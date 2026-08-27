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САЩ изпращат самолетоносача „Теодор Рузвелт“ в Близкия изток

САЩ изпращат самолетоносача „Теодор Рузвелт“ в Близкия изток

27 Август, 2026 13:59 924 21

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Атомният самолетоносач и ударната му група ще заменят „Джордж Вашингтон“, като мисията се очаква да продължи поне седем месеца

САЩ изпращат самолетоносача „Теодор Рузвелт“ в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

САЩ ще изпратят атомния самолетоносач „Теодор Рузвелт“ и неговата ударна група в Близкия изток през следващите седмици. Очаква се разполагането да продължи най-малко седем месеца, съобщава CNN, предава News.bg.

Самолетоносачът CVN-71 ще отплава от Сан Диего заедно с придружаващи бойни кораби и авиокрилото Carrier Air Wing 11. По данни на американските ВМС семействата на около 5000 военнослужещи, които ще участват в мисията, вече са били уведомени за продължителното отсъствие.

Главният старшина на ВМС Джон Периман заяви, че екипажът е подготвен за мисия, която може да продължи повече от седем месеца, като командването планира разполагане с продължителност около осем месеца.

Изпращането на „Теодор Рузвелт“ е част от постоянната ротация на американските самолетоносачи в региона. От началото на операция „Epic Fury“ на 28 февруари САЩ поддържат присъствие на самолетоносач в Арабско море, откъдето извършват бойни полети срещу Иран и участват в морската блокада на страната.

„Джордж Вашингтон“ пристигна в зоната на отговорност на Централното командване на САЩ на 19 август, придружаван от ракетния крайцер USS Robert Smalls и разрушителя USS Shoup. Той започна операции в Арабско море в подкрепа на „Epic Fury“.

Неговото авиокрило Carrier Air Wing 5 включва изтребители F/A-18E/F Super Hornet и F-35C Lightning II, самолети за радиоелектронна борба EA-18G Growler, самолети за далечно радиолокационно откриване E-2D Hawkeye, конвертоплани CMV-22B и вертолети MH-60R и MH-60S.

Преди „Джордж Вашингтон“ американското присъствие в района беше осигурявано от „Ейбрахам Линкълн“, чието разполагане се превърна в едно от най-продължителните за американски самолетоносач през последните десетилетия.

„Ейбрахам Линкълн“ напусна Сан Диего на 21 ноември 2025 г. и беше изпратен в Близкия изток през януари. Към средата на август корабът беше прекарал повече от 240 последователни дни в морето без посещение в пристанище, надхвърляйки предишния съвременен рекорд от 206 дни, поставен от „Дуайт Айзенхауър“ през 2020 г.

Продължителната мисия предизвика съобщения за проблеми с доставките и пощата, както и тревоги за условията на борда и психическото състояние на част от екипажа. Министърът на отбраната Пийт Хегсет отхвърли твърденията, че ситуацията на кораба е критична.

На 25 август беше съобщено, че „Ейбрахам Линкълн“ се насочва към Тайланд за първото си посещение на пристанище след повече от 200 дни непрекъснато плаване. Според тайландските власти престоят е предназначен за почивка на екипажа и логистично обслужване.

Един от най-мощните бойни кораби в света

„Теодор Рузвелт“ е четвъртият самолетоносач от клас „Нимиц“ и един от десетте построени кораба от този тип. Въведен е в експлоатация на 25 октомври 1986 г. и носи името на 26-ия президент на САЩ Теодор Рузвелт.

Корабът е дълъг около 333 метра, широчината на полетната палуба достига приблизително 77 метра, а пълното му водоизместване е около 95 000 тона.

Самолетоносачът се задвижва от два ядрени реактора и може да развива скорост над 30 възела, или повече от 55 км/ч. Ядрената силова установка позволява продължително плаване без презареждане с корабно гориво, като продължителността на мисията се ограничава основно от запасите за екипажа, авиационното гориво, боеприпасите и необходимата поддръжка.

На борда служат около 2800 души корабен екипаж, към които при пълно авиокрило се добавят приблизително 2000 души авиационен персонал. Общият състав при бойно разполагане достига около 5000 военнослужещи.

„Теодор Рузвелт“ може да носи повече от 65 самолета и вертолета. Carrier Air Wing 11 включва девет ескадрили, сред които F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, E-2D Hawkeye, CMV-22B Osprey и вертолети MH-60R и MH-60S Seahawk.

Основната ударна сила са F/A-18E/F Super Hornet, които могат да изпълняват както задачи за въздушно превъзходство, така и удари по наземни цели с управляеми боеприпаси.

EA-18G Growler осигурява радиоелектронна борба и потискане на противникови радари и системи за противовъздушна отбрана, докато E-2D Hawkeye изпълнява ролята на летящ радар и команден пункт.

Самолетоносачът разполага с четири парни катапулта и четири подемника за прехвърляне на самолети между хангара и полетната палуба. При бойни операции той действа като център на цяла ударна група, която обичайно включва ракетни разрушители от клас „Арли Бърк“, а при някои мисии и крайцери, подводници и снабдителни кораби.

„Теодор Рузвелт“ има значителен опит в операции в Близкия изток. През 2015 г. ударната му група участва в операцията срещу „Ислямска държава“, като самолетите от борда извършват 1812 бойни полета и използват 1085 високоточни боеприпаса срещу цели в Ирак и Сирия.

Корабът отново действа в региона през 2017-2018 г., а през 2024 г. беше прехвърлен от Тихия океан към Близкия изток на фона на кризата в Червено море.

Последната му голяма мисия преди предстоящото разполагане беше многонационалното учение RIMPAC 2026 край Хаваите, проведено от 24 юни до 31 юли с участието на 31 държави, 32 надводни кораба и пет подводници. „Теодор Рузвелт“ беше водещият американски самолетоносач в учението.

На 8 август корабът се завърна в базата си в Сан Диего, където проведе демонстрационно плаване за семействата на военнослужещите. Само няколко седмици по-късно екипажът вече се подготвя за ново дългосрочно бойно разполагане в Близкия изток.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Минал ли е

    26 2 Отговор
    Технически преглед кенефите работят ли

    Коментиран от #7

    14:07 27.08.2026

  • 2 Сандо

    15 4 Отговор
    И кой ще държи в подчинение другите морета и океани?То там се изсипаха всичките читави самолетоносачи на янките.

    14:07 27.08.2026

  • 3 Президент Рузвелт

    4 16 Отговор
    Да разбридаме чалмите на аятоласите и да се прибираме!

    14:09 27.08.2026

  • 4 БУК

    4 7 Отговор
    Тодор ще оправи работата...

    14:10 27.08.2026

  • 5 Пич

    13 3 Отговор
    И кво......?!
    И на тези като им свърши тоалетната хартия, ще ползват.......
    Шкурка.......

    14:14 27.08.2026

  • 6 Една от репликите в беседата

    3 14 Отговор
    на шефа на ЦРУ с руския му колега е била: "Прибирайте си шпионите и "иранския" флот от Ормуза, че не отговаряме за последствията".

    Коментиран от #9, #12, #16

    14:15 27.08.2026

  • 7 Не знаем

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Минал ли е":

    Питай СанЕпидСтанцията, която провери външния ти нужник.

    Коментиран от #10, #11, #17

    14:17 27.08.2026

  • 8 Щели да удължават Ормузкия проток

    2 2 Отговор
    до Каспийско море.

    14:20 27.08.2026

  • 9 Атина Палада

    14 2 Отговор

    До коментар #6 от "Една от репликите в беседата":

    Всички видяха последствията от н@ср@ният им самолетоносач,където го изсипаха в Крит и еб@,х@, м@йк@та на туризма тази година на критчани ;)

    14:21 27.08.2026

  • 10 Щото на предишния

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "Не знаем":

    Се годишен с противогаз а рибите около него измряха

    14:23 27.08.2026

  • 11 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Не знаем":

    Той може да не живее в Драгалевци ,Бояна и още кои други квартали на София,които са без канализация и с външни нужници...:)
    То веднага записа адресната му регистрация в Бояна:)

    14:25 27.08.2026

  • 12 пътувал два дена това да му каже а? ха

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Една от репликите в беседата":

    и какво станало? император путин много ли се е претиснил?

    14:30 27.08.2026

  • 13 опала

    2 2 Отговор
    Да познаем защо отиват точно в Тайланд xD

    14:55 27.08.2026

  • 14 Павел Пенев

    4 1 Отговор
    Всички самолетоносачи на САЩ са полу смачкани тенекиени корита, от които се носи миризма на тоалетни, а военните в тях са стресирани и психясали от страх. Това е констатацията на западните СМО. Така че който и да бъде изпратен в залива, може да очаква удар на възмездието.

    Коментиран от #19

    15:05 27.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Една от репликите

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Една от репликите в беседата":

    на шефа на ЦРУ с руския му колега е била: "Прибирайте си шпионите и "иранския" флот от Ормуза, че не отговаряме за последствията".

    15:15 27.08.2026

  • 17 си пън

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Не знаем":

    незнайко,ама има работещ нужник,не кат теб в гащите

    15:16 27.08.2026

  • 18 След което

    1 0 Отговор
    Ормузкият проток ще бъде удължен, за да свързва Оман и другите около него с Каспийско море през Иран. За улеснение на търговията с Китай, шефа на Раша.

    15:20 27.08.2026

  • 19 Здрасти, фейкав!

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Павел Пенев":

    Днес не сме много умни, а?

    Коментиран от #20

    15:22 27.08.2026

  • 20 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Здрасти, фейкав!":

    ТОВА Е СЛЕДСТВИЕ НА ДВЕ ГОДИНИ
    И ТРИ МЕСЕЦА СЛУЖБА В казармата
    ...🗣ЕДНА ГОДИНА В МАРИЦА
    ЕДНА ГОДИНА В ГРУДОВО И ЕЛХОВО😬
    И ТРИ МЕСЕЦА В К.Е.Ч.

    15:37 27.08.2026

  • 21 Това с парния катапулт

    0 0 Отговор
    някаква подигравка ли е?

    15:39 27.08.2026