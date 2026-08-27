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Гръцки военнослужещи прехванаха рояк дронове над Саудитска Арабия

Гръцки военнослужещи прехванаха рояк дронове над Саудитска Арабия

27 Август, 2026 12:58, обновена 27 Август, 2026 13:12 544 3

  • гърция-
  • саудитска арабия-
  • военнослужещи-
  • дронове

Гръцка система „Пейтриът“ е изстреляла три ракети в района на Янбу, където се намират големи нефтопреработвателни съоръжения

Гръцки военнослужещи прехванаха рояк дронове над Саудитска Арабия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гръцки военнослужещи, обслужващи система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ в Саудитска Арабия, са участвали в прехващането на рояк дронове в района на Янбу, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на гръцки източници от сферата на сигурността, предава News.bg.

По информация на източниците гръцката батарея е действала в координация със саудитските системи за противовъздушна отбрана. Системата „Пейтриът“ е изстреляла три ракети, но не се съобщава колко дрона са били свалени и откъде са били изстреляни.

Това е третият случай, в който системата, обслужвана от гръцки военнослужещи, е използвана в бойни действия от началото на войната между САЩ и Израел и Иран. Случаят подчертава нарастващата роля на европейски съюзници в защитата на критичната енергийна инфраструктура в района на Залива.

Гърция е разположила американската система „Пейтриът“ в Саудитска Арабия през 2021 г. съгласно споразумение за подпомагане на защитата на енергийните съоръжения на кралството. Системата се обслужва от гръцки военнослужещи.

Районът на Янбу е от особено значение за Саудитска Арабия заради големите нефтопреработвателни съоръжения, разположени там.


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Тези

    1 2 Отговор
    Хората помагат без много рев и вой от руски проксита щото нямат такива.
    Затова и никой не смее да ги заплашва
    и имат F35 и пр.На такива като българите руски слуги управници и F16 никой не дава.

    13:31 27.08.2026

  • 2 гост

    1 0 Отговор
    Дроновете са от Сомалия,да не си помислите че са от Иран или от Хутите....не са

    13:38 27.08.2026

  • 3 Бай Хой

    0 0 Отговор
    Да стреляш по рояк дронове с Пейтриът е все едно да стреляш по комар с топ, става ама не върши много работа.

    13:42 27.08.2026