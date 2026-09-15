Mansory тунингова специално Ferrari за необичаен клиент

Неуморимият стремеж към автомобилно зрелище в Обединените арабски емирства доведе до създаването на поредния високопроизводителен патрулен автомобил за флота на правоохранителните органи в страната, което бележи петото сътрудничество между полицията на Дубай и Mansory. Този път специалистът в областта на тунинга отклони вниманието си от съвременните флагмани и го насочи към легендарния шедьовър с предно-среден двигател, чието фабрично производство в Маранело официално приключи през 2024 година. Облечен в незаменимата бяла и зелена ливрея на полицията в Дубай, този изработен по поръчка суперкар се присъединява към елитния парк, в който вече фигурират модели на марката, както и Rolls-Royce, Lamborghini и други, доказвайки, че полицейските сили на емирството продължават да предпочитат екзотични автомобили както за привличане на вниманието на тълпата, така и за задачи, изискващи бърза реакция.

В изненадващо нехарактерна проява на естетическа дисциплина Mansory устоя на изкушението да облече гранд турера в традиционно противоречивите си, комплекти от карбонови елементи, като вместо това заложи на по-изчистен и по-целенасочен аеродинамичен пакет. Предната част е леко подобрена чрез агресивни добавки към капака, преработена облицовка на бронята и сплитер, обграден от динамично изглеждащи странични перки, докато профилът преминава плавно към персонализирани странични прагове и сложни алуминиеви джанти с Y-образни спици.

Отзад гранд турерът придобива много по-агресивна осанка, определена от извисяващо се крило на багажника, преработени орнаменти на бронята и изпъкнал заден дифузьор с четири перки, в който е интегрирана централна спирачна светлина, вдъхновена от Formula 1. Ярки жълти акценти подчертават спирачните апарати, аеродинамичните елементи и емблемите, контрастирайки с бялата боя, като същевременно допълват понижената, приведена осанка на автомобила.

Под този извит, вентилиран капак се крие безспорното сърце на машината – гръмогласен атмосферен 6,5-литров V12 двигател, който предава фабрично номиналните 812 конски сили изцяло към задния мост чрез светкавично бърза седемстепенна автоматична скоростна кутия с двоен съединител. Дори без никакви модификации за принудително пълнене от тунинг ателието, мощният V12 ускорява патрулния автомобил от покой до 100 километра в час за невероятните 2,9 секунди, като в крайна сметка достига максимална скорост значително над 320 километра в час.