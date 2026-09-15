Един човек загина при руска атака с дронове по Запорожие

Един човек е загинал, а части от град Запорожие в Югоизточна Украйна са останали без електрозахранване след руска атака с дронове, съобщи изпълняващият длъжността ръководител на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

По-рано Семикин съобщи, че при атаката е бил повреден инфраструктурен обект.