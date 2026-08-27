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Русия заяви, че Франция и Великобритания "си играят с огъня"
  Тема: Украйна

Русия заяви, че Франция и Великобритания "си играят с огъня"

27 Август, 2026 13:50 1 950 61

  • украйна-
  • русия-
  • франция-
  • великобритания-
  • мария захарова

Лидерите на Великобритания и Франция се ангажираха да предоставят на Украйна по-силна военна подкрепа, включително достъп до секретни технологии

Русия заяви, че Франция и Великобритания "си играят с огъня" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви днес, че Франция и Великобритания "си играят с огъня", като доставят секретни ракетни технологии на Украйна – ход, който, според нея, може да има непредвидими последици за Париж и Лондон, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Лидерите на Великобритания и Франция се ангажираха да предоставят на Украйна по-силна военна подкрепа, включително достъп до секретни технологии и по-бързи доставки на ракети за противовъздушна отбрана. Това на среща в понеделник на съюзниците в Киев, организирана по повод украинския Ден на независимостта.

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Великобритания обяви в понеделник, че ще предостави на Киев достъп до секретни технологии, за да може украинската страна да започне собствено производство на крилати ракети с голям обсег "Сторм Шадоу" (Storm Shadow), способни да нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Франция вече е дала съгласието си за лицензиране на технологията за европейската ракета.

Британският премиер Анди Бърнам, който пристигна в Киев на първото си посещение в чужбина след встъпването си в длъжност миналия месец, призова събралите се членове на „Коалицията на желаещите“ да „направят всичко възможно“, за да укрепят отбраната на Украйна срещу руските въздушни удари.

Междувременно в централата на ООН в Ню Йорк десетки страни публикуваха съвместна декларация, в която потвърдиха подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна и призоваха Русия да приеме незабавно, пълно и безусловно прекратяване на огъня.

Президентът Володимир Зеленски похвали издръжливостта на украинския народ през продължаващата повече от четири години война.

„Украйна абсолютно иска мир, но не е готова просто да се предаде“, заяви Зеленски и добави, че Русия няма да спре агресията си, дори ако Украйна отстъпи пред исканията ѝ за отстъпване на повече територия в източната част на страната.

На фона на ескалацията на руските атаки с балистични ракети срещу украински градове Киев изпитва остър недостиг на произвежданите в САЩ ракети прехващачи за системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot) – единственото оръжие в арсенала му, способно да сваля такива ракети.

Зеленски заяви, че Украйна се нуждае от поне 300 прехващача, за да преживее зимата, и призова съюзниците да доставят боеприпаси за противовъздушна отбрана преди Русия да поднови ударите си срещу енергийната инфраструктура на страната му.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тва пусто пие нье

    27 43 Отговор
    Шги докара до лудост тия монголья!
    Хихихи

    Коментиран от #32, #39

    13:52 27.08.2026

  • 2 Брежнев

    31 18 Отговор
    само за Париж и Лондон,за Москва няма да има никакви последици....ама никакви.

    13:53 27.08.2026

  • 3 Гост

    24 44 Отговор
    Орките що не я сменят тая алкохолизирана грозна тьотка с някоя от качествените на външен вид коврети, дето ги имат в изобилие? Поне окото да плакнем, то ясно, че приказките са тъпни.

    Коментиран от #8, #24

    13:53 27.08.2026

  • 4 Маша

    26 21 Отговор
    Е Велика !!!

    Коментиран от #9

    13:53 27.08.2026

  • 5 kоkорчо 💋🍌

    29 13 Отговор
    мунчо празнодумеца и той тъй приказва

    вика преборил олигархията и направил неизмерно бг богати

    13:54 27.08.2026

  • 6 Начи...

    16 25 Отговор
    Тоа повръщок требе а се учи от фашистката кремля ТВ и фашагата чифутляк Соло Вьев!
    Тамука от год.. фъргат атомо по целиот Свет
    Еееееееехехе

    13:55 27.08.2026

  • 7 ЗАХАРОВА, ЧАДО

    28 23 Отговор
    Франция и Великобритания директно си бомбят Путин с тяхното оръжие.

    13:55 27.08.2026

  • 8 Хи хи хи волoдiмiр

    12 9 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    визираш каякалас......А ???!

    13:55 27.08.2026

  • 9 4567

    19 21 Отговор

    До коментар #4 от "Маша":

    Одъртяла и напълняла.

    Коментиран от #55

    13:56 27.08.2026

  • 10 И Киев е Руски

    23 21 Отговор
    СКОРО Ще има опърлени петлета

    Коментиран от #50

    13:56 27.08.2026

  • 11 Дзак

    14 13 Отговор
    Умна, Красива и Работлива!

    13:56 27.08.2026

  • 12 Ами да не стане играчка плачка

    26 8 Отговор
    Да би мирно седяло не би чудо видяло... или "каквото почукало таквоз се обадило" ...

    13:56 27.08.2026

  • 13 Презвитер Козма

    18 21 Отговор
    Малко се обърках: според БГ капеите, Русия воюва с цялото НАТО и САЩ и ги бие като маче в дерек. Защо сега маша алкашката реве, че Франция и UK си играят с огъня?

    Коментиран от #25

    13:56 27.08.2026

  • 14 Не нам,..ама

    15 16 Отговор
    Кат глеам как главкомандващиот Фюрер педофил избега по прашки от некаков готвач, ми е ясно каков "Огин "мое да е пен ДЕЛ могучая и жълтурете на Ким Газо
    Ааааахахаха

    13:59 27.08.2026

  • 15 Реалист

    14 24 Отговор
    Най добре е opките да oбecят терориста Путлер на някой уличен стълб и да се свършва с тая агония без край.

    Коментиран от #22

    13:59 27.08.2026

  • 16 Гост

    22 13 Отговор
    Захарова, докато не изпратите поне един британски или френски кораб в царството на Нептун, няма да хванат вяра. Действайте повече, по малко приказки.

    Коментиран от #28, #41

    14:00 27.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Констатация

    10 10 Отговор
    Марийке, мъ, я си признай ти с кво си играеш...??? И да не забравиш да му смениш батерийките!!! -)))

    14:00 27.08.2026

  • 19 Да нахраним мypZилките 😉

    13 13 Отговор
    Пак хранят ватенки и копейки . 🤣🤣🤣
    Като няма салам и бензин, на ви "патриотизъм" . 🤣

    Коментиран от #54

    14:00 27.08.2026

  • 20 Обективни истини

    14 16 Отговор
    Най-мръсната непотребна тVар на земята- зеленски. ПрокLето куchе, дано пUкне скоро.

    Коментиран от #27

    14:00 27.08.2026

  • 21 Роки

    19 19 Отговор
    Някога хората Ви вземаха насериозно. Всички се бяха снишили и не смееха чорапи да пратят на украинците. Обаче се видя, че руската армия е неподготвена, окрадена, че тридневната ви специална военна операция се точи пета година, че вече ви думкат откъдето си искат с по над 200 дрона всяка вечер, а вие продължавате да чертаете червени линии с дебелия зелен флумастер. Станахте смешни, за подигравка, позорище. Унищожихте собствения си народ. Всеки месец загиват по над 30000 руски войника. Не се печели война, когато парите, недвижимостта, умът, сърцето и децата на Кремълския елит са на Запад.

    14:01 27.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Всичко от московия е лъжа и измама !

    17 14 Отговор
    Тези московски ypoди, дали си мислят, че от 4 г. някой им обръща внимание на нощните им noлюции ?

    14:02 27.08.2026

  • 24 Орк

    7 6 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Урсула?

    14:02 27.08.2026

  • 25 Сесесере

    14 13 Отговор

    До коментар #13 от "Презвитер Козма":

    Ами не знаят къде се намират, тя една Украйна ги занули, какво остава за НАТО ! Нашите кооеи и те в ступор!

    14:03 27.08.2026

  • 26 Жоро Първанов

    9 1 Отговор
    Най-важното е да си президент! Добре се захлебва!

    14:03 27.08.2026

  • 27 Слугата мрази свободния и смелия !

    10 8 Отговор

    До коментар #20 от "Обективни истини":

    Колко си жалка !

    14:04 27.08.2026

  • 28 Не ма, педрила

    16 14 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    САЩ конфискува 32 танкера на педофила!
    Франция -- 2 танкера!
    Англия -- 3 ..
    А украинците опраскаха 192 танкера, танкерчета и корабли!!
    Хихихихи
    За ония 54 бойни корабли и 2 подводници изобщо нема а оратиме
    Хихихихи ...

    Коментиран от #33

    14:04 27.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 оня с коня

    10 10 Отговор
    Песков и Лавров не прекъснато заявяват че каквито и Оръжия да се внесат от запада в Украйна,те няма да променят Хода на войната,освен че задължително стават "Легитимна руска цел".ЗАЩО ТОГАВА Руската Мараизпада в дива ярост и забранява решително всеки по Света да си играе с каквото си иска?И да поясни Мара З.-СЪМНЯВА ЛИ СЕ във Високопарните и Самонадеяни приказки на Песков,Лавров и останалите Супер-Индивиди с Кремълско Гражданство?

    14:06 27.08.2026

  • 31 Най накрая

    6 10 Отговор
    на някой няма да ми издържат нервите е ще отвори гъбата май?

    Коментиран от #34

    14:07 27.08.2026

  • 32 ФАКТ

    12 9 Отговор

    До коментар #1 от "Тва пусто пие нье":

    Поредната 287263737 кафява линия на криещия се от правосъдието бакшиш

    14:08 27.08.2026

  • 33 Путин

    10 7 Отговор

    До коментар #28 от "Не ма, педрила":

    Сорос ни каза да се евг и да сме "многоходови"

    14:09 27.08.2026

  • 34 Че то край блатата

    8 11 Отговор

    До коментар #31 от "Най накрая":

    Има всичко...5 града! За 5 минути и изчезват навсегда )))

    14:10 27.08.2026

  • 35 Баба ми казваше

    7 8 Отговор
    че който си играе с огън, през нощта се напишква. Тези направо ще се наакат.

    Коментиран от #44, #45, #51

    14:10 27.08.2026

  • 36 Муш муш

    10 8 Отговор
    Цаливача педофила днес Оцалива ли поредното малко момченце или па Оцалива КУ РАна рамАзан?!?

    14:12 27.08.2026

  • 37 Ко стаа бе руски боклуци?

    11 9 Отговор
    Превзехте ли тая Токмачка?

    14:13 27.08.2026

  • 38 Шафьоро

    9 8 Отговор
    Абе Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    14:13 27.08.2026

  • 39 Рушлямска държава

    26 10 Отговор

    До коментар #1 от "Тва пусто пие нье":

    И кво бе Марче ?! И тях ли ще ги нападнете - хахаха шушлеци болни руски вие с една разорена Украйна 5 години не може да се оправите а сте тръгнали да се дървите на най богатите европейски държави при това ядрени ...🤣🤣🤣 Пий си водката и недей да лаеш безпомощно - хахаха

    14:13 27.08.2026

  • 40 Град София

    6 12 Отговор
    Путин се събужда и ще противодейства срещу опита за колонизиране на Русия!

    14:13 27.08.2026

  • 41 Тихо пико4!

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #60

    14:14 27.08.2026

  • 42 Аеееее

    6 7 Отговор
    Дъртите русорасти марш на фронта!

    14:15 27.08.2026

  • 43 Само питам

    4 6 Отговор
    Таз оффца има ли бункер?Кара ли автомобил?Ходи ли на ресторант?

    Коментиран от #48

    14:17 27.08.2026

  • 44 Дедо юинвикаше

    3 6 Отговор

    До коментар #35 от "Баба ми казваше":

    Срещнеш ли копейка трепИ.

    14:18 27.08.2026

  • 45 Гост

    6 5 Отговор

    До коментар #35 от "Баба ми казваше":

    Сегашните баби са други. И аз на времето, като се върнех с разбит нос и се оплачех на баба ми, че големите са ме били, тя казваше "а ти така мирно си седя, пък те дойдоха да те набият" "Не", казвах аз, "аз ги дрязнех". Тогава баба ми ми шибваше още един шамар и казваше "Да би мирно седяло, не би чудо видяло". Сегашните баби - разните урсули и прочее, някой като шамароса лигавото им внуче, отиват цяла делегация в училището, водят адвокати, психолози и обикновени клакьори, викат бтв да снима, въобще става световен проблем. Горе - долу такова е и в политиката.

    Коментиран от #46

    14:18 27.08.2026

  • 46 Гост

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "Гост":

    Щах да забравя най важното - правят група във Фейсбук!

    14:21 27.08.2026

  • 47 За по-сигурно

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "Готов за бой":

    Бе , ти за всеки случай си вземи играчката с батериите ! Че руснаците може и да не дойдат днес , и ти да останеш неначесан !

    14:21 27.08.2026

  • 48 Само питам

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Само питам":

    Собствен ник не можеш ли да си измислиш ?

    14:24 27.08.2026

  • 49 Вашето мнение

    3 4 Отговор
    На 5 водки Марийка е или в заплашителен, или в оправдателен режим.
    Свикнахме и.

    14:25 27.08.2026

  • 50 Извинете, колега,

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Митрофанова ни забрани да ползваме думата "скоро", защото не я спазваме.

    14:28 27.08.2026

  • 51 Горката ти баба

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Баба ми казваше":

    Много е била пи.клива. На нея си се метнала.

    14:33 27.08.2026

  • 52 Това е вярно

    4 3 Отговор
    Унищожават Украйна и тикат света към ТСВ с тази конфронтация с Русия!

    14:42 27.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Милеслав Божилов

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Да нахраним мypZилките 😉":

    ГЛУПАК !

    14:50 27.08.2026

  • 55 1234

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "4567":

    Маша много ми прилича на вокалиста на Рамщайн хахаха

    14:59 27.08.2026

  • 56 У0400 Ямбол е градът

    2 1 Отговор
    Тя да си обслужи Путин да не говори неща който не разбира... Само копейката ги разбира.

    15:14 27.08.2026

  • 57 Вие сте

    0 0 Отговор
    огъня сигурно.Напикан огън.

    15:14 27.08.2026

  • 58 факуса

    0 0 Отговор
    ами осигурете им повече огън,да се наиграят ама завинаги

    15:18 27.08.2026

  • 59 На бас

    1 1 Отговор
    Урсула е по дребничка,ама как ще я бие тая...

    15:21 27.08.2026

  • 60 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Тихо пико4!":

    Бакшиш,затвори си ши...уста.

    15:33 27.08.2026

  • 61 Биби

    0 0 Отговор
    Мима че им пика на огана деа!

    15:33 27.08.2026

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