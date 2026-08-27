Руските войски водят улични боеве за овладяването на Куртовка и Веролюбовка

Руските войски водят интензивни улични боеве за овладяването на селата Куртовка и Веролюбовка, съобщи началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили генерал от армията Валерий Герасимов, цитиран от ТАСС, предава Фокус.

Информацията бе оповестена по време на инспекция на Герасимов в пунктовете за управление на Южната групировка войски. По време на среща с командния състав той заяви, че в момента се водят боеве в двете населени места.

Според руското военно ръководство сраженията са част от продължаващото настъпление в този сектор на фронта. Руските сили се стремят да пробият украинските отбранителни линии и да установят контрол над стратегически важни позиции в района.

Към момента няма независимо потвърждение на руските твърдения за хода на боевете и степента на контрол над Куртовка и Веролюбовка.