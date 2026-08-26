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Зеленски даде най-висок дипломатически ранг на Стефанчук
  Тема: Украйна

Зеленски даде най-висок дипломатически ранг на Стефанчук

26 Август, 2026 04:48, обновена 26 Август, 2026 04:54 750 4

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Председателят на Радата вече и извънреден и пълномощен посланик

Зеленски даде най-висок дипломатически ранг на Стефанчук - 1
Руслан Стефанчук, Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски удостои председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук с най-високия дипломатически ранг в страната – „извънреден и пълномощен посланик“. Съответният указ № 831/2026 беше подписан на 25 август и официално публикуван на уебсайта на Офиса на президента на Украйна. Решението идва в контекста на мащабни планове за обновяване на дипломатическия корпус и търсене на ключови фигури за международно представителство в критичен за страната момент.

Зеленски даде дипломатически ранг на Руслан Стефанчук

Държавният глава Володимир Зеленски подписа указ за присвояване на дипломатически рангове на висши държавни служители, сред които основна фигура е спикерът на украинския парламент Руслан Стефанчук. Текстът на официалния документ гласи: „Присвояване на Руслан Алексеевич Стефанчук – председател на Върховната рада на Украйна – дипломатически ранг извънреден и пълномощен посланик“.

Според украинското законодателство това е най-високата възможна степен в системата на дипломатическата служба. Важно е да се уточни, че решението представлява повишаване в ранг и статус, а не автоматично назначение на Стефанчук като ръководител на конкретно посолство в чужбина. Той запазва настоящата си позиция като председател на парламента, но придобива правото на доживотно ползване на дипломатически паспорт, с каквото се сдобива и неговата съпруга, съгласно разпоредбите на Закона за дипломатическата служба на Украйна.

Информацията за указа беше бързо разпространена от водещи украински медии и информационни агенции като Интерфакс-Украйна, LIGA.net и РБК-Украйна, които следят кадровите промени по върховете на властта в Киев.

Други ключови назначения в дипломатическия сектор

Със същия указ дипломатическо признание получи и директорът на Дипломатическата академия на Украйна „Геннадий Удовенко“ към Министерството на външните работи – Игор Осташ. На него бе присвоен ранг на „извънреден и пълномощен пратеник втори клас“. Осташ има богат опит в структурите на МВнР, като в миналото е заемал постовете на посланик на Украйна в Канада и Ливан, а от август 2024 г. действаше като извънщатен съветник на министъра на външните работи.

Тези кадрови ходове съвпадат с по-широката стратегия на Зеленски за реформиране на външнополитическите екипи. Само часове по-късно, с указ № 834/2026, президентът освободи Андрий Кузменко от длъжността посланик на Украйна в Катар. Анализатори припомнят, че в момента Киев трескаво търси влиятелен и опитен комуникатор за позицията на посланик в САЩ след освобождаването на Олга Стефанишина в началото на август и последвалите около нея разследвания за незаконно забогатяване от страна на НАБУ и САП.

Новината за новия статус на Стефанчук предизвика дискусии в Украйна, тъй като той не работи пряко на терен като дипломат, но новата титла засилва легитимността му при бъдещи международни преговори и парламентарни делегации зад граница.


Украйна
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