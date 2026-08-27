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Руските войски водят улични боеве за овладяването на Куртовка и Веролюбовка

Руските войски водят улични боеве за овладяването на Куртовка и Веролюбовка

27 Август, 2026 13:39, обновена 27 Август, 2026 13:38 1 214 33

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  • овладяване-
  • куртовка-
  • веролюбовка

Герасимов съобщи, че сраженията в двете населени места са част от продължаващо руско настъпление

Руските войски водят улични боеве за овладяването на Куртовка и Веролюбовка - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските войски водят интензивни улични боеве за овладяването на селата Куртовка и Веролюбовка, съобщи началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили генерал от армията Валерий Герасимов, цитиран от ТАСС, предава Фокус.

Информацията бе оповестена по време на инспекция на Герасимов в пунктовете за управление на Южната групировка войски. По време на среща с командния състав той заяви, че в момента се водят боеве в двете населени места.

Според руското военно ръководство сраженията са част от продължаващото настъпление в този сектор на фронта. Руските сили се стремят да пробият украинските отбранителни линии и да установят контрол над стратегически важни позиции в района.

Към момента няма независимо потвърждение на руските твърдения за хода на боевете и степента на контрол над Куртовка и Веролюбовка.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Важно е,

    10 28 Отговор
    че руските войници издържат по цели 25 минути. Севернокорейците даже по цял час, преди ДДС бъдат пленени по собствено желание.

    Коментиран от #8, #17

    13:42 27.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 НИЩО МУ НЯМА

    8 13 Отговор
    АВЕ КОЯ ГОДИНА И НА
    КОЙ КОНТИНЕНТ СМЕ
    ЗА ДА СЛУШАМЕ ЗА
    УЛИЧНИ БОЕВЕ И ГРУПИРОВКИ🤔🤔

    13:42 27.08.2026

  • 4 оня с коня

    22 10 Отговор
    вечна слава на нашите освободители руснаците

    в гените на всеки истински българин има ген на благодарност към русия!

    Коментиран от #13, #16

    13:42 27.08.2026

  • 5 Сила

    6 22 Отговор
    Уникален фейс , класически п о д ч о в е к , продукт на вековна селекция на най примитивните човешки черти !!!
    Р у с к и й м и р ...

    Коментиран от #29

    13:43 27.08.2026

  • 6 оня с коня

    26 8 Отговор
    бандерите трябва да бъдат бити всеки ден и всеки част по няколко пъти на ден

    Коментиран от #10, #11, #32

    13:43 27.08.2026

  • 7 Аван

    14 4 Отговор
    Украинските въоръжени сили (Украинските въоръжени сили) атакуваха турския товарен ферибот Lider Bordo Mavi, плаващ под камерунски флаг в Черно море, съобщава новинарският портал Haber Trabzon .

    Според него инцидентът е станал в нощта на 26 август близо до руското пристанище Туапсе . Твърди се, че три украински дрона са ударили кораба.

    13:44 27.08.2026

  • 8 Явно Путин е в 19 век.

    9 14 Отговор

    До коментар #1 от "Важно е,":

    Затова така прави. Господарите му от ФСБ му искат отчет за всяко село..

    13:44 27.08.2026

  • 9 Сила Мощ

    2 8 Отговор
    Значи 2043 са наши!!

    13:45 27.08.2026

  • 10 Отивай да ги биеш

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    С лозунги не става

    13:45 27.08.2026

  • 11 оня с х.я

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Забранявам ти да пишеш с два от никовете ми.
    Смеят ни се.
    Путин иска от теб дела, не думи.

    13:47 27.08.2026

  • 12 ОТ 5 ГОДИНИ

    8 14 Отговор
    ВОДЯТ БОЕВЕ ЗА ДВЕ СЕЛА...ВТОРА АРМИЯ В СВЕТА...

    Коментиран от #30

    13:48 27.08.2026

  • 13 Извинете,

    4 10 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    "вечна слава" в Русия се ползва само за мъртъвци. Но сте прав. До края на де я ще бъдат.

    13:51 27.08.2026

  • 14 Пич

    8 2 Отговор
    Знаете ли вица за де юре и де факто?
    Е........ който не схваща, войната вече приключва фактически, остава само да приключи и юридически!!!

    Коментиран от #20, #23

    13:52 27.08.2026

  • 15 00014

    7 9 Отговор
    Този има вид на недоспал пияница, когото жена му го е била с тиган по главата. Генерал "Армагедон" трябва да бъде на неговото място.

    13:55 27.08.2026

  • 16 Така е,

    5 14 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    ние сме благодарни на украинците, истинските ни и най-многобройни освободители в състава на тогавашната руска империя, затова им благодарим и ги подкрепяме.
    Путин не е освобождавал, уви. Не е бил роден.
    Пропусна да благодариш и на севернокотейциците. Нищо, че и те не са те освобождавали. За фейковете няма значение.

    13:56 27.08.2026

  • 17 Гост

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "Важно е,":

    Ти от къде знаеш, да нсъ тъ геймари? Щот 25 минути балет си е Зор, после и Бочко не помага!!! А корейците са още по опасни, оти са им къси ръцете...

    Коментиран от #25

    13:56 27.08.2026

  • 18 Само така

    8 1 Отговор
    Бой и гърбене по всички направления.

    Коментиран от #21

    13:57 27.08.2026

  • 19 Смешник

    5 2 Отговор
    Той и други работи каза но изглежда за вас това е най важната информация

    13:57 27.08.2026

  • 20 Минал си през юрисдикцията

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    с купената си диплома.
    Не става с копи-пейст.

    13:58 27.08.2026

  • 21 Украинците те чуха

    2 6 Отговор

    До коментар #18 от "Само така":

    Ще го сторят. Сори, руснаците не могат. 25 минути минаха.

    13:59 27.08.2026

  • 22 Само така

    6 3 Отговор
    Бой и гърбене по всички направления.

    Коментиран от #24

    14:01 27.08.2026

  • 23 Де юре си пенсиониран даскал

    3 5 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    по трудово и чат-пат по физическо.
    Де факто си Коцев копейдаш за посмешище с професионална деформация да ръсиш акъли.
    Разбрах вица.

    Коментиран от #28

    14:05 27.08.2026

  • 24 Украински войници

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "Само така":

    Чухме те. Правим го.

    14:06 27.08.2026

  • 25 Как от къде

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    От руските военни блогъри.
    А те го знаят от фронтовите си роднини.
    Други въпроси?

    14:08 27.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тоя капацитет дето трие

    2 3 Отговор
    Нали трябва да е неутрален? А той… копейка!

    14:20 27.08.2026

  • 28 Пич

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Де юре си пенсиониран даскал":

    Надявам се много да се радваш на това, което пишеш!
    Защото не изглежда така!

    Коментиран от #33

    14:22 27.08.2026

  • 29 Мчи тъй дье!

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Силата ти е самуня и цукалото. Наблягай на тях, там ти е призванието: - Папу, нани, ака!

    14:47 27.08.2026

  • 30 миш

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "ОТ 5 ГОДИНИ":

    Ти,па за кво водиш бой,мръньо-с жена си ли,ако си женен ,а не си травестит.

    14:48 27.08.2026

  • 31 ТТТ

    1 3 Отговор
    Като онази циганка на господари на ефира кво кво каза Куртовка и Веролюбовка.......Това е жалко. Мунчовците са смешни, но много обидени на Запада за собствения си животец.

    14:58 27.08.2026

  • 32 ТТТ

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Между трябва и може разликата е като от Земята до небето пич.

    15:01 27.08.2026

  • 33 Не ти се радвам,

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Пич":

    разбира се.
    Жал ми е за теб.

    15:30 27.08.2026

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