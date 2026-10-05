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Италианският външен министър беше приет в болница, след като му прилоша по време на фестивал на виното

Италианският външен министър беше приет в болница, след като му прилоша по време на фестивал на виното

5 Октомври, 2026 14:52 396 8

  • италия-
  • антонио таяни-
  • външен министър-
  • болница-
  • фестивал-
  • вино

Антонио Таяни се почувствал зле по време на фестивал в Марино, но изследванията не показали сериозни проблеми

Италианският външен министър беше приет в болница, след като му прилоша по време на фестивал на виното - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италианският министър на външните работи и вицепремиер в правителството на Джорджа Мелони Антонио Таяни се почувства зле тази сутрин и беше откаран в болницата „Джемели“ в Рим, съобщава „РАИ Нюз“, предава БТА.

Таяни е присъствал на откриването на традиционния Фестивал на виното и гроздето в Марино, в района на Рим. В рамките на събитието е имало и церемония в местната базилика „Сан Барнаба“.

По време на събитието Таяни е бил на първия ред на скамейките, когато внезапно му прилошало. Доброволци на Червения кръст и медицински служители, които са били на място за оказване на съдействие по време на откриването на фестивала, веднага са се намесили и са оказали помощ на министъра.

Таяни се възстановил само за няколко минути и успял самостоятелно да напусне базиликата, придружен от охраната си. Като предпазна мярка обаче било взето решение той да бъде откаран в болницата „Джемели“ в Рим, където му били направени пълни медицински изследвания.

Извършените прегледи не показали никакви особени проблеми. Медицинската картина съответствала на обикновен спад на кръвното налягане, без сериозни последствия и без признаци, насочващи към по-тежки усложнения.

Италианското външно министерство съобщи, че Таяни се чувства добре и няма причина за безпокойство относно здравословното му състояние.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пиян де Соло

    0 0 Отговор
    Пиян Соло

    14:59 05.10.2026

  • 2 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ЯВНО НЕ ДЪРЖИ НА ПИЕНЬЕ

    Коментиран от #5

    15:05 05.10.2026

  • 3 Новичок

    0 0 Отговор
    можна..?

    15:07 05.10.2026

  • 4 Хахахаха😂😂😂😂

    1 0 Отговор
    Прилошало му, а? Путин му е наливал вино с фуния, за да подкопае ЕС!
    Прилошало му!!!😂😂🤣🤣

    15:08 05.10.2026

  • 5 истина ти казвам

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Я не знам като не могат да плуват за какво се събличат????🫤🫤🫤🤣

    15:14 05.10.2026

  • 6 Митя

    0 0 Отговор
    и Маша,били ли са?

    15:18 05.10.2026

  • 7 Отреазвяващ

    1 0 Отговор
    Така се започва.Днес неразположен,утре главоболие.

    15:24 05.10.2026

  • 8 Браво

    1 0 Отговор
    Да пробва с ракия и Аз избягвам вино !

    15:31 05.10.2026

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