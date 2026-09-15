Путин не е склонен да сключи сделка преди зимата. Тръмп оповести прекратяване на огъня, преди да е налице каквато и да е договорка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че Русия и Украйна са се съгласили да се въздържат от взаимни атаки срещу енергийната си инфраструктура, след като ден по-рано призова украинския си колега Володимир Зеленски да спре продължаващите от месеци удари по руската петролна и газова промишленост.

Тази тема днес е във фокуса на редица западни издания, пише БТА.

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Великобритания

„Украйна се съгласи да не удря руски енергийни мишени. И Русия се съгласи да направи същото“, написа Тръмп в понеделник в социалната си мрежа Трут соушъл, цитиран от британския в. „Файненшъл таймс“. Американският президент посочи, че вината за рязкото увеличаване на цените на дизела в световен мащаб се дължи на войната между Киев и Москва, а не на започналия през февруари конфликт с Иран. Досегашните опити на САЩ да посредничат за договарянето на преустановяване на атаките срещу енергийна инфраструктура не постигнаха успех, продължава изданието. На този фон изглежда, че Тръмп оповестява прекратяването на огъня по енергийни обекти, преди да е налице каквато и да е официална договорка между враждуващите страни, отбелязва „Файненшъл таймс“.

Зеленски заяви в отговор на публикацията на Тръмп, че все още е нужна подкрепата на партньорите на Киев, за да се гарантира, че Русия ще се придържа към задълженията си по която и да е сделка. „Украйна не е уверена, че Русия има желанието да се придържа към каквото и да е споразумение“, написа Зеленски в Телеграм.

Официални лица, които са пряко ангажирани с преговорите между САЩ, Украйна и Русия, казаха за „Файненшъл таймс“, че спирането на огъня по енергийни обекти се обсъжда от известно време. Първоначално въпросът е бил коментиран на тристранни срещи, а откакто през февруари този формат се провали, консултациите са продължили в рамките на отделни срещи и по поверителни канали.

По думите на официални лица Украйна месеци наред е настоявала Русия да се съгласи на двустранно преустановяване на атаките срещу енергийни обекти, пристанища и други инфраструктурни съоръжения от критично значение, но Москва е отхвърлила предложенията на Киев и е засилила атаките си. Запознат с руската позиция служител е потвърдил пред „Файненшъл таймс“, че Москва и Киев са подновили преговорите за евентуално енергийно примирие. Но някои анализатори смятат, че руският президент Владимир Путин не е склонен да сключи сделка преди зимата. Кремъл смята, че точно тогава ударите по украинската енергийна инфраструктура могат да засилят натиска върху Киев да направи отстъпки, пише в заключение британският вестник.

Германия

През последните месеци Украйна нанесе тежки удари срещу руската нефтена промишленост, което временно доведе до недостиг на гориво на руския пазар, пише германският в. „Ханделсблат“. Москва отговори с целенасочени удари по обекти в Украйна, като мишените ѝ включваха и бензиностанции, добавя изданието.

След като американският президент вчера заяви, че Русия и Украйна възнамеряват да преустановят атаките си срещу енергийни съоръжения, Зеленски написа в социалната мрежа Екс, че пристъпването към деескалация по отношение на критичната инфраструктура би могло да бъде „първа стъпка към мира“. За момента от Москва няма реакция, продължава „Ханделсблат“.

Германският вестник отбелязва, че снощи двете воюващи страни са предприели поредната серия от размяна на въздушни удари. Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев заяви, че при украинските удари е бил поразен промишлен обект в управлявания от него югоизточен регион. Според украински източници става въпрос за нефтопреработвателен завод. Украинската армия снощи атакува и склад на руската компания за онлайн търговия „Озон“ в пристанищния град Таганрог. Изпълняващият длъжността губернатор на Ростовска област Юрий Слюсар заяви, цитиран от „Ханделсблат“, че при атаката няма пострадали хора, но има щети по складове на селскостопански предприятия, жилищни сгради, както и по едно учебно заведение.

Същевременно кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за руска атака с дронове срещу украинската столица. По думите на Кличко при нападението е била поразена бензиностанция. Освен това има данни за най-малко един ранен при снощните руски удари.

Средната дневна цена на бензина Super E10 в Германия в неделя достигна рекордните 2,273 евро за литър. Цената на дизела достигна средно 2,404 евро за литър, пише в. „Франкфуртер алгемайне цайтунг“.

На някои бензиностанции в Германия по-скъпите видове гориво в неделя струваха над 3 евро за литър, продължава изданието С оглед на изключително високите цени на дизела Тръмп призова Киев да се въздържа от атаки срещу руската инфраструктура за производство и преработка на дизелово гориво.

Експертът по петрола от „Ю Би Ес Банк” (UBS Bank) Джовани Стауново заяви, цитиран от „Франкфуртер алгемайне цайтунг“, че през миналата година Русия е изнасяла около един милион барела дизелово гориво дневно. След украинските атаки срещу руските рафинерии Москва въведе забрана за износ с определени изключения, за да гарантира вътрешните доставки, особено за селскостопанския сектор.

Същевременно конфликтът в Близкия изток също доведе до намаляване на износа на петролни продукти от региона, посочи Стауново.

„От февруари всички тези тенденции доведоха до значителен спад на световните запаси от дизелово гориво и до нарастващо напрежение на пазара“, добави експертът от „Ю Би Ес Банк”.

„Световната икономика се научи да се справя с много високата волатилност на цените на енергията още от началото на войната в Украйна. Самият шок до известна степен се превърна в част от нормалността“, заяви Габриел Фелбермайр, президент на Австрийския институт за икономически изследвания във Виена и член на германския Съвет на икономическите експерти.

По думите му новата ескалация в района на Залива води до „явно влошаване на ситуацията, но вероятно не е нещо, което ще промени из основи правилата на играта“.

САЩ

Американското издание „Хил“ се спира върху рязкото повишаване на цените на дизела в САЩ, които в понеделник надхвърлиха 6 долара за галон (3,785 литра) за първи път в историята, достигайки средно 6,23 долара за галон (3,785 литра). Същевременно цената на бензина била около 4,32 долара за галон (3,785 литра).

Високите цени създадоха проблеми за Белия дом в навечерието на междинните избори, отбелязва „Хил“. „Поскъпването на дизела в световен мащаб се дължи най-вече на войната между Русия и Украйна, а не на Иран“, подчерта Тръмп в публикация в Трут соушъл.

Експерти казват, че конфликтът между Русия и Украйна оказва влияние, но не е единственият фактор, който повишава цените на горивата. Нестабилността в Близкия изток също играе роля.

„Средните цени на бензина и дизела се повишиха във всеки щат през последната седмица, тъй като геополитическото напрежение ескалира на няколко фронта. Напрежението между САЩ и Иран, новите военни действия в Червено море и спирането на работата на петролопровода „Изток – Запад“ в Саудитска Арабия предизвикаха рязък скок на цените, заяви Патрик Де Хаан, ръководител на отдела за петролни анализи в платформата „ГазБъди“ (GasBuddy).