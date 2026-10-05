Италианският външен министър беше приет в болница, след като му прилоша по време на фестивал на виното

Италианският министър на външните работи и вицепремиер в правителството на Джорджа Мелони Антонио Таяни се почувства зле тази сутрин и беше откаран в болницата „Джемели“ в Рим, съобщава „РАИ Нюз“, предава БТА.

Таяни е присъствал на откриването на традиционния Фестивал на виното и гроздето в Марино, в района на Рим. В рамките на събитието е имало и церемония в местната базилика „Сан Барнаба“.

По време на събитието Таяни е бил на първия ред на скамейките, когато внезапно му прилошало. Доброволци на Червения кръст и медицински служители, които са били на място за оказване на съдействие по време на откриването на фестивала, веднага са се намесили и са оказали помощ на министъра.

Таяни се възстановил само за няколко минути и успял самостоятелно да напусне базиликата, придружен от охраната си. Като предпазна мярка обаче било взето решение той да бъде откаран в болницата „Джемели“ в Рим, където му били направени пълни медицински изследвания.

Извършените прегледи не показали никакви особени проблеми. Медицинската картина съответствала на обикновен спад на кръвното налягане, без сериозни последствия и без признаци, насочващи към по-тежки усложнения.

Италианското външно министерство съобщи, че Таяни се чувства добре и няма причина за безпокойство относно здравословното му състояние.