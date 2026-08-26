Шефът на ЦРУ Джон Ратклиф е разговарял в Москва за войните в Украйна и с Иран

Директорът на Централното разузнавателно управление на САЩ Джон Ратклиф е разговарял в Москва с представители на руските власти за войната в Украйна и конфликта с Иран, съобщиха американски медии, сред които „Уолстрийт джърнъл“, предава БТА.
По-рано CBS съобщи, че Ратклиф е на тайно посещение в руската столица. Визитата обаче не е потвърдена официално. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че не е планирана среща между руския президент Владимир Путин и директора на ЦРУ.
Според „Уолстрийт джърнъл“ една от възможните цели на посещението е да бъде проверена готовността на Москва за възобновяване на преговорите за прекратяване на войната в Украйна, след като дипломатическите усилия на Вашингтон до момента не дават резултат.
Друга възможна тема е била връзката между Русия и Иран. Американската страна проявява интерес към евентуално руско предоставяне на разузнавателна информация на Техеран, която може да е допринесла за ирански удари срещу американски военни обекти в Близкия изток.
Според специализирания сайт Flightradar24 самолетът, за който се предполага, че е превозвал Ратклиф, вече е напуснал Москва.
На този фон „Аксиос“ съобщи, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала от Украйна да не нанася удари в определени райони на Русия, включително Москва, Санкт Петербург и северните части на страната, за да не бъде застрашен самолетът на директора на ЦРУ.
Междувременно размяната на удари с дронове между Русия и Украйна продължи. Губернаторът на Тамбовска област Евгений Первишов съобщи за атака срещу логистичен център на руската компания за електронна търговия Wildberries. В град Котовск е избухнал голям пожар.
Бившият британски военен аташе в Москва Джон Форман заяви пред Би Би Си, че американците обикновено не изпращат толкова високопоставен представител в руската столица без предварително предупреждение и в кратки срокове, освен ако не е възникнала извънредна ситуация.
Според него визитата може да е свързана с реакция на евентуална ескалация, включително на фона на информациите за инциденти с дронове в Германия, за които се проверява възможна руска връзка.
Форман допусна и възможността Ратклиф да е участвал в разговори за освобождаването на задържани в Русия американски граждани. Той припомни, че директорът на ЦРУ е имал роля при освобождаването на Ксения Карелина, която притежава руско и американско гражданство.
Междувременно руският омбудсман Яна Лантратова заяви пред ТАСС, че Русия и Украйна подготвят нова размяна на голям брой военнопленници. Това се случва след последната размяна, при която двете страни си предадоха по 103 военнослужещи.
Засега няма официално потвърждение от Вашингтон или Москва за характера и резултатите от визитата на Ратклиф.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #8, #12, #28
07:48 26.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Последния Софиянец
Коментиран от #7
07:50 26.08.2026
6 аеантгард
С Путин щял да говори... ха!
Турист.
07:53 26.08.2026
7 Вашето мнение
До коментар #5 от "Последния Софиянец":За ужаст на паветните от правилния.
Коментиран от #9
07:53 26.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Вашето мнение":Затова ли се изнесоха янките?
07:54 26.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 хехе
07:56 26.08.2026
12 Как е на строежа днес
До коментар #1 от "Вашето мнение":Ходил е до Москва да го заплашва да не напада страна от нато и да не пали заводи за дронове в Европа
Коментиран от #19
07:57 26.08.2026
13 Интересно
08:03 26.08.2026
14 Не разбрах
08:08 26.08.2026
15 Знаещ
Коментиран от #30
08:11 26.08.2026
16 Иван
08:16 26.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Иван
08:19 26.08.2026
19 Аха
До коментар #12 от "Как е на строежа днес":И Путин като се е стреснал и уплашил чак е наредил СВО да спре веднага и да върнат на 404 всички завладени досега територии........Вовата пак си го е преместил в другия крачол и сигурно културно и дипломатично е обяснил на краварчетата че плоските им номера няма да минат и ако не искат да ядат още бой трябва да се разкарат от източна Европа и близкия Изток.
Коментиран от #33
08:20 26.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Инспектор Стрезов
08:33 26.08.2026
22 Нищо добро
Много бърза е била визитата.
Със сигурност ще летят Яко Чалми
08:44 26.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Класически ендшпил
Коментиран от #26, #35
08:46 26.08.2026
25 Оня Куцокракия Дъртак
08:47 26.08.2026
26 Тази Подготовка
До коментар #24 от "Класически ендшпил":Я гледаме 5 Години.
Хаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #27
08:48 26.08.2026
27 Класически ендшпил
До коментар #26 от "Тази Подготовка":В резултат за 5 години населението на Украйна намаля от 50 милиона на 15. Хахахаха хахахаха хахахаха 🤣😀❗
08:50 26.08.2026
28 Първото предложение обикновено
До коментар #1 от "Вашето мнение":е най-добро за Русия. Не и обръщат внимание, защото не е фактор.
След което тя става за посмешище.
Коментиран от #32
08:53 26.08.2026
29 Ааа
08:55 26.08.2026
30 Така е,
До коментар #15 от "Знаещ":Путин оплеска ситуацията.
Само дето той не беше поканен на срещата, защото вече нищо не зависи от него
08:56 26.08.2026
31 мучо
Коментиран от #37
08:58 26.08.2026
32 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
До коментар #28 от "Първото предложение обикновено":На кой му пука за предложенията на Русия.
08:59 26.08.2026
33 Той си е уплашен по
До коментар #19 от "Аха":рождение. От малък си пада по плъхове, мазета и бункери. Един послушен лакей на руските служби, които управляват и него, и Раша. Затова си го сложиха на власт. Ползват го за говорител на разработките си.
Коментиран от #36
09:01 26.08.2026
34 Специалист
09:01 26.08.2026
35 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #24 от "Класически ендшпил":За пет години Путин загуби над милион руснаци.
Никой не е губил толкова през 21 век....
09:01 26.08.2026
36 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #33 от "Той си е уплашен по":Тоя, същия бомби Путин с американско оръжие.
Кой ли е уплашения сега.
Коментиран от #38
09:02 26.08.2026
37 Няма нужда
До коментар #31 от "мучо":Ти по цял хленчиш тук и вместо него.
Сайтът е станал оплакваческо бюро на копейци..
09:03 26.08.2026
38 Как кой
До коментар #36 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Този, когото бомбят, и стои по бункерите.
Путин. И аз това казах.
09:06 26.08.2026
39 Издържаха ушенцето на
американските им шефове..
09:08 26.08.2026
40 444
Коментиран от #42
09:10 26.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ТРЪМП СТРАШНИИ
До коментар #40 от "444":Бомби Путин.
Бомби Моджтабата
Май са молят на САЩ, да спрат с бомбенето.
09:14 26.08.2026
43 Много интересно
09:30 26.08.2026