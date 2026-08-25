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Руски коментатор предупреди за „полувоенна“ реакция срещу Великобритания

Руски коментатор предупреди за „полувоенна“ реакция срещу Великобритания

25 Август, 2026 11:18, обновена 25 Август, 2026 11:24 1 455 29

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Андрей Фьодоров заяви, че Москва може да предприеме кибер, политически и други действия заради британската подкрепа за Украйна

Руски коментатор предупреди за „полувоенна“ реакция срещу Великобритания - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия може да предприеме не само политически и кибермерки, но и „полувоенна“ реакция срещу Великобритания заради подкрепата ѝ за Украйна, заяви руският политически коментатор и бивш заместник-министър на външните работи Андрей Фьодоров пред предаването Newsnight на Би Би Си, цитирано от News.bg.

Изказването му идва на фона на посещението на британския премиер Анди Бърнам в Киев и решението на Лондон да предостави на Украйна технологии, свързани с производството на крилати ракети Storm Shadow.

Предупреждение за възможни действия

Фьодоров, който е бил заместник-министър на външните работи на СССР през 1990-1991 г., заяви, че върху руския президент Владимир Путин има „много съществен политически и обществен натиск“ да предприеме действия срещу Великобритания.

По думите му евентуалната реакция може да включва кибератаки, извършени от „неизвестен източник“, политически мерки и действия, които той определя като „полувоенни“.

На въпрос какво означава последното, Фьодоров посочи като възможна цел предприятия и заводи, произвеждащи дронове за Украйна.

Попитан дали британски заводи могат да бъдат атакувани с военни средства, той заяви, че подобни действия могат да бъдат извършени неофициално и от „неизвестни източници“.

Не е официална позиция на Кремъл

Фьодоров постави под въпрос и значението на международното право при подобен сценарий.

Изказванията му не представляват официална позиция на руското правителство или Кремъл.

Британските власти обаче многократно са обвинявали Русия в засилване на саботажната дейност във Великобритания и други европейски държави, включително чрез лица, вербувани онлайн.

В Обединеното кралство вече са осъждани хора за действия по поръчение на руски разузнавателни служби, сред които палежи на обекти, свързани с доставки за Украйна, както и шпионаж срещу разследващи журналисти.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    42 14 Отговор
    Дезинформацията на медиите е ясна ! Но кой ще разкаже истината когато Украйна капитулира през зимата..? Доиче веле ли..??

    Коментиран от #6

    11:30 25.08.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 39 Отговор
    аз пък немога да си обясня какъв точно народ са рашаните , или тва е обиден епитет някакъв-по мои наблюдения , самите рашкини дават на всички без на самите рашани...пръкват се едни джуджета , коне ,с големи кра туни като Медведев..абе и аз незнам бе хора

    Коментиран от #8, #11, #20, #21, #28

    11:30 25.08.2026

  • 3 гост

    16 9 Отговор
    А срещу Китай,С.Корея...Иран..Запада какво да предприеме...значи на мен може да ми дават но на теб...не...няма такъв филм...

    11:31 25.08.2026

  • 4 Голям зор

    10 28 Отговор
    Лови ги шубето ватенките

    11:31 25.08.2026

  • 5 РФ е огромана септична яма !

    11 36 Отговор
    То всичката им работа на монголята е половинчата.
    Управлявани са от полуръст , армията им е полусмачкана, населението е на 90% noлyиgиoти - останалите кръгли ....

    Коментиран от #17

    11:31 25.08.2026

  • 6 Объркана копейка

    11 17 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Това не беше ли от инструкциите на посоль от 2024 г ?
    От грешна година постваш !

    Коментиран от #29

    11:33 25.08.2026

  • 7 Българин

    9 9 Отговор
    Само Путин може да спре кръвопролитието в Украйна, но не иска това да стане.

    11:36 25.08.2026

  • 8 За теб има един изход

    12 6 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Камък, въже, Аспарухов мост.
    Костурите ще ти се зарадват.

    11:41 25.08.2026

  • 9 Ухрайна капОт

    16 5 Отговор
    Ухрайна капОт и Великоджамахирия капОт. Като стане първото, ще стане и второто. Защото ингилизите ще търсят сметка на продажните си правителства за милиардите дадени на Ухрайна.

    11:42 25.08.2026

  • 10 реалистъ

    7 21 Отговор
    Велика Британия ежедневно бомби Русия. А Русийката нещо скимти и заплашва с половин операция, колкото да не е без нищо. Руска мъка.

    Коментиран от #13

    11:43 25.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Констатация

    9 14 Отговор
    Лъжат, бе!!! Половината от руското правителство, президенство, парламент, че и Министерство на отбраната имат недвижимост и банкови сметки у пустата Англия, че и децата и внуците им живеят, и "учат" там, другата половина... у Щатите!!! -)))))))

    11:44 25.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 СВОтчик

    4 5 Отговор
    Таз година половин отговор, догодина цял.

    11:47 25.08.2026

  • 16 не може ли полуатомна

    8 6 Отговор
    с малко атомче - само по лонднското сити

    Коментиран от #19

    11:48 25.08.2026

  • 17 Бай онзи

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "РФ е огромана септична яма !":

    ,,САЩ не са държава, а хотел за разни хора от цял свят""

    Коментиран от #23

    11:49 25.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Констатация

    7 6 Отговор

    До коментар #16 от "не може ли полуатомна":

    Не може..., щоту дечицатъ,внучетата, имотите и паричките натрупани с "непосилен труд" съ там!!! -)))))

    11:52 25.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Не се чуди

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Най-радиационото място на Земята. Всичките им езера са бъкани. Чрез подземни води Карачай напоява Могучая. Израстват природни мутанти в мозъка. Но пък имат висок шанс за оцеляване следа атомба бомба, ако не засегнат пожарите.

    12:21 25.08.2026

  • 22 Когато са в шок,

    2 4 Отговор
    започват да плащат другите.

    12:22 25.08.2026

  • 23 В хотелите е

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Бай онзи":

    готино.

    12:24 25.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Щик Найн

    1 2 Отговор
    Петров и Боширoв, отново маскирани като гейовe отново ще трябва да разнасят новичoк из Лондoн. Братyшките не могат да разчитат на зaдунaйския вaтник Бисeр Джaмбазов, защото той има да изпуши още много африкaнски пури в затвoра.

    12:42 25.08.2026

  • 26 Нищо ново!

    2 1 Отговор
    Британия знае как да се пази от руските къртици и лястовички!

    12:44 25.08.2026

  • 27 Хихи

    0 1 Отговор
    Кефа цена няма

    12:48 25.08.2026

  • 28 Ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти нали вчера се гордееше,че си произлезнал от шебеци,а при руснаците това не се получавало.Продължавай да работиш върху Дарвин.Родата вече разбрахме откъде ти е.

    12:52 25.08.2026

  • 29 123

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Объркана копейка":

    Нещо май сбъркания си ти.

    12:52 25.08.2026

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