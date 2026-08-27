Русия заяви, че Франция и Великобритания "си играят с огъня"

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви днес, че Франция и Великобритания "си играят с огъня", като доставят секретни ракетни технологии на Украйна – ход, който, според нея, може да има непредвидими последици за Париж и Лондон, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Лидерите на Великобритания и Франция се ангажираха да предоставят на Украйна по-силна военна подкрепа, включително достъп до секретни технологии и по-бързи доставки на ракети за противовъздушна отбрана. Това на среща в понеделник на съюзниците в Киев, организирана по повод украинския Ден на независимостта.

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Великобритания обяви в понеделник, че ще предостави на Киев достъп до секретни технологии, за да може украинската страна да започне собствено производство на крилати ракети с голям обсег "Сторм Шадоу" (Storm Shadow), способни да нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Франция вече е дала съгласието си за лицензиране на технологията за европейската ракета.

Британският премиер Анди Бърнам, който пристигна в Киев на първото си посещение в чужбина след встъпването си в длъжност миналия месец, призова събралите се членове на „Коалицията на желаещите“ да „направят всичко възможно“, за да укрепят отбраната на Украйна срещу руските въздушни удари.

Междувременно в централата на ООН в Ню Йорк десетки страни публикуваха съвместна декларация, в която потвърдиха подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна и призоваха Русия да приеме незабавно, пълно и безусловно прекратяване на огъня.

Президентът Володимир Зеленски похвали издръжливостта на украинския народ през продължаващата повече от четири години война.

„Украйна абсолютно иска мир, но не е готова просто да се предаде“, заяви Зеленски и добави, че Русия няма да спре агресията си, дори ако Украйна отстъпи пред исканията ѝ за отстъпване на повече територия в източната част на страната.

На фона на ескалацията на руските атаки с балистични ракети срещу украински градове Киев изпитва остър недостиг на произвежданите в САЩ ракети прехващачи за системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot) – единственото оръжие в арсенала му, способно да сваля такива ракети.

Зеленски заяви, че Украйна се нуждае от поне 300 прехващача, за да преживее зимата, и призова съюзниците да доставят боеприпаси за противовъздушна отбрана преди Русия да поднови ударите си срещу енергийната инфраструктура на страната му.