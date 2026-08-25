Руски коментатор предупреди за „полувоенна“ реакция срещу Великобритания

Русия може да предприеме не само политически и кибермерки, но и „полувоенна“ реакция срещу Великобритания заради подкрепата ѝ за Украйна, заяви руският политически коментатор и бивш заместник-министър на външните работи Андрей Фьодоров пред предаването Newsnight на Би Би Си, цитирано от News.bg.

Изказването му идва на фона на посещението на британския премиер Анди Бърнам в Киев и решението на Лондон да предостави на Украйна технологии, свързани с производството на крилати ракети Storm Shadow.

Предупреждение за възможни действия

Фьодоров, който е бил заместник-министър на външните работи на СССР през 1990-1991 г., заяви, че върху руския президент Владимир Путин има „много съществен политически и обществен натиск“ да предприеме действия срещу Великобритания.

По думите му евентуалната реакция може да включва кибератаки, извършени от „неизвестен източник“, политически мерки и действия, които той определя като „полувоенни“.

На въпрос какво означава последното, Фьодоров посочи като възможна цел предприятия и заводи, произвеждащи дронове за Украйна.

Попитан дали британски заводи могат да бъдат атакувани с военни средства, той заяви, че подобни действия могат да бъдат извършени неофициално и от „неизвестни източници“.

Не е официална позиция на Кремъл

Фьодоров постави под въпрос и значението на международното право при подобен сценарий.

Изказванията му не представляват официална позиция на руското правителство или Кремъл.

Британските власти обаче многократно са обвинявали Русия в засилване на саботажната дейност във Великобритания и други европейски държави, включително чрез лица, вербувани онлайн.

В Обединеното кралство вече са осъждани хора за действия по поръчение на руски разузнавателни служби, сред които палежи на обекти, свързани с доставки за Украйна, както и шпионаж срещу разследващи журналисти.