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Путин не е склонен да сключи сделка преди зимата. Тръмп оповести прекратяване на огъня, преди да е налице каквато и да е договорка
  Тема: Украйна

Путин не е склонен да сключи сделка преди зимата. Тръмп оповести прекратяване на огъня, преди да е налице каквато и да е договорка

15 Септември, 2026 11:51 1 183 62

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  • русия-
  • сащ-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски

По думите на официални лица Украйна месеци наред е настоявала Русия да се съгласи на двустранно преустановяване на атаките срещу енергийни обекти, но Москва е отказала

Путин не е склонен да сключи сделка преди зимата. Тръмп оповести прекратяване на огъня, преди да е налице каквато и да е договорка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че Русия и Украйна са се съгласили да се въздържат от взаимни атаки срещу енергийната си инфраструктура, след като ден по-рано призова украинския си колега Володимир Зеленски да спре продължаващите от месеци удари по руската петролна и газова промишленост.

Тази тема днес е във фокуса на редица западни издания, пише БТА.

Още новини от Украйна

Великобритания

„Украйна се съгласи да не удря руски енергийни мишени. И Русия се съгласи да направи същото“, написа Тръмп в понеделник в социалната си мрежа Трут соушъл, цитиран от британския в. „Файненшъл таймс“. Американският президент посочи, че вината за рязкото увеличаване на цените на дизела в световен мащаб се дължи на войната между Киев и Москва, а не на започналия през февруари конфликт с Иран. Досегашните опити на САЩ да посредничат за договарянето на преустановяване на атаките срещу енергийна инфраструктура не постигнаха успех, продължава изданието. На този фон изглежда, че Тръмп оповестява прекратяването на огъня по енергийни обекти, преди да е налице каквато и да е официална договорка между враждуващите страни, отбелязва „Файненшъл таймс“.

Зеленски заяви в отговор на публикацията на Тръмп, че все още е нужна подкрепата на партньорите на Киев, за да се гарантира, че Русия ще се придържа към задълженията си по която и да е сделка. „Украйна не е уверена, че Русия има желанието да се придържа към каквото и да е споразумение“, написа Зеленски в Телеграм.

Официални лица, които са пряко ангажирани с преговорите между САЩ, Украйна и Русия, казаха за „Файненшъл таймс“, че спирането на огъня по енергийни обекти се обсъжда от известно време. Първоначално въпросът е бил коментиран на тристранни срещи, а откакто през февруари този формат се провали, консултациите са продължили в рамките на отделни срещи и по поверителни канали.

По думите на официални лица Украйна месеци наред е настоявала Русия да се съгласи на двустранно преустановяване на атаките срещу енергийни обекти, пристанища и други инфраструктурни съоръжения от критично значение, но Москва е отхвърлила предложенията на Киев и е засилила атаките си. Запознат с руската позиция служител е потвърдил пред „Файненшъл таймс“, че Москва и Киев са подновили преговорите за евентуално енергийно примирие. Но някои анализатори смятат, че руският президент Владимир Путин не е склонен да сключи сделка преди зимата. Кремъл смята, че точно тогава ударите по украинската енергийна инфраструктура могат да засилят натиска върху Киев да направи отстъпки, пише в заключение британският вестник.

Германия

През последните месеци Украйна нанесе тежки удари срещу руската нефтена промишленост, което временно доведе до недостиг на гориво на руския пазар, пише германският в. „Ханделсблат“. Москва отговори с целенасочени удари по обекти в Украйна, като мишените ѝ включваха и бензиностанции, добавя изданието.

След като американският президент вчера заяви, че Русия и Украйна възнамеряват да преустановят атаките си срещу енергийни съоръжения, Зеленски написа в социалната мрежа Екс, че пристъпването към деескалация по отношение на критичната инфраструктура би могло да бъде „първа стъпка към мира“. За момента от Москва няма реакция, продължава „Ханделсблат“.

Германският вестник отбелязва, че снощи двете воюващи страни са предприели поредната серия от размяна на въздушни удари. Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев заяви, че при украинските удари е бил поразен промишлен обект в управлявания от него югоизточен регион. Според украински източници става въпрос за нефтопреработвателен завод. Украинската армия снощи атакува и склад на руската компания за онлайн търговия „Озон“ в пристанищния град Таганрог. Изпълняващият длъжността губернатор на Ростовска област Юрий Слюсар заяви, цитиран от „Ханделсблат“, че при атаката няма пострадали хора, но има щети по складове на селскостопански предприятия, жилищни сгради, както и по едно учебно заведение.

Същевременно кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за руска атака с дронове срещу украинската столица. По думите на Кличко при нападението е била поразена бензиностанция. Освен това има данни за най-малко един ранен при снощните руски удари.

Средната дневна цена на бензина Super E10 в Германия в неделя достигна рекордните 2,273 евро за литър. Цената на дизела достигна средно 2,404 евро за литър, пише в. „Франкфуртер алгемайне цайтунг“.

На някои бензиностанции в Германия по-скъпите видове гориво в неделя струваха над 3 евро за литър, продължава изданието С оглед на изключително високите цени на дизела Тръмп призова Киев да се въздържа от атаки срещу руската инфраструктура за производство и преработка на дизелово гориво.

Експертът по петрола от „Ю Би Ес Банк” (UBS Bank) Джовани Стауново заяви, цитиран от „Франкфуртер алгемайне цайтунг“, че през миналата година Русия е изнасяла около един милион барела дизелово гориво дневно. След украинските атаки срещу руските рафинерии Москва въведе забрана за износ с определени изключения, за да гарантира вътрешните доставки, особено за селскостопанския сектор.

Същевременно конфликтът в Близкия изток също доведе до намаляване на износа на петролни продукти от региона, посочи Стауново.

„От февруари всички тези тенденции доведоха до значителен спад на световните запаси от дизелово гориво и до нарастващо напрежение на пазара“, добави експертът от „Ю Би Ес Банк”.

„Световната икономика се научи да се справя с много високата волатилност на цените на енергията още от началото на войната в Украйна. Самият шок до известна степен се превърна в част от нормалността“, заяви Габриел Фелбермайр, президент на Австрийския институт за икономически изследвания във Виена и член на германския Съвет на икономическите експерти.

По думите му новата ескалация в района на Залива води до „явно влошаване на ситуацията, но вероятно не е нещо, което ще промени из основи правилата на играта“.

САЩ

Американското издание „Хил“ се спира върху рязкото повишаване на цените на дизела в САЩ, които в понеделник надхвърлиха 6 долара за галон (3,785 литра) за първи път в историята, достигайки средно 6,23 долара за галон (3,785 литра). Същевременно цената на бензина била около 4,32 долара за галон (3,785 литра).

Високите цени създадоха проблеми за Белия дом в навечерието на междинните избори, отбелязва „Хил“. „Поскъпването на дизела в световен мащаб се дължи най-вече на войната между Русия и Украйна, а не на Иран“, подчерта Тръмп в публикация в Трут соушъл.

Експерти казват, че конфликтът между Русия и Украйна оказва влияние, но не е единственият фактор, който повишава цените на горивата. Нестабилността в Близкия изток също играе роля.

„Средните цени на бензина и дизела се повишиха във всеки щат през последната седмица, тъй като геополитическото напрежение ескалира на няколко фронта. Напрежението между САЩ и Иран, новите военни действия в Червено море и спирането на работата на петролопровода „Изток – Запад“ в Саудитска Арабия предизвикаха рязък скок на цените, заяви Патрик Де Хаан, ръководител на отдела за петролни анализи в платформата „ГазБъди“ (GasBuddy).


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 17 Отговор
    на бакшиша последният му , неочакван ход е да вземе да пукне , и да отърве РФ от поредните мъки

    Коментиран от #10, #12, #31

    11:53 15.09.2026

  • 2 ИСТИНАТА

    9 9 Отговор
    Защо държавните медии пощръкляха отново на темата Петрохан?
    Може би за да отвлекат вниманието, че и Йотова измества Борисов в наркобизнеса?

    Истината за Околчица постепенно си пробива път!
    Според последната експертиза,
    калушев и другите двама,
    са убити 5 дни преди да бъдат намерени в кемпера на Околчица.
    Следователно са убити на хижата в Петрохан, нали?

    Коментиран от #13

    11:53 15.09.2026

  • 3 пенсионер

    15 5 Отговор
    Тръмп е толкова противоречива фигура в политиката, че се чудя как е бил допуснат изобщо да влезе в тази сфера. Човекът мисли само за бизнес и сделки, политиката изобщо не го влече.

    Коментиран от #6

    11:54 15.09.2026

  • 4 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    5 17 Отговор
    В Лиманското направление е много зле работата за кремълската хунта.

    11:55 15.09.2026

  • 5 Пич

    21 5 Отговор
    Стар трик на руснаците!!!
    Още Наполеон е търчал през глава зимата...
    Когато някой мръзне и яде бой едновременно, по му идва желание да разписва, някак си.....

    Коментиран от #7, #29, #42

    11:55 15.09.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "пенсионер":

    ти американските политици да не ги мислиш за по-неподкупни от нашите или руските...или всякакви по света?всеки иска да си подсигури поколението след него-такава им е играта

    11:57 15.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И Киев е Руски

    17 5 Отговор
    И Путин кво го интересува на каква цена евро стадото купува наФта

    Коментиран от #14

    11:58 15.09.2026

  • 9 "Тръм" не е за вяра6546!

    6 2 Отговор
    Краваря си живее в своя" мехур" на фантазия!

    11:59 15.09.2026

  • 10 а друг сценарий разглеждаш ли?

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    например, да ни надживее човека, всички тук, вкупом, коментиращи, безполезни, дървени философи..поради резка промяна на климата по нашите земи..

    Коментиран от #15

    11:59 15.09.2026

  • 11 Ццц

    7 3 Отговор
    Тръмп оповести, че в Еквадор е -40 градуса и вали сняг, макар само от името на държавата да се знае, че това към момента не е възможно. Така ги оповестява Тръмп нещата.

    12:00 15.09.2026

  • 12 Ми ми ми ми

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Бакшиша ще го отровят неговите.

    12:00 15.09.2026

  • 13 не се коси толкова

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "ИСТИНАТА":

    сънувал си нещо, лошо няма, стани, измий очите със студена вода и се разходи малко, че обяд стана...

    12:01 15.09.2026

  • 14 Геро

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    А мнението на от-падъ-ци като теб кво ми интересува?

    12:01 15.09.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "а друг сценарий разглеждаш ли?":

    няма как да стане тва/// освен да изпиеш 1 Финландия , и да се консултираш с Медведев

    Коментиран от #54

    12:01 15.09.2026

  • 16 И Киев е Руски

    10 5 Отговор
    Все още не е време за преговори. Воюваме със Запада. По-точно със САЩ и техните лакеи. А САЩ в момента търпят епично поражение в операцията „Епична глупост“, която те започнаха. Никой все още не ги пуска от нея и може би никога няма да го направи. САЩ са принудени да напуснат „Близкия изток“. Трябва да помним, че най-опасното оръжие на САЩ е доларът. Но това е преди всичко петродоларът. А контролираният от САЩ петрол, както знаем, се намира в Близкия изток. Когато Доня стартира „Епична глупост“, писах, че има два варианта. Ако САЩ постигнат споразумение с Иран, те ще седят там много, много дълго време, като мишка под метла. А ако не постигнат споразумение, ще трябва да бягат оттам. Засега и двата варианта са възможни. Но съдейки по движенията на „Доналд Велики“, единият от тях става все по-фантастичен

    Коментиран от #21, #22, #35

    12:02 15.09.2026

  • 17 456

    7 2 Отговор
    Някой някъде да прочете изказване на Путин , че ще прекрат ударите по енергетиката на 404, че е вярно това което бай Дончо пише и казва? Аз не.

    12:05 15.09.2026

  • 18 стоян георгиев

    5 5 Отговор
    Рижия измамник избран с руските и проруските гласове в сащ за пореден път става жалтк.за това когато русофил ви каже за кого да се гласува е добре да знаете защо го прави.избира слаби държавници с цел да се срути собствената му държава за да е добре на путин!

    12:07 15.09.2026

  • 19 Хамелион

    12 2 Отговор
    Руснаците ще сключат сделка, ама друг път. Те печелят постепенно и необратимо. Няма нужда от сделка

    Коментиран от #26

    12:07 15.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Православен ходжа

    6 8 Отговор

    До коментар #16 от "И Киев е Руски":

    Кои сте тия, дето воювате със Запада? Партизани ли сте, какви сте? Пусто дърво неокастрено.

    12:10 15.09.2026

  • 22 С кой вояваш па ти бе

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "И Киев е Руски":

    По$рания.

    12:10 15.09.2026

  • 23 Абе...

    13 6 Отговор
    Вие на земята ли сте на луната ли или някъде по средата. Pycия нaй-yчтивo е вpъчила нa пpaтeницитe нa Tpъмп Дoкyмeнт зa KAПИTУЛAЦИЯTA HA УKPAЙHA. Пo-дoбpa cдeлкa Пyтин нямa дa пpeдлoжи

    Коментиран от #25, #33, #43

    12:10 15.09.2026

  • 24 Мишо

    5 1 Отговор
    тръмпоча говори за да манипулира борсите той си гони печалбата грам не го ... войната продава оръжие игра с борсите печели пара да се откупва след изборите

    12:11 15.09.2026

  • 25 Как е бизнесът на Кобзон?

    3 7 Отговор

    До коментар #23 от "Абе...":

    Върви ли?

    12:11 15.09.2026

  • 26 Дека..печелат?

    3 5 Отговор

    До коментар #19 от "Хамелион":

    От 13 г са у БАМБАС и..пи ЗДЕЦ
    А у П едерацията НЕМА бензин, интернет, НЕМА ПВО и сичко гори
    )))

    Коментиран от #44

    12:12 15.09.2026

  • 27 Механик

    6 4 Отговор
    "Путин не е склонен да сключи сделка преди зимата."
    Чакайте да ви обясня! Това е така, защото Русия се разпадна и губи войната, а на пазара нямат кокоши яйца.
    Даже вчера един полски мъдрец каза, че Русия напаря на бой укрите понеже това било проява на нейната слабост.
    п.п.
    Офф, аз вече се обърках... Все си мислех, че когато някой всичко е наобратно, а то какво се оказа! Добре че дойчевле ми отвори очите.

    Коментиран от #32

    12:15 15.09.2026

  • 28 Антиватник

    4 6 Отговор
    Касапница на орки в Лиман.

    12:16 15.09.2026

  • 29 Айде сега да се сетим какво стана

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    с руснаците през зимата във Финландия.

    Коментиран от #48

    12:18 15.09.2026

  • 30 Окраина настоявала,

    7 2 Отговор
    И какво го интересува нормалния човек?

    12:18 15.09.2026

  • 31 Механик

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ми той нали пукна?! Още през 22-ра година това го оповестихте гръмко. Беше "паднал от джама", щото един генерал от КГБ го бутнал. Не помниш ли?
    Това стана малко преди да се разболее от страшна болест и доста преди да умре няколко пъти.
    Спомни си! Забравил си.

    Коментиран от #47

    12:18 15.09.2026

  • 32 Гинко Билоба

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Механик":

    Като си купуваш памперси от аптеката не забравяй нещо за опресняване на мозъчните клетки.

    12:18 15.09.2026

  • 33 не може да бъде

    5 4 Отговор

    До коментар #23 от "Абе...":

    Считам че условията и обстановката са такива че руснаците все още се стараят да поддържат добрия тон и затова са връчили УЧТИВ документ за капитулация на пратениците на Тръмп!?Но положението през зимата може да загрубее даже преди да настъпи зимата ...особено ако Тръмп загуби и двете камари на Конгреса ...изгледите за това развитие на събитията са много сериозни...!?

    Коментиран от #56

    12:19 15.09.2026

  • 34 Хахахаха

    5 6 Отговор
    Ето за това ударите по руските рафинерии продължават.

    12:19 15.09.2026

  • 35 КИЕВ са наследник на Русь

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "И Киев е Руски":

    А .. моксель са бивши роби- маскалья и васали на монголо Татарската Златна Орда! И 500 год..след Киев!
    Хихихихи

    12:20 15.09.2026

  • 36 Дава

    5 1 Отговор
    на Путин и Зеленски по 5000 долара!

    12:20 15.09.2026

  • 37 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    4 6 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    12:20 15.09.2026

  • 38 НЕМОЖАЧи.ру

    4 4 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация

    12:21 15.09.2026

  • 39 Орк на тротинетка 🧌🛴

    7 4 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    12:21 15.09.2026

  • 40 Януари 2022

    5 5 Отговор
    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    12:21 15.09.2026

  • 41 ру БЛАТА

    4 3 Отговор
    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    12:22 15.09.2026

  • 42 Хахахаха

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Ти не разбра ли, че тази зима и рашите ще мръзнат? Те не че предните зими не мръзнаха, но тази ще е по-трудна от предните. Ще се греят от огъня от украинските удари.

    12:22 15.09.2026

  • 43 Хахахаха

    0 3 Отговор

    До коментар #23 от "Абе...":

    Той документ за капитулация и Зеленски е пратил на тръмп. И като тупин е връчил документ, какво?

    12:25 15.09.2026

  • 44 Такива като теб

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "Дека..печелат?":

    малоууумници ги знаемЕ.
    Ако ви вярва човек, ще си помисли, че украинците в момента преговарят с Япония да им върнат Курилските острови.

    Коментиран от #46

    12:26 15.09.2026

  • 45 Цел Свет знае

    5 3 Отговор
    Че Тридневния педофил искарда превземе поне... ЕДНА Област и да обяви на крепостната из МЕТ... ВЕЛИКА ПОБЕДА!
    Еееееееехехе
    У моменто мое а обяви само...2 милиона и половина монголья фира, Цалива ето на.. КУ РАна и коремчетата на малките момченца
    Еееееееехехе
    Вече нема...2 дня и все, НЕМА.. монголско. Правителство у Киев, нема беГзин, солярка,нема Харков, Херсон, Одеса, Запорожие,Киев... монголски навсегда
    Еееееееехехе

    12:28 15.09.2026

  • 46 Дека..печелат ,бе

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Такива като теб":

    Тее БА фустата?!? От 13 г..са у Донбас!
    13 г..пред селото Покровск, Малая Токмачка, Купянск, Константиновка! Нито една Превзета Област и областен град!
    Кое от тва НЕ Е верно?
    Даже подземната старуха педофил избега по трусики от некаков готвач
    Хихихихи

    12:31 15.09.2026

  • 47 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Механик":

    аз сериозно пиша тука ,не съм на заплата , копей// там си ги припомняйте с центажиите(според вас)

    Коментиран от #50

    12:33 15.09.2026

  • 48 Кабул

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Айде сега да се сетим какво стана":

    И какво остана след това от Финландия

    Коментиран от #51

    12:35 15.09.2026

  • 49 Разкази от войната

    5 2 Отговор
    Не 3 дни, а Пет години- само рускиПозор,
    Нито един областен град не е превзет, Нито една област не е превзета, руснаците вече молят да им подарят Домбас, Изгониха ги позорно от Киев , от Чернигово , от Суми ,от Харков , от Николаев , от Змейни , от Херсон…
    Избиха им още в началото проф. армия, Вагнер, Затворниците, Мобилизираните до сега, корейците и сега готвят ново месо за мобилизация - В РУСКАТА армия се бият 16 000 чужденци срещу 6700 дол. на месец -Загубите им са 8 към 1 и надхвърлиха 1,5 милиона
    руснаците в началото свободно летяха над Украйна- сега не смеят да се приближат на повече от 60км до украйнската граница
    Загубиха 442 самолета и 356 вертолета
    Загубиха 35 кораба и 2 подводници (към 09.2026г)
    Остатъка от флота избяга от Крим в Новоросииск
    Остатъка от стратегичската им авиация след разгрома в Паяжината избяга от Европейската част чак в Чукотка...ха.. ха
    Путин още си удълбава бункера, а Безоколонката русия остана без бензин и нафта и се налага да внася бензин и нафта от Турция или Индия...
    Половината русия гори, aМилиони руснаци бягат в Грузия, Казахстан, Армения, за да не ги мобилизират..
    Русия стана васал на Китай. Китайците без бой и война, икономически и демографски превземат руския изток и Сибир..
    Русия изчерпа огромните си запаси от съветско оръжие и сега Русия е в най-слабо настъпваща армия в света.....

    12:37 15.09.2026

  • 50 Сериозен си

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Колкото главния комик на кв. 95..

    12:37 15.09.2026

  • 51 А къде е Финландия сега?

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Кабул":

    Нали знаеш поговорката "Бuт и e.aн ....."

    12:38 15.09.2026

  • 52 Сула

    1 2 Отговор
    Кукундели, какво съгласяване,каква сделка ABBA имат песен Победителите взимат всичко ,знае се кой ще бъде победител

    12:39 15.09.2026

  • 53 БАНДЕРИ И АТЛАНТИ

    1 3 Отговор
    Като видят Путин и изплискват легена. Колкото и да се пените, скоро ще му целувате ...... ръка.

    12:39 15.09.2026

  • 54 абе няма, няма

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ама току виж, и няма нужда от водка //предпочитам руска//, за да го разбере човек..

    12:39 15.09.2026

  • 55 Буданов

    1 0 Отговор
    Ще склони.

    12:39 15.09.2026

  • 56 Война и "добър тон"

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "не може да бъде":

    са антоними. Чyкyнgyp!

    12:40 15.09.2026

  • 57 ПОСЛЕДНИЯ ЖИВ АЗОВЕЦ

    0 1 Отговор
    Няма страшно, Зеленски печели войната.

    12:42 15.09.2026

  • 58 Удри русораста с лопатЕто

    1 0 Отговор
    Резко!

    12:45 15.09.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ееех..а кви времена беха..

    2 1 Отговор
    Де БИЛНИ Шеги, хомо закачки у фашистката кремля ТВ!
    Ска беева изскимтя -- 2 дня и все!
    Соло Вьев измуча - полтара дня!!
    Симо нян изфъфли - Та тва е една Украйна Господи - 2 дня!!
    За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 БАН дери от правителството..изпелтечи.. рамАзан!!
    3 дня в Киев и седмица в Лиса бон, ..обади.. Димата Алкаш-!
    Еееееееехехе

    12:49 15.09.2026

  • 62 Путин няма никакво намерение

    0 0 Отговор
    да спира войната до смъртта си. Егото му е по-силно.
    Дотогава ще шикалкави.

    12:53 15.09.2026