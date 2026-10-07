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Масирана руска атака с ракети и дронове по Украйна
  Тема: Украйна

Масирана руска атака с ракети и дронове по Украйна

7 Октомври, 2026 05:39 1 056 22

  • руска атака-
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Удари са регистрирани в Киев, Днипро и Запорожие. Властите съобщиха за поражения по промишлен и транспортен обект.

Масирана руска атака с ракети и дронове по Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия нанесе масирана комбинирана атака срещу Украйна в нощта срещу 7 октомври. По данни на Въздушните сили на Въоръжените сили на Украйна са използвани балистични ракети, крилати ракети и ударни безпилотни летателни апарати. Атаката е извършена на няколко вълни, а въздушната тревога продължи в голяма част от страната.

Около 03:09 часа са изстреляни балистични ракети от Брянска област и от южно направление. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за попадения в нежилищна застройка в Оболонския район и в складови помещения в Подолския район на столицата. В Днипро е поразено промишлено предприятие, съобщи областният управител Александър Ганжа.

Ракети са засечени над няколко области

Около 04:40 часа украинските военни са регистрирали групи руски крилати ракети. Те са били засечени северно от Запорожие с курс към Днипро, както и западно от Запорожие в северозападна посока. По-късно част от целите са се насочили към Божедаровка в Днепропетровска област. Ракета е била засечена и на границата между Днепропетровска и Херсонска област.

В 04:48 часа Въздушните сили на Украйна съобщиха за промяна в движението на ракетите към северната част на Кировоградска област и Полтавска област. В 05:11 часа украинските военни предупредиха за нова вълна от балистични ракети по Киев, като малко след това в града са чути експлозии.

Удар по транспортен обект в Запорожие

В Запорожие е атакуван обект от транспортната инфраструктура. За това съобщи изпълняващият длъжността началник на Запорожката областна военна администрация Михаил Семикин.

„Руснаците атакуваха обект от транспортната инфраструктура на Запорожие. Вследствие на атаката е възможно временно ограничаване на движението по отделни пътни участъци“, заяви Михаил Семикин.

Той призова гражданите да се съобразяват с ограниченията при пътуване и да следят официалната информация. Към момента на съобщенията не са посочени данни за жертви и ранени при ударите.

Подготовката за удара е засечена предварително

Ден по-рано президентът Володимир Зеленски заяви, че украинското разузнаване е установило подготовка на руската армия за нов масиран удар. През нощта украинските военни са засекли излитането на девет стратегически бомбардировача Ту-160 и Ту-95 от руски летища.

Украинските власти призоваха населението да остане в укрития до отмяната на въздушната тревога. Информацията за щетите и последиците от атаката се уточнява от местните власти.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Коментиран от #15, #18

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  • 10 Още поне един руснак е пукнал от чума

    2 18 Отговор
    Скоро няма да остане по кой да стрелят украинците.

    05:55 07.10.2026

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  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Оня

    8 2 Отговор
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    Коментиран от #17, #22

    06:13 07.10.2026

  • 15 Лопата Орешник

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Коментар":

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    Коментиран от #21

    06:24 07.10.2026

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  • 17 Бай онзи

    1 8 Отговор

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  • 18 Той

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    06:26 07.10.2026

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    0 1 Отговор
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    06:26 07.10.2026

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  • 21 Вагизан

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    06:29 07.10.2026

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