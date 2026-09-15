Един човек загина при руска атака с дронове по Запорожие

Един човек е загинал, а части от град Запорожие в Югоизточна Украйна са останали без електрозахранване след руска атака с дронове, съобщи изпълняващият длъжността ръководител на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.
По-рано Семикин съобщи, че при атаката е бил повреден инфраструктурен обект.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
11:57 15.09.2026
2 българин
Коментиран от #3, #4
12:10 15.09.2026
3 извод
До коментар #2 от "българин":След като са убили 1-2 души цивилни значи, че руснаците са се целили ТОЧКОВО и унищожили украински склад за оръжие, командни центрове, съсредочение на укр ракетни установки или натрупване на наемници и натовци.
ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.
12:13 15.09.2026
4 Процент
До коментар #2 от "българин":След като са убили 1-2 души цивилни значи, че руснаците са се целили ТОЧКОВО и унищожили украински склад за оръжие, командни центрове, съсредочение на укр ракетни установки или натрупване на наемници и натовци.
ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.
Защото, сами знаете, украински военен персонал не остана за зануляване. Личният й състав го събират насила в микробуси от улицата бусефикация сър
12:19 15.09.2026
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