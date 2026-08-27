САЩ изпращат самолетоносача „Теодор Рузвелт“ в Близкия изток

САЩ ще изпратят атомния самолетоносач „Теодор Рузвелт“ и неговата ударна група в Близкия изток през следващите седмици. Очаква се разполагането да продължи най-малко седем месеца, съобщава CNN, предава News.bg.

Самолетоносачът CVN-71 ще отплава от Сан Диего заедно с придружаващи бойни кораби и авиокрилото Carrier Air Wing 11. По данни на американските ВМС семействата на около 5000 военнослужещи, които ще участват в мисията, вече са били уведомени за продължителното отсъствие.

Главният старшина на ВМС Джон Периман заяви, че екипажът е подготвен за мисия, която може да продължи повече от седем месеца, като командването планира разполагане с продължителност около осем месеца.

Изпращането на „Теодор Рузвелт“ е част от постоянната ротация на американските самолетоносачи в региона. От началото на операция „Epic Fury“ на 28 февруари САЩ поддържат присъствие на самолетоносач в Арабско море, откъдето извършват бойни полети срещу Иран и участват в морската блокада на страната.

„Джордж Вашингтон“ пристигна в зоната на отговорност на Централното командване на САЩ на 19 август, придружаван от ракетния крайцер USS Robert Smalls и разрушителя USS Shoup. Той започна операции в Арабско море в подкрепа на „Epic Fury“.

Неговото авиокрило Carrier Air Wing 5 включва изтребители F/A-18E/F Super Hornet и F-35C Lightning II, самолети за радиоелектронна борба EA-18G Growler, самолети за далечно радиолокационно откриване E-2D Hawkeye, конвертоплани CMV-22B и вертолети MH-60R и MH-60S.

Преди „Джордж Вашингтон“ американското присъствие в района беше осигурявано от „Ейбрахам Линкълн“, чието разполагане се превърна в едно от най-продължителните за американски самолетоносач през последните десетилетия.

„Ейбрахам Линкълн“ напусна Сан Диего на 21 ноември 2025 г. и беше изпратен в Близкия изток през януари. Към средата на август корабът беше прекарал повече от 240 последователни дни в морето без посещение в пристанище, надхвърляйки предишния съвременен рекорд от 206 дни, поставен от „Дуайт Айзенхауър“ през 2020 г.

Продължителната мисия предизвика съобщения за проблеми с доставките и пощата, както и тревоги за условията на борда и психическото състояние на част от екипажа. Министърът на отбраната Пийт Хегсет отхвърли твърденията, че ситуацията на кораба е критична.

На 25 август беше съобщено, че „Ейбрахам Линкълн“ се насочва към Тайланд за първото си посещение на пристанище след повече от 200 дни непрекъснато плаване. Според тайландските власти престоят е предназначен за почивка на екипажа и логистично обслужване.

Един от най-мощните бойни кораби в света

„Теодор Рузвелт“ е четвъртият самолетоносач от клас „Нимиц“ и един от десетте построени кораба от този тип. Въведен е в експлоатация на 25 октомври 1986 г. и носи името на 26-ия президент на САЩ Теодор Рузвелт.

Корабът е дълъг около 333 метра, широчината на полетната палуба достига приблизително 77 метра, а пълното му водоизместване е около 95 000 тона.

Самолетоносачът се задвижва от два ядрени реактора и може да развива скорост над 30 възела, или повече от 55 км/ч. Ядрената силова установка позволява продължително плаване без презареждане с корабно гориво, като продължителността на мисията се ограничава основно от запасите за екипажа, авиационното гориво, боеприпасите и необходимата поддръжка.

На борда служат около 2800 души корабен екипаж, към които при пълно авиокрило се добавят приблизително 2000 души авиационен персонал. Общият състав при бойно разполагане достига около 5000 военнослужещи.

„Теодор Рузвелт“ може да носи повече от 65 самолета и вертолета. Carrier Air Wing 11 включва девет ескадрили, сред които F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, E-2D Hawkeye, CMV-22B Osprey и вертолети MH-60R и MH-60S Seahawk.

Основната ударна сила са F/A-18E/F Super Hornet, които могат да изпълняват както задачи за въздушно превъзходство, така и удари по наземни цели с управляеми боеприпаси.

EA-18G Growler осигурява радиоелектронна борба и потискане на противникови радари и системи за противовъздушна отбрана, докато E-2D Hawkeye изпълнява ролята на летящ радар и команден пункт.

Самолетоносачът разполага с четири парни катапулта и четири подемника за прехвърляне на самолети между хангара и полетната палуба. При бойни операции той действа като център на цяла ударна група, която обичайно включва ракетни разрушители от клас „Арли Бърк“, а при някои мисии и крайцери, подводници и снабдителни кораби.

„Теодор Рузвелт“ има значителен опит в операции в Близкия изток. През 2015 г. ударната му група участва в операцията срещу „Ислямска държава“, като самолетите от борда извършват 1812 бойни полета и използват 1085 високоточни боеприпаса срещу цели в Ирак и Сирия.

Корабът отново действа в региона през 2017-2018 г., а през 2024 г. беше прехвърлен от Тихия океан към Близкия изток на фона на кризата в Червено море.

Последната му голяма мисия преди предстоящото разполагане беше многонационалното учение RIMPAC 2026 край Хаваите, проведено от 24 юни до 31 юли с участието на 31 държави, 32 надводни кораба и пет подводници. „Теодор Рузвелт“ беше водещият американски самолетоносач в учението.

На 8 август корабът се завърна в базата си в Сан Диего, където проведе демонстрационно плаване за семействата на военнослужещите. Само няколко седмици по-късно екипажът вече се подготвя за ново дългосрочно бойно разполагане в Близкия изток.