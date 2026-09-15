Почина легендарният дизайнер на Шер и Тина Търнър Боб Маки

Легендарният американски моден и костюмен дизайнер Боб Маки, създал някои от най-разпознаваемите сценични визии на Шер, Даяна Рос, Тина Търнър и десетки други световни звезди, почина на 87-годишна възраст. Маки е издъхнал в понеделник в Палм Спрингс, Калифорния, вследствие на пневмония, съобщи неговият публицист.

Новината беше потвърдена и чрез официалните профили на дизайнера в социалните мрежи. В изявлението се посочва, че Маки е изживял пълноценно своите 87 години, осъществявайки мечтата си да бъде моден и костюмен дизайнер.

Наричан „Дизайнерът на звездите“, „Султанът на пайетите“ и „Раджата на кристалите“, Боб Маки превърна блясъка, перата, мънистата и смелите прозрачни материи в собствен визуален език. Неговите костюми не просто обличаха изпълнителите, а изграждаха сценичните им образи.

Най-прочутото му творческо партньорство е с Шер и продължава близо шест десетилетия. Маки стои зад редица от най-дръзките ѝ визии, включително прозрачната рокля с пера, с която певицата се появява на Met Gala през 1974 г., както и знаменития черен костюм с пера и огромна украса за глава, носен на наградите „Оскар“ през 1986 г. Две години по-късно Шер получава „Оскар“ за „Лунатици“, отново облечена в негова провокативна прозрачна рокля.

Списъкът на звездите, работили с Боб Маки, прилича на история на американския шоубизнес. Той създава визии за Тина Търнър, Даяна Рос, Елтън Джон, Мадона, Барбра Стрейзанд, Лайза Минели, Пинк, Бет Мидлър, Шарън Стоун, Джулия Луис-Драйфус и Карол Бърнет.

Особено важно място в кариерата му заема телевизията. След работа за певицата и актриса Мици Гейнър той е привлечен към „The Carol Burnett Show“ и остава костюмен дизайнер на предаването през целия му 11-годишен период. Именно там Маки доказва, че костюмът може да бъде едновременно мода, комедия и част от характера на героя.

Името му е свързано и с една от най-известните рокли на XX век. Като млад скициращ художник в ателието на костюмния дизайнер Жан Луи, Маки прави оригиналната скица на полупрозрачната рокля, обсипана с кристали, с която Мерилин Монро изпява „Happy Birthday, Mr. President“ на президента Джон Кенеди през 1962 г.

Кариерата на Боб Маки започва в Холивуд през 1961 г., когато работи като художник на скици за големи костюмни дизайнери, сред които Едит Хед и Жан Луи. Постепенно той изгражда собствен стил, който пренася театралния спектакъл върху телевизионния екран, концертната сцена и червения килим.

Маки печели девет награди „Еми“ и получава три номинации за „Оскар“ за костюмен дизайн. През 2002 г. е приет в Залата на славата на Американската телевизионна академия, а през 2019 г. получава награда „Тони“ за костюмите на бродуейския мюзикъл „The Cher Show“. Същата година Съветът на модните дизайнери на Америка го отличава и за цялостен принос.

Творчеството му продължи да присъства в поп културата и десетилетия след най-силния период на холивудския блясък. Архивни негови модели бяха носени от Зендая, Майли Сайръс и Аня Тейлър-Джой. През 2024 г. Зендая избра рокля на Маки, за да отдаде почит на Шер при въвеждането ѝ в Залата на славата на рокендрола. Тейлър Суифт също посегна към негови архивни творения за визуалната концепция на албума си „The Life of a Showgirl“ от 2025 г.

Освен сценични костюми Маки развива собствена линия ready-to-wear, работи с QVC и създава колекционерски кукли Barbie за Mattel. През 2024 г. неговото наследство беше представено и в документалния филм „Bob Mackie: Naked Illusion“.

Личният му живот остава далеч по-дискретен от пищността на неговите творения. Боб Маки е женен за танцьорката Лулу Портър от 1960 до 1963 г. Единственият им син, гримьорът Робърт Гордън Маки-младши, умира от СПИН на 35 години. Дългогодишният партньор на дизайнера, известният костюмиер Рей Агаян, почина през 2011 г.

Боб Маки оставя след себе си шест десетилетия история на шоубизнеса, в която дрехата рядко е просто дреха. За него костюмът беше част от спектакъла, а звездата трябваше да бъде забелязана още в мига, в който излезе на сцената.