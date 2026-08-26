Нападение над военни в Тернопол: служител на ТЦК е в болница

Сериозен сблъсък между цивилни граждани и служители на Териториалния център за комплектоване (ТЦК) избухна в украинския град Тернопол. При инцидента, възникнал вечерта на 25 август, група местни жители е нападнала мобилен екип за известяване на армията. В резултат на физическата разправа един военнослужещ е хоспитализиран с телесни повреди. Служебният автомобил на мобилизационния патрул е сериозно повреден, а лични вещи на пострадалия военен са били откраднати.
Как се стигна до сблъсъка в Тернопол?
Конфликтът е започнал около 20:00 часа на улица „Леся Курбаса“ в Тернопол. По данни на регионалната полиция и пресцентъра на областния ТЦК, мобилният екип е изпълнявал служебните си задължения по проверка на военноотчетни документи на мъже в мобилизационна възраст.
По време на разговор с един от гражданите, наоколо бързо е започнала да се събира тълпа. Преминаващите хора са започнали да удрят по служебния автомобил Nissan X-Trail и са влезли в остра вербална и физическа разправа с представителите на ТЦК. Според свидетелства на очевидци, цитирани от местни медии, напрежението е ескалирало, когато военните са се опитали да задържат мъж, издирван за нарушаване на правилата за военен отчет.
Намеса на полицията и разследване
За овладяване на масовото сбиване на място са изпратени следствено-оперативна група и допълнителни патрули на Националната полиция. Правоохранителните органи са успели да стабилизират ситуацията и да прекратят насилието.
Към момента органите на реда изясняват самоличността на всички участници в инцидента, размера на нанесените материални щети, както и характера на нараняванията на пострадалите. От ТЦК допълват, че се проверява информация за използването на хладни оръжия и предмети, приличащи на палки и ножове, от страна на нападателите. По случая предстои да бъде открито досъдебно производство за възпрепятстване на законната дейност на Въоръжените сили на Украйна и хулиганство.
Зачестяващи инциденти с ТЦК в Украйна
Този случай е поредното агресивно нападение срещу представители на мобилизационните центрове в страната. Само броени дни по-рано, на 21 август, подобен трагичен инцидент във Лвов завърши със смъртта на 55-годишен служител на ТЦК, който бе прободен с нож по време на проверка на документи. Нападения с ранени военнослужещи и разбити автомобили бяха регистрирани наскоро и в град Луцк.
Официалните власти призовават гражданите да се въздържат от всякакви прояви на агресия и подчертават, че физическото насилие над военни при изпълнение на дълга им води до тежка наказателна отговорност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Борят се за живота си
05:16 26.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сакън
До коментар #1 от "оня с коня":недей ,ще се забиеш в пясъка, бре.😇
Коментиран от #10
05:21 26.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Що така, нали доброволно беше
05:25 26.08.2026
7 ПАСИ ДА ОТИВА НА НЕЗАЕТОТО
05:26 26.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Май ти си промито мозъче
До коментар #13 от "ВЕСЕЛЯК":Нацистче - турци мразиш, украинци мразиш, американци, албанци, всички ти виновни
06:01 26.08.2026
16 Лопата Орешник
06:06 26.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Аеееее
06:12 26.08.2026
19 Мре им се,
До коментар #5 от "Краварска медия":ама само на думи!
06:12 26.08.2026
20 Борис Джонсън
До коментар #13 от "ВЕСЕЛЯК":До последния окраинец
06:14 26.08.2026
21 Европейския съюз
06:15 26.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ний ша Ва упрайм
06:38 26.08.2026
24 Украйна няма цигани
До коментар #14 от "Укроцигани":Наследниците на Бандера са ги изчистили. Руснаците нарекли се у краинци , ако по скоро им дойде акълът в главата , могат да останат живи.
Богатите се откупват . Умните намират начин да избягат в чужбина. Остават бедните , глупавите които нямат избор освен със сила да се противопоставят. И националистите. Но за последните не ни е жал.
Нали?
06:39 26.08.2026
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06:48 26.08.2026
26 Ха ха ха
06:50 26.08.2026