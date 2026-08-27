Русия заяви, че ще отговори остро на украинските удари по търговската инфраструктура

Кремъл заяви днес, че Русия ще отговори твърдо на украинските удари срещу нейната търговска и икономическа инфраструктура, предаде ТАСС, съобщи БТА.

Русия няма нужда да засилва военната си кампания в Украйна, тъй като руските сили „вече настъпват там“, каза говорителят на руското президентство Дмитрий Песков.

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По-рано днес руската компания за онлайн търговия "Озон“ (Ozon) съобщи, че два нейни логистични обекта - в Уфа и Оренбург, са били атакувани с дронове.

Министерство на отбраната на Руската федерация обяви, от своя страна, че при нанесените през нощта удари по Украйна са били поразени металургични предприятия в градовете Запорожие и Кривой Рог, логистични центрове в Киев и околностите му, както и три украински пристанища, предаде Ройтерс.

Министерството посочи, че е нанесен удар и по петролна рафинерия в Кременчук, Полтавска област, както и по пристанищата Одеса, Черноморск и Рени. Според руското министерство всички поразени обекти, сред които съоръжения за съхранение или сглобяване на дронове, са били използвани в подкрепа на украинската армия.

Руската компания за онлайн търговия "Озон“ (Ozon) съобщи по-рано днес, че два нейни логистични обекта - в Уфа и Оренбург, са били атакувани с дронове, предаде Ройтерс, пише БТА. Не са възникнали пожари в нито един от двата обекта, а логистичният център в Оренбург вече е възобновил работа.

"Тази нощ нашите логистични обекти в Оренбург и Уфа бяха атакувани с безпилотни летателни апарати. Незабавно евакуирахме всички служители. По предварителни данни няма пострадали. Не са възникнали пожари“, се посочва в съобщението на "Озон", цитирано от ТАСС.

Обектът в Оренбург е възобновил работа. Логистичният комплекс в Уфа е получил незначителни щети, но засега остава затворен, тъй като трябва да бъде щателно проверен. "Засега не приемаме доставки от фирми в Уфа, а тези, които вече са на път, пренасочваме към други обекти. Клиентите могат да правят поръчки както обикновено“, съобщиха от компанията.