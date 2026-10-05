Италианският външен министър беше приет в болница, след като му прилоша по време на фестивал на виното

Италианският министър на външните работи и вицепремиер в правителството на Джорджа Мелони Антонио Таяни се почувства зле тази сутрин и беше откаран в болницата „Джемели“ в Рим, съобщава „РАИ Нюз“, предава БТА.
Таяни е присъствал на откриването на традиционния Фестивал на виното и гроздето в Марино, в района на Рим. В рамките на събитието е имало и церемония в местната базилика „Сан Барнаба“.
По време на събитието Таяни е бил на първия ред на скамейките, когато внезапно му прилошало. Доброволци на Червения кръст и медицински служители, които са били на място за оказване на съдействие по време на откриването на фестивала, веднага са се намесили и са оказали помощ на министъра.
Таяни се възстановил само за няколко минути и успял самостоятелно да напусне базиликата, придружен от охраната си. Като предпазна мярка обаче било взето решение той да бъде откаран в болницата „Джемели“ в Рим, където му били направени пълни медицински изследвания.
Извършените прегледи не показали никакви особени проблеми. Медицинската картина съответствала на обикновен спад на кръвното налягане, без сериозни последствия и без признаци, насочващи към по-тежки усложнения.
Италианското външно министерство съобщи, че Таяни се чувства добре и няма причина за безпокойство относно здравословното му състояние.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пиян де Соло
14:59 05.10.2026
2 Боруна Лом
Коментиран от #5
15:05 05.10.2026
3 Новичок
15:07 05.10.2026
4 Хахахаха😂😂😂😂
Прилошало му!!!😂😂🤣🤣
15:08 05.10.2026
5 истина ти казвам
До коментар #2 от "Боруна Лом":Я не знам като не могат да плуват за какво се събличат????🫤🫤🫤🤣
15:14 05.10.2026
6 Митя
15:18 05.10.2026
7 Отреазвяващ
15:24 05.10.2026
8 Браво
15:31 05.10.2026