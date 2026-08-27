Русия заяви, че ще отговори остро на украинските удари по търговската инфраструктура

Кремъл заяви днес, че Русия ще отговори твърдо на украинските удари срещу нейната търговска и икономическа инфраструктура, предаде ТАСС, съобщи БТА.
Русия няма нужда да засилва военната си кампания в Украйна, тъй като руските сили „вече настъпват там“, каза говорителят на руското президентство Дмитрий Песков.
По-рано днес руската компания за онлайн търговия "Озон“ (Ozon) съобщи, че два нейни логистични обекта - в Уфа и Оренбург, са били атакувани с дронове.
Министерство на отбраната на Руската федерация обяви, от своя страна, че при нанесените през нощта удари по Украйна са били поразени металургични предприятия в градовете Запорожие и Кривой Рог, логистични центрове в Киев и околностите му, както и три украински пристанища, предаде Ройтерс.
Министерството посочи, че е нанесен удар и по петролна рафинерия в Кременчук, Полтавска област, както и по пристанищата Одеса, Черноморск и Рени. Според руското министерство всички поразени обекти, сред които съоръжения за съхранение или сглобяване на дронове, са били използвани в подкрепа на украинската армия.
Руската компания за онлайн търговия "Озон“ (Ozon) съобщи по-рано днес, че два нейни логистични обекта - в Уфа и Оренбург, са били атакувани с дронове, предаде Ройтерс, пише БТА. Не са възникнали пожари в нито един от двата обекта, а логистичният център в Оренбург вече е възобновил работа.
"Тази нощ нашите логистични обекти в Оренбург и Уфа бяха атакувани с безпилотни летателни апарати. Незабавно евакуирахме всички служители. По предварителни данни няма пострадали. Не са възникнали пожари“, се посочва в съобщението на "Озон", цитирано от ТАСС.
Обектът в Оренбург е възобновил работа. Логистичният комплекс в Уфа е получил незначителни щети, но засега остава затворен, тъй като трябва да бъде щателно проверен. "Засега не приемаме доставки от фирми в Уфа, а тези, които вече са на път, пренасочваме към други обекти. Клиентите могат да правят поръчки както обикновено“, съобщиха от компанията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Трябва да бъдат ударени няколко британски кораба в международни води!!! И после да се чака!!!
Коментиран от #6, #11, #15, #34
12:37 27.08.2026
2 Московските BAPBAPИ !
Коментиран от #35
12:38 27.08.2026
3 честен ционист
12:38 27.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Mими Кучева🐕🦺
💋🐑🥳🤣🤣🤣🤣👍
Коментиран от #40
12:39 27.08.2026
6 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #1 от "Пич":Еми е на, нито една копейка не откликна на поканата на др, Путин и да му обясни как трябва да се действа. Всичките до една дават акъл от мухлясалия си диван.
Коментиран от #13, #30
12:40 27.08.2026
7 Абе
12:40 27.08.2026
8 Крум
12:41 27.08.2026
9 Бен Вафлек
12:41 27.08.2026
10 А вътрешни тоалетни
Коментиран от #47
12:43 27.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Аз кво да напрайм
12:45 27.08.2026
13 Механик
До коментар #6 от "Tётя Мyтpaфановна":Изминаха 2 години откакто Владимир Путин покани българските русофили да получат руски паспорти да се отърват от евроатлантическите идиотщини и да заживеят в путинският Рай.
Досега заминали НУЛА!ЗЕРО!!!
СЛАВА.
Коментиран от #38, #48
12:47 27.08.2026
14 Факт
12:47 27.08.2026
15 гост
До коментар #1 от "Пич":Ама кво чакате , давай , не само британски , пробвайте да ви гледаме сеира и излагацията , хахахахха !! Те украинците ви показаха какво е руско корито , ама това е само леееек намек какво ви чака с НАТО !!
Коментиран от #28, #41
12:47 27.08.2026
16 А Киев за три дня
Коментиран от #18, #23, #49
12:47 27.08.2026
17 А колко е простичко
12:48 27.08.2026
18 Наблягайте
До коментар #16 от "А Киев за три дня":На контранаступа...
Коментиран от #22
12:49 27.08.2026
19 Хи хи
12:49 27.08.2026
20 Българин
12:50 27.08.2026
21 И Киев е Руски
12:51 27.08.2026
22 Нас ни остави
До коментар #18 от "Наблягайте":Наблягаме на мамето ти и отскачане до гръцко на плаж.
Коментиран от #39
12:51 27.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 И Киев е Руски
12:53 27.08.2026
25 гост
Коментиран от #37
12:53 27.08.2026
26 Сталин
До коментар #23 от "Хи хи":Нема вече руско пушечно месо.Ако желаеш записваме.Носи си чувал и завещание.
Коментиран от #29
12:54 27.08.2026
27 5-та година "Киев за 3 дня"
Докога този poбcки народ ще търпи тази шайка бандити в Кремъл ?!
Коментиран от #31
12:54 27.08.2026
28 Украинци никога нищо не са
До коментар #15 от "гост":"показвали", нито са имали с какво. Само обираха шамарите след това.
Затова човека е споменал британците като правилната цел.
12:55 27.08.2026
29 Хи хи
До коментар #26 от "Сталин":Русия даже не е правила мобилизация, то няма и нужда, щото урките всяка вечер ядат балистика. А балистика Русия има колкото щеш !!
12:58 27.08.2026
30 Пич
До коментар #6 от "Tётя Мyтpaфановна":Отговора към тебе е и отговор към останалите!!!
С малоумнци няма какво да се комуникира!!!
Коментиран от #42
12:59 27.08.2026
31 Хи хи
До коментар #27 от "5-та година "Киев за 3 дня"":Киййф за 3 дня беше за простите урки, да се види дали ще се вържат ! И урките наистина се вързаха и още го повтарят, нищо, че ядат бой вече пет години !!
13:00 27.08.2026
32 Троян
13:01 27.08.2026
33 Всичко от московия е лъжа и измама !
Вероятността да го изпълнят е по малка от колкото да спечелиш на ТОТО 6/49
13:01 27.08.2026
34 Ам чи
До коментар #1 от "Пич":Той, сереу-то затова ли припълзя на килимчето?
Коментиран от #44
13:04 27.08.2026
35 2014
До коментар #2 от "Московските BAPBAPИ !":Да би мирно седяло, не би чудо видяло.. Бог да пази от нови жертви!
13:06 27.08.2026
36 Дядо Ванго
13:07 27.08.2026
37 Q -Ресс Tиaа
До коментар #25 от "гост":Идвал ли ти е скоро виден гост на гости в ана.алла ,не че се предлагам ... Само поискай ....
13:09 27.08.2026
38 Не со кори
До коментар #13 от "Механик":Щом Ганьо не отива в Планината, Планината ще отиде при Ганьо..
13:10 27.08.2026
39 Курранага Сан
До коментар #22 от "Нас ни остави":Еее..ваа безплатно и горноджумайски Боkkk.Луцци ,ако не си разбрал ?
13:11 27.08.2026
40 Кон Джонс
До коментар #5 от "Mими Кучева🐕🦺":Добре ви озонира Зеления! Невъзстановимо!
13:14 27.08.2026
41 Ишибаши Сан
До коментар #15 от "гост":Много патос ,много нерви за нищо бе муци 👅 ,да мина на гости, семейно да ви успокоя с голямата ютия 🍆 ?
13:14 27.08.2026
42 Не обиждай хората
До коментар #30 от "Пич":Някои коментиращи са в 5-6 клас, живота е пред тях, може да поумнеят..
13:15 27.08.2026
43 оня с коня
Коментиран от #45
13:16 27.08.2026
44 Пич
До коментар #34 от "Ам чи":Има голяма вероятност да е така! Това което се говори е, че руските подводници са много по "Стелт" от тези на САЩ и Англия!
И това не е мое творение, а на САЩ!
13:17 27.08.2026
45 КОТ.ар.АК 😼
До коментар #43 от "оня с коня":Конски ,пардон Ломски ,откога румъноговорящите роми калайджии и от политика взехте да разбирате ?
13:21 27.08.2026
46 Розав пудел с бустер
13:30 27.08.2026
47 В Айдахо и Арканза ли?
До коментар #10 от "А вътрешни тоалетни":НИКОГА - закриват фалирала кравария!!!
13:33 27.08.2026
48 Стига лъга, Стефи Жилиев
До коментар #13 от "Механик":пак е избягал от изолатора на д-р Гълъбова и пак ръси фейкове, които сам си съчинява и сам си им вярва, хахаха
13:35 27.08.2026
49 К.о.т.А.К.А. 🐱
До коментар #16 от "А Киев за три дня":Иран за 3 дня, ахахаха
13:36 27.08.2026