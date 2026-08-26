Нападение над военни в Тернопол: служител на ТЦК е в болница

Сериозен сблъсък между цивилни граждани и служители на Териториалния център за комплектоване (ТЦК) избухна в украинския град Тернопол. При инцидента, възникнал вечерта на 25 август, група местни жители е нападнала мобилен екип за известяване на армията. В резултат на физическата разправа един военнослужещ е хоспитализиран с телесни повреди. Служебният автомобил на мобилизационния патрул е сериозно повреден, а лични вещи на пострадалия военен са били откраднати.

Как се стигна до сблъсъка в Тернопол?

Конфликтът е започнал около 20:00 часа на улица „Леся Курбаса“ в Тернопол. По данни на регионалната полиция и пресцентъра на областния ТЦК, мобилният екип е изпълнявал служебните си задължения по проверка на военноотчетни документи на мъже в мобилизационна възраст.

По време на разговор с един от гражданите, наоколо бързо е започнала да се събира тълпа. Преминаващите хора са започнали да удрят по служебния автомобил Nissan X-Trail и са влезли в остра вербална и физическа разправа с представителите на ТЦК. Според свидетелства на очевидци, цитирани от местни медии, напрежението е ескалирало, когато военните са се опитали да задържат мъж, издирван за нарушаване на правилата за военен отчет.

Намеса на полицията и разследване

За овладяване на масовото сбиване на място са изпратени следствено-оперативна група и допълнителни патрули на Националната полиция. Правоохранителните органи са успели да стабилизират ситуацията и да прекратят насилието.

Към момента органите на реда изясняват самоличността на всички участници в инцидента, размера на нанесените материални щети, както и характера на нараняванията на пострадалите. От ТЦК допълват, че се проверява информация за използването на хладни оръжия и предмети, приличащи на палки и ножове, от страна на нападателите. По случая предстои да бъде открито досъдебно производство за възпрепятстване на законната дейност на Въоръжените сили на Украйна и хулиганство.

Зачестяващи инциденти с ТЦК в Украйна

Този случай е поредното агресивно нападение срещу представители на мобилизационните центрове в страната. Само броени дни по-рано, на 21 август, подобен трагичен инцидент във Лвов завърши със смъртта на 55-годишен служител на ТЦК, който бе прободен с нож по време на проверка на документи. Нападения с ранени военнослужещи и разбити автомобили бяха регистрирани наскоро и в град Луцк.

Официалните власти призовават гражданите да се въздържат от всякакви прояви на агресия и подчертават, че физическото насилие над военни при изпълнение на дълга им води до тежка наказателна отговорност.