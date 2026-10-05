Кая Калас: Пътят на Молдова към ЕС е необратим

Пътят на Молдова към Европейския съюз е необратим. Това заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след десетото заседание на Съвета по асоцииране на Молдова в Брюксел, предава БТА.
Калас подчерта, че въпросът за Приднестровието няма да се отрази на европейската перспектива на страната. Тя също така изрази очакване за провеждането на честни избори в Гагаузия.
По повод навлизането на руски дронове в молдовското въздушно пространство Калас заяви, че Русия излага на опасност живота на хората в цяла Европа. По думите ѝ Москва цели да всее страх и да попречи на вземането на решения. В отговор, посочи върховният представител, ЕС трябва да демонстрира по-голяма устойчивост и да предоставя повече подкрепа за Украйна.
Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос заяви, че Молдова е сред най-напредналите държави по пътя към присъединяването. Според нея до края на годината може да се очаква Кишинев да започне преговори по още две теми.
Молдова получи днес от ЕС допълнителни 157 млн. евро по плана за растеж. С това общата стойност на предоставената подкрепа достига 661 милиона евро.
Средствата ще бъдат насочени към икономическия растеж и създаването на работни места, както и към подобряване на достъпа на Молдова до единния европейски пазар.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Комундел Комунделов
Вчера, на, СБУ реши да направи малка „проверка на сигурността“ на военното летище „Ханская“ в Република Адигея (само на някакви си 500 км от фронта). Резултатът? Пълна победа за руската противовъздушна отбрана – те успешно прихванаха украинските дронове директно с корпусите на най-модерните си играчки!
Поздравления за руските ВКС, които току-що спестиха малко гориво, тъй като гордостта на Сухой – един Су-35 (за около 100 милиона долара) и един тактически бомбардировач Су-34 (за скромните 50 милиона), вече са официално преквалифицирани в статични паметници от старо желязо и въглеродни емисии. За капак, взривеният склад за боеприпаси на летището осигури празнична заря, за да не тъгуват местните.
Но хей, не плачете за безаналоговата авиация! Важното е, че по телевизията пак ще кажат, че са свалили 300 дрона, а „Ханская“ просто е преминала на режим „подземно съхранение“. Къде са сега експертите да обяснят как Киев щеше да свърши ракетите преди две години?
Коментиран от #12, #15, #16
13:56 05.10.2026
2 Последния Софиянец
13:57 05.10.2026
3 БАНко
13:57 05.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Диктор
14:01 05.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Само
14:02 05.10.2026
9 Нейно санкционно нищожество Кая
14:03 05.10.2026
10 ЕСССР
14:04 05.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ......-
14:09 05.10.2026
14 МОООЖЕ МОООЖЕ
ЩОТО ИНАК СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ
Коментиран от #21
14:11 05.10.2026
15 ХА ХА ХА
До коментар #1 от "Комундел Комунделов":Това, че някой има странни мисли, или по-скоро празни думи в главата си е негова работа.
Но не е работа на Кая Калас, която е с някаква странна длъжност в един разпадаш се съюз, да определя КАКВО ИСКА МОЛДОВА ...
Защото като махнат спуснатите от ЦРУ и Ми6 лидери на Молдова, ще дойдат МИСЛЕЩИ ХОРА,
които виждат, че ЕС е смърт за малките държави ...
14:11 05.10.2026
16 Баце ЕООД
До коментар #1 от "Комундел Комунделов":И? Киев е на сирене бате, Европа няма енергия за зимата, нато пред разпад.
14:12 05.10.2026
17 Всъщност
14:17 05.10.2026
18 @@@
Властват Урсулите, Каите, Кощите, Мацолите и креатурите им!
14:17 05.10.2026
19 Стига бе.....
14:21 05.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Факти
14:48 05.10.2026
23 Баце ЕООД
До коментар #20 от "Гост":Чак пък да изглежда. Тя си е.
14:51 05.10.2026
24 м даааа
15:04 05.10.2026
25 хахаха
15:14 05.10.2026
26 ,,,,,,
15:23 05.10.2026