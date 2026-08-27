Русия заяви, че Франция и Великобритания "си играят с огъня"

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви днес, че Франция и Великобритания "си играят с огъня", като доставят секретни ракетни технологии на Украйна – ход, който, според нея, може да има непредвидими последици за Париж и Лондон, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Лидерите на Великобритания и Франция се ангажираха да предоставят на Украйна по-силна военна подкрепа, включително достъп до секретни технологии и по-бързи доставки на ракети за противовъздушна отбрана. Това на среща в понеделник на съюзниците в Киев, организирана по повод украинския Ден на независимостта.
Великобритания обяви в понеделник, че ще предостави на Киев достъп до секретни технологии, за да може украинската страна да започне собствено производство на крилати ракети с голям обсег "Сторм Шадоу" (Storm Shadow), способни да нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Франция вече е дала съгласието си за лицензиране на технологията за европейската ракета.
Британският премиер Анди Бърнам, който пристигна в Киев на първото си посещение в чужбина след встъпването си в длъжност миналия месец, призова събралите се членове на „Коалицията на желаещите“ да „направят всичко възможно“, за да укрепят отбраната на Украйна срещу руските въздушни удари.
Междувременно в централата на ООН в Ню Йорк десетки страни публикуваха съвместна декларация, в която потвърдиха подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна и призоваха Русия да приеме незабавно, пълно и безусловно прекратяване на огъня.
Президентът Володимир Зеленски похвали издръжливостта на украинския народ през продължаващата повече от четири години война.
„Украйна абсолютно иска мир, но не е готова просто да се предаде“, заяви Зеленски и добави, че Русия няма да спре агресията си, дори ако Украйна отстъпи пред исканията ѝ за отстъпване на повече територия в източната част на страната.
На фона на ескалацията на руските атаки с балистични ракети срещу украински градове Киев изпитва остър недостиг на произвежданите в САЩ ракети прехващачи за системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot) – единственото оръжие в арсенала му, способно да сваля такива ракети.
Зеленски заяви, че Украйна се нуждае от поне 300 прехващача, за да преживее зимата, и призова съюзниците да доставят боеприпаси за противовъздушна отбрана преди Русия да поднови ударите си срещу енергийната инфраструктура на страната му.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тва пусто пие нье
Хихихи
Коментиран от #32, #39
13:52 27.08.2026
2 Брежнев
13:53 27.08.2026
3 Гост
Коментиран от #8, #24
13:53 27.08.2026
4 Маша
Коментиран от #9
13:53 27.08.2026
5 kоkорчо 💋🍌
вика преборил олигархията и направил неизмерно бг богати
13:54 27.08.2026
6 Начи...
Тамука от год.. фъргат атомо по целиот Свет
Еееееееехехе
13:55 27.08.2026
7 ЗАХАРОВА, ЧАДО
13:55 27.08.2026
8 Хи хи хи волoдiмiр
До коментар #3 от "Гост":визираш каякалас......А ???!
13:55 27.08.2026
9 4567
До коментар #4 от "Маша":Одъртяла и напълняла.
Коментиран от #55
13:56 27.08.2026
10 И Киев е Руски
Коментиран от #50
13:56 27.08.2026
11 Дзак
13:56 27.08.2026
12 Ами да не стане играчка плачка
13:56 27.08.2026
13 Презвитер Козма
Коментиран от #25
13:56 27.08.2026
14 Не нам,..ама
Ааааахахаха
13:59 27.08.2026
15 Реалист
Коментиран от #22
13:59 27.08.2026
16 Гост
Коментиран от #28, #41
14:00 27.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Констатация
14:00 27.08.2026
19 Да нахраним мypZилките 😉
Като няма салам и бензин, на ви "патриотизъм" . 🤣
Коментиран от #54
14:00 27.08.2026
20 Обективни истини
Коментиран от #27
14:00 27.08.2026
21 Роки
14:01 27.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Всичко от московия е лъжа и измама !
14:02 27.08.2026
24 Орк
До коментар #3 от "Гост":Урсула?
14:02 27.08.2026
25 Сесесере
До коментар #13 от "Презвитер Козма":Ами не знаят къде се намират, тя една Украйна ги занули, какво остава за НАТО ! Нашите кооеи и те в ступор!
14:03 27.08.2026
26 Жоро Първанов
14:03 27.08.2026
27 Слугата мрази свободния и смелия !
До коментар #20 от "Обективни истини":Колко си жалка !
14:04 27.08.2026
28 Не ма, педрила
До коментар #16 от "Гост":САЩ конфискува 32 танкера на педофила!
Франция -- 2 танкера!
Англия -- 3 ..
А украинците опраскаха 192 танкера, танкерчета и корабли!!
Хихихихи
За ония 54 бойни корабли и 2 подводници изобщо нема а оратиме
Хихихихи ...
Коментиран от #33
14:04 27.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 оня с коня
14:06 27.08.2026
31 Най накрая
Коментиран от #34
14:07 27.08.2026
32 ФАКТ
До коментар #1 от "Тва пусто пие нье":Поредната 287263737 кафява линия на криещия се от правосъдието бакшиш
14:08 27.08.2026
33 Путин
До коментар #28 от "Не ма, педрила":Сорос ни каза да се евг и да сме "многоходови"
14:09 27.08.2026
34 Че то край блатата
До коментар #31 от "Най накрая":Има всичко...5 града! За 5 минути и изчезват навсегда )))
14:10 27.08.2026
35 Баба ми казваше
Коментиран от #44, #45, #51
14:10 27.08.2026
36 Муш муш
14:12 27.08.2026
37 Ко стаа бе руски боклуци?
14:13 27.08.2026
38 Шафьоро
14:13 27.08.2026
39 Рушлямска държава
До коментар #1 от "Тва пусто пие нье":И кво бе Марче ?! И тях ли ще ги нападнете - хахаха шушлеци болни руски вие с една разорена Украйна 5 години не може да се оправите а сте тръгнали да се дървите на най богатите европейски държави при това ядрени ...🤣🤣🤣 Пий си водката и недей да лаеш безпомощно - хахаха
14:13 27.08.2026
40 Град София
14:13 27.08.2026
41 Тихо пико4!
До коментар #16 от "Гост":Не си компетентен.
Коментиран от #60
14:14 27.08.2026
42 Аеееее
14:15 27.08.2026
43 Само питам
Коментиран от #48
14:17 27.08.2026
44 Дедо юинвикаше
До коментар #35 от "Баба ми казваше":Срещнеш ли копейка трепИ.
14:18 27.08.2026
45 Гост
До коментар #35 от "Баба ми казваше":Сегашните баби са други. И аз на времето, като се върнех с разбит нос и се оплачех на баба ми, че големите са ме били, тя казваше "а ти така мирно си седя, пък те дойдоха да те набият" "Не", казвах аз, "аз ги дрязнех". Тогава баба ми ми шибваше още един шамар и казваше "Да би мирно седяло, не би чудо видяло". Сегашните баби - разните урсули и прочее, някой като шамароса лигавото им внуче, отиват цяла делегация в училището, водят адвокати, психолози и обикновени клакьори, викат бтв да снима, въобще става световен проблем. Горе - долу такова е и в политиката.
Коментиран от #46
14:18 27.08.2026
46 Гост
До коментар #45 от "Гост":Щах да забравя най важното - правят група във Фейсбук!
14:21 27.08.2026
47 За по-сигурно
До коментар #29 от "Готов за бой":Бе , ти за всеки случай си вземи играчката с батериите ! Че руснаците може и да не дойдат днес , и ти да останеш неначесан !
14:21 27.08.2026
48 Само питам
До коментар #43 от "Само питам":Собствен ник не можеш ли да си измислиш ?
14:24 27.08.2026
49 Вашето мнение
Свикнахме и.
14:25 27.08.2026
50 Извинете, колега,
До коментар #10 от "И Киев е Руски":Митрофанова ни забрани да ползваме думата "скоро", защото не я спазваме.
14:28 27.08.2026
51 Горката ти баба
До коментар #35 от "Баба ми казваше":Много е била пи.клива. На нея си се метнала.
14:33 27.08.2026
52 Това е вярно
14:42 27.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Милеслав Божилов
До коментар #19 от "Да нахраним мypZилките 😉":ГЛУПАК !
14:50 27.08.2026
55 1234
До коментар #9 от "4567":Маша много ми прилича на вокалиста на Рамщайн хахаха
14:59 27.08.2026
56 У0400 Ямбол е градът
15:14 27.08.2026
57 Вие сте
15:14 27.08.2026
58 факуса
15:18 27.08.2026
59 На бас
15:21 27.08.2026
60 гост
До коментар #41 от "Тихо пико4!":Бакшиш,затвори си ши...уста.
15:33 27.08.2026
61 Биби
15:33 27.08.2026