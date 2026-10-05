Кая Калас: Пътят на Молдова към ЕС е необратим

Пътят на Молдова към Европейския съюз е необратим. Това заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след десетото заседание на Съвета по асоцииране на Молдова в Брюксел, предава БТА.

Калас подчерта, че въпросът за Приднестровието няма да се отрази на европейската перспектива на страната. Тя също така изрази очакване за провеждането на честни избори в Гагаузия.

По повод навлизането на руски дронове в молдовското въздушно пространство Калас заяви, че Русия излага на опасност живота на хората в цяла Европа. По думите ѝ Москва цели да всее страх и да попречи на вземането на решения. В отговор, посочи върховният представител, ЕС трябва да демонстрира по-голяма устойчивост и да предоставя повече подкрепа за Украйна.

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос заяви, че Молдова е сред най-напредналите държави по пътя към присъединяването. Според нея до края на годината може да се очаква Кишинев да започне преговори по още две теми.

Молдова получи днес от ЕС допълнителни 157 млн. евро по плана за растеж. С това общата стойност на предоставената подкрепа достига 661 милиона евро.

Средствата ще бъдат насочени към икономическия растеж и създаването на работни места, както и към подобряване на достъпа на Молдова до единния европейски пазар.