Гръцки военнослужещи прехванаха рояк дронове над Саудитска Арабия

Гръцки военнослужещи, обслужващи система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ в Саудитска Арабия, са участвали в прехващането на рояк дронове в района на Янбу, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на гръцки източници от сферата на сигурността, предава News.bg.

По информация на източниците гръцката батарея е действала в координация със саудитските системи за противовъздушна отбрана. Системата „Пейтриът“ е изстреляла три ракети, но не се съобщава колко дрона са били свалени и откъде са били изстреляни.

Това е третият случай, в който системата, обслужвана от гръцки военнослужещи, е използвана в бойни действия от началото на войната между САЩ и Израел и Иран. Случаят подчертава нарастващата роля на европейски съюзници в защитата на критичната енергийна инфраструктура в района на Залива.

Гърция е разположила американската система „Пейтриът“ в Саудитска Арабия през 2021 г. съгласно споразумение за подпомагане на защитата на енергийните съоръжения на кралството. Системата се обслужва от гръцки военнослужещи.

Районът на Янбу е от особено значение за Саудитска Арабия заради големите нефтопреработвателни съоръжения, разположени там.