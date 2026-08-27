Китай обвини САЩ в политически манипулации след обвинения за кибератаки

Китай категорично осъди твърденията на САЩ за свързани с Пекин хакерски атаки срещу критична инфраструктура и чувствителни мрежи, съобщава „Глобъл таймс“, предава News.bg.
Говорителят на китайското външно министерство Лин Дзиен заяви, че Пекин се противопоставя на хакерските дейности, но същевременно отхвърля обвиненията на Вашингтон като недоказани и политически мотивирани.
Изявлението му дойде, след като Министерството на правосъдието на САЩ съобщи за конфискуването на домейни, за които американските власти твърдят, че са били използвани от две хакерски платформи, свързани с подкрепяни от китайската държава кибероперации срещу американска критична инфраструктура.
„Твърдението на САЩ не е подкрепено с фактически доказателства и представя фактите с главата надолу“, заяви Лин.
Той обвини Вашингтон, че използва темата за киберсигурността, за да очерня Китай, и заяви, че САЩ са сред най-активните държави в света по отношение на хакерските атаки и наблюдението.
По думите му Китай има сериозни опасения относно кибердейностите на американското правителство. Лин посочи и по-рано разкрити случаи, при които според Пекин американски структури са прониквали в китайски киберсистеми и критична инфраструктура.
Китайският представител призова двете държави, които определи като водещи киберсили, да спазват международните правила в киберпространството и да изграждат отношения, основани на диалог и взаимно уважение.
Лин настоя САЩ да се откажат от „двойните стандарти и политическите манипулации“ и да работят с Китай за ограничаване на рисковете за киберсигурността чрез равнопоставени консултации.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Форум
Руски форум: питаш нещо и теб те питат;
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
Коментиран от #4
12:55 27.08.2026
2 ааа
12:57 27.08.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Че то все руското слагахте❗
12:58 27.08.2026
4 Грешка
До коментар #1 от "Форум":Американски форум - питаш нещо и те пращат за закон хайвер.
13:01 27.08.2026
5 гост
Коментиран от #7
13:02 27.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хаха
До коментар #5 от "гост":Господ сътвори света , китайците направиха останалото . Над 80 процента от световното производство е чайна . Ако не си го разбрал , вероятно си в паралелна вселена .
Коментиран от #8
13:09 27.08.2026
8 гост
До коментар #7 от "хаха":Имах друго в предвид...че все са за мир,за разбирателство,а се въоръжават здраво с конвенционално и с ядрено оръжие,за тези двойни сандарти намекнах ,а че произвеждат много, така е все пак са 1,5 милиарда.но....защо не бяха така развити по времето на твърдият социализъм комунизъм...
Коментиран от #9, #10
13:17 27.08.2026
9 Подсказка
До коментар #8 от "гост":Китай е социализъм
Коментиран от #11
13:22 27.08.2026
10 хмм
До коментар #8 от "гост":Американците направиха атомна бомба и веднага я метнаха върху два града с мирно население .Китайците са открили барута , ако бяха като американците , сега планетата щеше да се казва Китай .
13:34 27.08.2026
11 гост
До коментар #9 от "Подсказка":ама не е твърд социализъм ,както по времето на СССР..
13:41 27.08.2026