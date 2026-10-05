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Дронове удариха товарен кораб край Румъния, има загинали

Дронове удариха товарен кораб край Румъния, има загинали

5 Октомври, 2026 15:23 1 621 36

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  • ранени

Двама души са загинали, а 11 членове на екипажа са ранени при взрив и последвал пожар в Черно море

Дронове удариха товарен кораб край Румъния, има загинали - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко двама души са загинали, след като зърновоз е бил ударен от предполагаем дрон в Черно море край бреговете на Румъния, съобщава в. „Сън“. При удара на борда на плавателния съд е избухнал пожар, предава News.bg.

Други 11 членове на екипажа, сред които и капитанът на кораба, са били ранени при взрива. Спасителната операция продължава.

Плавателният съд наскоро е напуснал пристанището Измаил в Южна Украйна и е плавал към Равена, Италия, когато на борда е избухнал пожар. На мястото са били изпратени няколко спасителни лодки, които са се включили в издирвателната операция.

Спасителните екипи са открили 13 изчезнали членове на екипажа, двама от които са били мъртви. Останалите ранени са били транспортирани по спешност до болница с хеликоптер.

Румънските морски власти съобщават, че първият сигнал за инцидента е получен в 10:37 часа местно време тази сутрин. Паникьосани членове на екипажа са потърсили помощ, като са информирали спешните служби, че на борда е избухнал пожар.

Смята се, че ударът е станал на около 9 мили от платформата Пескъруш - офшорна нефтена и газова платформа в Черно море.

Все още няма потвърждение дали експлозията е била причинена от снаряд. Според източници, цитирани от местната медия „Про ТВ Нюз“, корабът е бил ударен от „два или три дрона“.

Зърновозът „Рояд Мамадов“ плава под флага на Сейнт Китс и Невис и е с дължина приблизително 140 метра.

Плавателният съд е бил ударен на около 20 мили от румънския бряг. Румъния е член на НАТО и в миналото е била засегната от руски дронове, отклонили се от курса си.

През последните седмици Владимир Путин е засилил атаките срещу Украйна, както и саботажните операции в Европа.

Румъния, Естония, Полша и редица други държави от НАТО са ставали свидетели на попадания на снаряди на тяхна територия и са вдигали изтребители във въздуха.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    22 5 Отговор
    Чаушеску:не ми дреме демокрацията иска жертви

    15:26 05.10.2026

  • 2 Питин не носи пряка отговорност в случая

    21 4 Отговор
    Просто холопите се натягат пред Господаря.

    15:29 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Историк

    5 54 Отговор
    Злодеят Путин ще продължи да убива и напада безогледно и ще използва и храната на хората като оръжие по сталински, нали е кгб чудовище,което непрекъснато се спира пред нищо. Докога ще го търпят да вилнее? Толкова много невинни жертви толкова дълго време, спрете терориста най-после!

    Коментиран от #8, #9, #10, #25, #34

    15:32 05.10.2026

  • 5 Историк

    5 40 Отговор
    Злодеят Путин ще продължи да убива и напада безогледно и ще използва и храната на хората като оръжие по сталински, нали е кгб чудовище,което НЕ се спира пред нищо. Докога ще го търпите да вилнее безогледно и вероломно? Толкова много невинни жертви толкова дълго време, спрете терориста най-после!

    Коментиран от #26

    15:34 05.10.2026

  • 6 Мирен гражданин

    5 40 Отговор
    На джуджи, май вече не му издържат нервите. Може и да гризне дървото?!

    15:34 05.10.2026

  • 7 Абе,

    43 5 Отговор
    щом факти не казва , че руснаците са ударили шлепа , значи укристанците са го направили...

    Коментиран от #22

    15:35 05.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хихи

    33 5 Отговор

    До коментар #4 от "Историк":

    от дойчезеле и УНИАН ли си станал "историк". ?!

    15:36 05.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Облак

    3 29 Отговор
    Светът трябва да спре московското чудовище Путин!

    15:52 05.10.2026

  • 15 Не им е нужно зърно

    11 0 Отговор
    На Равена, Италия... да си гледат сами

    16:00 05.10.2026

  • 16 край Румъния

    7 0 Отговор
    Ама край Румъния...

    16:01 05.10.2026

  • 17 Зърновозът „Рояд Мамадов“

    19 1 Отговор
    Защо плава под флага на Сейнт Китс и Невис ? А? Тва ще да е сенчестият британски флот ама на 99,9%

    16:04 05.10.2026

  • 18 Шопо

    12 0 Отговор
    На това му се вика лодка за захранка.

    16:05 05.10.2026

  • 19 Ударили „Рояд Мамадов“

    4 0 Отговор
    Той потъна бре ..

    16:07 05.10.2026

  • 20 Пламен

    4 10 Отговор
    Искам да обясня нещо на пишман-морячетата.
    Няколко петилетки бях моряк , та затова имам право да изнасям лекции.
    Тези кораби пренасят жито,т.е. храна и не застршават никого.Тази храна е крайно необходима в други държави.Там сега започва ГЛАД .
    Радвате ли се на това?!
    Друго...Само еднин път съм бил на 166-хиляди тонен.Корабът пред Шабла е горе-долу толкова.Пълен е с огромни, безкрайни количества храна, но не може да плава.
    Това хубаво ли е?

    Коментиран от #21, #23, #33

    16:07 05.10.2026

  • 21 ........–

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пламен":

    Хуманисте,урките продават зърно и купуват джепане.

    Това убаво ли е?

    Коментиран от #24

    16:08 05.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ама да беее

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "Пламен":

    Там в Равена, Италия тази храна е крайно необходима. Там сега започва ГЛАД .

    Коментиран от #27, #36

    16:10 05.10.2026

  • 24 Пламен

    3 5 Отговор

    До коментар #21 от "........–":

    Нормално е да купуват джепане и бренеке в тази ситуация.
    Та нали ние се гордеем със Самуил , който се е противопоставил на Василий и Светослав.

    16:12 05.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Така си е. Крий се и не пиши ! ...

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Историк":

    кгб е чудовище което НЕ се спира пред нищо.

    16:18 05.10.2026

  • 27 Пламен

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Ама да беее":

    В Равена са складовете, защото житото не може да издържи и една седмица на африканската жега и влага.Ето затова се складира там , а после се пренася поетапно с малки кораби в различни държави.
    Не знам дали знаеш , ама огромна част от храната се пренася благодарение на ,,ГРАНДОВЕ" в бедни държави.От Канада във Венесуела сме мъкнали огромни количества помощи. 25 000 максимум на един транш.След това се чака да се освободят складовете...и пак.

    16:20 05.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мишел

    5 0 Отговор
    Украйна вече не е морска държава, Русия я отряза от морето.

    16:31 05.10.2026

  • 30 Хляб и зрелища

    5 0 Отговор
    Италианците да заложат на зрелища, хляба отиде.

    16:35 05.10.2026

  • 31 Мишел

    5 1 Отговор
    Украйна имаше само два големи източници на валута: износ на стомана и износ на зърно. С унищожаването на трите металургични комбината износа на стомана приключи, с лишаването от достъп до морето приключи и вторият.
    ЕС забрани износа на украински зърно през своята територия.

    16:39 05.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пламъче на глупостта,

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пламен":

    И в България има гладни хора, години на ред украинското зърно се внасяше и прецака много зърнопроизводители, защо българското зърно се изнася? Влез в магазина и колко неща не могат да си купят нашите старци пенсионери и млади семейства с деца. Загрижил се за италианските търгаши.

    Коментиран от #35

    16:42 05.10.2026

  • 34 ти що

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Историк":

    не спреш..отиваш на Донбас и готово..ама така от кревата да ръсиш едни и да даваш заповеди..някой да спре някого..През 2104г трябваше да спрете преврат-майдан..и Крим щял да бъде все още укроински и Донбас.

    16:55 05.10.2026

  • 35 Пламен

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Пламъче на глупостта,":

    Това че ти си гладен никой не ти е виновен.
    Хващай се да работиш нещо , а не да висиш по форумите.

    17:16 05.10.2026

  • 36 ?????

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ама да беее":

    Италианските макарони, спагети се произвеждат от твърда пшеница, която в голямата си част се внася от Украйна и Русия.

    17:17 05.10.2026

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