Руски коментатор предупреди за „полувоенна“ реакция срещу Великобритания

Русия може да предприеме не само политически и кибермерки, но и „полувоенна“ реакция срещу Великобритания заради подкрепата ѝ за Украйна, заяви руският политически коментатор и бивш заместник-министър на външните работи Андрей Фьодоров пред предаването Newsnight на Би Би Си, цитирано от News.bg.
Изказването му идва на фона на посещението на британския премиер Анди Бърнам в Киев и решението на Лондон да предостави на Украйна технологии, свързани с производството на крилати ракети Storm Shadow.
Предупреждение за възможни действия
Фьодоров, който е бил заместник-министър на външните работи на СССР през 1990-1991 г., заяви, че върху руския президент Владимир Путин има „много съществен политически и обществен натиск“ да предприеме действия срещу Великобритания.
По думите му евентуалната реакция може да включва кибератаки, извършени от „неизвестен източник“, политически мерки и действия, които той определя като „полувоенни“.
На въпрос какво означава последното, Фьодоров посочи като възможна цел предприятия и заводи, произвеждащи дронове за Украйна.
Попитан дали британски заводи могат да бъдат атакувани с военни средства, той заяви, че подобни действия могат да бъдат извършени неофициално и от „неизвестни източници“.
Не е официална позиция на Кремъл
Фьодоров постави под въпрос и значението на международното право при подобен сценарий.
Изказванията му не представляват официална позиция на руското правителство или Кремъл.
Британските власти обаче многократно са обвинявали Русия в засилване на саботажната дейност във Великобритания и други европейски държави, включително чрез лица, вербувани онлайн.
В Обединеното кралство вече са осъждани хора за действия по поръчение на руски разузнавателни служби, сред които палежи на обекти, свързани с доставки за Украйна, както и шпионаж срещу разследващи журналисти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #6
11:30 25.08.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8, #11, #20, #21, #28
11:30 25.08.2026
3 гост
11:31 25.08.2026
4 Голям зор
11:31 25.08.2026
5 РФ е огромана септична яма !
Управлявани са от полуръст , армията им е полусмачкана, населението е на 90% noлyиgиoти - останалите кръгли ....
Коментиран от #17
11:31 25.08.2026
6 Объркана копейка
До коментар #1 от "Овчар":Това не беше ли от инструкциите на посоль от 2024 г ?
От грешна година постваш !
Коментиран от #29
11:33 25.08.2026
7 Българин
11:36 25.08.2026
8 За теб има един изход
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Камък, въже, Аспарухов мост.
Костурите ще ти се зарадват.
11:41 25.08.2026
9 Ухрайна капОт
11:42 25.08.2026
10 реалистъ
Коментиран от #13
11:43 25.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Констатация
11:44 25.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 СВОтчик
11:47 25.08.2026
16 не може ли полуатомна
Коментиран от #19
11:48 25.08.2026
17 Бай онзи
До коментар #5 от "РФ е огромана септична яма !":,,САЩ не са държава, а хотел за разни хора от цял свят""
Коментиран от #23
11:49 25.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Констатация
До коментар #16 от "не може ли полуатомна":Не може..., щоту дечицатъ,внучетата, имотите и паричките натрупани с "непосилен труд" съ там!!! -)))))
11:52 25.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Не се чуди
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Най-радиационото място на Земята. Всичките им езера са бъкани. Чрез подземни води Карачай напоява Могучая. Израстват природни мутанти в мозъка. Но пък имат висок шанс за оцеляване следа атомба бомба, ако не засегнат пожарите.
12:21 25.08.2026
22 Когато са в шок,
12:22 25.08.2026
23 В хотелите е
До коментар #17 от "Бай онзи":готино.
12:24 25.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Щик Найн
12:42 25.08.2026
26 Нищо ново!
12:44 25.08.2026
27 Хихи
12:48 25.08.2026
28 Ха ха
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти нали вчера се гордееше,че си произлезнал от шебеци,а при руснаците това не се получавало.Продължавай да работиш върху Дарвин.Родата вече разбрахме откъде ти е.
12:52 25.08.2026
29 123
До коментар #6 от "Объркана копейка":Нещо май сбъркания си ти.
12:52 25.08.2026