украйна, втаг не ти трябва!!!
Коментиран от #4
10:20 21.08.2026
2 Гошо
10:21 21.08.2026
3 налюдател
Коментиран от #6, #7, #12
10:23 21.08.2026
4 Не стана ясно
До коментар #1 от "Пич":Тия същите дронове ли са, които атакуваха тировете със зеленчуци на границата с Беларус или други?
Коментиран от #5
10:24 21.08.2026
5 Пич
До коментар #4 от "Не стана ясно":Напълно ясно е!!! Това са "високоточните"украински дронове, по които е прехласнат цял свят, и иска да ги купува!!!
И в унисон с вкусовете на ЕС, това са обратни дронове!!! Ти ги гърмиш напред към Русия, они фърчат назад към Румъния и Полша!!!
Коментиран от #8
10:31 21.08.2026
6 И сега
До коментар #3 от "налюдател":Приднестровскара република е населена с руско население.
10:31 21.08.2026
7 То е
До коментар #3 от "налюдател":То си е, просто е на територията на Молдова. Още 90те години гласуваха да са към Русия и има самостоятелен статут, затова винаги преди избори ги тормозят, последния път им забраниха една или две партии.
10:33 21.08.2026
8 Спряли работа
До коментар #5 от "Пич":По-вероятно е да са спряли колона оръжия от Румъния, преминаващи малко от Молдова за да намалят щетите от унищожаване, виж картата.
Коментиран от #10
10:37 21.08.2026
9 Гошо
10:38 21.08.2026
10 Пич
До коментар #8 от "Спряли работа":По вероятно е, но в това няма такъв кеф да избъзикаш паветниците!!!
10:49 21.08.2026
11 Маринов
10:50 21.08.2026
12 Моряка
До коментар #3 от "налюдател":Ам чи то си е руско.Кво да е?
11:06 21.08.2026
13 Чичо Ганчо
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11:34 21.08.2026