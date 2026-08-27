Руските войски водят улични боеве за овладяването на Куртовка и Веролюбовка

Руските войски водят интензивни улични боеве за овладяването на селата Куртовка и Веролюбовка, съобщи началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили генерал от армията Валерий Герасимов, цитиран от ТАСС, предава Фокус.
Информацията бе оповестена по време на инспекция на Герасимов в пунктовете за управление на Южната групировка войски. По време на среща с командния състав той заяви, че в момента се водят боеве в двете населени места.
Според руското военно ръководство сраженията са част от продължаващото настъпление в този сектор на фронта. Руските сили се стремят да пробият украинските отбранителни линии и да установят контрол над стратегически важни позиции в района.
Към момента няма независимо потвърждение на руските твърдения за хода на боевете и степента на контрол над Куртовка и Веролюбовка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Важно е,
Коментиран от #8, #17
13:42 27.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 НИЩО МУ НЯМА
КОЙ КОНТИНЕНТ СМЕ
ЗА ДА СЛУШАМЕ ЗА
УЛИЧНИ БОЕВЕ И ГРУПИРОВКИ🤔🤔
13:42 27.08.2026
4 оня с коня
в гените на всеки истински българин има ген на благодарност към русия!
Коментиран от #13, #16
13:42 27.08.2026
5 Сила
Р у с к и й м и р ...
Коментиран от #29
13:43 27.08.2026
6 оня с коня
Коментиран от #10, #11, #32
13:43 27.08.2026
7 Аван
Според него инцидентът е станал в нощта на 26 август близо до руското пристанище Туапсе . Твърди се, че три украински дрона са ударили кораба.
13:44 27.08.2026
8 Явно Путин е в 19 век.
До коментар #1 от "Важно е,":Затова така прави. Господарите му от ФСБ му искат отчет за всяко село..
13:44 27.08.2026
9 Сила Мощ
13:45 27.08.2026
10 Отивай да ги биеш
До коментар #6 от "оня с коня":С лозунги не става
13:45 27.08.2026
11 оня с х.я
До коментар #6 от "оня с коня":Забранявам ти да пишеш с два от никовете ми.
Смеят ни се.
Путин иска от теб дела, не думи.
13:47 27.08.2026
12 ОТ 5 ГОДИНИ
Коментиран от #30
13:48 27.08.2026
13 Извинете,
До коментар #4 от "оня с коня":"вечна слава" в Русия се ползва само за мъртъвци. Но сте прав. До края на де я ще бъдат.
13:51 27.08.2026
14 Пич
Е........ който не схваща, войната вече приключва фактически, остава само да приключи и юридически!!!
Коментиран от #20, #23
13:52 27.08.2026
15 00014
13:55 27.08.2026
16 Така е,
До коментар #4 от "оня с коня":ние сме благодарни на украинците, истинските ни и най-многобройни освободители в състава на тогавашната руска империя, затова им благодарим и ги подкрепяме.
Путин не е освобождавал, уви. Не е бил роден.
Пропусна да благодариш и на севернокотейциците. Нищо, че и те не са те освобождавали. За фейковете няма значение.
13:56 27.08.2026
17 Гост
До коментар #1 от "Важно е,":Ти от къде знаеш, да нсъ тъ геймари? Щот 25 минути балет си е Зор, после и Бочко не помага!!! А корейците са още по опасни, оти са им къси ръцете...
Коментиран от #25
13:56 27.08.2026
18 Само така
Коментиран от #21
13:57 27.08.2026
19 Смешник
13:57 27.08.2026
20 Минал си през юрисдикцията
До коментар #14 от "Пич":с купената си диплома.
Не става с копи-пейст.
13:58 27.08.2026
21 Украинците те чуха
До коментар #18 от "Само така":Ще го сторят. Сори, руснаците не могат. 25 минути минаха.
13:59 27.08.2026
22 Само така
Коментиран от #24
14:01 27.08.2026
23 Де юре си пенсиониран даскал
До коментар #14 от "Пич":по трудово и чат-пат по физическо.
Де факто си Коцев копейдаш за посмешище с професионална деформация да ръсиш акъли.
Разбрах вица.
Коментиран от #28
14:05 27.08.2026
24 Украински войници
До коментар #22 от "Само така":Чухме те. Правим го.
14:06 27.08.2026
25 Как от къде
До коментар #17 от "Гост":От руските военни блогъри.
А те го знаят от фронтовите си роднини.
Други въпроси?
14:08 27.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Тоя капацитет дето трие
14:20 27.08.2026
28 Пич
До коментар #23 от "Де юре си пенсиониран даскал":Надявам се много да се радваш на това, което пишеш!
Защото не изглежда така!
Коментиран от #33
14:22 27.08.2026
29 Мчи тъй дье!
До коментар #5 от "Сила":Силата ти е самуня и цукалото. Наблягай на тях, там ти е призванието: - Папу, нани, ака!
14:47 27.08.2026
30 миш
До коментар #12 от "ОТ 5 ГОДИНИ":Ти,па за кво водиш бой,мръньо-с жена си ли,ако си женен ,а не си травестит.
14:48 27.08.2026
31 ТТТ
14:58 27.08.2026
32 ТТТ
До коментар #6 от "оня с коня":Между трябва и може разликата е като от Земята до небето пич.
15:01 27.08.2026
33 Не ти се радвам,
До коментар #28 от "Пич":разбира се.
Жал ми е за теб.
15:30 27.08.2026