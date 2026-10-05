Дронове удариха товарен кораб край Румъния, има загинали

Най-малко двама души са загинали, след като зърновоз е бил ударен от предполагаем дрон в Черно море край бреговете на Румъния, съобщава в. „Сън“. При удара на борда на плавателния съд е избухнал пожар, предава News.bg.

Други 11 членове на екипажа, сред които и капитанът на кораба, са били ранени при взрива. Спасителната операция продължава.

Плавателният съд наскоро е напуснал пристанището Измаил в Южна Украйна и е плавал към Равена, Италия, когато на борда е избухнал пожар. На мястото са били изпратени няколко спасителни лодки, които са се включили в издирвателната операция.

Спасителните екипи са открили 13 изчезнали членове на екипажа, двама от които са били мъртви. Останалите ранени са били транспортирани по спешност до болница с хеликоптер.

Румънските морски власти съобщават, че първият сигнал за инцидента е получен в 10:37 часа местно време тази сутрин. Паникьосани членове на екипажа са потърсили помощ, като са информирали спешните служби, че на борда е избухнал пожар.

Смята се, че ударът е станал на около 9 мили от платформата Пескъруш - офшорна нефтена и газова платформа в Черно море.

Все още няма потвърждение дали експлозията е била причинена от снаряд. Според източници, цитирани от местната медия „Про ТВ Нюз“, корабът е бил ударен от „два или три дрона“.

Зърновозът „Рояд Мамадов“ плава под флага на Сейнт Китс и Невис и е с дължина приблизително 140 метра.

Плавателният съд е бил ударен на около 20 мили от румънския бряг. Румъния е член на НАТО и в миналото е била засегната от руски дронове, отклонили се от курса си.

През последните седмици Владимир Путин е засилил атаките срещу Украйна, както и саботажните операции в Европа.

Румъния, Естония, Полша и редица други държави от НАТО са ставали свидетели на попадания на снаряди на тяхна територия и са вдигали изтребители във въздуха.