Китай обвини САЩ в политически манипулации след обвинения за кибератаки

Китай категорично осъди твърденията на САЩ за свързани с Пекин хакерски атаки срещу критична инфраструктура и чувствителни мрежи, съобщава „Глобъл таймс“, предава News.bg.

Говорителят на китайското външно министерство Лин Дзиен заяви, че Пекин се противопоставя на хакерските дейности, но същевременно отхвърля обвиненията на Вашингтон като недоказани и политически мотивирани.

Изявлението му дойде, след като Министерството на правосъдието на САЩ съобщи за конфискуването на домейни, за които американските власти твърдят, че са били използвани от две хакерски платформи, свързани с подкрепяни от китайската държава кибероперации срещу американска критична инфраструктура.

„Твърдението на САЩ не е подкрепено с фактически доказателства и представя фактите с главата надолу“, заяви Лин.

Той обвини Вашингтон, че използва темата за киберсигурността, за да очерня Китай, и заяви, че САЩ са сред най-активните държави в света по отношение на хакерските атаки и наблюдението.

По думите му Китай има сериозни опасения относно кибердейностите на американското правителство. Лин посочи и по-рано разкрити случаи, при които според Пекин американски структури са прониквали в китайски киберсистеми и критична инфраструктура.

Китайският представител призова двете държави, които определи като водещи киберсили, да спазват международните правила в киберпространството и да изграждат отношения, основани на диалог и взаимно уважение.

Лин настоя САЩ да се откажат от „двойните стандарти и политическите манипулации“ и да работят с Китай за ограничаване на рисковете за киберсигурността чрез равнопоставени консултации.