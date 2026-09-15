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Ким Чен Ун е убеден в победата на Русия в „свещената война“ срещу Украйна
  Тема: Украйна

Ким Чен Ун е убеден в победата на Русия в „свещената война“ срещу Украйна

15 Септември, 2026 08:35 644 21

  • северна корея-
  • ким чен ун-
  • русия-
  • украйна

Лидерът на Северна Корея изрази готовност да разшири връзките с Русия по "всеобхватен начин"

Ким Чен Ун е убеден в победата на Русия в „свещената война“ срещу Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун заяви в послание към руския президент Владимир Путин, че "ще разшири и задълбочи" сътрудничеството с Русия, съобщи севернокорейската официална новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

В отговор на изпратеното преди седмица поздравително писмо от Путин по случай 78-ата годишнина от основаването на Северна Корея Ким посочва, че севернокорейското правителство има твърдата воля да разшири партньорството с Москва по "всеобхватен начин", на основата на дружбата, взаимопомощта и съюзническите отношения.

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Ким каза още, че е убеден в победата на Русия в, по думите му, "свещената война в защита на интересите на сигурността на страната и международната справедливост", имайки предвид конфликта в Украйна. Той обеща "неизменна подкрепа" за Путин и руския народ.

Ким изпрати подобно послание в отговор на поздравленията за годишнината и на китайския президент Си Цзинпин, в което казва, че Северна Корея ще работи с Китай за укрепване на традиционната дружба и за напредък по общия социалистически път на развитие.

Според западни и южнокорейски официални представители от края на 2024 година Северна Корея е изпратила около 14 000 до 15 000 войници да се сражават рамо до рамо с руските сили. През февруари 2026 година Националната разузнавателна служба на Южна Корея заяви, че по нейни оценки около 6000 севернокорейски войници са били убити или ранени.

Министерството на отбраната на Южна Корея в края на август заяви, че Пхенян продължава подготовката за допълнително разполагане на войски в Русия, но няма признаци, че такова разполагане предстои в близко бъдеще. Според южнокорейските разузнавателни служби в замяна за изпращането на войски и боеприпаси Пхенян е получил икономическа и военно-техническа помощ от Русия.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    3 6 Отговор
    Интересно...!!!
    Значи, Ким мисли като НАТО!!!
    Интересно...!!?

    Коментиран от #20

    08:37 15.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Петрохански вести

    5 11 Отговор
    Всички русофоби са синове на Калушев !🤣

    Коментиран от #8

    08:38 15.09.2026

  • 4 Нацистки прегръдки

    8 6 Отговор
    Липсва аянолаха на снимката, но той е тежко ранен.
    Несменяеми диктанори и крепостен народ.За това си мечтаят и нашите петиколонници ганьовски копейки.

    Коментиран от #9, #15

    08:39 15.09.2026

  • 5 Хахахахаха

    9 9 Отговор
    Китай, Северна Корея и Русия - новите господари на света, смешните Нато и Европа н колене хахахаах

    Коментиран от #21

    08:41 15.09.2026

  • 6 Боруна Лом

    3 8 Отговор
    БРАВО,ТИВАРИШ РАКЕТЧИК!СПАСИБО ЗА ПОДКРЕПАТА!ДУМНИ НЯКОЯ КРАВАРСКА МИРИЗЛИВА КАРУЦА!

    08:41 15.09.2026

  • 7 Айляк

    6 4 Отговор
    Чакаме днеска 15 статии от квичащи бандери, по този повод.
    Пуцай, Киме.

    08:42 15.09.2026

  • 8 Боруна Лом

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Петрохански вести":

    И РОДЕНИ ПРЕЗ АНУСА

    Коментиран от #18

    08:42 15.09.2026

  • 9 Тъп

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Нацистки прегръдки":

    Заради демокрация ли пиеш вода от бутилки, чиито капачки ти бъркат в носа?
    Паветната кретения е за презрение!

    08:45 15.09.2026

  • 10 Русия

    9 3 Отговор
    Умен човек,не Соро... или Евро-либерал !

    08:46 15.09.2026

  • 11 Фен

    5 2 Отговор
    Че кой не е!? А, да, Мерц и Макрон, с по 15 процента одобрение в страните си.

    08:46 15.09.2026

  • 12 Тик-Ток

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":

    Зомбиран банан

    08:47 15.09.2026

  • 13 братя Психари

    5 9 Отговор
    русия ,Сев Корея, Иран, братя психари!

    08:48 15.09.2026

  • 14 Коста

    4 3 Отговор
    Че Всички са убедени в победата на Русия. Само някои ги е срам да си признаят.

    08:51 15.09.2026

  • 15 Ха Ха

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Нацистки прегръдки":

    Международната сигурност и справедливост изисква да се признае, че този път Северна Корея е с исторически-правилна позиция и е от прогресивната страна на барикадите, за разлика от фашизираните атлантически ястреби, които се опитват да демонизират Русия - спасителката на многополюсния Свят

    08:51 15.09.2026

  • 16 Раша изгуби войната

    3 3 Отговор
    Щатите имат разположено оръжие в космоса,а руснаците още в 15 ти век

    08:53 15.09.2026

  • 17 Трол

    0 2 Отговор
    Със съюзник като г-н Ким, всяка една война е наполовина спечелена.

    08:54 15.09.2026

  • 18 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Боруна Лом":

    Точно така!😂

    08:59 15.09.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    НЕ МОЖЕМ ДА ОТРЕЧЕМ
    ЧЕ КИМ Е ПАК НА ПРАВИЛНАТА СТРАНА
    В ИСТОРИЯТА НА СВЕТА :)
    .....
    СЕТНЕ АТЛАНТИЦИТЕ ГО ОБИЖДАЙТЕ НА ДЕБИЛ

    09:00 15.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дединпръцкооо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахахаха":

    съниша и мечти разказвай в Сибир на пейката дано китайците те разберат

    09:05 15.09.2026

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