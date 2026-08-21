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Дронове атакуваха граничен пункт между Украйна и Молдова

Дронове атакуваха граничен пункт между Украйна и Молдова

21 Август, 2026 10:14 1 164 13

  • дронове-
  • украйна-
  • молдова-
  • граничен пункт

Пунктът „Табаки“ в Одеска област е повреден и временно затворен, движението е пренасочено към други пунктове

Дронове атакуваха граничен пункт между Украйна и Молдова - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Граничният контролно-пропускателен пункт „Табаки“ на границата между Украйна и Молдова е бил атакуван с дронове тази нощ, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Telegram, предава БТА.

При масираната атака са нанесени щети на международния пункт, включително на административни сгради на митническия терминал, посочи Кипер.

Заради пораженията преминаването през „Табаки“ временно е преустановено. Транспортният поток се пренасочва към други контролно-пропускателни пунктове на границата.

Атаката е извършена в южната част на Одеска област - район, който е от стратегическо значение за транспортните връзки на Украйна с Молдова и Румъния.

Одеска област е и един от основните центрове на българската общност в Украйна. Според последното официално преброяване в страната там живеят над 150 000 етнически българи. В Одеса и околните райони е концентрирана значителна част от общността, като по-големи български групи има в Болградския, Измаилския и Белгородднестровския район.

Атаката допълнително усложнява транспортните връзки в региона, който периодично е обект на руски удари по инфраструктурата.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    24 9 Отговор
    Хак да им е на Молдовците!!!
    Щото пожелаха да станат румънци!!!
    А Украйна е твърдо решена да съсъпе румънците от бомбардировки!!!
    При съюзник като Украйна, втаг не ти трябва!!!

    Коментиран от #4

    10:20 21.08.2026

  • 2 Гошо

    22 6 Отговор
    Удара е нанесен с абсолютна точност ,Молдова е на метри от експлозиите

    10:21 21.08.2026

  • 3 налюдател

    21 7 Отговор
    Както върви и приднестровието ще е руско

    Коментиран от #6, #7, #12

    10:23 21.08.2026

  • 4 Не стана ясно

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Тия същите дронове ли са, които атакуваха тировете със зеленчуци на границата с Беларус или други?

    Коментиран от #5

    10:24 21.08.2026

  • 5 Пич

    15 8 Отговор

    До коментар #4 от "Не стана ясно":

    Напълно ясно е!!! Това са "високоточните"украински дронове, по които е прехласнат цял свят, и иска да ги купува!!!
    И в унисон с вкусовете на ЕС, това са обратни дронове!!! Ти ги гърмиш напред към Русия, они фърчат назад към Румъния и Полша!!!

    Коментиран от #8

    10:31 21.08.2026

  • 6 И сега

    13 5 Отговор

    До коментар #3 от "налюдател":

    Приднестровскара република е населена с руско население.

    10:31 21.08.2026

  • 7 То е

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "налюдател":

    То си е, просто е на територията на Молдова. Още 90те години гласуваха да са към Русия и има самостоятелен статут, затова винаги преди избори ги тормозят, последния път им забраниха една или две партии.

    10:33 21.08.2026

  • 8 Спряли работа

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    По-вероятно е да са спряли колона оръжия от Румъния, преминаващи малко от Молдова за да намалят щетите от унищожаване, виж картата.

    Коментиран от #10

    10:37 21.08.2026

  • 9 Гошо

    9 4 Отговор
    Вчера удариха Рени Най удобното място за връзка Украйна Румъния

    10:38 21.08.2026

  • 10 Пич

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Спряли работа":

    По вероятно е, но в това няма такъв кеф да избъзикаш паветниците!!!

    10:49 21.08.2026

  • 11 Маринов

    9 4 Отговор
    Най после Русия проумя очевадното: трябва да се прекъснат връзките и по душа с Полша, Молдова и Румъния. Първо жп връзките, а после и сухопътните коридори. Време беше. Като спре притокът на оръжие и боеприпаси, се обръща специално внимание на висшите натовски началници, пардон -консултанти. И ако много настояват да продължават да се месят в тази война срещу Русия, тя може да се изнесе - първо покрай английските брегове, а после в Балтийско море. Или обратно или едновременно. Стой та гледай.

    10:50 21.08.2026

  • 12 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "налюдател":

    Ам чи то си е руско.Кво да е?

    11:06 21.08.2026

  • 13 Чичо Ганчо

    2 0 Отговор
    Еййййй, бях почнал да забравям колко са българете в Одеска област...
    Почна да ми липсва " Бесарабски фронт" с непредизвиканите и пълномащабни коментари...

    11:34 21.08.2026

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