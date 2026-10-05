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Кая Калас: Пътят на Молдова към ЕС е необратим

Кая Калас: Пътят на Молдова към ЕС е необратим

5 Октомври, 2026 13:54 687 26

  • молдова-
  • кая калас-
  • ес-
  • европейски съюз

ЕС ще продължи да подкрепя Кишинев, като до края на годината се очакват преговори по още две теми

Кая Калас: Пътят на Молдова към ЕС е необратим - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пътят на Молдова към Европейския съюз е необратим. Това заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след десетото заседание на Съвета по асоцииране на Молдова в Брюксел, предава БТА.

Калас подчерта, че въпросът за Приднестровието няма да се отрази на европейската перспектива на страната. Тя също така изрази очакване за провеждането на честни избори в Гагаузия.

По повод навлизането на руски дронове в молдовското въздушно пространство Калас заяви, че Русия излага на опасност живота на хората в цяла Европа. По думите ѝ Москва цели да всее страх и да попречи на вземането на решения. В отговор, посочи върховният представител, ЕС трябва да демонстрира по-голяма устойчивост и да предоставя повече подкрепа за Украйна.

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос заяви, че Молдова е сред най-напредналите държави по пътя към присъединяването. Според нея до края на годината може да се очаква Кишинев да започне преговори по още две теми.

Молдова получи днес от ЕС допълнителни 157 млн. евро по плана за растеж. С това общата стойност на предоставената подкрепа достига 661 милиона евро.

Средствата ще бъдат насочени към икономическия растеж и създаването на работни места, както и към подобряване на достъпа на Молдова до единния европейски пазар.


Молдова (Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Комундел Комунделов

    1 23 Отговор
    Спокойно, момчета, няма място за паника! Всичко върви строго по план и безаналоговата демилитаризация на Руската федерация продължава с пълна сила!
    Вчера, на, СБУ реши да направи малка „проверка на сигурността“ на военното летище „Ханская“ в Република Адигея (само на някакви си 500 км от фронта). Резултатът? Пълна победа за руската противовъздушна отбрана – те успешно прихванаха украинските дронове директно с корпусите на най-модерните си играчки!
    Поздравления за руските ВКС, които току-що спестиха малко гориво, тъй като гордостта на Сухой – един Су-35 (за около 100 милиона долара) и един тактически бомбардировач Су-34 (за скромните 50 милиона), вече са официално преквалифицирани в статични паметници от старо желязо и въглеродни емисии. За капак, взривеният склад за боеприпаси на летището осигури празнична заря, за да не тъгуват местните.
    Но хей, не плачете за безаналоговата авиация! Важното е, че по телевизията пак ще кажат, че са свалили 300 дрона, а „Ханская“ просто е преминала на режим „подземно съхранение“. Къде са сега експертите да обяснят как Киев щеше да свърши ракетите преди две години?

    Коментиран от #12, #15, #16

    13:56 05.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    19 3 Отговор
    Тая ще бъде уволнена.

    13:57 05.10.2026

  • 3 БАНко

    11 1 Отговор
    НАТООВЦЕ , НАТОВСКАТА СБИРЩИНА НЕ СЕ СПРЯ !!!

    13:57 05.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Диктор

    6 9 Отговор
    Споко, Калас! С вас сме! Молдова идва! И Украйна също! 🇪🇺🇺🇦🇲🇩

    14:01 05.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Само

    9 1 Отговор
    за ЕС е Молдова , няма що !

    14:02 05.10.2026

  • 9 Нейно санкционно нищожество Кая

    14 2 Отговор
    Корумпирани при корумпирани отиват или както ние казваме краставите магарета се намират едно друго.

    14:03 05.10.2026

  • 10 ЕСССР

    12 1 Отговор
    То и пътя на Евротитаник под командването на Капитан Другарката Урсула е необратим, но това едва ли интересува Другарката Кая тя си е осигурила място в една от много малкото вип спасителни лодки? Другатите молдовци в 5-та класа в трюма дори няма и да разберат!

    14:04 05.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ......-

    16 1 Отговор
    Потъващата Пирамида ЕССР търси последни шарани !!

    14:09 05.10.2026

  • 14 МОООЖЕ МОООЖЕ

    4 1 Отговор
    АМА ША ТРЯБВА ДА ПИТАТ И ТЕЯ ОТ ПРИДНЕСТРОВИЕТО
    ЩОТО ИНАК СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ

    Коментиран от #21

    14:11 05.10.2026

  • 15 ХА ХА ХА

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Комундел Комунделов":

    Това, че някой има странни мисли, или по-скоро празни думи в главата си е негова работа.
    Но не е работа на Кая Калас, която е с някаква странна длъжност в един разпадаш се съюз, да определя КАКВО ИСКА МОЛДОВА ...
    Защото като махнат спуснатите от ЦРУ и Ми6 лидери на Молдова, ще дойдат МИСЛЕЩИ ХОРА,
    които виждат, че ЕС е смърт за малките държави ...

    14:11 05.10.2026

  • 16 Баце ЕООД

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Комундел Комунделов":

    И? Киев е на сирене бате, Европа няма енергия за зимата, нато пред разпад.

    14:12 05.10.2026

  • 17 Всъщност

    4 1 Отговор
    Ако искате 3-та СВ, направете Кая военен министър или шеф на НАТО - в "кърпа ще е вързано"

    14:17 05.10.2026

  • 18 @@@

    7 1 Отговор
    Пътят на Молдова към Украйна е необратим докато
    Властват Урсулите, Каите, Кощите, Мацолите и креатурите им!

    14:17 05.10.2026

  • 19 Стига бе.....

    5 1 Отговор
    Всичко е обратимо...вие също..:):):)

    14:21 05.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Факти

    3 2 Отговор
    Кая Калас: Пътят на Молдова към ЕССР е необратим

    14:48 05.10.2026

  • 23 Баце ЕООД

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Чак пък да изглежда. Тя си е.

    14:51 05.10.2026

  • 24 м даааа

    1 0 Отговор
    на тая патка е време да и фръкне каската

    15:04 05.10.2026

  • 25 хахаха

    0 0 Отговор
    то и на турция пътят е необратим от 1999 година насам

    15:14 05.10.2026

  • 26 ,,,,,,

    0 0 Отговор
    На така некой слуша ли и вече брътвежите

    15:23 05.10.2026