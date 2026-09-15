Путин не е склонен да сключи сделка преди зимата. Тръмп оповести прекратяване на огъня, преди да е налице каквато и да е договорка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че Русия и Украйна са се съгласили да се въздържат от взаимни атаки срещу енергийната си инфраструктура, след като ден по-рано призова украинския си колега Володимир Зеленски да спре продължаващите от месеци удари по руската петролна и газова промишленост.
Тази тема днес е във фокуса на редица западни издания, пише БТА.
Великобритания
„Украйна се съгласи да не удря руски енергийни мишени. И Русия се съгласи да направи същото“, написа Тръмп в понеделник в социалната си мрежа Трут соушъл, цитиран от британския в. „Файненшъл таймс“. Американският президент посочи, че вината за рязкото увеличаване на цените на дизела в световен мащаб се дължи на войната между Киев и Москва, а не на започналия през февруари конфликт с Иран. Досегашните опити на САЩ да посредничат за договарянето на преустановяване на атаките срещу енергийна инфраструктура не постигнаха успех, продължава изданието. На този фон изглежда, че Тръмп оповестява прекратяването на огъня по енергийни обекти, преди да е налице каквато и да е официална договорка между враждуващите страни, отбелязва „Файненшъл таймс“.
Зеленски заяви в отговор на публикацията на Тръмп, че все още е нужна подкрепата на партньорите на Киев, за да се гарантира, че Русия ще се придържа към задълженията си по която и да е сделка. „Украйна не е уверена, че Русия има желанието да се придържа към каквото и да е споразумение“, написа Зеленски в Телеграм.
Официални лица, които са пряко ангажирани с преговорите между САЩ, Украйна и Русия, казаха за „Файненшъл таймс“, че спирането на огъня по енергийни обекти се обсъжда от известно време. Първоначално въпросът е бил коментиран на тристранни срещи, а откакто през февруари този формат се провали, консултациите са продължили в рамките на отделни срещи и по поверителни канали.
По думите на официални лица Украйна месеци наред е настоявала Русия да се съгласи на двустранно преустановяване на атаките срещу енергийни обекти, пристанища и други инфраструктурни съоръжения от критично значение, но Москва е отхвърлила предложенията на Киев и е засилила атаките си. Запознат с руската позиция служител е потвърдил пред „Файненшъл таймс“, че Москва и Киев са подновили преговорите за евентуално енергийно примирие. Но някои анализатори смятат, че руският президент Владимир Путин не е склонен да сключи сделка преди зимата. Кремъл смята, че точно тогава ударите по украинската енергийна инфраструктура могат да засилят натиска върху Киев да направи отстъпки, пише в заключение британският вестник.
Германия
През последните месеци Украйна нанесе тежки удари срещу руската нефтена промишленост, което временно доведе до недостиг на гориво на руския пазар, пише германският в. „Ханделсблат“. Москва отговори с целенасочени удари по обекти в Украйна, като мишените ѝ включваха и бензиностанции, добавя изданието.
След като американският президент вчера заяви, че Русия и Украйна възнамеряват да преустановят атаките си срещу енергийни съоръжения, Зеленски написа в социалната мрежа Екс, че пристъпването към деескалация по отношение на критичната инфраструктура би могло да бъде „първа стъпка към мира“. За момента от Москва няма реакция, продължава „Ханделсблат“.
Германският вестник отбелязва, че снощи двете воюващи страни са предприели поредната серия от размяна на въздушни удари. Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев заяви, че при украинските удари е бил поразен промишлен обект в управлявания от него югоизточен регион. Според украински източници става въпрос за нефтопреработвателен завод. Украинската армия снощи атакува и склад на руската компания за онлайн търговия „Озон“ в пристанищния град Таганрог. Изпълняващият длъжността губернатор на Ростовска област Юрий Слюсар заяви, цитиран от „Ханделсблат“, че при атаката няма пострадали хора, но има щети по складове на селскостопански предприятия, жилищни сгради, както и по едно учебно заведение.
Същевременно кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за руска атака с дронове срещу украинската столица. По думите на Кличко при нападението е била поразена бензиностанция. Освен това има данни за най-малко един ранен при снощните руски удари.
Средната дневна цена на бензина Super E10 в Германия в неделя достигна рекордните 2,273 евро за литър. Цената на дизела достигна средно 2,404 евро за литър, пише в. „Франкфуртер алгемайне цайтунг“.
На някои бензиностанции в Германия по-скъпите видове гориво в неделя струваха над 3 евро за литър, продължава изданието С оглед на изключително високите цени на дизела Тръмп призова Киев да се въздържа от атаки срещу руската инфраструктура за производство и преработка на дизелово гориво.
Експертът по петрола от „Ю Би Ес Банк” (UBS Bank) Джовани Стауново заяви, цитиран от „Франкфуртер алгемайне цайтунг“, че през миналата година Русия е изнасяла около един милион барела дизелово гориво дневно. След украинските атаки срещу руските рафинерии Москва въведе забрана за износ с определени изключения, за да гарантира вътрешните доставки, особено за селскостопанския сектор.
Същевременно конфликтът в Близкия изток също доведе до намаляване на износа на петролни продукти от региона, посочи Стауново.
„От февруари всички тези тенденции доведоха до значителен спад на световните запаси от дизелово гориво и до нарастващо напрежение на пазара“, добави експертът от „Ю Би Ес Банк”.
„Световната икономика се научи да се справя с много високата волатилност на цените на енергията още от началото на войната в Украйна. Самият шок до известна степен се превърна в част от нормалността“, заяви Габриел Фелбермайр, президент на Австрийския институт за икономически изследвания във Виена и член на германския Съвет на икономическите експерти.
По думите му новата ескалация в района на Залива води до „явно влошаване на ситуацията, но вероятно не е нещо, което ще промени из основи правилата на играта“.
САЩ
Американското издание „Хил“ се спира върху рязкото повишаване на цените на дизела в САЩ, които в понеделник надхвърлиха 6 долара за галон (3,785 литра) за първи път в историята, достигайки средно 6,23 долара за галон (3,785 литра). Същевременно цената на бензина била около 4,32 долара за галон (3,785 литра).
Високите цени създадоха проблеми за Белия дом в навечерието на междинните избори, отбелязва „Хил“. „Поскъпването на дизела в световен мащаб се дължи най-вече на войната между Русия и Украйна, а не на Иран“, подчерта Тръмп в публикация в Трут соушъл.
Експерти казват, че конфликтът между Русия и Украйна оказва влияние, но не е единственият фактор, който повишава цените на горивата. Нестабилността в Близкия изток също играе роля.
„Средните цени на бензина и дизела се повишиха във всеки щат през последната седмица, тъй като геополитическото напрежение ескалира на няколко фронта. Напрежението между САЩ и Иран, новите военни действия в Червено море и спирането на работата на петролопровода „Изток – Запад“ в Саудитска Арабия предизвикаха рязък скок на цените, заяви Патрик Де Хаан, ръководител на отдела за петролни анализи в платформата „ГазБъди“ (GasBuddy).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #10, #12, #31
11:53 15.09.2026
2 ИСТИНАТА
Може би за да отвлекат вниманието, че и Йотова измества Борисов в наркобизнеса?
Истината за Околчица постепенно си пробива път!
Според последната експертиза,
калушев и другите двама,
са убити 5 дни преди да бъдат намерени в кемпера на Околчица.
Следователно са убити на хижата в Петрохан, нали?
Коментиран от #13
11:53 15.09.2026
3 пенсионер
Коментиран от #6
11:54 15.09.2026
4 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ
11:55 15.09.2026
5 Пич
Още Наполеон е търчал през глава зимата...
Когато някой мръзне и яде бой едновременно, по му идва желание да разписва, някак си.....
Коментиран от #7, #29, #42
11:55 15.09.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "пенсионер":ти американските политици да не ги мислиш за по-неподкупни от нашите или руските...или всякакви по света?всеки иска да си подсигури поколението след него-такава им е играта
11:57 15.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 И Киев е Руски
Коментиран от #14
11:58 15.09.2026
9 "Тръм" не е за вяра6546!
11:59 15.09.2026
10 а друг сценарий разглеждаш ли?
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":например, да ни надживее човека, всички тук, вкупом, коментиращи, безполезни, дървени философи..поради резка промяна на климата по нашите земи..
Коментиран от #15
11:59 15.09.2026
11 Ццц
12:00 15.09.2026
12 Ми ми ми ми
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Бакшиша ще го отровят неговите.
12:00 15.09.2026
13 не се коси толкова
До коментар #2 от "ИСТИНАТА":сънувал си нещо, лошо няма, стани, измий очите със студена вода и се разходи малко, че обяд стана...
12:01 15.09.2026
14 Геро
До коментар #8 от "И Киев е Руски":А мнението на от-падъ-ци като теб кво ми интересува?
12:01 15.09.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "а друг сценарий разглеждаш ли?":няма как да стане тва/// освен да изпиеш 1 Финландия , и да се консултираш с Медведев
Коментиран от #54
12:01 15.09.2026
16 И Киев е Руски
Коментиран от #21, #22, #35
12:02 15.09.2026
17 456
12:05 15.09.2026
18 стоян георгиев
12:07 15.09.2026
19 Хамелион
Коментиран от #26
12:07 15.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Православен ходжа
До коментар #16 от "И Киев е Руски":Кои сте тия, дето воювате със Запада? Партизани ли сте, какви сте? Пусто дърво неокастрено.
12:10 15.09.2026
22 С кой вояваш па ти бе
До коментар #16 от "И Киев е Руски":По$рания.
12:10 15.09.2026
23 Абе...
Коментиран от #25, #33, #43
12:10 15.09.2026
24 Мишо
12:11 15.09.2026
25 Как е бизнесът на Кобзон?
До коментар #23 от "Абе...":Върви ли?
12:11 15.09.2026
26 Дека..печелат?
До коментар #19 от "Хамелион":От 13 г са у БАМБАС и..пи ЗДЕЦ
А у П едерацията НЕМА бензин, интернет, НЕМА ПВО и сичко гори
)))
Коментиран от #44
12:12 15.09.2026
27 Механик
Чакайте да ви обясня! Това е така, защото Русия се разпадна и губи войната, а на пазара нямат кокоши яйца.
Даже вчера един полски мъдрец каза, че Русия напаря на бой укрите понеже това било проява на нейната слабост.
п.п.
Офф, аз вече се обърках... Все си мислех, че когато някой всичко е наобратно, а то какво се оказа! Добре че дойчевле ми отвори очите.
Коментиран от #32
12:15 15.09.2026
28 Антиватник
12:16 15.09.2026
29 Айде сега да се сетим какво стана
До коментар #5 от "Пич":с руснаците през зимата във Финландия.
Коментиран от #48
12:18 15.09.2026
30 Окраина настоявала,
12:18 15.09.2026
31 Механик
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ми той нали пукна?! Още през 22-ра година това го оповестихте гръмко. Беше "паднал от джама", щото един генерал от КГБ го бутнал. Не помниш ли?
Това стана малко преди да се разболее от страшна болест и доста преди да умре няколко пъти.
Спомни си! Забравил си.
Коментиран от #47
12:18 15.09.2026
32 Гинко Билоба
До коментар #27 от "Механик":Като си купуваш памперси от аптеката не забравяй нещо за опресняване на мозъчните клетки.
12:18 15.09.2026
33 не може да бъде
До коментар #23 от "Абе...":Считам че условията и обстановката са такива че руснаците все още се стараят да поддържат добрия тон и затова са връчили УЧТИВ документ за капитулация на пратениците на Тръмп!?Но положението през зимата може да загрубее даже преди да настъпи зимата ...особено ако Тръмп загуби и двете камари на Конгреса ...изгледите за това развитие на събитията са много сериозни...!?
Коментиран от #56
12:19 15.09.2026
34 Хахахаха
12:19 15.09.2026
35 КИЕВ са наследник на Русь
До коментар #16 от "И Киев е Руски":А .. моксель са бивши роби- маскалья и васали на монголо Татарската Златна Орда! И 500 год..след Киев!
Хихихихи
12:20 15.09.2026
36 Дава
12:20 15.09.2026
37 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
12:20 15.09.2026
38 НЕМОЖАЧи.ру
12:21 15.09.2026
39 Орк на тротинетка 🧌🛴
12:21 15.09.2026
40 Януари 2022
12:21 15.09.2026
41 ру БЛАТА
12:22 15.09.2026
42 Хахахаха
До коментар #5 от "Пич":Ти не разбра ли, че тази зима и рашите ще мръзнат? Те не че предните зими не мръзнаха, но тази ще е по-трудна от предните. Ще се греят от огъня от украинските удари.
12:22 15.09.2026
43 Хахахаха
До коментар #23 от "Абе...":Той документ за капитулация и Зеленски е пратил на тръмп. И като тупин е връчил документ, какво?
12:25 15.09.2026
44 Такива като теб
До коментар #26 от "Дека..печелат?":малоууумници ги знаемЕ.
Ако ви вярва човек, ще си помисли, че украинците в момента преговарят с Япония да им върнат Курилските острови.
Коментиран от #46
12:26 15.09.2026
45 Цел Свет знае
Еееееееехехе
У моменто мое а обяви само...2 милиона и половина монголья фира, Цалива ето на.. КУ РАна и коремчетата на малките момченца
Еееееееехехе
Вече нема...2 дня и все, НЕМА.. монголско. Правителство у Киев, нема беГзин, солярка,нема Харков, Херсон, Одеса, Запорожие,Киев... монголски навсегда
Еееееееехехе
12:28 15.09.2026
46 Дека..печелат ,бе
До коментар #44 от "Такива като теб":Тее БА фустата?!? От 13 г..са у Донбас!
13 г..пред селото Покровск, Малая Токмачка, Купянск, Константиновка! Нито една Превзета Област и областен град!
Кое от тва НЕ Е верно?
Даже подземната старуха педофил избега по трусики от некаков готвач
Хихихихи
12:31 15.09.2026
47 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #31 от "Механик":аз сериозно пиша тука ,не съм на заплата , копей// там си ги припомняйте с центажиите(според вас)
Коментиран от #50
12:33 15.09.2026
48 Кабул
До коментар #29 от "Айде сега да се сетим какво стана":И какво остана след това от Финландия
Коментиран от #51
12:35 15.09.2026
49 Разкази от войната
Нито един областен град не е превзет, Нито една област не е превзета, руснаците вече молят да им подарят Домбас, Изгониха ги позорно от Киев , от Чернигово , от Суми ,от Харков , от Николаев , от Змейни , от Херсон…
Избиха им още в началото проф. армия, Вагнер, Затворниците, Мобилизираните до сега, корейците и сега готвят ново месо за мобилизация - В РУСКАТА армия се бият 16 000 чужденци срещу 6700 дол. на месец -Загубите им са 8 към 1 и надхвърлиха 1,5 милиона
руснаците в началото свободно летяха над Украйна- сега не смеят да се приближат на повече от 60км до украйнската граница
Загубиха 442 самолета и 356 вертолета
Загубиха 35 кораба и 2 подводници (към 09.2026г)
Остатъка от флота избяга от Крим в Новоросииск
Остатъка от стратегичската им авиация след разгрома в Паяжината избяга от Европейската част чак в Чукотка...ха.. ха
Путин още си удълбава бункера, а Безоколонката русия остана без бензин и нафта и се налага да внася бензин и нафта от Турция или Индия...
Половината русия гори, aМилиони руснаци бягат в Грузия, Казахстан, Армения, за да не ги мобилизират..
Русия стана васал на Китай. Китайците без бой и война, икономически и демографски превземат руския изток и Сибир..
Русия изчерпа огромните си запаси от съветско оръжие и сега Русия е в най-слабо настъпваща армия в света.....
12:37 15.09.2026
50 Сериозен си
До коментар #47 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Колкото главния комик на кв. 95..
12:37 15.09.2026
51 А къде е Финландия сега?
До коментар #48 от "Кабул":Нали знаеш поговорката "Бuт и e.aн ....."
12:38 15.09.2026
52 Сула
12:39 15.09.2026
53 БАНДЕРИ И АТЛАНТИ
12:39 15.09.2026
54 абе няма, няма
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ама току виж, и няма нужда от водка //предпочитам руска//, за да го разбере човек..
12:39 15.09.2026
55 Буданов
12:39 15.09.2026
56 Война и "добър тон"
До коментар #33 от "не може да бъде":са антоними. Чyкyнgyp!
12:40 15.09.2026
57 ПОСЛЕДНИЯ ЖИВ АЗОВЕЦ
12:42 15.09.2026
58 Удри русораста с лопатЕто
12:45 15.09.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ееех..а кви времена беха..
Ска беева изскимтя -- 2 дня и все!
Соло Вьев измуча - полтара дня!!
Симо нян изфъфли - Та тва е една Украйна Господи - 2 дня!!
За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 БАН дери от правителството..изпелтечи.. рамАзан!!
3 дня в Киев и седмица в Лиса бон, ..обади.. Димата Алкаш-!
Еееееееехехе
12:49 15.09.2026
62 Путин няма никакво намерение
Дотогава ще шикалкави.
12:53 15.09.2026