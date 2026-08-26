Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Шефът на ЦРУ Джон Ратклиф е разговарял в Москва за войните в Украйна и с Иран
  Тема: Украйна

Шефът на ЦРУ Джон Ратклиф е разговарял в Москва за войните в Украйна и с Иран

26 Август, 2026 07:47, обновена 26 Август, 2026 07:45 2 128 43

  • цру-
  • война-
  • украйна-
  • иран

Американски медии съобщават за тайна визита на директора на ЦРУ, чиято цел може да е била проверка на готовността на Москва за преговори

Шефът на ЦРУ Джон Ратклиф е разговарял в Москва за войните в Украйна и с Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Директорът на Централното разузнавателно управление на САЩ Джон Ратклиф е разговарял в Москва с представители на руските власти за войната в Украйна и конфликта с Иран, съобщиха американски медии, сред които „Уолстрийт джърнъл“, предава БТА.

По-рано CBS съобщи, че Ратклиф е на тайно посещение в руската столица. Визитата обаче не е потвърдена официално. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че не е планирана среща между руския президент Владимир Путин и директора на ЦРУ.

Още новини от Украйна

Според „Уолстрийт джърнъл“ една от възможните цели на посещението е да бъде проверена готовността на Москва за възобновяване на преговорите за прекратяване на войната в Украйна, след като дипломатическите усилия на Вашингтон до момента не дават резултат.

Друга възможна тема е била връзката между Русия и Иран. Американската страна проявява интерес към евентуално руско предоставяне на разузнавателна информация на Техеран, която може да е допринесла за ирански удари срещу американски военни обекти в Близкия изток.

Според специализирания сайт Flightradar24 самолетът, за който се предполага, че е превозвал Ратклиф, вече е напуснал Москва.

На този фон „Аксиос“ съобщи, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала от Украйна да не нанася удари в определени райони на Русия, включително Москва, Санкт Петербург и северните части на страната, за да не бъде застрашен самолетът на директора на ЦРУ.

Междувременно размяната на удари с дронове между Русия и Украйна продължи. Губернаторът на Тамбовска област Евгений Первишов съобщи за атака срещу логистичен център на руската компания за електронна търговия Wildberries. В град Котовск е избухнал голям пожар.

Бившият британски военен аташе в Москва Джон Форман заяви пред Би Би Си, че американците обикновено не изпращат толкова високопоставен представител в руската столица без предварително предупреждение и в кратки срокове, освен ако не е възникнала извънредна ситуация.

Според него визитата може да е свързана с реакция на евентуална ескалация, включително на фона на информациите за инциденти с дронове в Германия, за които се проверява възможна руска връзка.

Форман допусна и възможността Ратклиф да е участвал в разговори за освобождаването на задържани в Русия американски граждани. Той припомни, че директорът на ЦРУ е имал роля при освобождаването на Ксения Карелина, която притежава руско и американско гражданство.

Междувременно руският омбудсман Яна Лантратова заяви пред ТАСС, че Русия и Украйна подготвят нова размяна на голям брой военнопленници. Това се случва след последната размяна, при която двете страни си предадоха по 103 военнослужещи.

Засега няма официално потвърждение от Вашингтон или Москва за характера и резултатите от визитата на Ратклиф.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    39 7 Отговор
    Историята показва, че първото предложение на Русия е най-добро. Сега остава на сащисаните, ес и всички нацюги по света да плащат сметката и да се кротннат за следващите 100 години.

    Коментиран от #8, #12, #28

    07:48 26.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    37 2 Отговор
    България в кой край на салфетката са я нарисували?

    Коментиран от #7

    07:50 26.08.2026

  • 6 аеантгард

    23 7 Отговор
    Спекулации са с кого какво бил говорил някакъв образ.
    С Путин щял да говори... ха!
    Турист.

    07:53 26.08.2026

  • 7 Вашето мнение

    18 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    За ужаст на паветните от правилния.

    Коментиран от #9

    07:53 26.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    21 3 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Затова ли се изнесоха янките?

    07:54 26.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хехе

    30 2 Отговор
    що бе САЩ не предоставят ли разузнавателна информация на 404.

    07:56 26.08.2026

  • 12 Как е на строежа днес

    8 23 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Ходил е до Москва да го заплашва да не напада страна от нато и да не пали заводи за дронове в Европа

    Коментиран от #19

    07:57 26.08.2026

  • 13 Интересно

    29 2 Отговор
    Иран са изпратили на тръмп следното послание- " Първо оправи себе си и чак след това започни да оправяш света"! Това не е майтап, а истина. За разлика от САЩ, Иран има професионална въшна политика, независимо от това колко е приемлива.

    08:03 26.08.2026

  • 14 Не разбрах

    27 4 Отговор
    Защо в осраина е война, а в Ирак конфликт. Каква е разликата?

    08:08 26.08.2026

  • 15 Знаещ

    29 4 Отговор
    Явяване на килимчето в Кремъл е задължително,когато си оплескал ситуацията.

    Коментиран от #30

    08:11 26.08.2026

  • 16 Иван

    17 4 Отговор
    С тоя голям самолет е карал злато в Москва на съхранение да не им го вземат иранците

    08:16 26.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Иван

    16 5 Отговор
    Овцата долнопробна Урсула Фон Дер Лайен защо е допуснала циониста да прелита над полуостров Европа?

    08:19 26.08.2026

  • 19 Аха

    17 12 Отговор

    До коментар #12 от "Как е на строежа днес":

    И Путин като се е стреснал и уплашил чак е наредил СВО да спре веднага и да върнат на 404 всички завладени досега територии........Вовата пак си го е преместил в другия крачол и сигурно културно и дипломатично е обяснил на краварчетата че плоските им номера няма да минат и ако не искат да ядат още бой трябва да се разкарат от източна Европа и близкия Изток.

    Коментиран от #33

    08:20 26.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Инспектор Стрезов

    10 14 Отговор
    ЦРУ е доставило в Кремъл 😁 нов двойник на Путлер който да спре войната срещу Украйна и същевременно е прибрало този който я започна .

    08:33 26.08.2026

  • 22 Нищо добро

    2 14 Отговор
    Не ги чака Иранските Братюшки.

    Много бърза е била визитата.

    Със сигурност ще летят Яко Чалми

    08:44 26.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Класически ендшпил

    10 4 Отговор
    Русия за ден изстрелва 50000 снаряда. Толкова са изстреляли НАТО през цялата война в Залива. В Покровското и Константиновското направление е започнала артилерийска подготовка за настъпление.

    Коментиран от #26, #35

    08:46 26.08.2026

  • 25 Оня Куцокракия Дъртак

    3 4 Отговор
    Изпълзя ли от Бункера?

    08:47 26.08.2026

  • 26 Тази Подготовка

    0 5 Отговор

    До коментар #24 от "Класически ендшпил":

    Я гледаме 5 Години.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #27

    08:48 26.08.2026

  • 27 Класически ендшпил

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "Тази Подготовка":

    В резултат за 5 години населението на Украйна намаля от 50 милиона на 15. Хахахаха хахахаха хахахаха 🤣😀❗

    08:50 26.08.2026

  • 28 Първото предложение обикновено

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    е най-добро за Русия. Не и обръщат внимание, защото не е фактор.
    След което тя става за посмешище.

    Коментиран от #32

    08:53 26.08.2026

  • 29 Ааа

    4 3 Отговор
    Тъпанар е отишъл да се моли руснаците да не дават локация в реално време на корабите им около Иран че някой могат да дадат фира.До шията са в акото краварите и се молят за помощ щото Китай също помага на Иран и гледа сеира на тези мещастници

    08:55 26.08.2026

  • 30 Така е,

    2 8 Отговор

    До коментар #15 от "Знаещ":

    Путин оплеска ситуацията.
    Само дето той не беше поканен на срещата, защото вече нищо не зависи от него

    08:56 26.08.2026

  • 31 мучо

    0 2 Отговор
    ама той още малко и ще се разплаче ....милия...

    Коментиран от #37

    08:58 26.08.2026

  • 32 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    2 5 Отговор

    До коментар #28 от "Първото предложение обикновено":

    На кой му пука за предложенията на Русия.

    08:59 26.08.2026

  • 33 Той си е уплашен по

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Аха":

    рождение. От малък си пада по плъхове, мазета и бункери. Един послушен лакей на руските служби, които управляват и него, и Раша. Затова си го сложиха на власт. Ползват го за говорител на разработките си.

    Коментиран от #36

    09:01 26.08.2026

  • 34 Специалист

    3 1 Отговор
    Само Ванга може да каже какво е правил в Москва.Факт е че работата е много сериозна.Ще разберем след 50г когато разсекретят протокола

    09:01 26.08.2026

  • 35 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 6 Отговор

    До коментар #24 от "Класически ендшпил":

    За пет години Путин загуби над милион руснаци.
    Никой не е губил толкова през 21 век....

    09:01 26.08.2026

  • 36 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Той си е уплашен по":

    Тоя, същия бомби Путин с американско оръжие.
    Кой ли е уплашения сега.

    Коментиран от #38

    09:02 26.08.2026

  • 37 Няма нужда

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "мучо":

    Ти по цял хленчиш тук и вместо него.
    Сайтът е станал оплакваческо бюро на копейци..

    09:03 26.08.2026

  • 38 Как кой

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Този, когото бомбят, и стои по бункерите.
    Путин. И аз това казах.

    09:06 26.08.2026

  • 39 Издържаха ушенцето на

    1 3 Отговор
    кремльовците
    американските им шефове..

    09:08 26.08.2026

  • 40 444

    1 1 Отговор
    Бай Доньо го е закъсал в Иран, та за тва е на килимчето, помощ молят, а за Украйна ги боли фара.

    Коментиран от #42

    09:10 26.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ТРЪМП СТРАШНИИ

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "444":

    Бомби Путин.
    Бомби Моджтабата
    Май са молят на САЩ, да спрат с бомбенето.

    09:14 26.08.2026

  • 43 Много интересно

    0 1 Отговор
    Стотици хиляди украинци живеят в България и в Европа на издръжка на правителствата и данъкоплатците. Други хиляди украинци са на туризъм в България няма лошо по отношение на туристите но тези които не могат да напуснат страната може би страдат а останалите се мотаят в България и по света. Тука виждам двойни стандарти.

    09:30 26.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания