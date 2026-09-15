Ким Чен Ун е убеден в победата на Русия в „свещената война“ срещу Украйна

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун заяви в послание към руския президент Владимир Путин, че "ще разшири и задълбочи" сътрудничеството с Русия, съобщи севернокорейската официална новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.
В отговор на изпратеното преди седмица поздравително писмо от Путин по случай 78-ата годишнина от основаването на Северна Корея Ким посочва, че севернокорейското правителство има твърдата воля да разшири партньорството с Москва по "всеобхватен начин", на основата на дружбата, взаимопомощта и съюзническите отношения.
Ким каза още, че е убеден в победата на Русия в, по думите му, "свещената война в защита на интересите на сигурността на страната и международната справедливост", имайки предвид конфликта в Украйна. Той обеща "неизменна подкрепа" за Путин и руския народ.
Ким изпрати подобно послание в отговор на поздравленията за годишнината и на китайския президент Си Цзинпин, в което казва, че Северна Корея ще работи с Китай за укрепване на традиционната дружба и за напредък по общия социалистически път на развитие.
Според западни и южнокорейски официални представители от края на 2024 година Северна Корея е изпратила около 14 000 до 15 000 войници да се сражават рамо до рамо с руските сили. През февруари 2026 година Националната разузнавателна служба на Южна Корея заяви, че по нейни оценки около 6000 севернокорейски войници са били убити или ранени.
Министерството на отбраната на Южна Корея в края на август заяви, че Пхенян продължава подготовката за допълнително разполагане на войски в Русия, но няма признаци, че такова разполагане предстои в близко бъдеще. Според южнокорейските разузнавателни служби в замяна за изпращането на войски и боеприпаси Пхенян е получил икономическа и военно-техническа помощ от Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Значи, Ким мисли като НАТО!!!
Интересно...!!?
Коментиран от #20
08:37 15.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Петрохански вести
Коментиран от #8
08:38 15.09.2026
4 Нацистки прегръдки
Несменяеми диктанори и крепостен народ.За това си мечтаят и нашите петиколонници ганьовски копейки.
Коментиран от #9, #15
08:39 15.09.2026
5 Хахахахаха
Коментиран от #21
08:41 15.09.2026
6 Боруна Лом
08:41 15.09.2026
7 Айляк
Пуцай, Киме.
08:42 15.09.2026
8 Боруна Лом
До коментар #3 от "Петрохански вести":И РОДЕНИ ПРЕЗ АНУСА
Коментиран от #18
08:42 15.09.2026
9 Тъп
До коментар #4 от "Нацистки прегръдки":Заради демокрация ли пиеш вода от бутилки, чиито капачки ти бъркат в носа?
Паветната кретения е за презрение!
08:45 15.09.2026
10 Русия
08:46 15.09.2026
11 Фен
08:46 15.09.2026
12 Тик-Ток
До коментар #2 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":Зомбиран банан
08:47 15.09.2026
13 братя Психари
08:48 15.09.2026
14 Коста
08:51 15.09.2026
15 Ха Ха
До коментар #4 от "Нацистки прегръдки":Международната сигурност и справедливост изисква да се признае, че този път Северна Корея е с исторически-правилна позиция и е от прогресивната страна на барикадите, за разлика от фашизираните атлантически ястреби, които се опитват да демонизират Русия - спасителката на многополюсния Свят
08:51 15.09.2026
16 Раша изгуби войната
08:53 15.09.2026
17 Трол
08:54 15.09.2026
18 Ъхъ
До коментар #8 от "Боруна Лом":Точно така!😂
08:59 15.09.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ КИМ Е ПАК НА ПРАВИЛНАТА СТРАНА
В ИСТОРИЯТА НА СВЕТА :)
.....
СЕТНЕ АТЛАНТИЦИТЕ ГО ОБИЖДАЙТЕ НА ДЕБИЛ
09:00 15.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Дединпръцкооо
До коментар #5 от "Хахахахаха":съниша и мечти разказвай в Сибир на пейката дано китайците те разберат
09:05 15.09.2026