Шефът на ЦРУ Джон Ратклиф е разговарял в Москва за войните в Украйна и с Иран

Директорът на Централното разузнавателно управление на САЩ Джон Ратклиф е разговарял в Москва с представители на руските власти за войната в Украйна и конфликта с Иран, съобщиха американски медии, сред които „Уолстрийт джърнъл“, предава БТА.

По-рано CBS съобщи, че Ратклиф е на тайно посещение в руската столица. Визитата обаче не е потвърдена официално. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че не е планирана среща между руския президент Владимир Путин и директора на ЦРУ.

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Според „Уолстрийт джърнъл“ една от възможните цели на посещението е да бъде проверена готовността на Москва за възобновяване на преговорите за прекратяване на войната в Украйна, след като дипломатическите усилия на Вашингтон до момента не дават резултат.

Друга възможна тема е била връзката между Русия и Иран. Американската страна проявява интерес към евентуално руско предоставяне на разузнавателна информация на Техеран, която може да е допринесла за ирански удари срещу американски военни обекти в Близкия изток.

Според специализирания сайт Flightradar24 самолетът, за който се предполага, че е превозвал Ратклиф, вече е напуснал Москва.

На този фон „Аксиос“ съобщи, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала от Украйна да не нанася удари в определени райони на Русия, включително Москва, Санкт Петербург и северните части на страната, за да не бъде застрашен самолетът на директора на ЦРУ.

Междувременно размяната на удари с дронове между Русия и Украйна продължи. Губернаторът на Тамбовска област Евгений Первишов съобщи за атака срещу логистичен център на руската компания за електронна търговия Wildberries. В град Котовск е избухнал голям пожар.

Бившият британски военен аташе в Москва Джон Форман заяви пред Би Би Си, че американците обикновено не изпращат толкова високопоставен представител в руската столица без предварително предупреждение и в кратки срокове, освен ако не е възникнала извънредна ситуация.

Според него визитата може да е свързана с реакция на евентуална ескалация, включително на фона на информациите за инциденти с дронове в Германия, за които се проверява възможна руска връзка.

Форман допусна и възможността Ратклиф да е участвал в разговори за освобождаването на задържани в Русия американски граждани. Той припомни, че директорът на ЦРУ е имал роля при освобождаването на Ксения Карелина, която притежава руско и американско гражданство.

Междувременно руският омбудсман Яна Лантратова заяви пред ТАСС, че Русия и Украйна подготвят нова размяна на голям брой военнопленници. Това се случва след последната размяна, при която двете страни си предадоха по 103 военнослужещи.

Засега няма официално потвърждение от Вашингтон или Москва за характера и резултатите от визитата на Ратклиф.