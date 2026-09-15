Ким Чен Ун е убеден в победата на Русия в „свещената война“ срещу Украйна

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун заяви в послание към руския президент Владимир Путин, че "ще разшири и задълбочи" сътрудничеството с Русия, съобщи севернокорейската официална новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

В отговор на изпратеното преди седмица поздравително писмо от Путин по случай 78-ата годишнина от основаването на Северна Корея Ким посочва, че севернокорейското правителство има твърдата воля да разшири партньорството с Москва по "всеобхватен начин", на основата на дружбата, взаимопомощта и съюзническите отношения.

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Ким каза още, че е убеден в победата на Русия в, по думите му, "свещената война в защита на интересите на сигурността на страната и международната справедливост", имайки предвид конфликта в Украйна. Той обеща "неизменна подкрепа" за Путин и руския народ.

Ким изпрати подобно послание в отговор на поздравленията за годишнината и на китайския президент Си Цзинпин, в което казва, че Северна Корея ще работи с Китай за укрепване на традиционната дружба и за напредък по общия социалистически път на развитие.

Според западни и южнокорейски официални представители от края на 2024 година Северна Корея е изпратила около 14 000 до 15 000 войници да се сражават рамо до рамо с руските сили. През февруари 2026 година Националната разузнавателна служба на Южна Корея заяви, че по нейни оценки около 6000 севернокорейски войници са били убити или ранени.

Министерството на отбраната на Южна Корея в края на август заяви, че Пхенян продължава подготовката за допълнително разполагане на войски в Русия, но няма признаци, че такова разполагане предстои в близко бъдеще. Според южнокорейските разузнавателни служби в замяна за изпращането на войски и боеприпаси Пхенян е получил икономическа и военно-техническа помощ от Русия.