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Дмитриев: „Русофобията“ на Мерц е най-голямата заплаха за Германия

Дмитриев: „Русофобията“ на Мерц е най-голямата заплаха за Германия

28 Август, 2026 14:42 593 24

  • кирил дмитриев-
  • русия-
  • германия-
  • заплаха-
  • русофобия-
  • мерц

Кирил Дмитриев обвини германския канцлер в провеждане на политика, която според него вреди на икономическата и енергийната сигурност на страната

Дмитриев: „Русофобията“ на Мерц е най-голямата заплаха за Германия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

„Фанатичната русофобия“ на германския канцлер Фридрих Мерц представлява най-голямата заплаха за икономическата, енергийната и геополитическата сигурност на Германия. Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, цитиран от ТАСС, предава Фокус.

Според Дмитриев политиката на германското правителство нанася пряка вреда на страната и води до нарастващо недоволство сред германското общество.

„Фанатичната русофобия на Мерц представлява най-голямата заплаха за енергийната, икономическата и геополитическата сигурност на Германия“, написа той в блога си.

Дмитриев цитира ниска подкрепа за Мерц

Руският представител подкрепи твърденията си с данни от социологическо проучване, според което едва 13% от германците одобряват политиката на канцлера.

Дмитриев определи като „самоубийствена“ политиката на Мерц в областта на енергетиката и икономиката и заяви, че критиките към германското правителство стават все по-гласовити.

Тезата за ниското обществено доверие към канцлера се подкрепя и от проучване на германския институт INSA, проведено по поръчка на вестник „Билд“. Според резултатите Мерц е на последно място по рейтинг сред водещите политически фигури в Германия.

Изказването на Дмитриев идва на фона на продължаващото сериозно политическо и икономическо напрежение между Германия и Русия, свързано най-вече с войната в Украйна и санкционната политика на Берлин спрямо Москва.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Де да беше само на мерц

    18 9 Отговор
    Целият фашизиран запад бълва денонощна русофобия, лъжи и пропаганда срещу Русия!

    Коментиран от #22

    14:43 28.08.2026

  • 2 Сатана Z

    13 6 Отговор
    Фридрих Мерц е потомък на нацисти; дядо му, Йозеф Паул Сувини, докато е бил кмет на Брилон по време на Третия райх, е назовавал улици на име на Хитлер и Гьобелс. Той е бил член на Нацистката партия и на СС. Баща му, Йоахим Мерц, е воювал с Вермахта срещу Червената армия, Червената армия, която е спасила света от Кафявата чума и е освободила затворниците в концентрационните лагери, които по-късно станаха известни като Холокоста.

    Коментиран от #5, #15

    14:48 28.08.2026

  • 3 Уффф

    10 8 Отговор
    Дивашката русофобия /анти руски нацизъм/, е заплаха за цяла Европа. В Италия дизела е прехвърлил 3 евро

    14:50 28.08.2026

  • 4 Соваж бейби

    13 8 Отговор
    Защо не си кажете директно санкциите действат само че в обратната посока Русия ще оцелее а на Европа ще и трябват години да поправи проблемите от глупави европейски политици които помагат на Украйна с милиарди и оръжие,да добавя и мигрантите социалните и държавните апартаменти които им се предоставят безплатно и не плащат данък.

    Коментиран от #7

    14:51 28.08.2026

  • 5 Народ

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    За един българин и българофил, за един патриот! Единствената идеология трябва да бъде
    Раковски-Левски.

    Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!

    14:51 28.08.2026

  • 6 венсеремос

    11 6 Отговор
    Точно изказване за фашиста Мерц,от Дмитриев.И никакви санкции няма да отклонят Русия да ликвидира Бандеровска Фашистка Окраина/Осрайна.А Германия зимата я чака студ, липса на храна ,газ петрол .Ще стане както стана през ВСВ -пълен разгром на Хитлеристка Германия.Казах!!

    Коментиран от #9

    14:51 28.08.2026

  • 7 Щели да оцелеят

    8 9 Отговор

    До коментар #4 от "Соваж бейби":

    Разправяй го на онези, които терориста Путин изпрати на вечните полета с по 12 казана ракия.

    Коментиран от #11

    14:52 28.08.2026

  • 8 ПАРАФРАЗА

    8 8 Отговор
    Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....

    Коментиран от #17

    14:53 28.08.2026

  • 9 Опала

    7 8 Отговор

    До коментар #6 от "венсеремос":

    Само че Путинистка Русия е фашистката страна!

    14:54 28.08.2026

  • 10 Симо

    6 4 Отговор
    Дмитриев трабва да знае, че ако Мерц не беше краен русофоб, то той нямаше да е канцлер! При тази доктрина на ЕС и тази администрация, избора на главна политическа фигура се основава само и единствено на крайната рисофобия. Всичко останало няма никакво занчение.

    14:57 28.08.2026

  • 11 Соваж бейби

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "Щели да оцелеят":

    Путин си защитава територията него не го мисли ,простите излязоха европейските лидери които тръгнаха по акъла на САЩ за Украйна и санкциите на Русия. От цялата работа обикновенните хората в Европа страдаме ,само гледай до Коледа какво ще става тази зима ще е най лошата ,мисля че няма да се размине само с пожари и вандализъм по столиците .

    Коментиран от #14

    14:58 28.08.2026

  • 12 смях в залата

    1 3 Отговор
    Мерце обичай руснаците! Или поне се прави че ги обичаш. Казвай че са велики , знаещи и можещи а пък ние си знаем за какво става въпрос и какви са.

    15:01 28.08.2026

  • 13 Копа

    2 2 Отговор
    Стига с тази Русия, стига с тази русофобия, стига с тази русофилия. Светът не е Русия. В България има проблеми, като олигарсите и политиците облакани в буржоазия, корумпирани до крайности довели до упадък на държавните институции, на съда, на прокуратурата, на отраслите, на обществото! Всичко краде и краде! Всичко укрива и укрива! Всичко мами и мами!

    15:01 28.08.2026

  • 14 Вярваш ли?

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Соваж бейби":

    Кой е влезнал на чужда територия и завладял земи? Какви промити мозъци сте.

    Коментиран от #16, #18

    15:03 28.08.2026

  • 15 Нека да пиша

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    По-голяма лъжа не можа ли да изпишеш гьотверенче

    15:04 28.08.2026

  • 16 Кои

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Вярваш ли?":

    чужди земи!

    15:05 28.08.2026

  • 17 Звайщайн

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "ПАРАФРАЗА":

    Всяко нещо им начало и край 💡 освен наглостта на блатни руз наци

    15:09 28.08.2026

  • 18 Соваж бейби

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Вярваш ли?":

    Не трябваше САЩ да забърква Европа с Украйна и санкциите за Русия това беше най голяма грешка.
    След като си толкова загрижен за справедливост защо не поискаш и България да си върне земите които са ни заграбили комшиите ?От Украйна какъв ти е кяра ,тя дори не е в Европа войната си е тяхна не е наш проблем !

    15:09 28.08.2026

  • 19 Руският

    2 4 Отговор
    мрАшляк пак пищи.Вече ви коват бесилките.Свършени стееее!СЛАВА НА УКРАЙНА!

    Коментиран от #23

    15:10 28.08.2026

  • 20 Логично

    1 1 Отговор
    Кво да прави... взе парите от Блек Рок и трябва да отчита дейност.

    15:11 28.08.2026

  • 21 Напротив!

    2 3 Отговор
    „Русофилията“ на кРадеф е най-голямата заплаха за България.

    15:14 28.08.2026

  • 22 Хмммм

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Де да беше само на мерц":

    фашистите са в москалабат. Там си ги отглеждат вече 80 годин.

    Коментиран от #24

    15:15 28.08.2026

  • 23 Сложих един минус на глупака

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Руският":

    за славене на фашисткият режим в Украйна!

    15:16 28.08.2026

  • 24 Виждам

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Хмммм":

    Пропагандата, русофобията и тролеите и лъжите срещу Русия идеално показват фашизма.

    15:17 28.08.2026

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