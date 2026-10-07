Масирана руска атака с ракети и дронове по Украйна

Русия нанесе масирана комбинирана атака срещу Украйна в нощта срещу 7 октомври. По данни на Въздушните сили на Въоръжените сили на Украйна са използвани балистични ракети, крилати ракети и ударни безпилотни летателни апарати. Атаката е извършена на няколко вълни, а въздушната тревога продължи в голяма част от страната.
Около 03:09 часа са изстреляни балистични ракети от Брянска област и от южно направление. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за попадения в нежилищна застройка в Оболонския район и в складови помещения в Подолския район на столицата. В Днипро е поразено промишлено предприятие, съобщи областният управител Александър Ганжа.
Ракети са засечени над няколко области
Около 04:40 часа украинските военни са регистрирали групи руски крилати ракети. Те са били засечени северно от Запорожие с курс към Днипро, както и западно от Запорожие в северозападна посока. По-късно част от целите са се насочили към Божедаровка в Днепропетровска област. Ракета е била засечена и на границата между Днепропетровска и Херсонска област.
В 04:48 часа Въздушните сили на Украйна съобщиха за промяна в движението на ракетите към северната част на Кировоградска област и Полтавска област. В 05:11 часа украинските военни предупредиха за нова вълна от балистични ракети по Киев, като малко след това в града са чути експлозии.
Удар по транспортен обект в Запорожие
В Запорожие е атакуван обект от транспортната инфраструктура. За това съобщи изпълняващият длъжността началник на Запорожката областна военна администрация Михаил Семикин.„Руснаците атакуваха обект от транспортната инфраструктура на Запорожие. Вследствие на атаката е възможно временно ограничаване на движението по отделни пътни участъци“, заяви Михаил Семикин.
Той призова гражданите да се съобразяват с ограниченията при пътуване и да следят официалната информация. Към момента на съобщенията не са посочени данни за жертви и ранени при ударите.
Подготовката за удара е засечена предварително
Ден по-рано президентът Володимир Зеленски заяви, че украинското разузнаване е установило подготовка на руската армия за нов масиран удар. През нощта украинските военни са засекли излитането на девет стратегически бомбардировача Ту-160 и Ту-95 от руски летища.
Украинските власти призоваха населението да остане в укрития до отмяната на въздушната тревога. Информацията за щетите и последиците от атаката се уточнява от местните власти.
Източници: pravda.com.ua
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
Коментиран от #7, #11
05:43 07.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Коментар
Коментиран от #15, #18
05:49 07.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
" МОСКВА НА КОЛЕНЕ ЗА 40 ДНИ" ....ХИХИХИ:)
05:51 07.10.2026
7 404
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Днес е двоен празник Започва и изплащането на пенсиите
05:51 07.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Още поне един руснак е пукнал от чума
05:55 07.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Оня
Коментиран от #17, #22
06:13 07.10.2026
15 Лопата Орешник
До коментар #4 от "Коментар":Защо го казваш в бъдеще време? Агресорът 404, който си позволи да тормози населението с руско самосъзнание и да дрънка оръжие по границата на Русия вече си получава заслуженото!
Коментиран от #21
06:24 07.10.2026
16 Радев ни вкара във войната
06:24 07.10.2026
17 Бай онзи
До коментар #14 от "Оня":Средна продължителност на живота на руснак на фронта 10-12 дни.
06:24 07.10.2026
18 Той
До коментар #4 от "Коментар":вече работи ! По Европа.
06:26 07.10.2026
19 Орешник
Коментиран от #20
06:26 07.10.2026
20 Бадемчик
До коментар #19 от "Орешник":8 рафинерии в блатото горят.Две от тях на 10 километра от Москва.Много пушили.
06:28 07.10.2026
21 Вагизан
До коментар #15 от "Лопата Орешник":Пази си задната дупка!
06:29 07.10.2026
22 Правата
До коментар #14 от "Оня":Въпросът е ти колко ще изкараш.
06:31 07.10.2026