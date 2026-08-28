Дмитриев: „Русофобията“ на Мерц е най-голямата заплаха за Германия

„Фанатичната русофобия“ на германския канцлер Фридрих Мерц представлява най-голямата заплаха за икономическата, енергийната и геополитическата сигурност на Германия. Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, цитиран от ТАСС, предава Фокус.

Според Дмитриев политиката на германското правителство нанася пряка вреда на страната и води до нарастващо недоволство сред германското общество.

„Фанатичната русофобия на Мерц представлява най-голямата заплаха за енергийната, икономическата и геополитическата сигурност на Германия“, написа той в блога си.

Дмитриев цитира ниска подкрепа за Мерц

Руският представител подкрепи твърденията си с данни от социологическо проучване, според което едва 13% от германците одобряват политиката на канцлера.

Дмитриев определи като „самоубийствена“ политиката на Мерц в областта на енергетиката и икономиката и заяви, че критиките към германското правителство стават все по-гласовити.

Тезата за ниското обществено доверие към канцлера се подкрепя и от проучване на германския институт INSA, проведено по поръчка на вестник „Билд“. Според резултатите Мерц е на последно място по рейтинг сред водещите политически фигури в Германия.

Изказването на Дмитриев идва на фона на продължаващото сериозно политическо и икономическо напрежение между Германия и Русия, свързано най-вече с войната в Украйна и санкционната политика на Берлин спрямо Москва.