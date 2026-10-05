Дронове удариха товарен кораб край Румъния, има загинали

Най-малко двама души са загинали, след като зърновоз е бил ударен от предполагаем дрон в Черно море край бреговете на Румъния, съобщава в. „Сън“. При удара на борда на плавателния съд е избухнал пожар, предава News.bg.
Други 11 членове на екипажа, сред които и капитанът на кораба, са били ранени при взрива. Спасителната операция продължава.
Плавателният съд наскоро е напуснал пристанището Измаил в Южна Украйна и е плавал към Равена, Италия, когато на борда е избухнал пожар. На мястото са били изпратени няколко спасителни лодки, които са се включили в издирвателната операция.
Спасителните екипи са открили 13 изчезнали членове на екипажа, двама от които са били мъртви. Останалите ранени са били транспортирани по спешност до болница с хеликоптер.
Румънските морски власти съобщават, че първият сигнал за инцидента е получен в 10:37 часа местно време тази сутрин. Паникьосани членове на екипажа са потърсили помощ, като са информирали спешните служби, че на борда е избухнал пожар.
Смята се, че ударът е станал на около 9 мили от платформата Пескъруш - офшорна нефтена и газова платформа в Черно море.
Все още няма потвърждение дали експлозията е била причинена от снаряд. Според източници, цитирани от местната медия „Про ТВ Нюз“, корабът е бил ударен от „два или три дрона“.
Зърновозът „Рояд Мамадов“ плава под флага на Сейнт Китс и Невис и е с дължина приблизително 140 метра.
Плавателният съд е бил ударен на около 20 мили от румънския бряг. Румъния е член на НАТО и в миналото е била засегната от руски дронове, отклонили се от курса си.
През последните седмици Владимир Путин е засилил атаките срещу Украйна, както и саботажните операции в Европа.
Румъния, Естония, Полша и редица други държави от НАТО са ставали свидетели на попадания на снаряди на тяхна територия и са вдигали изтребители във въздуха.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
15:26 05.10.2026
2 Питин не носи пряка отговорност в случая
15:29 05.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Историк
Коментиран от #8, #9, #10, #25, #34
15:32 05.10.2026
5 Историк
Коментиран от #26
15:34 05.10.2026
6 Мирен гражданин
15:34 05.10.2026
7 Абе,
Коментиран от #22
15:35 05.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хихи
До коментар #4 от "Историк":от дойчезеле и УНИАН ли си станал "историк". ?!
15:36 05.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Облак
15:52 05.10.2026
15 Не им е нужно зърно
16:00 05.10.2026
16 край Румъния
16:01 05.10.2026
17 Зърновозът „Рояд Мамадов“
16:04 05.10.2026
18 Шопо
16:05 05.10.2026
19 Ударили „Рояд Мамадов“
16:07 05.10.2026
20 Пламен
Няколко петилетки бях моряк , та затова имам право да изнасям лекции.
Тези кораби пренасят жито,т.е. храна и не застршават никого.Тази храна е крайно необходима в други държави.Там сега започва ГЛАД .
Радвате ли се на това?!
Друго...Само еднин път съм бил на 166-хиляди тонен.Корабът пред Шабла е горе-долу толкова.Пълен е с огромни, безкрайни количества храна, но не може да плава.
Това хубаво ли е?
Коментиран от #21, #23, #33
16:07 05.10.2026
21 ........–
До коментар #20 от "Пламен":Хуманисте,урките продават зърно и купуват джепане.
Това убаво ли е?
Коментиран от #24
16:08 05.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ама да беее
До коментар #20 от "Пламен":Там в Равена, Италия тази храна е крайно необходима. Там сега започва ГЛАД .
Коментиран от #27, #36
16:10 05.10.2026
24 Пламен
До коментар #21 от "........–":Нормално е да купуват джепане и бренеке в тази ситуация.
Та нали ние се гордеем със Самуил , който се е противопоставил на Василий и Светослав.
16:12 05.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Така си е. Крий се и не пиши ! ...
До коментар #5 от "Историк":кгб е чудовище което НЕ се спира пред нищо.
16:18 05.10.2026
27 Пламен
До коментар #23 от "Ама да беее":В Равена са складовете, защото житото не може да издържи и една седмица на африканската жега и влага.Ето затова се складира там , а после се пренася поетапно с малки кораби в различни държави.
Не знам дали знаеш , ама огромна част от храната се пренася благодарение на ,,ГРАНДОВЕ" в бедни държави.От Канада във Венесуела сме мъкнали огромни количества помощи. 25 000 максимум на един транш.След това се чака да се освободят складовете...и пак.
16:20 05.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Мишел
16:31 05.10.2026
30 Хляб и зрелища
16:35 05.10.2026
31 Мишел
ЕС забрани износа на украински зърно през своята територия.
16:39 05.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Пламъче на глупостта,
До коментар #20 от "Пламен":И в България има гладни хора, години на ред украинското зърно се внасяше и прецака много зърнопроизводители, защо българското зърно се изнася? Влез в магазина и колко неща не могат да си купят нашите старци пенсионери и млади семейства с деца. Загрижил се за италианските търгаши.
Коментиран от #35
16:42 05.10.2026
34 ти що
До коментар #4 от "Историк":не спреш..отиваш на Донбас и готово..ама така от кревата да ръсиш едни и да даваш заповеди..някой да спре някого..През 2104г трябваше да спрете преврат-майдан..и Крим щял да бъде все още укроински и Донбас.
16:55 05.10.2026
35 Пламен
До коментар #33 от "Пламъче на глупостта,":Това че ти си гладен никой не ти е виновен.
Хващай се да работиш нещо , а не да висиш по форумите.
17:16 05.10.2026
36 ?????
До коментар #23 от "Ама да беее":Италианските макарони, спагети се произвеждат от твърда пшеница, която в голямата си част се внася от Украйна и Русия.
17:17 05.10.2026