Буданов: Украйна очаква нови преговори с Русия през септември

Нови преговори между Украйна и Русия може да се проведат през септември с участието на представители на САЩ. Това заяви началникът на кабинета на украинския президент Кирило Буданов, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

По думите му Киев се стреми към възобновяване на преговорния процес и очаква развитие по въпроса през следващия месец. Буданов подчерта, че украинската страна държи на американското участие.

Мирните преговори с посредничеството на Вашингтон са в застой от началото на годината, след като Украйна отхвърли руските искания за допълнителни териториални отстъпки. Междувременно вниманието на американската администрация беше насочено основно към конфликта с Иран.

По-рано този месец украинският президент Володимир Зеленски заяви, че вижда възможност САЩ да посредничат за прекратяване на войната до края на лятото на 2027 г. По думите му Украйна, заедно с американски и европейски представители, е подготвила документ с предложения, който да бъде представен на Москва.

Последният кръг от тристранни преговори между Украйна и Русия с участието на САЩ се проведе през февруари 2026 г.