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Един човек загина при руска атака с дронове по Запорожие
  Тема: Украйна

Един човек загина при руска атака с дронове по Запорожие

15 Септември, 2026 11:54 446 5

  • украйна-
  • русия-
  • дронове-
  • запорожие-
  • загина

Части от града са останали без електрозахранване, а при атаката е повреден инфраструктурен обект

Един човек загина при руска атака с дронове по Запорожие - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Един човек е загинал, а части от град Запорожие в Югоизточна Украйна са останали без електрозахранване след руска атака с дронове, съобщи изпълняващият длъжността ръководител на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

По-рано Семикин съобщи, че при атаката е бил повреден инфраструктурен обект.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    0 1 Отговор
    Ее....... руснаците без да искат...... толкова малко......

    11:57 15.09.2026

  • 2 българин

    1 1 Отговор
    руски терористи

    Коментиран от #3, #4

    12:10 15.09.2026

  • 3 извод

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "българин":

    След като са убили 1-2 души цивилни значи, че руснаците са се целили ТОЧКОВО и унищожили украински склад за оръжие, командни центрове, съсредочение на укр ракетни установки или натрупване на наемници и натовци.

    ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.

    12:13 15.09.2026

  • 4 Процент

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "българин":

    След като са убили 1-2 души цивилни значи, че руснаците са се целили ТОЧКОВО и унищожили украински склад за оръжие, командни центрове, съсредочение на укр ракетни установки или натрупване на наемници и натовци.

    ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.

    Защото, сами знаете, украински военен персонал не остана за зануляване. Личният й състав го събират насила в микробуси от улицата бусефикация сър

    12:19 15.09.2026

  • 5 Новините от Украйна

    0 0 Отговор
    Стават все по-лаконични. Обръща се внимание на загиналите, а какво е било разрушено никой не смее да каже защото не е политкоректно. Медийно затъмнение се нарича това.

    12:45 15.09.2026

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