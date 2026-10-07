Руският посланик предупреди Канада за ответни мерки при конфискация на активи

Русия ще предприеме ответни действия, ако Канада конфискува руски активи. Това заяви руският посланик в Отава Олег Степанов в интервю за вестник „Известия“. Дипломатът говори на фона на подготвяни в Канада законопроекти, насочени срещу суверенни активи, както и срещу имущество на санкционирани лица и структури.

„Такива действия са незаконни и ще предизвикат незабавен отговор от наша страна“, каза Степанов. Той посочи, че руската позиция по посегателствата върху собствеността е една и съща, независимо дали става дума за Канада или за друга държава.

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Посланикът призова канадското правителство да отчете възможните правни, инвестиционни и репутационни последици, преди да вземе решение за активите. В изказването му не се посочват конкретни мерки, които Москва би предприела при конфискация.

Предложение за над 200 милиарда евро

Темата за замразените руски активи беше поставена и на европейско ниво. На 4 октомври френският „Лез Еко“ съобщи, че 122 депутати от Европейския парламент са предложили над 200 милиарда евро замразени руски активи да бъдат извадени от управлението на белгийския депозитар „Юроклиър“.

Идеята е средствата да бъдат прехвърлени към нов общеевропейски механизъм. Така правните и финансовите рискове при евентуалното използване на активите ще бъдат разпределени между държавите от Европейския съюз, а средствата впоследствие могат да бъдат насочени към подкрепа за Украйна.

Белгия се противопоставя на вариант, при който сама да носи отговорността за евентуални искове от Москва. Руският външен министър Сергей Лавров определи предложението за разпределяне на отговорността между европейските държави като „кръгова порука“.

Канада подготвя законови промени

Засега от изказването на руския посланик не става ясно кога канадските законопроекти ще бъдат внесени и какъв точно обхват ще имат. Потвърдено е, че в Отава се обсъждат промени, които могат да засегнат руски суверенни активи и имущество на лица и структури под санкции.

Степанов не уточни и дали Канада вече е взела решение за окончателна конфискация. Предупреждението му е отправено при хипотеза за бъдещи действия, а не след обявено решение на канадските власти.