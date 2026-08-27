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Русия заяви, че ще отговори остро на украинските удари по търговската инфраструктура
  Тема: Украйна

Русия заяви, че ще отговори остро на украинските удари по търговската инфраструктура

27 Август, 2026 12:36 1 132 49

  • русия-
  • оренбург-
  • украйна-
  • дмитрий песков-
  • дронове

По-рано днес руската компания за онлайн търговия Ozon съобщи, че два нейни логистични обекта - в Уфа и Оренбург, са били атакувани с дронове

Русия заяви, че ще отговори остро на украинските удари по търговската инфраструктура - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви днес, че Русия ще отговори твърдо на украинските удари срещу нейната търговска и икономическа инфраструктура, предаде ТАСС, съобщи БТА.

Русия няма нужда да засилва военната си кампания в Украйна, тъй като руските сили „вече настъпват там“, каза говорителят на руското президентство Дмитрий Песков.

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По-рано днес руската компания за онлайн търговия "Озон“ (Ozon) съобщи, че два нейни логистични обекта - в Уфа и Оренбург, са били атакувани с дронове.

Министерство на отбраната на Руската федерация обяви, от своя страна, че при нанесените през нощта удари по Украйна са били поразени металургични предприятия в градовете Запорожие и Кривой Рог, логистични центрове в Киев и околностите му, както и три украински пристанища, предаде Ройтерс.

Министерството посочи, че е нанесен удар и по петролна рафинерия в Кременчук, Полтавска област, както и по пристанищата Одеса, Черноморск и Рени. Според руското министерство всички поразени обекти, сред които съоръжения за съхранение или сглобяване на дронове, са били използвани в подкрепа на украинската армия.

Руската компания за онлайн търговия "Озон“ (Ozon) съобщи по-рано днес, че два нейни логистични обекта - в Уфа и Оренбург, са били атакувани с дронове, предаде Ройтерс, пише БТА. Не са възникнали пожари в нито един от двата обекта, а логистичният център в Оренбург вече е възобновил работа.

"Тази нощ нашите логистични обекти в Оренбург и Уфа бяха атакувани с безпилотни летателни апарати. Незабавно евакуирахме всички служители. По предварителни данни няма пострадали. Не са възникнали пожари“, се посочва в съобщението на "Озон", цитирано от ТАСС.

Обектът в Оренбург е възобновил работа. Логистичният комплекс в Уфа е получил незначителни щети, но засега остава затворен, тъй като трябва да бъде щателно проверен. "Засега не приемаме доставки от фирми в Уфа, а тези, които вече са на път, пренасочваме към други обекти. Клиентите могат да правят поръчки както обикновено“, съобщиха от компанията.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    25 9 Отговор
    Погрешно фиксиране в Украйна!!!
    Трябва да бъдат ударени няколко британски кораба в международни води!!! И после да се чака!!!

    Коментиран от #6, #11, #15, #34

    12:37 27.08.2026

  • 2 Московските BAPBAPИ !

    13 28 Отговор
    А, те московките opки сякаш са спирали с терористичните си атаки по цивилни обекти ?!

    Коментиран от #35

    12:38 27.08.2026

  • 3 честен ционист

    8 3 Отговор
    Няма нито един магазин на Пятерочка ударен.

    12:38 27.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    26 4 Отговор
    Ломи наред,Урсулата ще го възстановява!
    💋🐑🥳🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #40

    12:39 27.08.2026

  • 6 Tётя Мyтpaфановна

    10 14 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Еми е на, нито една копейка не откликна на поканата на др, Путин и да му обясни как трябва да се действа. Всичките до една дават акъл от мухлясалия си диван.

    Коментиран от #13, #30

    12:40 27.08.2026

  • 7 Абе

    10 9 Отговор
    Какви удари. Това не бяха ли самозапалвания след пушене на неразрешено място.

    12:40 27.08.2026

  • 8 Крум

    9 20 Отговор
    Тоя вова няма ли да разбере, че като удължава войната извършва геноцид над собствения с народ. А ако незнае как се воюва да извика биби да му покаже как да се случат нещата за 1 седмица.

    12:41 27.08.2026

  • 9 Бен Вафлек

    12 23 Отговор
    5 години бомбардират цивилни обекти в Украйна. Изравниха десетки градове със земята. Сега като им го връщат подиобаващо реват като фамилията на джуджака.

    12:41 27.08.2026

  • 10 А вътрешни тоалетни

    5 12 Отговор
    когИ?

    Коментиран от #47

    12:43 27.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Аз кво да напрайм

    1 4 Отговор
    Трепайте се,щом ви харесва.

    12:45 27.08.2026

  • 13 Механик

    13 18 Отговор

    До коментар #6 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Изминаха 2 години откакто Владимир Путин покани българските русофили да получат руски паспорти да се отърват от евроатлантическите идиотщини и да заживеят в путинският Рай.
    Досега заминали НУЛА!ЗЕРО!!!
    СЛАВА.

    Коментиран от #38, #48

    12:47 27.08.2026

  • 14 Факт

    10 15 Отговор
    Тя Русия напълно унищожи украинските рускоезични градове Мариупол, Бахмут, Авдеевка, Торецк, Покровск........ като изби голяма част от населението им!!!!!!

    12:47 27.08.2026

  • 15 гост

    12 17 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ама кво чакате , давай , не само британски , пробвайте да ви гледаме сеира и излагацията , хахахахха !! Те украинците ви показаха какво е руско корито , ама това е само леееек намек какво ви чака с НАТО !!

    Коментиран от #28, #41

    12:47 27.08.2026

  • 16 А Киев за три дня

    7 12 Отговор
    когИ?

    Коментиран от #18, #23, #49

    12:47 27.08.2026

  • 17 А колко е простичко

    11 9 Отговор
    Вокзал Москва подпис на капитулацията и ще мирне света!!

    12:48 27.08.2026

  • 18 Наблягайте

    13 4 Отговор

    До коментар #16 от "А Киев за три дня":

    На контранаступа...

    Коментиран от #22

    12:49 27.08.2026

  • 19 Хи хи

    13 5 Отговор
    Ще падат ли атоми на Киййййййф ??

    12:49 27.08.2026

  • 20 Българин

    3 16 Отговор
    По нова година ще честваме два милиона чувализирани ватняци.

    12:50 27.08.2026

  • 21 И Киев е Руски

    11 5 Отговор
    Мирът ще дойде когато 🏝️ бъде потопен заедно с папуасите които го населяват

    12:51 27.08.2026

  • 22 Нас ни остави

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "Наблягайте":

    Наблягаме на мамето ти и отскачане до гръцко на плаж.

    Коментиран от #39

    12:51 27.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 И Киев е Руски

    12 5 Отговор
    Зеленски е гневен До сега не трябваше да има държава Украйна

    12:53 27.08.2026

  • 25 гост

    4 13 Отговор
    Раша я бива в "изявленията" , това го разбрахме за 5 години , иначе пълен въздух под налягане и тукашните крепостни още разправят вицове за "силната" Раша , хахахахха!!! Толкова си може , преживейте го , друго няма да доживеете , не ами ще доживеете пълния разпад !

    Коментиран от #37

    12:53 27.08.2026

  • 26 Сталин

    3 9 Отговор

    До коментар #23 от "Хи хи":

    Нема вече руско пушечно месо.Ако желаеш записваме.Носи си чувал и завещание.

    Коментиран от #29

    12:54 27.08.2026

  • 27 5-та година "Киев за 3 дня"

    5 12 Отговор
    5 години само заплахи, тероризъм и агония .
    Докога този poбcки народ ще търпи тази шайка бандити в Кремъл ?!

    Коментиран от #31

    12:54 27.08.2026

  • 28 Украинци никога нищо не са

    13 3 Отговор

    До коментар #15 от "гост":

    "показвали", нито са имали с какво. Само обираха шамарите след това.
    Затова човека е споменал британците като правилната цел.

    12:55 27.08.2026

  • 29 Хи хи

    7 2 Отговор

    До коментар #26 от "Сталин":

    Русия даже не е правила мобилизация, то няма и нужда, щото урките всяка вечер ядат балистика. А балистика Русия има колкото щеш !!

    12:58 27.08.2026

  • 30 Пич

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Отговора към тебе е и отговор към останалите!!!
    С малоумнци няма какво да се комуникира!!!

    Коментиран от #42

    12:59 27.08.2026

  • 31 Хи хи

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "5-та година "Киев за 3 дня"":

    Киййф за 3 дня беше за простите урки, да се види дали ще се вържат ! И урките наистина се вързаха и още го повтарят, нищо, че ядат бой вече пет години !!

    13:00 27.08.2026

  • 32 Троян

    4 4 Отговор
    Удар във международни води се води за пиратсво. Рашките няма да сбъркак чак така.

    13:01 27.08.2026

  • 33 Всичко от московия е лъжа и измама !

    3 5 Отговор
    Каквото и да заяви, обещае или подпише Московското царство, няма никакво значение.
    Вероятността да го изпълнят е по малка от колкото да спечелиш на ТОТО 6/49

    13:01 27.08.2026

  • 34 Ам чи

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Той, сереу-то затова ли припълзя на килимчето?

    Коментиран от #44

    13:04 27.08.2026

  • 35 2014

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Московските BAPBAPИ !":

    Да би мирно седяло, не би чудо видяло.. Бог да пази от нови жертви!

    13:06 27.08.2026

  • 36 Дядо Ванго

    5 0 Отговор
    13.05 часа е, до утре по същото време поне още 2000 хохохола ще бъдат гътнати .

    13:07 27.08.2026

  • 37 Q -Ресс Tиaа

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "гост":

    Идвал ли ти е скоро виден гост на гости в ана.алла ,не че се предлагам ... Само поискай ....

    13:09 27.08.2026

  • 38 Не со кори

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Щом Ганьо не отива в Планината, Планината ще отиде при Ганьо..

    13:10 27.08.2026

  • 39 Курранага Сан

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Нас ни остави":

    Еее..ваа безплатно и горноджумайски Боkkk.Луцци ,ако не си разбрал ?

    13:11 27.08.2026

  • 40 Кон Джонс

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Добре ви озонира Зеления! Невъзстановимо!

    13:14 27.08.2026

  • 41 Ишибаши Сан

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "гост":

    Много патос ,много нерви за нищо бе муци 👅 ,да мина на гости, семейно да ви успокоя с голямата ютия 🍆 ?

    13:14 27.08.2026

  • 42 Не обиждай хората

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пич":

    Някои коментиращи са в 5-6 клас, живота е пред тях, може да поумнеят..

    13:15 27.08.2026

  • 43 оня с коня

    0 2 Отговор
    Самата ЗАКАНА- ОБЕЩАНИЕ че Русия ще отговори "остро",предполага че досега "Тъпите" руски отговори на Укр. нападения са били пословично много.Безспорно потвърждение за това е завземането на ЕДВА 1/5 от Укр Територия за цели 5 ГОДИНИ от "Втарая в мире"/горд собственик на някаква МИТИЧНА Мечка която обаче никога не е Показвана под благовидния предлог че Русия не обича да й завиждат. А междумременно Колективният Запад ЕДВА СЕГА запретва ръкави заделяйки колосални суми и Перфектни оръжия за подпомагане на Украйна,но ...поживьом- увидим!

    Коментиран от #45

    13:16 27.08.2026

  • 44 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ам чи":

    Има голяма вероятност да е така! Това което се говори е, че руските подводници са много по "Стелт" от тези на САЩ и Англия!
    И това не е мое творение, а на САЩ!

    13:17 27.08.2026

  • 45 КОТ.ар.АК 😼

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "оня с коня":

    Конски ,пардон Ломски ,откога румъноговорящите роми калайджии и от политика взехте да разбирате ?

    13:21 27.08.2026

  • 46 Розав пудел с бустер

    1 0 Отговор
    Само промит шорошки козяк може да сравни 20-30 кг взрив в дрон-детска играчка, който одрасква покрива на неохраняемо търговско хале с 500+ кг взрив в балистична ракета срещу натювски военен завод или склад. И инфантилно да се кефи на ИИ фотошоп картинки

    13:30 27.08.2026

  • 47 В Айдахо и Арканза ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "А вътрешни тоалетни":

    НИКОГА - закриват фалирала кравария!!!

    13:33 27.08.2026

  • 48 Стига лъга, Стефи Жилиев

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    пак е избягал от изолатора на д-р Гълъбова и пак ръси фейкове, които сам си съчинява и сам си им вярва, хахаха

    13:35 27.08.2026

  • 49 К.о.т.А.К.А. 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "А Киев за три дня":

    Иран за 3 дня, ахахаха

    13:36 27.08.2026

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