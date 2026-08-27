Буданов: Украйна очаква нови преговори с Русия през септември

Нови преговори между Украйна и Русия може да се проведат през септември с участието на представители на САЩ. Това заяви началникът на кабинета на украинския президент Кирило Буданов, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.
По думите му Киев се стреми към възобновяване на преговорния процес и очаква развитие по въпроса през следващия месец. Буданов подчерта, че украинската страна държи на американското участие.
Мирните преговори с посредничеството на Вашингтон са в застой от началото на годината, след като Украйна отхвърли руските искания за допълнителни териториални отстъпки. Междувременно вниманието на американската администрация беше насочено основно към конфликта с Иран.
По-рано този месец украинският президент Володимир Зеленски заяви, че вижда възможност САЩ да посредничат за прекратяване на войната до края на лятото на 2027 г. По думите му Украйна, заедно с американски и европейски представители, е подготвила документ с предложения, който да бъде представен на Москва.
Последният кръг от тристранни преговори между Украйна и Русия с участието на САЩ се проведе през февруари 2026 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бай фашист
Коментиран от #2
13:22 27.08.2026
2 Близко - близко
До коментар #1 от "бай фашист":Украйна да започва преговорите.
Русия ще се присъедини на по-късен етап..
13:24 27.08.2026
3 И този наивник
Преговорите ще бъдат там
Коментиран от #12
13:24 27.08.2026
4 Янко
13:25 27.08.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Един немец го е казал:
"Първото предложение на руснака е най-добро!"
Сега чакайте преговори по акта за капитулация❗
Дали ТръНп не изпрати преговарящия с молба Русия да не ликвидира У...йна като държава и Иран да не унижава ШАШт❗
13:25 27.08.2026
6 Клоуна пусин 🤡💩
Не му понася вече живота в бункера, като cъceл, по добре ще е в Хага.
Коментиран от #15
13:26 27.08.2026
7 ФАКТ
13:26 27.08.2026
8 Пич
13:26 27.08.2026
9 име
13:27 27.08.2026
10 Нови преговори
13:27 27.08.2026
11 той
13:27 27.08.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "И този наивник":😀😀😀😀
Охраната на ZE:
- Путин иска да говори с Вас!
ZE:
- По кой телефон?
Охраната:
- На вратата е!
😉😉😉😉
Коментиран от #17
13:29 27.08.2026
13 ВОЙНАТА СВЪРШИ
13:31 27.08.2026
14 стоян георгиев
13:36 27.08.2026
15 Виж си
До коментар #6 от "Клоуна пусин 🤡💩":МИНУСИТЕ!!!
13:39 27.08.2026
16 Георги
13:39 27.08.2026
17 ФАКТ
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Куц виц. Малкият Президент на Русийчицата го издирват със заоовед за арест в 136 страни по света ХАХАХАЖ 😅🤣🤣😅😅🫢🫢
13:40 27.08.2026
18 Механик
13:44 27.08.2026