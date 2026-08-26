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Нападение над военни в Тернопол: служител на ТЦК е в болница
  Тема: Украйна

Нападение над военни в Тернопол: служител на ТЦК е в болница

26 Август, 2026 05:06, обновена 26 Август, 2026 05:11 1 176 26

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  • украйна

Масов бой в града след проверка на документи: Има пострадали и разбит служебен автомобил

Нападение над военни в Тернопол: служител на ТЦК е в болница - 1
Снимка: Национална полиция
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сериозен сблъсък между цивилни граждани и служители на Териториалния център за комплектоване (ТЦК) избухна в украинския град Тернопол. При инцидента, възникнал вечерта на 25 август, група местни жители е нападнала мобилен екип за известяване на армията. В резултат на физическата разправа един военнослужещ е хоспитализиран с телесни повреди. Служебният автомобил на мобилизационния патрул е сериозно повреден, а лични вещи на пострадалия военен са били откраднати.

Как се стигна до сблъсъка в Тернопол?

Конфликтът е започнал около 20:00 часа на улица „Леся Курбаса“ в Тернопол. По данни на регионалната полиция и пресцентъра на областния ТЦК, мобилният екип е изпълнявал служебните си задължения по проверка на военноотчетни документи на мъже в мобилизационна възраст.

По време на разговор с един от гражданите, наоколо бързо е започнала да се събира тълпа. Преминаващите хора са започнали да удрят по служебния автомобил Nissan X-Trail и са влезли в остра вербална и физическа разправа с представителите на ТЦК. Според свидетелства на очевидци, цитирани от местни медии, напрежението е ескалирало, когато военните са се опитали да задържат мъж, издирван за нарушаване на правилата за военен отчет.

Намеса на полицията и разследване

За овладяване на масовото сбиване на място са изпратени следствено-оперативна група и допълнителни патрули на Националната полиция. Правоохранителните органи са успели да стабилизират ситуацията и да прекратят насилието.

Към момента органите на реда изясняват самоличността на всички участници в инцидента, размера на нанесените материални щети, както и характера на нараняванията на пострадалите. От ТЦК допълват, че се проверява информация за използването на хладни оръжия и предмети, приличащи на палки и ножове, от страна на нападателите. По случая предстои да бъде открито досъдебно производство за възпрепятстване на законната дейност на Въоръжените сили на Украйна и хулиганство.

Зачестяващи инциденти с ТЦК в Украйна

Този случай е поредното агресивно нападение срещу представители на мобилизационните центрове в страната. Само броени дни по-рано, на 21 август, подобен трагичен инцидент във Лвов завърши със смъртта на 55-годишен служител на ТЦК, който бе прободен с нож по време на проверка на документи. Нападения с ранени военнослужещи и разбити автомобили бяха регистрирани наскоро и в град Луцк.

Официалните власти призовават гражданите да се въздържат от всякакви прояви на агресия и подчертават, че физическото насилие над военни при изпълнение на дълга им води до тежка наказателна отговорност.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Борят се за живота си

    32 1 Отговор
    Заловените от ТЦК изчезват безследно. Борбата е безмилостно жестока. Всички извършители на отвличанията ще бъдат екзекутирани. Така е било и в Европа след ВСВ.

    05:16 26.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сакън

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    недей ,ще се забиеш в пясъка, бре.😇

    Коментиран от #10

    05:21 26.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Що така, нали доброволно беше

    34 1 Отговор
    Украинския народ се пробужда, нежеланието да води войната на други ще погуби Зеленски.

    05:25 26.08.2026

  • 7 ПАСИ ДА ОТИВА НА НЕЗАЕТОТО

    38 0 Отговор
    МЯСТО НА НЕЛОЯЛНИЯ МЛАДЕЖ КЪМ ВСУ

    05:26 26.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Май ти си промито мозъче

    0 10 Отговор

    До коментар #13 от "ВЕСЕЛЯК":

    Нацистче - турци мразиш, украинци мразиш, американци, албанци, всички ти виновни

    06:01 26.08.2026

  • 16 Лопата Орешник

    12 0 Отговор
    Но иначе има статия, че в Русия хората са станали като кучета!

    06:06 26.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Аеееее

    7 0 Отговор
    Кресливите олигофрени марш на фронта

    06:12 26.08.2026

  • 19 Мре им се,

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Краварска медия":

    ама само на думи!

    06:12 26.08.2026

  • 20 Борис Джонсън

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "ВЕСЕЛЯК":

    До последния окраинец

    06:14 26.08.2026

  • 21 Европейския съюз

    7 0 Отговор
    Е взел решение да депортира всички окраинци

    06:15 26.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ний ша Ва упрайм

    6 0 Отговор
    на туй му са вика демократична мобилизация по урсулски.

    06:38 26.08.2026

  • 24 Украйна няма цигани

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Укроцигани":

    Наследниците на Бандера са ги изчистили. Руснаците нарекли се у краинци , ако по скоро им дойде акълът в главата , могат да останат живи.
    Богатите се откупват . Умните намират начин да избягат в чужбина. Остават бедните , глупавите които нямат избор освен със сила да се противопоставят. И националистите. Но за последните не ни е жал.
    Нали?

    06:39 26.08.2026

  • 25 1234567890

    0 0 Отговор
    Фактически литлер води руснаци по гяволите

    06:48 26.08.2026

  • 26 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Никой вече, дори западните украинци не искат да воюват за управляващите гинхазари и руснаците да му светят маслото заради бесния колективен запад.

    06:50 26.08.2026

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