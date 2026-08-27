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Китай обвини САЩ в политически манипулации след обвинения за кибератаки

Китай обвини САЩ в политически манипулации след обвинения за кибератаки

27 Август, 2026 12:47, обновена 27 Август, 2026 12:52 521 11

  • китай-
  • сащ-
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  • обвинения-
  • кибератаки

Пекин отхвърли твърденията на Вашингтон за подкрепяни от китайската държава хакери и обвини САЩ в разпространяване на дезинформация

Китай обвини САЩ в политически манипулации след обвинения за кибератаки - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай категорично осъди твърденията на САЩ за свързани с Пекин хакерски атаки срещу критична инфраструктура и чувствителни мрежи, съобщава „Глобъл таймс“, предава News.bg.

Говорителят на китайското външно министерство Лин Дзиен заяви, че Пекин се противопоставя на хакерските дейности, но същевременно отхвърля обвиненията на Вашингтон като недоказани и политически мотивирани.

Изявлението му дойде, след като Министерството на правосъдието на САЩ съобщи за конфискуването на домейни, за които американските власти твърдят, че са били използвани от две хакерски платформи, свързани с подкрепяни от китайската държава кибероперации срещу американска критична инфраструктура.

„Твърдението на САЩ не е подкрепено с фактически доказателства и представя фактите с главата надолу“, заяви Лин.

Той обвини Вашингтон, че използва темата за киберсигурността, за да очерня Китай, и заяви, че САЩ са сред най-активните държави в света по отношение на хакерските атаки и наблюдението.

По думите му Китай има сериозни опасения относно кибердейностите на американското правителство. Лин посочи и по-рано разкрити случаи, при които според Пекин американски структури са прониквали в китайски киберсистеми и критична инфраструктура.

Китайският представител призова двете държави, които определи като водещи киберсили, да спазват международните правила в киберпространството и да изграждат отношения, основани на диалог и взаимно уважение.

Лин настоя САЩ да се откажат от „двойните стандарти и политическите манипулации“ и да работят с Китай за ограничаване на рисковете за киберсигурността чрез равнопоставени консултации.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Форум

    9 0 Отговор
    Американски форум: питаш нещо и ти отговарят;
    Руски форум: питаш нещо и теб те питат;
    Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!

    Коментиран от #4

    12:55 27.08.2026

  • 2 ааа

    1 1 Отговор
    Нема такива работи , щом чичо Дончо е казал , така е

    12:57 27.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор
    Най - после намерихте вярното знаме ❗👍
    Че то все руското слагахте❗

    12:58 27.08.2026

  • 4 Грешка

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Форум":

    Американски форум - питаш нещо и те пращат за закон хайвер.

    13:01 27.08.2026

  • 5 гост

    2 2 Отговор
    китайците и те безгрешни като руснаците,никога не са виновни...а напъват като гладен на ср...да правят вдрени оръжия...

    Коментиран от #7

    13:02 27.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Господ сътвори света , китайците направиха останалото . Над 80 процента от световното производство е чайна . Ако не си го разбрал , вероятно си в паралелна вселена .

    Коментиран от #8

    13:09 27.08.2026

  • 8 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Имах друго в предвид...че все са за мир,за разбирателство,а се въоръжават здраво с конвенционално и с ядрено оръжие,за тези двойни сандарти намекнах ,а че произвеждат много, така е все пак са 1,5 милиарда.но....защо не бяха така развити по времето на твърдият социализъм комунизъм...

    Коментиран от #9, #10

    13:17 27.08.2026

  • 9 Подсказка

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    Китай е социализъм

    Коментиран от #11

    13:22 27.08.2026

  • 10 хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    Американците направиха атомна бомба и веднага я метнаха върху два града с мирно население .Китайците са открили барута , ако бяха като американците , сега планетата щеше да се казва Китай .

    13:34 27.08.2026

  • 11 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Подсказка":

    ама не е твърд социализъм ,както по времето на СССР..

    13:41 27.08.2026

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