Дмитриев: „Русофобията“ на Мерц е най-голямата заплаха за Германия

„Фанатичната русофобия“ на германския канцлер Фридрих Мерц представлява най-голямата заплаха за икономическата, енергийната и геополитическата сигурност на Германия. Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, цитиран от ТАСС, предава Фокус.
Според Дмитриев политиката на германското правителство нанася пряка вреда на страната и води до нарастващо недоволство сред германското общество.
„Фанатичната русофобия на Мерц представлява най-голямата заплаха за енергийната, икономическата и геополитическата сигурност на Германия“, написа той в блога си.
Дмитриев цитира ниска подкрепа за Мерц
Руският представител подкрепи твърденията си с данни от социологическо проучване, според което едва 13% от германците одобряват политиката на канцлера.
Дмитриев определи като „самоубийствена“ политиката на Мерц в областта на енергетиката и икономиката и заяви, че критиките към германското правителство стават все по-гласовити.
Тезата за ниското обществено доверие към канцлера се подкрепя и от проучване на германския институт INSA, проведено по поръчка на вестник „Билд“. Според резултатите Мерц е на последно място по рейтинг сред водещите политически фигури в Германия.
Изказването на Дмитриев идва на фона на продължаващото сериозно политическо и икономическо напрежение между Германия и Русия, свързано най-вече с войната в Украйна и санкционната политика на Берлин спрямо Москва.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Де да беше само на мерц
Коментиран от #22
14:43 28.08.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #5, #15
14:48 28.08.2026
3 Уффф
14:50 28.08.2026
4 Соваж бейби
Коментиран от #7
14:51 28.08.2026
5 Народ
До коментар #2 от "Сатана Z":За един българин и българофил, за един патриот! Единствената идеология трябва да бъде
Раковски-Левски.
Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!
14:51 28.08.2026
6 венсеремос
Коментиран от #9
14:51 28.08.2026
7 Щели да оцелеят
До коментар #4 от "Соваж бейби":Разправяй го на онези, които терориста Путин изпрати на вечните полета с по 12 казана ракия.
Коментиран от #11
14:52 28.08.2026
8 ПАРАФРАЗА
Коментиран от #17
14:53 28.08.2026
9 Опала
До коментар #6 от "венсеремос":Само че Путинистка Русия е фашистката страна!
14:54 28.08.2026
10 Симо
14:57 28.08.2026
11 Соваж бейби
До коментар #7 от "Щели да оцелеят":Путин си защитава територията него не го мисли ,простите излязоха европейските лидери които тръгнаха по акъла на САЩ за Украйна и санкциите на Русия. От цялата работа обикновенните хората в Европа страдаме ,само гледай до Коледа какво ще става тази зима ще е най лошата ,мисля че няма да се размине само с пожари и вандализъм по столиците .
Коментиран от #14
14:58 28.08.2026
12 смях в залата
15:01 28.08.2026
13 Копа
15:01 28.08.2026
14 Вярваш ли?
До коментар #11 от "Соваж бейби":Кой е влезнал на чужда територия и завладял земи? Какви промити мозъци сте.
Коментиран от #16, #18
15:03 28.08.2026
15 Нека да пиша
До коментар #2 от "Сатана Z":По-голяма лъжа не можа ли да изпишеш гьотверенче
15:04 28.08.2026
16 Кои
До коментар #14 от "Вярваш ли?":чужди земи!
15:05 28.08.2026
17 Звайщайн
До коментар #8 от "ПАРАФРАЗА":Всяко нещо им начало и край 💡 освен наглостта на блатни руз наци
15:09 28.08.2026
18 Соваж бейби
До коментар #14 от "Вярваш ли?":Не трябваше САЩ да забърква Европа с Украйна и санкциите за Русия това беше най голяма грешка.
След като си толкова загрижен за справедливост защо не поискаш и България да си върне земите които са ни заграбили комшиите ?От Украйна какъв ти е кяра ,тя дори не е в Европа войната си е тяхна не е наш проблем !
15:09 28.08.2026
19 Руският
Коментиран от #23
15:10 28.08.2026
20 Логично
15:11 28.08.2026
21 Напротив!
15:14 28.08.2026
22 Хмммм
До коментар #1 от "Де да беше само на мерц":фашистите са в москалабат. Там си ги отглеждат вече 80 годин.
Коментиран от #24
15:15 28.08.2026
23 Сложих един минус на глупака
До коментар #19 от "Руският":за славене на фашисткият режим в Украйна!
15:16 28.08.2026
24 Виждам
До коментар #22 от "Хмммм":Пропагандата, русофобията и тролеите и лъжите срещу Русия идеално показват фашизма.
15:17 28.08.2026