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Буданов: Украйна очаква нови преговори с Русия през септември
  Тема: Украйна

Буданов: Украйна очаква нови преговори с Русия през септември

27 Август, 2026 13:19, обновена 27 Август, 2026 13:20 603 18

  • украйна-
  • буданов-
  • русия-
  • септември-
  • преговори

Киев се надява на подновяване на разговорите с участие на САЩ, заяви Кирило Буданов

Буданов: Украйна очаква нови преговори с Русия през септември - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нови преговори между Украйна и Русия може да се проведат през септември с участието на представители на САЩ. Това заяви началникът на кабинета на украинския президент Кирило Буданов, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

По думите му Киев се стреми към възобновяване на преговорния процес и очаква развитие по въпроса през следващия месец. Буданов подчерта, че украинската страна държи на американското участие.

Мирните преговори с посредничеството на Вашингтон са в застой от началото на годината, след като Украйна отхвърли руските искания за допълнителни териториални отстъпки. Междувременно вниманието на американската администрация беше насочено основно към конфликта с Иран.

По-рано този месец украинският президент Володимир Зеленски заяви, че вижда възможност САЩ да посредничат за прекратяване на войната до края на лятото на 2027 г. По думите му Украйна, заедно с американски и европейски представители, е подготвила документ с предложения, който да бъде представен на Москва.

Последният кръг от тристранни преговори между Украйна и Русия с участието на САЩ се проведе през февруари 2026 г.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай фашист

    8 1 Отговор
    края на дишането ти е близко и септември може да е далеко

    Коментиран от #2

    13:22 27.08.2026

  • 2 Близко - близко

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "бай фашист":

    Украйна да започва преговорите.
    Русия ще се присъедини на по-късен етап..

    13:24 27.08.2026

  • 3 И този наивник

    10 1 Отговор
    има да си чака докато руските не влязат в неговия кабинет в Киев и му заповядат секретарката веднага да донесе по един чай.
    Преговорите ще бъдат там

    Коментиран от #12

    13:24 27.08.2026

  • 4 Янко

    12 1 Отговор
    Че кой ще преговаря с терористи като тебе бе буданов

    13:25 27.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор
    Преговорите БЯХА.... в Истанбул ❗
    Един немец го е казал:
    "Първото предложение на руснака е най-добро!"
    Сега чакайте преговори по акта за капитулация❗
    Дали ТръНп не изпрати преговарящия с молба Русия да не ликвидира У...йна като държава и Иран да не унижава ШАШт❗

    13:25 27.08.2026

  • 6 Клоуна пусин 🤡💩

    1 11 Отговор
    Пуся ще хвърля бялата кърпа.
    Не му понася вече живота в бункера, като cъceл, по добре ще е в Хага.

    Коментиран от #15

    13:26 27.08.2026

  • 7 ФАКТ

    2 7 Отговор
    Гл пакът Псулер погреба Русийчицата.

    13:26 27.08.2026

  • 8 Пич

    2 1 Отговор
    Дали може да се допусне, че ЖЕЛАЯТ преговори, защото вече стоплят, че няколко пешки с капацитет за царици вече са на игралната дъска...?!

    13:26 27.08.2026

  • 9 име

    5 1 Отговор
    Тоя терорист да се радва, че още е жив и да очаква затвор, ако доживее, а не преговори.

    13:27 27.08.2026

  • 10 Нови преговори

    2 1 Отговор
    През Септември 2030 година, евентуално.

    13:27 27.08.2026

  • 11 той

    2 1 Отговор
    Документ с предложения може да има само победителя

    13:27 27.08.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "И този наивник":

    😀😀😀😀
    Охраната на ZE:
    - Путин иска да говори с Вас!
    ZE:
    - По кой телефон?
    Охраната:
    - На вратата е!
    😉😉😉😉

    Коментиран от #17

    13:29 27.08.2026

  • 13 ВОЙНАТА СВЪРШИ

    3 1 Отговор
    Разбрахте ли що беше шефа на ЦРУ вчера в Москва, войната свърши.

    13:31 27.08.2026

  • 14 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    За какво са ви преговори, нали побеждавате. Поне нас така мисирките ни баламосват.

    13:36 27.08.2026

  • 15 Виж си

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    МИНУСИТЕ!!!

    13:39 27.08.2026

  • 16 Георги

    2 0 Отговор
    ако нито едните, нито другите са готови на отстъпки, то тея преговори са излишни. Сега да ви кажа, нито едните, нито другите са готови. Защо ли, ами защото ще трябва да кажат на народа си (в случая с ЕС на много народи), че са наливали пари и оръжие в кауза от която се отказват - страдахте и гризахте дръвцето за тоя дето духа!

    13:39 27.08.2026

  • 17 ФАКТ

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Куц виц. Малкият Президент на Русийчицата го издирват със заоовед за арест в 136 страни по света ХАХАХАЖ 😅🤣🤣😅😅🫢🫢

    13:40 27.08.2026

  • 18 Механик

    0 0 Отговор
    Кирчо се надявал. Ами то и наш Кирчо се надяваше да иляди като мин. председател и да си развява коня с Ленчето, ма глей кво стана. Ни се чува, ни се види. Никой не споменава "холивудстката му усмивка" дори. Че едно време ни бяха надули главите с тая усмивка.

    13:44 27.08.2026

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